Traduire une vidéo espagnole en italien en ligne

Traduire des vidéos de

l'espagnol vers l'italien

Traduisez des vidéos en espagnol en un italien clair et naturel en seulement quelques minutes. Cet outil de traduction vidéo vous aide à créer des sous-titres en italien, des voix off ou des vidéos entièrement localisées sans avoir à engager un studio ni à faire de montage manuel. Importez votre vidéo en espagnol, choisissez l’italien, et tout se fait directement dans votre navigateur.

Vous obtenez la transcription, la traduction, le doublage, le minutage et les fichiers de sous-titres dans un flux de travail simple et unique.