Créateur de présentations vidéo IA : Créez des présentations en quelques minutes

Convertissez des diapositives statiques et de longs documents en présentations vidéo claires, menées par un présentateur en quelques minutes. Avec HeyGen, vous pouvez créer des vidéos explicatives, des formations et des mises à jour qui sont humaines et captivantes, sans avoir à vous enregistrer ou à réserver du temps en studio.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo

Synchronisation labiale appliquée après la génération
Tapez votre script
Tapez dans n'importe quelle langue
Intégration des employés et formation en ressources humaines

Accueillez les nouveaux employés avec des vidéos d'introduction cohérentes et conviviales sur les politiques, les outils et la culture de l'entreprise. Mettez à jour un seul script et déployez instantanément de nouvelles versions dès que les choses évoluent.

Démonstrations de produits et aperçus des fonctionnalités

Transformez les présentations de produits en vidéos qui démontrent le fonctionnement des fonctionnalités et leur importance. Utilisez des segments de présentateur, des visuels d'écran et des incrustations pour rendre la valeur parfaitement claire.

Argumentaires de vente et propositions

Envoyez des présentations vidéo personnalisées qui guident les prospects à travers les propositions et les tarifications. Les représentants peuvent réutiliser le contenu principal tout en personnalisant rapidement des sections spécifiques à l'aide d'un générateur IA.

Formation et tutoriels pour les clients

Apprenez aux clients comment tirer davantage de valeur de votre produit grâce à des tutoriels vidéo étape par étape. Une narration claire et des visuels, enrichis par de l'animation, aident à réduire les tickets de support et la confusion.

Mises à jour de la direction et réunions générales

Partagez les actualités de l'entreprise, les mises à jour de la stratégie et les objectifs avec des formats vidéo clairs et répétables en utilisant notre créateur de présentations IA. Les gens peuvent regarder à leur propre rythme tout en entendant directement les dirigeants.

Présentations académiques et de cours en ligne

Transformez les diapositives de cours en conférences vidéo structurées avec une narration claire. Les apprenants profitent d'explications visuelles et d'une qualité d'enseignement cohérente à grande échelle.

Pourquoi HeyGen est le meilleur créateur de présentations vidéo IA

HeyGen rend facile la transformation de votre message en une présentation vidéo soignée que les gens regardent jusqu'au bout. Commencez par un script, un plan, une URL ou une présentation existante et laissez l'IA générer des segments de présentateur, des visuels et une voix off. Concentrez-vous sur l'histoire pendant que HeyGen s'occupe de la production en coulisses.

Transformez les diapositives statiques en vidéos narratives

Au lieu de partager des présentations denses, transformez les points clés en scènes qui combinent des segments de présentateur, des visuels et des sous-titres. Les audiences obtiennent du contexte, de la clarté et une touche humaine que les diapositives seules ne peuvent pas fournir.

Gardez chaque présentation conforme à la marque

Appliquez vos logos, polices et couleurs sur toutes les présentations créées avec notre créateur de présentations IA pour que tout soit cohérent. Réutilisez les mises en page et les styles pour les futures vidéos, ce qui aide les équipes à avancer plus rapidement sans sacrifier la qualité.

Déployez des présentations à travers les équipes et les marchés

Générez plusieurs versions de la même présentation pour différents publics, rôles ou langues. HeyGen vous permet de mettre à jour rapidement les scripts afin que les informations restent actuelles et pertinentes partout.

Génération de vidéo à partir de scripts et de diapositives

Commencez avec un script écrit, un plan par points ou des diapositives importées et générez une présentation vidéo complète. HeyGen organise le contenu en scènes avec des segments présentateur et du texte à l'écran, ainsi vous ne partez jamais d'une page blanche.

Un écran numérique affiche une personne regardant un téléphone avec un message « Hey Mina ! », à côté d'une présentation « Lancement du Produit Genesis » avec un script de cours sur la productivité.

Présentateurs IA et voix off multilingues

Choisissez des présentateurs et des voix d'IA réalistes pour délivrer votre message dans de nombreuses langues. Cela vous aide à atteindre un public mondial sans équipement d'enregistrement supplémentaire ou de prises en direct répétées.

Femme souriante à côté d'une interface de tonalité vocale avec l'option 'Calme' sélectionnée, délivrant un message apaisant.

Mises en page visuelles, médias et légendes

Associez le contenu des diapositives, les captures d'écran et les visuels de soutien dans des mises en page flexibles pour créer des présentations qui captivent votre public. Ajoutez des sous-titres automatiques pour l'accessibilité et une meilleure compréhension dans les environnements sans son.

Une interface de création de contenu numérique avec des options de menu, affichant une diapositive rouge présentant "La scène de billard de New York", un avatar de femme souriante, et un bouton "Bienvenue".

