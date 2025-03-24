Convertissez des diapositives statiques et de longs documents en présentations vidéo claires, menées par un présentateur en quelques minutes. Avec HeyGen, vous pouvez créer des vidéos explicatives, des formations et des mises à jour qui sont humaines et captivantes, sans avoir à vous enregistrer ou à réserver du temps en studio.
Accueillez les nouveaux employés avec des vidéos d'introduction cohérentes et conviviales sur les politiques, les outils et la culture de l'entreprise. Mettez à jour un seul script et déployez instantanément de nouvelles versions dès que les choses évoluent.
Transformez les présentations de produits en vidéos qui démontrent le fonctionnement des fonctionnalités et leur importance. Utilisez des segments de présentateur, des visuels d'écran et des incrustations pour rendre la valeur parfaitement claire.
Envoyez des présentations vidéo personnalisées qui guident les prospects à travers les propositions et les tarifications. Les représentants peuvent réutiliser le contenu principal tout en personnalisant rapidement des sections spécifiques à l'aide d'un générateur IA.
Apprenez aux clients comment tirer davantage de valeur de votre produit grâce à des tutoriels vidéo étape par étape. Une narration claire et des visuels, enrichis par de l'animation, aident à réduire les tickets de support et la confusion.
Partagez les actualités de l'entreprise, les mises à jour de la stratégie et les objectifs avec des formats vidéo clairs et répétables en utilisant notre créateur de présentations IA. Les gens peuvent regarder à leur propre rythme tout en entendant directement les dirigeants.
Transformez les diapositives de cours en conférences vidéo structurées avec une narration claire. Les apprenants profitent d'explications visuelles et d'une qualité d'enseignement cohérente à grande échelle.
Pourquoi HeyGen est le meilleur créateur de présentations vidéo IA
HeyGen rend facile la transformation de votre message en une présentation vidéo soignée que les gens regardent jusqu'au bout. Commencez par un script, un plan, une URL ou une présentation existante et laissez l'IA générer des segments de présentateur, des visuels et une voix off. Concentrez-vous sur l'histoire pendant que HeyGen s'occupe de la production en coulisses.
Au lieu de partager des présentations denses, transformez les points clés en scènes qui combinent des segments de présentateur, des visuels et des sous-titres. Les audiences obtiennent du contexte, de la clarté et une touche humaine que les diapositives seules ne peuvent pas fournir.
Appliquez vos logos, polices et couleurs sur toutes les présentations créées avec notre créateur de présentations IA pour que tout soit cohérent. Réutilisez les mises en page et les styles pour les futures vidéos, ce qui aide les équipes à avancer plus rapidement sans sacrifier la qualité.
Générez plusieurs versions de la même présentation pour différents publics, rôles ou langues. HeyGen vous permet de mettre à jour rapidement les scripts afin que les informations restent actuelles et pertinentes partout.
Génération de vidéo à partir de scripts et de diapositives
Commencez avec un script écrit, un plan par points ou des diapositives importées et générez une présentation vidéo complète. HeyGen organise le contenu en scènes avec des segments présentateur et du texte à l'écran, ainsi vous ne partez jamais d'une page blanche.
Présentateurs IA et voix off multilingues
Choisissez des présentateurs et des voix d'IA réalistes pour délivrer votre message dans de nombreuses langues. Cela vous aide à atteindre un public mondial sans équipement d'enregistrement supplémentaire ou de prises en direct répétées.
Mises en page visuelles, médias et légendes
Associez le contenu des diapositives, les captures d'écran et les visuels de soutien dans des mises en page flexibles pour créer des présentations qui captivent votre public. Ajoutez des sous-titres automatiques pour l'accessibilité et une meilleure compréhension dans les environnements sans son.
Options faciles d'édition et d'exportation
Mettez à jour le texte, les scènes et le timing dans un éditeur simple, puis exportez des fichiers vidéo de haute qualité. Utilisez-les sur des plateformes LMS, des outils de vente, des intranets et des canaux publics sans étapes supplémentaires.
Comment utiliser le créateur de présentations vidéo IA
HeyGen vous offre un processus de travail simple qui permet à quiconque de créer des présentations vidéo IA, même sans expérience préalable en montage. Vous apportez le contenu, la plateforme le transforme en une vidéo captivante.
Collez votre script, téléchargez une présentation créée avec notre générateur de vidéos IA, ou partagez une URL clé. HeyGen analyse le contenu et prépare une structure initiale pour votre présentation vidéo en utilisant la technologie IA.
Sélectionnez un présentateur IA, une voix et un style visuel qui correspondent à votre marque et à votre public. Décidez de la part de l'écran dédiée au présentateur, aux diapositives et aux visuels de soutien.
Revoyez chaque scène et ajustez le texte, le rythme et la mise en page. Ajoutez des images, des graphiques ou des enregistrements d'écran pour que le message reste clair et mémorable du début à la fin.
Créez la vidéo finale et exportez-la pour le canal de votre choix. Partagez par e-mail, LMS, portails internes ou invitations à des réunions afin que tout le monde puisse la regarder quand cela leur convient.
Un créateur de présentations vidéo IA transforme automatiquement des scripts, des diapositives ou des idées en présentations vidéo. Il combine des présentateurs IA, des voix off et des visuels de sorte que vous n'avez pas besoin de caméras, de studios ou d'outils de montage complexes.
Non. HeyGen est conçu pour les utilisateurs professionnels, les éducateurs et les marketeurs. Des modèles et des flux de travail guidés vous aident à créer des présentations soignées sans expérience préalable en production vidéo.
Oui, vous pouvez également créer du contenu vidéo. Vous pouvez importer des diapositives ou recréer les points clés dans HeyGen. Ensuite, vous ajoutez un présentateur, une narration et des visuels de soutien pour transformer le jeu de diapositives en une présentation vidéo cohérente.
Oui. Vous pouvez générer des voix off et des segments de présentateur dans de nombreuses langues et accents en utilisant un créateur de présentations AI gratuit. Cela facilite la réutilisation de la même structure de présentation pour différentes régions et publics.
La plupart des présentations de longueur standard peuvent être créées en quelques minutes une fois que votre contenu est prêt. Vous pouvez apporter des modifications et régénérer des sections rapidement lorsque les informations changent ou que des retours sont reçus.
Oui. Vous pouvez appliquer vos logos, polices et palettes de couleurs sur toutes les vidéos. La cohérence de la marque est préservée tout en permettant la personnalisation par équipe ou projet.
Vous pouvez utiliser les vidéos exportées créées avec notre générateur de vidéos IA sur des plateformes d'apprentissage, des outils de vente, des hubs de communication interne, des sites web et des canaux sociaux. Les fichiers sont compatibles avec les systèmes d'hébergement et de lecture courants.
Oui. Les équipes peuvent partager l'accès aux projets, proposer des modifications et gérer différentes versions. Cela aide les experts en la matière, les formateurs et les équipes de communication à travailler ensemble de manière fluide.
Oui, tant que vous respectez les politiques et les pratiques de données de votre organisation lors de l'utilisation du générateur d'IA. HeyGen est conçu pour soutenir des flux de travail sécurisés afin que les mises à jour et les formations internes restent protégées.
Oui. Vous pouvez ouvrir un projet existant, modifier le script ou les diapositives, et régénérer les scènes affectées. Cela permet de gagner du temps et de maintenir à jour les formations et présentations récurrentes avec du contenu personnalisé.
