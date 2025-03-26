Por qué usar HeyGen para presentaciones en video

Crea presentaciones que funcionen on-demand y en cualquier horario, y genera una presentación en video que se adapte a tus necesidades. HeyGen elimina la fricción de grabar, editar y subtitular para que puedas enfocarte en tu mensaje, no en la tecnología. Crea demos asíncronas, capacitaciones internas, presentaciones para inversionistas y recorridos de ventas que se vean y suenen profesionales siempre con un generador de video con IA .