Convierte presentaciones de diapositivas estáticas en videos atractivos que informan, persuaden y se quedan en la mente. HeyGen transforma tu guion o diapositivas en un video narrado, alineado con tu marca, con presentadores realistas, subtítulos y un ritmo de calidad de estudio, para que cuentes historias consistentes y que inviten a hacer clic en reuniones, capacitaciones y marketing.
Prueba gratis nuestro generador de imagen a video
Replace long manuals with short narrated walkthroughs that learners can watch on-demand and revisit as needed by creating a video presentation.
Deliver consistent product walkthroughs that highlight features and benefits with a persuasive on-screen host.
Send polished, data-driven presentations that keep stakeholders informed, no scheduling conflicts required.
Record monthlies or project updates once and share across time zones with captions and attachments.
Turn support articles into short, clear videos that lower support volume and improve customer success metrics using our online video presentation maker.
Submit polished, self-contained presentation videos for virtual conferences, panels, and speaking slots.
Por qué usar HeyGen para presentaciones en video
Crea presentaciones que funcionen on-demand y en cualquier horario, y genera una presentación en video que se adapte a tus necesidades. HeyGen elimina la fricción de grabar, editar y subtitular para que puedas enfocarte en tu mensaje, no en la tecnología. Crea demos asíncronas, capacitaciones internas, presentaciones para inversionistas y recorridos de ventas que se vean y suenen profesionales siempre con un generador de video con IA.
Genera un storyboard y un guion con IA a partir de un brief corto, elige a la persona presentadora y luego ajusta los visuales y el tiempo, todo en un solo lugar.
Los autocaptions, subtítulos y compatibilidad con tu kit de marca aseguran que tu presentación sea inclusiva y fácil de reconocer al instante.
Exporta múltiples relaciones de aspecto y versiones para tu LMS, email, redes sociales y landing pages sin volver a grabar.
Creador de guiones y esquemas con IA
Pega las notas de tus diapositivas o un brief y HeyGen crea un guion conciso, listo para presentación, con ganchos, transiciones y un CTA claro. Ahorra tiempo en la estructura y mantén tu narrativa precisa y enfocada en la audiencia.
Presentadores realistas y opciones de voz
Elige entre presentadores expresivos de IA o clona tu propia voz para narrar tus diapositivas. Los gestos naturales y las voces en varios idiomas hacen que tu mensaje se sienta humano y creíble sin necesidad de un estudio.
Subtítulos y auto-caption
La transcripción automática genera subtítulos editables y localizados. Mejora la accesibilidad, la retención y las tasas de reproducción completa en todos los formatos y regiones.
Creador de escenas y sincronización de diapositivas
Sincroniza automáticamente los visuales de tus diapositivas, animaciones y b-roll con la narración. Cambia fácilmente clips de stock, logotipos o capturas de pantalla y ajusta el tiempo escena por escena.
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
Cómo usar el creador de presentaciones en video
Tres sencillos pasos te llevan de la idea a un video listo para compartir.
Empieza con diapositivas, un documento o un brief sencillo. HeyGen genera un storyboard y varias opciones de guion ajustadas a la duración y el tono para ayudarte a que tus videos sean más atractivos.
Elige un avatar de IA o sube un clip corto para crear tu propio clon, luego ajusta los visuales, subtítulos y ritmo dentro del editor.
Personaliza tus escenas con los colores de tu marca, diseños y elementos en pantalla para adaptarlas a capacitación, marketing o comunicaciones internas.
Exporta videos de alta calidad, archivos de subtítulos SRT e imágenes en miniatura en minutos, o publica directamente en tu LMS, CMS o plataformas sociales.
Una presentación en video es una charla basada en diapositivas o en un guion, grabada como un video que se puede compartir, normalmente con una persona hablando en cámara, narración, subtítulos y elementos visuales sincronizados. Es ideal para capacitación on-demand, presentaciones de venta y actualizaciones remotas, especialmente cuando grabas una presentación para tu audiencia.
Sí. Sube un PPT, PDF o imágenes y HeyGen sincronizará automáticamente las diapositivas con la narración y las transiciones de escena para que no tengas que volver a grabar.
No, usa los presentadores con IA de HeyGen y la función de texto a voz para narrar. Si lo prefieres, sube tu propio video o voz y combina tomas reales con elementos de IA.
La transcripción de HeyGen es muy precisa y editable; puedes corregir rápidamente la redacción, el tiempo o agregar subtítulos localizados antes de exportar.
Claro que sí. Sube tus logotipos, configura las fuentes y colores de tu marca en el Brand Kit y aplícalos en todas las plantillas de video para presentaciones coherentes y alineadas con tu marca.
Exporta videos MP4 en formato panorámico (16:9), cuadrado (1:1) o vertical (9:16), además de archivos de subtítulos SRT e imágenes en miniatura optimizadas para compartir usando nuestro creador de presentaciones de video en línea.
Sí. Los planes Enterprise incluyen SSO, acceso basado en roles, almacenamiento cifrado y opciones de cumplimiento normativo. Ponte en contacto con el equipo de ventas para requisitos personalizados de seguridad y hosting.
Sí, traduce guiones, cambia a voces TTS localizadas y exporta variantes en varios idiomas para llegar a audiencias globales con traductor de video.
Muchas presentaciones se pueden generar y pulir en cuestión de minutos; el tiempo de edición final depende de la duración y del nivel de personalización que elijas cuando usas una presentación en video.
Ofrecemos onboarding, recursos de capacitación y soporte dedicado para clientes de Team y Enterprise para ayudarte a escalar la producción de video y crear una presentación en video.
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