Étape 1 Rédigez votre script Ouvrez l’éditeur, puis saisissez ou collez le message de votre campagne. Ajoutez vos principaux points de programme, votre appel à l’action pour les électeurs ou le texte de votre annonce. La plateforme lit votre script et prépare automatiquement la structure des scènes, le minutage et la narration.

Étape 2 Choisissez votre style visuel Choisissez un présentateur, un modèle et un format visuel adaptés au ton de votre campagne. Sélectionnez le format d’image et les couleurs de marque pour harmoniser l’identité de votre campagne dans toutes les vidéos que vous produisez.

Étape 3 Personnalisez votre vidéo Ajoutez le logo de votre campagne, ajustez le style du sous-titre, peaufinez la voix de la narration et passez en revue le découpage des scènes. Effectuez toutes les modifications dans l’éditeur de texte, sans toucher à une timeline ni aux paramètres d’export.