Creador de presentaciones en video para presentaciones al instante

Convierte presentaciones de diapositivas estáticas en videos atractivos que informan, persuaden y se quedan en la mente. HeyGen transforma tu guion o diapositivas en un video narrado, alineado con tu marca, con presentadores realistas, subtítulos y un ritmo de calidad de estudio, para que cuentes historias consistentes y que inviten a hacer clic en reuniones, capacitaciones y marketing.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

Prueba gratis nuestro generador de imagen a video

Comienza gratis
Elige un avatar
Sincronización labial aplicada después de la generación
Escribe tu guion
Escribe en cualquier idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Onboarding y capacitación remota

Onboarding y capacitación remota

Replace long manuals with short narrated walkthroughs that learners can watch on-demand and revisit as needed by creating a video presentation.

Demos de ventas y recorridos de producto

Demos de ventas y recorridos de producto

Deliver consistent product walkthroughs that highlight features and benefits with a persuasive on-screen host.

Reportes ejecutivos y actualizaciones para inversionistas

Reportes ejecutivos y actualizaciones para inversionistas

Send polished, data-driven presentations that keep stakeholders informed, no scheduling conflicts required.

Actualizaciones asincrónicas del equipo

Actualizaciones asincrónicas del equipo

Record monthlies or project updates once and share across time zones with captions and attachments.

Videos para educar a tus clientes y para tu centro de ayuda

Videos para educar a tus clientes y para tu centro de ayuda

Turn support articles into short, clear videos that lower support volume and improve customer success metrics using our online video presentation maker.

Envíos para conferencias y eventos

Envíos para conferencias y eventos

Submit polished, self-contained presentation videos for virtual conferences, panels, and speaking slots.

Por qué usar HeyGen para presentaciones en video

Crea presentaciones que funcionen on-demand y en cualquier horario, y genera una presentación en video que se adapte a tus necesidades. HeyGen elimina la fricción de grabar, editar y subtitular para que puedas enfocarte en tu mensaje, no en la tecnología. Crea demos asíncronas, capacitaciones internas, presentaciones para inversionistas y recorridos de ventas que se vean y suenen profesionales siempre con un generador de video con IA.

Comienza gratis
Creación rápida, entrega impecable

Genera un storyboard y un guion con IA a partir de un brief corto, elige a la persona presentadora y luego ajusta los visuales y el tiempo, todo en un solo lugar.

Resultados accesibles y alineados con tu marca

Los autocaptions, subtítulos y compatibilidad con tu kit de marca aseguran que tu presentación sea inclusiva y fácil de reconocer al instante.

Reutiliza en todos lados

Exporta múltiples relaciones de aspecto y versiones para tu LMS, email, redes sociales y landing pages sin volver a grabar.

Creador de guiones y esquemas con IA

Pega las notas de tus diapositivas o un brief y HeyGen crea un guion conciso, listo para presentación, con ganchos, transiciones y un CTA claro. Ahorra tiempo en la estructura y mantén tu narrativa precisa y enfocada en la audiencia.

Comienza gratis →
A mobile screen transforms from a text document to a grid of image thumbnails.

Presentadores realistas y opciones de voz

Elige entre presentadores expresivos de IA o clona tu propia voz para narrar tus diapositivas. Los gestos naturales y las voces en varios idiomas hacen que tu mensaje se sienta humano y creíble sin necesidad de un estudio.

Comienza gratis →
A smiling woman with a voice tone selection interface showing "Calm" highlighted, and a text input reading "Slowly breathe in and out."

Subtítulos y auto-caption

La transcripción automática genera subtítulos editables y localizados. Mejora la accesibilidad, la retención y las tasas de reproducción completa en todos los formatos y regiones.

Comienza gratis →
A broadly smiling woman, with a 'CC' icon and 'AI Captions' text overlay.

