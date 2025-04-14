Créez en quelques minutes des vidéos de campagne électorale professionnelles à partir d’un simple script écrit. Que vous vous présentiez à une élection locale ou que vous coordonniez une campagne nationale, le créateur de vidéos électorales vous permet de produire des vidéos soignées et cohérentes avec votre message, sans caméras, sans équipes de tournage et sans expérience en montage. Rédigez votre message, choisissez votre style et obtenez automatiquement une vidéo prête à être diffusée.
Pourquoi les marques choisissent HeyGen pour créer leurs vidéos de campagne électorale
Création rapide de vidéos promotionnelles de campagne à partir de scripts
Transformez le script de votre campagne en une vidéo promotionnelle finalisée en quelques minutes. Collez vos points de discussion, vos positions politiques ou votre texte d’appel à l’action, et le générateur de vidéos IA crée automatiquement une publicité politique professionnelle à partir de vos mots. Pas de storyboard, pas de délais de production. Votre message atteint votre audience cible le jour même où vous l’écrivez, et non des semaines plus tard après un tournage.
Sensibilisation multilingue des électeurs sur tous les canaux
Touchez chaque électeur de votre circonscription, quelle que soit la langue parlée à la maison. Le traducteur vidéo IA intégré convertit votre vidéo originale en plus de 175 langues, avec une synchronisation labiale précise et une voix naturelle. Enregistrez une seule fois, puis localisez instantanément votre message sur tous les canaux dont vous avez besoin — de Facebook et Instagram à la télévision et à l’affichage numérique extérieur. Des équipes de campagne qui passaient autrefois des mois sur la production multilingue peuvent désormais couvrir toutes les communautés linguistiques en une seule après‑midi.
Présentateur professionnel sans tournage devant la caméra
Offrez une présence à l’écran professionnelle et crédible sans faire appel à une équipe de tournage. Choisissez parmi plus de 500 générateurs d’humains IA présentateurs prêts à l’emploi ou créez un présentateur personnalisé à partir d’une seule photo grâce à la technologie d’avatar photo IA. Pas de fond vert, pas de projecteurs, pas de contraintes de planning. Le message de votre candidat apparaît à l’écran avec une qualité digne de la télévision à chaque fois, éliminant le besoin de recruter des équipes de production coûteuses.
Template-Based Branding for Every Campaign Format
Chaque canal de campagne a ses propres exigences de format : spots télévisés, clips pour les réseaux sociaux, résumés de réunions publiques, appels aux dons. Commencez à partir d’un modèle adapté à chaque emplacement, des publicités YouTube longue durée aux vidéos verticales de 15 secondes sur mobile. Appliquez une seule fois les couleurs, le logo et la police de votre campagne grâce à l’interface glisser-déposer, et toutes les vidéos que vous produisez restent automatiquement conformes à votre identité de marque. L’outil script to video facilite le redimensionnement et l’optimisation de chaque format sans avoir à tout reconstruire depuis zéro.
Création vidéo évolutive sur l’ensemble du cycle de campagne
Une seule campagne a besoin de dizaines de vidéos : vidéos d’annonce, explications de programme, clips de recrutement de bénévoles, messages pour inciter au vote et contenus de réaction rapide. Le moteur texte vers vidéo permet à n’importe quel membre de l’équipe de produire des vidéos de campagne politique de qualité broadcast à partir d’un simple script, sans expertise en production. Passez d’une vidéo par semaine à une vidéo par jour, sans augmenter les effectifs ni le budget.
Cas d’utilisation du créateur de vidéos électorales
Recording a formal launch video traditionally means booking a professional crew, finding a suitable location, and spending days in post-production. With an election video maker, write your announcement script, choose a professional visual style, and generate a polished launch video in minutes. Campaigns that used to wait two weeks for a finished announcement video now release them the same afternoon the decision is made.
Voters engage more with video than written position papers, but producing policy explainers used to require narrators, motion graphics teams, and expensive editing. Use the AI video explainer to convert dense policy text into clear, watchable video content. Break down housing policy, tax positions, or education platforms in a format that connects with your audience and is easy to share.
