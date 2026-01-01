Générateur d’humains IA : Créez une personne IA réaliste pour vos vidéos
Aucun acteur. Aucun tournage n’est nécessaire lorsque vous utilisez du contenu généré par l’IA. Avec le générateur de personnages IA de HeyGen, vous pouvez créer des personnes numériques réalistes qui récitent votre script de manière naturelle, grâce à une technologie d’IA avancée.
Générez des présentateurs, porte-parole ou personnages plus vrais que nature, toujours prêts à représenter votre marque.
Apportez une véritable présence humaine à vos vidéos grâce à l’humain IA
Créez du contenu façon influenceur pour une fraction du coût, en tirant parti de la puissance de l’engagement porté par les créateurs et d’outils d’IA avancés pour booster vos performances.
Créez instantanément des vidéos dirigées par une personne IA
Transformez des scripts en vidéos avec des personnages numériques en quelques minutes seulement. HeyGen facilite la production de contenus professionnels pour TikTok, Reels, YouTube, LinkedIn et plus encore, sans caméras ni équipes de tournage.
Tester des messages avec différents humains IA
Expérimentez différents styles de voix, de ton et de personnalité. Testez votre message en A/B en remplaçant rapidement les personnes IA pour voir laquelle fonctionne le mieux auprès de votre audience.
Choisissez parmi des centaines d’humains IA
Choisissez parmi une vaste bibliothèque de personnages IA prêts à l’emploi. Des professionnels formels aux looks décontractés du quotidien, vous trouverez la personne qui correspond à votre audience et au style de votre campagne.
Utilisez des humains IA comme présentateurs de marque fiables
Déployez des présentateurs numériques cohérents qui restent toujours alignés sur votre message. Utilisez des humains IA comme porte-parole, formateurs ou animateurs pour représenter votre marque de manière claire et professionnelle dans vos vidéos, sans dépendre d’acteurs ni de plannings de tournage.
Testez des personnes, des voix et des styles de présentation
Testez différentes personnes IA, voix et tonalités pour affiner votre message et vos performances. Remplacez instantanément les présentateurs numériques pour découvrir ce qui résonne le mieux, sans délais de production.
Pourquoi les équipes choisissent HeyGen Générateur d’Humains IA
La production vidéo traditionnelle demande du temps, de la coordination et un budget conséquent. Avec les personnes IA, les équipes créent des vidéos professionnelles plus rapidement, réduisent les coûts et gardent un contrôle total sur leurs messages.
Vaste bibliothèque d’êtres humains IA
Parcourez plus de 500 personnes IA réalistes conçues pour répondre aux besoins de différents secteurs et publics. La bibliothèque est régulièrement mise à jour, vous offrant de nouvelles options pour garder votre contenu pertinent et engageant.
Personne IA spécifique à un secteur
Choisissez des humains IA conçus pour répondre précisément aux besoins de votre secteur. Utilisez une personne numérique de confiance pour l’accompagnement en santé, un professionnel soigné pour la formation en entreprise, un hôte chaleureux pour les vidéos de retail, ou une personnalité énergique pour les contenus de divertissement.
Gagnez du temps et réduisez vos coûts de production
La production vidéo traditionnelle peut nécessiter des semaines de préparation, mais avec les outils d’IA, vous pouvez considérablement rationaliser le processus. Avec HeyGen, vous éliminez les délais. Les personnages IA vous permettent de générer en quelques minutes des vidéos prêtes à être publiées, en économisant des milliers sur votre budget et en vous donnant la liberté de créer dès que vous en avez besoin, tout en humanisant votre message.
Créez des vidéos de personnes IAinstantanément
Créez des vidéos avec des personnages IA en quatre étapes simples, du script à la vidéo prête à l’export.
Choisissez votre personne IA
Choisissez une personne IA réaliste dans notre bibliothèque ou créez un humain numérique personnalisé.
Personnalisez l’apparence et le style
Ajustez l’apparence, le rôle, le ton et le style pour correspondre à vos objectifs de contenu.