Creador de escenas y sincronización de diapositivas

Sincroniza automáticamente los visuales de tus diapositivas, animaciones y b-roll con la narración. Cambia fácilmente clips de stock, logotipos o capturas de pantalla y ajusta el tiempo escena por escena.

Comienza gratis →
A woman smiles into a microphone on a video call, with an interface overlay for creating slides and two other people in smaller video calls.

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un video que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a pararme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Cómo funciona

Cómo usar el creador de presentaciones en video

Tres sencillos pasos te llevan de la idea a un video listo para compartir.

Comienza gratis
Paso 1

Sube o pega tu contenido

Empieza con diapositivas, un documento o un brief sencillo. HeyGen genera un storyboard y varias opciones de guion ajustadas a la duración y el tono para ayudarte a que tus videos sean más atractivos.

Paso 2

Elige al presentador y perfecciona el contenido

Elige un avatar de IA o sube un clip corto para crear tu propio clon, luego ajusta los visuales, subtítulos y ritmo dentro del editor.

Paso 3

Personaliza para cualquier audiencia

Personaliza tus escenas con los colores de tu marca, diseños y elementos en pantalla para adaptarlas a capacitación, marketing o comunicaciones internas.

Paso 4

Exporta y distribuye

Exporta videos de alta calidad, archivos de subtítulos SRT e imágenes en miniatura en minutos, o publica directamente en tu LMS, CMS o plataformas sociales.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es una presentación en video?

Una presentación en video es una charla basada en diapositivas o en un guion, grabada como un video que se puede compartir, normalmente con una persona hablando en cámara, narración, subtítulos y elementos visuales sincronizados. Es ideal para capacitación on-demand, presentaciones de venta y actualizaciones remotas, especialmente cuando grabas una presentación para tu audiencia.

¿Puedo convertir mis diapositivas existentes en una presentación en video?

Sí. Sube un PPT, PDF o imágenes y HeyGen sincronizará automáticamente las diapositivas con la narración y las transiciones de escena para que no tengas que volver a grabar.

¿Necesito una cámara web o micrófono?

No, usa los presentadores con IA de HeyGen y la función de texto a voz para narrar. Si lo prefieres, sube tu propio video o voz y combina tomas reales con elementos de IA.

¿Qué tan precisos son los subtítulos automáticos?

La transcripción de HeyGen es muy precisa y editable; puedes corregir rápidamente la redacción, el tiempo o agregar subtítulos localizados antes de exportar.

¿Puedo usar la imagen de mi empresa?

Claro que sí. Sube tus logotipos, configura las fuentes y colores de tu marca en el Brand Kit y aplícalos en todas las plantillas de video para presentaciones coherentes y alineadas con tu marca.

¿Qué formatos de exportación están disponibles?

Exporta videos MP4 en formato panorámico (16:9), cuadrado (1:1) o vertical (9:16), además de archivos de subtítulos SRT e imágenes en miniatura optimizadas para compartir usando nuestro creador de presentaciones de video en línea.

¿HeyGen es seguro para presentaciones confidenciales?

Sí. Los planes Enterprise incluyen SSO, acceso basado en roles, almacenamiento cifrado y opciones de cumplimiento normativo. Ponte en contacto con el equipo de ventas para requisitos personalizados de seguridad y hosting.

¿Puedo crear versiones en varios idiomas?

Sí, traduce guiones, cambia a voces TTS localizadas y exporta variantes en varios idiomas para llegar a audiencias globales con traductor de video.

¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una presentación?

Muchas presentaciones se pueden generar y pulir en cuestión de minutos; el tiempo de edición final depende de la duración y del nivel de personalización que elijas cuando usas una presentación en video.

¿Ofrecen incorporación y soporte para equipos?

Ofrecemos onboarding, recursos de capacitación y soporte dedicado para clientes de Team y Enterprise para ayudarte a escalar la producción de video y crear una presentación en video.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Empieza a crear con HeyGen

Transforma tus ideas en videos profesionales con IA.

Comienza gratis →
CTA background