Districts with diverse language communities require separate outreach materials for each group. Producing the same message in five languages once meant five separate production budgets. With AI dubbing, a single election video converts into every target language with natural-sounding audio and accurate lip-sync, letting your get-out-the-vote campaign reach every household without rebuilding content from scratch.
After a town hall or debate, campaigns need rapid-turnaround recap content before the news cycle moves on. Use the AI video editor to produce clean, branded video ads from post-event talking points within hours of the event. Add a subtitle generator and engaging graphics to make every recap accessible and scroll-friendly across social media platforms.
Fundraising videos that showcase a real candidate with a compelling, emotional message consistently outperform text-based emails. Use the AI spokesperson to produce persuasive, personalized fundraising appeals at scale without filming each one. Swap messaging for different donor segments, test different calls to action, and publish new fundraising videos as often as your campaign needs them.
Building a ground game means onboarding hundreds of volunteers quickly, often across multiple locations. Use the training video tool to produce consistent canvassing guides, phone banking scripts, and organizer briefings that every volunteer watches before their first shift. Update the content as campaign priorities shift and redistribute the new version the same day, without reshooting anything.
Comment fonctionne un créateur de vidéos électorales
Passez d’un simple script à une vidéo de campagne électorale prête à être diffusée en quatre étapes, sans tournage, sans logiciel de montage et sans aucune expérience en production.
Ouvrez l’éditeur, puis saisissez ou collez le message de votre campagne. Ajoutez vos principaux points de programme, votre appel à l’action pour les électeurs ou le texte de votre annonce. La plateforme lit votre script et prépare automatiquement la structure des scènes, le minutage et la narration.
Choisissez un présentateur, un modèle et un format visuel adaptés au ton de votre campagne. Sélectionnez le format d’image et les couleurs de marque pour harmoniser l’identité de votre campagne dans toutes les vidéos que vous produisez.
Ajoutez le logo de votre campagne, ajustez le style du sous-titre, peaufinez la voix de la narration et passez en revue le découpage des scènes. Effectuez toutes les modifications dans l’éditeur de texte, sans toucher à une timeline ni aux paramètres d’export.
Générez la vidéo électorale finalisée et téléchargez-la pour la diffuser à la télévision, sur les réseaux sociaux ou par e-mail. Localisez-la en d’autres langues en un clic afin de toucher toutes les communautés d’électeurs de votre circonscription.
Un créateur de vidéos de campagne électorale est un outil qui transforme des scripts de campagne écrits en vidéos finalisées de qualité diffusion, sans tournage ni montage. Vous saisissez votre message, choisissez un format visuel et un présentateur, et la plateforme génère automatiquement la vidéo, y compris la narration, la structure des scènes, les textes à l’écran et les éléments de marque. Le résultat est une vidéo soignée, prête pour la télévision, les réseaux sociaux, l’e‑mail ou la publicité digitale en quelques minutes plutôt qu’en plusieurs jours.
Oui. Vous pouvez créer un présentateur professionnel à partir d’une seule photo grâce à la technologie d’avatar photo, qui génère un intervenant à l’écran ultra réaliste pour délivrer votre script sans aucun tournage. Vous pouvez aussi choisir parmi plus de 500 présentateurs prêts à l’emploi dans la bibliothèque d’avatars IA.
La plupart des vidéos sont prêtes quelques minutes après l’envoi de votre script. Pour du contenu réactif après un débat, un sujet d’actualité ou une publicité d’un adversaire, vous pouvez passer d’un argumentaire écrit à une vidéo finalisée en moins de dix minutes. Les campagnes qui avaient auparavant besoin de deux à trois jours pour produire une réponse peuvent désormais la diffuser le jour même.
Oui. La plateforme produit une qualité vidéo de niveau studio, adaptée aux spots TV, publicités pré-roll, campagnes YouTube et diffusions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez contrôler l’image de marque, le formatage, les transitions et la qualité de la narration. Le rendu final respecte les spécifications techniques exigées par les principales plateformes publicitaires et chaînes de diffusion, sans nécessiter de travail supplémentaire en post‑production.
