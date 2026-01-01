Générateur d’humains IA : Créez une personne IA réaliste pour vos vidéos

Aucun acteur. Aucun tournage n’est nécessaire lorsque vous utilisez du contenu généré par l’IA. Avec le générateur de personnages IA de HeyGen, vous pouvez créer des personnes numériques réalistes qui récitent votre script de manière naturelle, grâce à une technologie d’IA avancée.

Générez des présentateurs, porte-parole ou personnages plus vrais que nature, toujours prêts à représenter votre marque.