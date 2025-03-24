Étape 1 Commencez par un script, des diapositives ou une URL Collez votre script, téléchargez une présentation créée avec notre générateur de vidéos IA, ou partagez une URL clé. HeyGen analyse le contenu et prépare une structure initiale pour votre présentation vidéo en utilisant la technologie IA.

Étape 2 Choisissez votre présentateur et le style Sélectionnez un présentateur IA, une voix et un style visuel qui correspondent à votre marque et à votre public. Décidez de la part de l'écran dédiée au présentateur, aux diapositives et aux visuels de soutien.

Étape 3 Affiner les scènes et les visuels d'accompagnement Revoyez chaque scène et ajustez le texte, le rythme et la mise en page. Ajoutez des images, des graphiques ou des enregistrements d'écran pour que le message reste clair et mémorable du début à la fin.