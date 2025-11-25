Crea anuncios UGC auténticos y que detengan el scroll, que se sientan como publicaciones reales de tus clientes, sin sesiones de grabación ni largos ciclos de producción. HeyGen ayuda a las marcas a crear testimoniales en video, anuncios tipo sketch, demos de producto y contenido UGC que se siente nativo, con talento realista, narraciones naturales y formatos listos para cada plataforma. Prueba más creatividades, escala más rápido y mantén resultados auténticos.
Prueba gratis nuestro generador de imagen a video
Show honest reactions, product demos, and before after stories that increase credibility and lower purchase friction.
Use short, focused clips that demonstrate features in natural contexts, helping viewers understand product value quickly.
Create conversational skits or co-hosted spots that mimic influencer content while using AI actors to stay fully controlled and brand safe.
Produce long form testimonial or discussion clips that sound like organic conversation, ideal for in-stream placements in UGC content.
Generate many variations of the same concept with different hooks, CTAs, and visuals to find the highest performing combinations for your AI ads.
Swap language, accents, and cultural references to test localized creativity at scale, without re-shooting.
Por qué HeyGen es el mejor generador de anuncios UGC
HeyGen combina realismo y velocidad para que tu estrategia creativa se mueva al ritmo del mercado. Genera guiones o sube briefs, elige talento que se sienta real o clona a tu vocero, y ajusta cada escena para que encaje con el comportamiento de cada plataforma. Obtienes más variantes de anuncios, pruebas más rápidas y un incremento medible sin sacrificar autenticidad.
Crea videos tipo selfie, podcast o reseña con imperfecciones naturales, reacciones genuinas y un ritmo orgánico para que quienes los vean confíen en el mensaje.
Genera variaciones por lotes, cambia voces y subtítulos o localiza el texto y los elementos visuales para probar qué conecta mejor, mientras mantienes el control creativo sobre el guion y el tiempo.
Olvídate de reservar grabaciones, viajes y contratos con talento para enfocarte en generar anuncios con IA. HeyGen se encarga del casting, las locuciones, los subtítulos y la edición para que tu equipo pueda crear campañas de videos UGC en horas, no en semanas.
Opciones realistas de talento y avatares
Elige entre una amplia variedad de avatars diversos y creíbles, diseñados para sentirse como creadores reales, no actores leyendo un guion. También puedes subir un clip corto para clonar tu propia presencia frente a la cámara y mantener la voz de tu marca consistente en cada anuncio UGC.
Control preciso del guion y edición de prompts
Controla cada momento de tu anuncio UGC con dirección de guion segundo a segundo. Ajusta el lenguaje, el tiempo, las reacciones, las pausas y el énfasis para que el video se sienta intencional, pero mantenga el tono casual y auténtico con el que mejor funciona el UGC. Haz ediciones rápidas sin volver a grabar ni empezar desde cero.
Narraciones de voz naturales y subtítulos localizados
Genera narraciones de voz naturales en varios idiomas y acentos para llegar a audiencias globales sin costos extra de producción. Agrega subtítulos automáticamente para el scroll silencioso, ajusta el texto en línea y exporta archivos de subtítulos para cumplir con los requisitos de cada plataforma y de accesibilidad en todos tus canales.
Medios generativos más biblioteca de stock con licencia
Combina B-roll generado con IA con millones de clips e imágenes de stock con licencia para crear anuncios UGC visualmente atractivos. Esta combinación mantiene tu contenido fresco y variado, mientras te asegura que todo cumpla con derechos de autor y esté listo para usarse en campañas de medios pagados a gran escala.
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
Cómo usar el generador de anuncios UGC
Crea anuncios UGC en pocos pasos claros, con controles que mantienen la creatividad sintiéndose auténtica.
Dile a HeyGen cuál es tu producto, público objetivo, tono deseado y la plataforma donde quieres publicar para generar anuncios con IA. Pega un guion o deja que la IA redacte varios ganchos cortos por ti.
Elige un actor realista, estilo selfie o un diseño tipo pódcast. Selecciona la voz, los subtítulos y si quieres un encuadre con movimiento tipo cámara en mano o más estable.
Crea múltiples versiones con diferentes ganchos, CTAs y música de alta calidad para tu contenido UGC. Edita líneas específicas, cambia reacciones o ajusta el tiempo de las escenas para lograr el ritmo perfecto.
Descarga archivos listos para la plataforma o usa enlaces alojados para plataformas de anuncios y analítica. Itera rápido con base en los datos de rendimiento.
Los anuncios UGC imitan el contenido real de usuarios, como reseñas y testimonios cortos, para generar confianza y aumentar las conversiones. HeyGen crea estos formatos rápidamente usando talento realista y una entrega natural.
No. HeyGen puede generar anuncios estilo UGC a partir de guiones o prompts usando talento de IA, locuciones y contenido de stock. También puedes subir clips existentes para mezclarlos con las escenas generadas.
Sí. HeyGen te da control del guion segundo a segundo para que puedas dirigir las reacciones, el diálogo y el ritmo, manteniendo al mismo tiempo una sensación final auténtica.
Sí. Elige entre muchos idiomas, acentos y estilos de subtítulos. Puedes crear versiones localizadas rápidamente sin volver a grabar gracias al traductor de video.
La generación por lotes te permite producir decenas de variaciones a la vez, cambiando hooks, llamados a la acción (CTAs) e imágenes para acelerar las pruebas A/B de anuncios en video.
Sí. Tú conservas el control creativo total, y HeyGen aplica normas de seguridad de contenido y pautas de uso para que los resultados cumplan con los estándares de tu marca para anuncios de alta calidad.
Sí. Mezcla videos de influencers que subas o clips reales de clientes con recursos generados, o clona a una persona vocera con su permiso para crear series de contenido consistentes en anuncios con IA.
Exporta archivos MP4 optimizados para TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y ubicaciones programáticas, y descarga archivos de subtítulos como SRT para los captions.
HeyGen te ayuda a crear contenido que cumpla con las normas, pero tú eres responsable de las revisiones finales. Te recomendamos revisar las políticas de la plataforma para conocer los requisitos específicos de creatividad y textos publicitarios.
Usa ciclos de generación rápidos para crear nuevos hooks y visuales, luego intercambia los elementos ganadores en nuevas variantes. El modo por lotes de HeyGen hace que la iteración sea rápida y basada en datos.
Sí. Invita a tus compañeros de equipo, comparte proyectos y deja notas de revisión para que los equipos creativos, de marketing y de analítica se mantengan alineados en los anuncios usando IA.
Tus archivos subidos y los recursos generados se almacenan de forma segura, con control de acceso y se procesan siguiendo las mejores prácticas de privacidad.
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