Creador de avatares instantáneos para videos personalizados con IA

Crea una versión digital reutilizable de ti mismo con el avatar instantáneo de HeyGen. Graba un video corto una sola vez y luego genera videos con IA ilimitados con tu avatar presentando guiones de forma natural, clara y consistente.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Sincronización labial aplicada después de la generación
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Videos de capacitación e incorporación

Videos de capacitación e incorporación

Create training content that feels personal without repeated filming sessions. Instant avatars allow you to update lessons quickly as policies or processes change while keeping a consistent instructor presence.

Explicaciones de productos y funciones

Explicaciones de productos y funciones

Explain workflows, tools, or features using a familiar on screen face. Instant avatars help reduce confusion by delivering information clearly and consistently across multiple explainer videos with the aid of a personalized avatar.

Comunicación para fundadores y ejecutivos

Comunicación para fundadores y ejecutivos

Deliver leadership messages without scheduling recordings each time. Instant avatars allow executives to stay visible while saving time and maintaining message clarity.

Personalización de ventas y marketing

Personalización de ventas y marketing

Use your own digital presence to build trust in marketing and sales videos. Instant avatars make it possible to personalize outreach without increasing production effort.

Localización de contenido multilingüe

Localización de contenido multilingüe

Reuse the same avatar while translating scripts into multiple languages. This allows global communication without re-recording or hiring additional presenters.

Videos para base de conocimiento y soporte

Videos para base de conocimiento y soporte

Create help and FAQ videos that feel human and approachable. Update answers quickly without returning to camera.

Por qué HeyGen es el mejor creador instantáneo de avatares

Los avatares instantáneos eliminan la fricción de salir en cámara mientras mantienen la conexión humana, lo que hace más fácil crear contenido personalizado. HeyGen te permite capturar tu apariencia y tu forma de expresarte una sola vez y reutilizarlas en capacitación, marketing, ventas y comunicación interna sin sacrificar autenticidad ni velocidad.

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Graba una vez, escala sin límites

Tu avatar instantáneo se convierte en un recurso de video reutilizable que puedes usar en una cantidad ilimitada de videos. Esto elimina la necesidad de grabaciones repetidas mientras mantiene tu rostro y tu voz consistentes en todo tu contenido.

Diseñado para la velocidad sin compromisos

Desde la grabación hasta tener un avatar listo para usar, el proceso es intencionalmente simple y rápido. Los equipos pueden pasar de la idea al video terminado sin retrasos de producción ni complicaciones técnicas.

Presencia humana sin estar grabando todo el tiempo

Los avatares instantáneos te permiten aparecer en pantalla sin necesidad de una iluminación perfecta, múltiples tomas ni nervios frente a la cámara. Tu presentación se mantiene pulida y profesional siempre.

Creación rápida de avatar grabado por ti mismo

Crea un avatar instantáneo usando una breve grabación de ti mismo desde tu celular o cámara web. El sistema captura rápidamente tu estructura facial, postura y presencia natural para crear un avatar personalizado que refleje tu identidad. Esto te permite empezar a generar videos con avatar sin configuraciones complejas ni equipo especializado, haciendo muy fácil crear un avatar a tu medida.

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Video recording interface showing a woman with headphones and microphone, with a prompt to "Record 2 min clip".

Movimiento y expresión facial natural

Los avatares instantáneos generan movimientos faciales realistas mientras dicen tu guion. Se conservan los movimientos sutiles de la cabeza, el contacto visual y las expresiones para evitar que el avatar personalizado se vea rígido o artificial. Esto ayuda a que quienes ven el video sientan una conexión humana real mientras lo miran.

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Stacked video call windows featuring a woman with red hair, a woman with braided hair, and a blurred man.

Entrega de voz alineada con el discurso

Tu avatar presenta los guiones con una voz clara y natural que coincide con el tiempo visual. La pronunciación y el ritmo están optimizados para que se entienda fácilmente, especialmente cuando usas un avatar parlante. Esto crea una experiencia de visualización fluida sin necesidad de editar la voz de forma manual, lo que permite usar un avatar de IA en presentaciones.

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Smiling woman with a "Voice Tone" interface set to "Calm," demonstrating "Slowly breathe in and out."

Actualiza el guion sin volver a grabar

Cuando cambie la información, simplemente edita el guion y vuelve a generar el video. Tu avatar se mantiene igual mientras el mensaje se actualiza al instante. Así ya no necesitas volver a grabar ni hacer tomas adicionales.

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Three smiling individuals in video frames, one with menu options for 'Video Agent', 'Script', and 'Add PDF/PPT'.

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a pararme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el creador de avatares instantáneos

Crea y usa un avatar instantáneo en cuatro pasos sencillos.

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Paso 1

Graba un video corto

Graba un video corto con tu celular o webcam en un lugar bien iluminado. No necesitas estudio ni equipo profesional.

Paso 2

Crea tu avatar instantáneo

HeyGen procesa la grabación y crea tu avatar digital reutilizable, lo que te permite generar videos atractivos sin esfuerzo. Revísalo y apruébalo antes de usarlo.

Paso 3

Agrega tu guion

Escribe o pega el texto que quieres que tu avatar diga. Selecciona el idioma y tus preferencias de estilo.

Paso 4

Genera y comparte

Crea tu video y descárgalo o publícalo en sitios web, herramientas internas o redes sociales.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un avatar instantáneo?

Un avatar instantáneo es una versión digital reutilizable de ti, creada a partir de una grabación corta. Te permite aparecer en pantalla en videos generados con IA sin tener que volver a grabar, haciendo la creación de videos más rápida mientras mantienes tu presencia personal.

¿Cuánto tiempo tarda en crearse un avatar instantáneo?

Crear un avatar instantáneo solo requiere una grabación corta y un breve tiempo de procesamiento. En la mayoría de los casos, puedes empezar a generar videos el mismo día sin tener que esperar largos ciclos de producción con un generador de videos con IA video generator.

¿Necesito equipo profesional para grabar mi avatar?

No necesitas equipo profesional. Un celular o una cámara web con buena iluminación son suficientes para crear un avatar instantáneo de alta calidad, adecuado para la mayoría de los casos de uso empresariales y educativos.

¿Puedo actualizar los videos sin volver a grabar?

Sí. Una vez que tu avatar está creado, puedes cambiar los guiones y volver a generar videos en cualquier momento. No necesitas grabarte de nuevo para actualizar tu contenido.

¿Mi avatar instantáneo es privado y seguro?

Sí. Tu avatar instantáneo está restringido a tu espacio de trabajo y nadie más puede acceder a él. Esto asegura que tu identidad y tu contenido se mantengan protegidos.

¿Para qué tipos de videos puedo usar un avatar instantáneo?

Los avatares instantáneos funcionan muy bien para capacitación, onboarding, ventas, marketing, actualizaciones internas y contenido de soporte. El mismo avatar se puede reutilizar en varios formatos.

¿Puedo usar el mismo avatar para diferentes idiomas?

Sí. Puedes generar videos en varios idiomas usando el mismo avatar con el traductor de video. Esto permite una localización eficiente sin grabaciones adicionales, lo que facilita crear contenido atractivo para audiencias diversas.

¿Quién es el dueño de los videos creados con un avatar instantáneo?

Conservas la propiedad total de todos los videos creados con tu avatar instantáneo. Tu contenido permanece completamente bajo tu control.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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