Options faciles d'édition et d'exportation

Mettez à jour le texte, les scènes et le timing dans un éditeur simple, puis exportez des fichiers vidéo de haute qualité. Utilisez-les sur des plateformes LMS, des outils de vente, des intranets et des canaux publics sans étapes supplémentaires.

Un homme souriant à côté d'une interface utilisateur indiquant "Exporter en tant que SCORM" activé avec "SCORM 1.2" sélectionné.

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe de supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait que nous avons agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
Comment ça fonctionne

Comment utiliser le créateur de présentations vidéo IA

HeyGen vous offre un processus de travail simple qui permet à quiconque de créer des présentations vidéo IA, même sans expérience préalable en montage. Vous apportez le contenu, la plateforme le transforme en une vidéo captivante.

Étape 1

Commencez par un script, des diapositives ou une URL

Collez votre script, téléchargez une présentation créée avec notre générateur de vidéos IA, ou partagez une URL clé. HeyGen analyse le contenu et prépare une structure initiale pour votre présentation vidéo en utilisant la technologie IA.

Étape 2

Choisissez votre présentateur et le style

Sélectionnez un présentateur IA, une voix et un style visuel qui correspondent à votre marque et à votre public. Décidez de la part de l'écran dédiée au présentateur, aux diapositives et aux visuels de soutien.

Étape 3

Affiner les scènes et les visuels d'accompagnement

Revoyez chaque scène et ajustez le texte, le rythme et la mise en page. Ajoutez des images, des graphiques ou des enregistrements d'écran pour que le message reste clair et mémorable du début à la fin.

Étape 4

Générer et partager

Créez la vidéo finale et exportez-la pour le canal de votre choix. Partagez par e-mail, LMS, portails internes ou invitations à des réunions afin que tout le monde puisse la regarder quand cela leur convient.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un créateur de présentations vidéo IA ?

Un créateur de présentations vidéo IA transforme automatiquement des scripts, des diapositives ou des idées en présentations vidéo. Il combine des présentateurs IA, des voix off et des visuels de sorte que vous n'avez pas besoin de caméras, de studios ou d'outils de montage complexes.

Ai-je besoin de compétences en design ou en vidéo pour utiliser HeyGen ?

Non. HeyGen est conçu pour les utilisateurs professionnels, les éducateurs et les marketeurs. Des modèles et des flux de travail guidés vous aident à créer des présentations soignées sans expérience préalable en production vidéo.

Puis-je utiliser mes diapositives existantes dans HeyGen ?

Oui, vous pouvez également créer du contenu vidéo. Vous pouvez importer des diapositives ou recréer les points clés dans HeyGen. Ensuite, vous ajoutez un présentateur, une narration et des visuels de soutien pour transformer le jeu de diapositives en une présentation vidéo cohérente.

HeyGen prend-il en charge plusieurs langues pour les présentations ?

Oui. Vous pouvez générer des voix off et des segments de présentateur dans de nombreuses langues et accents en utilisant un créateur de présentations AI gratuit. Cela facilite la réutilisation de la même structure de présentation pour différentes régions et publics.

Combien de temps faut-il pour créer une présentation vidéo ?

La plupart des présentations de longueur standard peuvent être créées en quelques minutes une fois que votre contenu est prêt. Vous pouvez apporter des modifications et régénérer des sections rapidement lorsque les informations changent ou que des retours sont reçus.

Puis-je maintenir la cohérence de mes présentations avec ma marque ?

Oui. Vous pouvez appliquer vos logos, polices et palettes de couleurs sur toutes les vidéos. La cohérence de la marque est préservée tout en permettant la personnalisation par équipe ou projet.

Où puis-je utiliser les vidéos de présentation exportées ?

Vous pouvez utiliser les vidéos exportées créées avec notre générateur de vidéos IA sur des plateformes d'apprentissage, des outils de vente, des hubs de communication interne, des sites web et des canaux sociaux. Les fichiers sont compatibles avec les systèmes d'hébergement et de lecture courants.

Plusieurs personnes peuvent-elles collaborer sur la même présentation ?

Oui. Les équipes peuvent partager l'accès aux projets, proposer des modifications et gérer différentes versions. Cela aide les experts en la matière, les formateurs et les équipes de communication à travailler ensemble de manière fluide.

Les présentations vidéo par IA sont-elles adaptées pour du contenu confidentiel ?

Oui, tant que vous respectez les politiques et les pratiques de données de votre organisation lors de l'utilisation du générateur d'IA. HeyGen est conçu pour soutenir des flux de travail sécurisés afin que les mises à jour et les formations internes restent protégées.

Puis-je mettre à jour une présentation sans repartir de zéro ?

Oui. Vous pouvez ouvrir un projet existant, modifier le script ou les diapositives, et régénérer les scènes affectées. Cela permet de gagner du temps et de maintenir à jour les formations et présentations récurrentes avec du contenu personnalisé.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

