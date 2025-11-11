Herramienta de localización de video para audiencias globales

Localiza tus videos a decenas de idiomas sin volver a grabar, reeditar ni coordinar actores de voz. La localización de videos de HeyGen usa IA para traducir, doblar, subtitular y sincronizar videos, para que tu mensaje se sienta nativo en cada mercado. Llega a audiencias globales más rápido mientras mantienes la consistencia, claridad y confianza en tu marca a gran escala.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Sincronización labial aplicada después de la generación
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Campañas de marketing globales

Campañas de marketing globales

Launch the same campaign in multiple regions without recreating videos from scratch. Localized delivery increases engagement, trust, and conversion across international audiences.

Capacitación e incorporación

Capacitación e incorporación

Ensure employees receive the same information in their native language. Localized training improves comprehension and reduces errors across distributed teams.

Educación sobre el producto y demostraciones

Educación sobre el producto y demostraciones

Explain features clearly to global customers using localized audio and subtitles. This reduces support tickets and improves product adoption.

Comunicaciones internas

Comunicaciones internas

Deliver leadership messages consistently across regions. Localization keeps tone and intent aligned while removing language barriers.

Atención al cliente y contenido de ayuda

Atención al cliente y contenido de ayuda

Localize tutorials and FAQs so users can self-serve in their preferred language, ensuring the content adheres to localization best practices. This improves satisfaction while reducing support load.

Contenido educativo y de aprendizaje

Contenido educativo y de aprendizaje

Expand courses and lessons to new markets without rebuilding content. Localization increases accessibility and learning outcomes.

Por qué HeyGen es la mejor herramienta de localización de video

La localización de video no debería frenar el crecimiento ni agotar tus presupuestos de producción. HeyGen reemplaza los flujos de trabajo de traducción fragmentados con un sistema impulsado por IA diseñado para ofrecer velocidad, precisión y consistencia en cada idioma y formato, utilizando doblaje y texto en pantalla.

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Creado para escalar a nivel global

HeyGen les permite a los equipos localizar desde un solo video hasta miles sin cambiar sus flujos de trabajo. Ya sea que estés lanzando una campaña global o actualizando contenido de capacitación, la localización se mantiene rápida y repetible.

Diseñado para la autenticidad

Los videos localizados conservan el tono natural de voz, el ritmo y la alineación visual. Esto asegura que quienes los ven sientan que el video fue creado específicamente para ellos, no traducido de forma mecánica.

Optimizado para actualizaciones continuas

A medida que el contenido evoluciona, las versiones localizadas se pueden regenerar al instante. Esto evita mensajes desactualizados entre regiones mientras mantienes las operaciones ágiles.

Traducción de videos con IA entre idiomas

HeyGen traduce contenido hablado a varios idiomas mientras conserva la intención y el significado originales. La detección de idioma y la traducción se manejan de forma automática para reducir el trabajo manual. Esto permite que los equipos amplíen su alcance sin contratar traductores ni gestionar flujos de trabajo complejos.

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A man speaking in a main video frame, surrounded by smaller frames showing him in different outfits, with a "Translate to any language" banner and country flags above.

Doblaje de voz natural con IA

El audio localizado se genera con voces de IA naturales, con un ritmo e entonación realistas, lo que ofrece narraciones de alta calidad. Las voces están diseñadas para sentirse humanas y atractivas, no robóticas. Esto aumenta la confianza de quienes ven el contenido y mejora la comprensión en todos los mercados.

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Three people, including a woman with blue hair, in separate rounded video frames, all with open mouths as if speaking.

Alineación de sincronización labial

El discurso traducido se sincroniza visualmente con las personas en pantalla. El movimiento de la boca y el tiempo se ajustan para reducir cualquier desconexión visual. Esto crea una experiencia de visualización fluida que se siente natural en cada idioma.

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Voice cloning

Subtítulos y captions multilingües

HeyGen genera subtítulos precisos junto con el audio doblado cuando es necesario. Los subtítulos mejoran la accesibilidad, la visualización en celular y la capacidad de descubrimiento del contenido. Los subtítulos se pueden editar y reutilizar en distintas plataformas.

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Video editing interface displaying a video of a woman and the Arc de Triomphe with automatically generated subtitles.

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un video que había estado haciendo cada semana. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar la herramienta de localización de video con IA

Convierte tus videos a varios idiomas en solo cuatro pasos sencillos.

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Paso 1

Sube tu video

Sube un video existente o genera uno usando HeyGen. El sistema detecta automáticamente el idioma hablado y la estructura.

Paso 2

Selecciona los idiomas de destino

Elige uno o varios idiomas para la localización. La voz, los subtítulos y la configuración de sincronización labial se aplican automáticamente.

Paso 3

Genera versiones localizadas

HeyGen traduce, dobla, sincroniza y agrega subtítulos a cada versión. Revisa y ajusta si es necesario.

Paso 4

Exportar y publicar

Descarga o publica videos localizados en tus canales de marketing, capacitación y soporte, siguiendo las mejores prácticas para una comunicación efectiva.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es la localización de video?

La localización de video adapta el contenido de video a diferentes idiomas y regiones. Incluye traducción, doblaje, subtítulos y alineación visual para que el contenido se sienta nativo y no simplemente traducido.

¿En qué se diferencia la localización de video de una simple traducción?

La traducción convierte texto o voz a otro idioma. La localización adapta el tono, la forma de hablar, el tiempo y la accesibilidad para que coincidan con cómo las audiencias consumen el video de forma natural en cada región.

¿Necesito videos separados para cada idioma?

No. HeyGen te permite generar varias versiones localizadas a partir de un solo video original con el video translator. Esto mantiene la producción centralizada y consistente.

¿Qué tan precisa es la localización de video con IA?

HeyGen utiliza modelos avanzados de IA entrenados con patrones de habla multilingües. La precisión es muy alta para la mayoría de los casos de uso profesionales, educativos y de marketing, y tienes opciones de edición disponibles cuando las necesites.

¿Puedo localizar videos con varios hablantes?

Sí. HeyGen es compatible con la detección y localización de múltiples hablantes, lo que facilita conectar con una nueva audiencia. Cada hablante se procesa con precisión para garantizar claridad y alineación.

¿La localización mejora el rendimiento de los videos?

Los videos localizados aumentan el tiempo de reproducción, la comprensión y el engagement. Las audiencias tienen más probabilidades de confiar y actuar cuando el contenido se entrega en su idioma nativo.

¿Puedo actualizar los videos localizados después?

Sí. Cuando el contenido original cambia, todas las versiones localizadas se pueden regenerar al instante. Esto evita que haya mensajes desactualizados en diferentes regiones.

¿La localización de video es adecuada para uso empresarial?

Sí. HeyGen admite localización a gran escala, entrega de marca consistente y flujos de trabajo seguros para equipos globales.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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