Une seule vidéo de campagne électorale peut être localisée en plus de 175 langues grâce au traducteur vidéo, qui préserve la prestation du présentateur d’origine tout en produisant une narration et une synchronisation labiale précises dans chaque langue cible. Une seule vidéo d’appel au vote peut ainsi couvrir l’espagnol, le vietnamien, le mandarin, l’arabe et des dizaines d’autres langues à partir d’un seul fichier source, sans nécessiter de production séparée pour chaque version linguistique.
Il n’y a aucune limite au nombre de vidéos que vous pouvez produire. Les messages de campagne évoluent constamment tout au long d’un cycle électoral, et chaque mise à jour de script ne prend que quelques minutes à régénérer. Modifiez le texte, relancez le rendu et diffusez la version mise à jour. Plus besoin de retourner des scènes, de reprogrammer une équipe ou d’attendre un monteur. Les campagnes peuvent publier de nouveaux contenus vidéo chaque jour sans mettre leurs ressources de production sous pression.
La production traditionnelle de vidéos politiques coûte généralement entre 5 000 et 25 000 $ par spot finalisé et nécessite de une à trois semaines par vidéo. Un créateur de vidéos de campagne électorale permet d’obtenir la même qualité de diffusion pour une fraction du coût, en quelques minutes seulement. Les utilisateurs de HeyGen constatent jusqu’à 70 % de réduction des coûts de production. Pour les campagnes locales disposant de budgets limités, cela rend les publicités politiques professionnelles accessibles à une échelle auparavant réservée aux organisations bien financées.
Oui. La fonctionnalité de clonage de voix IA vous permet de cloner votre propre voix à partir d’un court échantillon audio, afin que chaque narration vidéo sonne exactement comme vous, sans sessions d’enregistrement supplémentaires. Votre voix s’applique à toutes les vidéos que vous produisez, et les mises à jour de scripts utilisent automatiquement la même voix clonée, ce qui garantit la cohérence de vos messages sur l’ensemble de la campagne.
Oui. Utilisez l’outil PDF vers vidéo pour convertir automatiquement des documents de politique, des présentations ou des supports imprimés en contenu vidéo narré. L’outil PPT vers vidéo fait la même chose pour les fichiers PowerPoint. Les deux outils extraient le contenu, construisent une structure de scènes et produisent une vidéo narrée finalisée sans aucun montage manuel.
Oui. Une formule gratuite est disponible sans carte de crédit et vous permet de générer des vidéos et d’explorer les fonctionnalités principales sans aucun coût. Des offres payantes à partir de 24 $ par mois débloquent le clonage de voix, des durées de vidéo plus longues, ainsi qu’un accès complet à la bibliothèque de présentateurs et à la génération multilingue. Les campagnes locales et de terrain peuvent commencer à produire du contenu vidéo professionnel dès le jour de leur inscription, sans engagement initial.
Oui. Vous pouvez importer vos propres séquences vidéo, images et fichiers audio directement dans l’éditeur pour créer une vidéo publicitaire politique qui combine vos ressources de campagne réelles avec des éléments générés par l’IA. Ajoutez des bandeaux de texte, appliquez des filtres et synchronisez vos visuels importés avec une narration IA pour produire une vidéo finale de haute qualité. C’est particulièrement pratique pour les campagnes qui souhaitent utiliser des images d’événements ou de rassemblements en parallèle de contenus générés, sans avoir à changer d’outils ou de plateformes.
Vous pouvez publier des vidéos de campagne politique directement sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ainsi que sur tout site web ou plateforme d’emailing qui accepte les fichiers vidéo standard. L’éditeur inclut des outils de redimensionnement afin que chaque vidéo soit exportée automatiquement dans le format et le ratio d’image adaptés à chaque plateforme. Téléchargez le fichier final, connectez vos comptes et diffusez-le sur tous vos canaux en une seule étape, sans avoir à reformater manuellement le contenu.
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