Ajouter le script et la langue
Rédigez votre script et sélectionnez la langue. Le système gère automatiquement la voix, la synchronisation labiale et les gestes, garantissant une expérience fluide avec le texte généré par l’IA.
Générez et publiez
Générez votre vidéo et exportez-la pour vos besoins marketing, de formation ou d’usage interne.
Foire aux questions (FAQ)
Qu’est-ce qu’un générateur d’humains IA et comment utilise-t-il du texte généré par l’IA ?
C’est une plateforme qui crée des vidéos humaines réalistes grâce à des avatars IA. HeyGen vous permet de rédiger vos scripts, de personnaliser et de générer ces vidéos à grande échelle.
Quelles sont les limites des générateurs d’humains IA ?
Les générateurs d’humains IA sont puissants, mais ne remplacent pas totalement toutes les situations réelles. Ils sont particulièrement efficaces pour des communications scénarisées et structurées, comme les démonstrations de produits, le marketing, la formation et l’éducation.
Ils ne sont pas conçus pour des performances fortement émotionnelles, des conversations improvisées ou des interactions en direct complexes en dehors des intégrations prises en charge.
Comment utiliser un générateur d’humains IA pour humaniser votre contenu ?
L’utilisation du générateur d’humains IA de HeyGen est simple. Vous rédigez votre script, vous choisissez ou créez un humain numérique, puis vous générez votre vidéo. Le système gère automatiquement la synchronisation labiale, les gestes et la voix afin que votre humain IA paraisse et sonne naturel.
Quelles sont les fonctionnalités des générateurs d’humains IA ?
Les principales fonctionnalités incluent une apparence humaine réaliste, une voix naturelle avec synchronisation labiale, la prise en charge multilingue, des looks et styles personnalisables, une bibliothèque de plus de 500 personnages humains prêts à l’emploi, la possibilité de créer des jumeaux numériques, ainsi qu’une génération rapide de vidéos à partir de texte ou de photos.
Comment les humains IA peuvent-ils améliorer les campagnes marketing ?
Les humains IA vous permettent de tester rapidement de nombreuses personnes, voix et tonalités différentes, ce qui en fait des outils indispensables pour les marketeurs. Cela aide à identifier le style qui convertit le mieux et évite les coûts liés à l’embauche de plusieurs influenceurs ou présentateurs.
Les humains IA peuvent-ils représenter ma marque en toute sécurité ?
Oui, les solutions générées par l’IA révolutionnent la communication. Chaque humain virtuel IA est cohérent, entièrement contrôlé par vous et jamais hors message, grâce à des algorithmes d’IA avancés. Contrairement aux talents traditionnels, il n’y a aucun risque de problèmes de réputation ni de conflits de planning.
Les humains virtuels IA peuvent-ils aider à la vente ?
Oui. Ils peuvent agir comme des représentants commerciaux disponibles 24h/24 et 7j/7 qui expliquent les produits, répondent aux FAQ par le biais de vidéos et guident les prospects vers la prise de rendez-vous ou l’achat.
Comment les humains IA soutiennent-ils les équipes internationales ?
Les humains IA peuvent instantanément parler plusieurs langues tout en conservant une voix naturelle et une parfaite synchronisation labiale, ce qui humanise le texte généré par l’IA pour un meilleur engagement. Cela rend la mise à l’échelle de contenus à travers différentes régions simple et rentable.
Les humains virtuels IA peuvent-ils remplacer de vrais formateurs ou présentateurs ?
Ils peuvent gérer des communications répétitives et évolutives, comme l’onboarding, la formation ou le marketing, ce qui les rend inestimables pour les marketeurs. Pour de nombreuses équipes, cela réduit le besoin de sessions en direct et accélère la diffusion de contenu.
Où puis-je accéder à des humains IA prêts à l’emploi pour m’aider à humaniser mon contenu ?
HeyGen propose une vaste bibliothèque d’avatars IA prêts à l’emploi incluse avec le générateur d’avatars IA qui ressemblent à des humains IA issus de nombreux secteurs. Vous pouvez en choisir un qui correspond à votre marque ou concevoir votre propre persona d’influenceur sur mesure.
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