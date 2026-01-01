Accueil Académie Voix Docteur de la voix

Vous pouvez accéder à Voice Doctor depuis deux emplacements : dans AI Studio lorsque vous travaillez sur un projet, ou depuis la page Avatars lorsque vous gérez les paramètres vocaux d’un avatar. Dans les deux cas, Voice Doctor vous permet d’affiner une voix existante sans avoir à la recréer depuis le début.

Pour ce tutoriel, nous commencerons dans AI Studio.

Ouvrir Voice Doctor dans AI Studio

Ouvrez un projet existant ou créez-en un nouveau dans AI Studio. Sélectionnez votre avatar, puis ouvrez l’onglet Voix. Dans la liste des voix disponibles, choisissez celle que vous souhaitez améliorer. Les voix compatibles avec Voice Doctor sont signalées par l’icône Améliorer la voix.

Voice Doctor fonctionne à la fois avec des voix téléchargées et des voix générées par l’IA.

Améliorez et affinez votre voix

Après avoir sélectionné Enhance Voice, l’interface de Voice Doctor s’ouvre. Dans le panneau de gauche, vous pouvez ajuster des paramètres techniques comme l’accent ou basculer entre différents moteurs vocaux pour explorer diverses caractéristiques de voix.

Dans le panneau de droite, décrivez comment vous souhaitez que la voix change. Par exemple, vous pouvez demander une prononciation plus claire, un ton plus fluide ou un rythme plus naturel. Cette description aide à orienter la façon dont la voix est affinée.

En fonction de vos informations, HeyGen génère plusieurs options de voix améliorées. Vous pouvez prévisualiser chaque version et comparer les résultats.

Vérifiez et enregistrez vos modifications

Si vous trouvez une option qui fonctionne, vous pouvez l’enregistrer comme nouvelle voix ou l’appliquer pour remplacer l’existante. Si les résultats ne sont pas tout à fait satisfaisants, sélectionnez « Essayer de corriger autrement » pour générer d’autres variantes et continuer à affiner.

Voice Doctor est conçu pour apporter des améliorations rapides et ciblées. Avec seulement quelques ajustements, vous pouvez rendre une voix plus naturelle, plus soignée et mieux alignée sur le style que vous souhaitez avant de passer à la création de votre vidéo.