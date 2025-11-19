Creador de videos de Instagram para Reels y Stories

Crea videos para Instagram que detengan el scroll, con calidad profesional y listos en minutos. Con el creador de videos para Instagram de HeyGen, tienes plantillas optimizadas para celular, sincronización con música, subtítulos y exportaciones optimizadas para la plataforma, para que tus videos en Instagram rindan al máximo en Reels, Stories y el feed. Empieza desde clips, fotos o texto y publica rápido usando herramientas de edición de video.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

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Reels y clips cortos en tendencia

Reels y clips cortos en tendencia

Turn ideas into Reels with punchy hooks, music sync, and quick edits designed to stop the scroll.

Promociones y lanzamientos de productos

Promociones y lanzamientos de productos

Show features, unboxings, and quick demos in concise videos optimized for discovery and conversion.

Historias y secuencias de anuncios

Historias y secuencias de anuncios

Create sequential Stories with countdowns, stickers, and swipe up links to promote events and limited offers.

Tutoriales y mini explicadores

Tutoriales y mini explicadores

Break how tos into step by step clips that are easy to follow and perfect for carousel-style learning.

Clips detrás de cámaras y del día a día

Clips detrás de cámaras y del día a día

Share authentic moments with light editing, natural captions, and music that preserves the vibe.

Reels y momentos destacados de portafolios de creadores

Reels y momentos destacados de portafolios de creadores

Package your best content into short portfolios or intros that attract brands and collaborators.

Por qué HeyGen es el mejor creador de videos para Instagram

HeyGen elimina la fricción de la producción de videos para redes sociales para que puedas publicar más seguido y mantenerte al día con las tendencias. Elige una plantilla, agrega tus medios o pega un guion y luego personaliza el ritmo, el texto y el audio para que coincidan con la voz de tu marca. El resultado es un contenido creativo pulido, diseñado primero para cada plataforma y listo para publicar.

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Crea videos que se adapten al comportamiento de Instagram

Los diseños, formatos y ritmo están optimizados para Instagram, así tu contenido se siente nativo y mantiene a las personas viendo, especialmente en Reels de Instagram.

Acelera la producción y mantén el control creativo

Automatiza ediciones como recortes, sincronización con el ritmo y subtitulado, mientras mantienes control directo sobre los hooks, los llamados a la acción (CTAs) y los elementos visuales en tu proceso de edición de video.

Publica en cualquier formato de Instagram

Exporta Reels verticales, publicaciones cuadradas para el feed y secuencias de Stories con las dimensiones, duraciones y archivos de subtítulos correctos para cada flujo de carga.

Plantillas y ajustes preestablecidos optimizados para la plataforma

Cada plantilla viene preestructurada con cortes optimizados, ubicaciones de texto y momentos de llamada a la acción, lo que ayuda a que tus videos de cumpleaños llamen la atención, mantengan a las personas viendo por más tiempo y generen interacción sin tener que empezar desde cero.

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A woman's face with purple light and horizontal shadows, on a light purple background, next to a '+ Background' button.

Sincronización con el ritmo y herramientas de audio

Corta, desvanece y ajusta el tiempo del audio en segundos sin líneas de tiempo complejas ni keyframes manuales. Elige entre pistas libres de regalías o sube tus propias canciones para que cada video se sienta personal, profesional y perfectamente al ritmo.

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Two overlapping frames show a man playing guitar in a classic car on a beach and another man filming. Purple play and sparkle icons are also visible.

Subtítulos automáticos y editables

Edita el texto de los subtítulos directamente dentro del video para ajustar el tono, el tiempo y los nombres sin usar herramientas adicionales. Exporta archivos SRT limpios para cargas precisas, cumplir con requisitos de accesibilidad o reutilizarlos fácilmente en múltiples plataformas y formatos.

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A video player interface showing a virtual presenter with automatically generated subtitles, and a banner stating "Captions: Automatically Generates Subtitles".

Redimensiona y reformatea con un solo clic

Convierte un solo proyecto en formatos vertical, cuadrado o panorámico mientras se preservan automáticamente el tiempo, el diseño, la posición del texto y el equilibrio visual, para que tu video se vea profesional e intencional donde sea que lo compartas.

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Smiling woman skydiving.

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a pararme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el creador de videos para Instagram

HeyGen te guía desde la idea hasta publicar tu video en Instagram en cuatro pasos sencillos, para que la producción se mantenga rápida y fácil de repetir.

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Paso 1

Empieza con tu contenido o idea

Sube clips, agrega fotos o pega un guion o texto corto. Elige el formato de Instagram en el que quieres publicar.

Paso 2

Elige una plantilla y una voz

Elige una plantilla diseñada para tu objetivo, selecciona la música y los subtítulos, y agrega una narración con voz en off si la necesitas.

Paso 3

Perfecciona el tiempo y el mensaje

Edita el gancho, ajusta la duración de las escenas y pule los textos en pantalla. Usa la sincronización con el ritmo para alinear los cortes con la música y lograr el máximo impacto.

Paso 4

Exportar y publicar

Renderiza un MP4 optimizado para celular o crea varios formatos de aspecto al mismo tiempo. Descarga los archivos o usa un enlace alojado para compartirlos directamente.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un creador de videos para Instagram?

Un creador de videos para Instagram es un generador de videos con IA que te ayuda a crear videos específicamente formateados para Instagram, incluyendo Reels, Stories y publicaciones del feed, con plantillas, herramientas de audio y configuraciones de exportación optimizadas para la plataforma.

¿Necesito saber de filmación o edición para usar HeyGen?

No. HeyGen está hecho para creadores de todos los niveles, incluso quienes son nuevos en la edición de video. Las plantillas, las herramientas asistidas por IA y la edición guiada hacen que sea muy sencillo crear videos pulidos para Instagram sin necesidad de tener conocimientos avanzados de edición.

¿Qué formatos y relaciones de aspecto son compatibles?

HeyGen es compatible con formato vertical 9:16 para Reels y Stories, cuadrado 1:1 para publicaciones en el feed y pantalla ancha 16:9. Puedes convertir un mismo proyecto a varios formatos de aspecto con un solo clic.

¿Puedo agregar música y sincronizar las ediciones con el ritmo?

Sí, usar un creador de videos para Instagram gratis es la forma más fácil de empezar. Usa la sincronización de ritmo integrada para alinear automáticamente los cortes con la música, recorta pistas, haz loops de secciones o sube tus propios archivos de audio.

¿Los subtítulos se generan automáticamente?

Sí. HeyGen genera automáticamente subtítulos a partir del audio hablado o del texto del guion, te permite editarlos directamente en pantalla y exporta archivos de subtítulos como SRT para subirlos a las plataformas.

¿Puedo publicar directamente en Instagram desde HeyGen?

Puedes descargar videos listos para la plataforma o usar enlaces alojados para compartirlos. La publicación directa depende de tus cuentas conectadas y de las integraciones con cada plataforma.

¿Qué duración deben tener mis videos de Instagram?

Los videos cortos suelen funcionar mejor. Apunta a que duren entre 15 y 60 segundos para Reels de Instagram y menos de 60 segundos para publicaciones en el feed, a menos que uses carruseles o contenido en varias partes.

¿Puedo reutilizar un mismo video para varios canales de redes sociales?

Sí. Usa las herramientas de redimensionar y exportar con un solo clic de HeyGen para adaptar el mismo proyecto a diferentes plataformas y relaciones de aspecto.

¿Los equipos pueden colaborar en proyectos?

Sí. Invita a tus compañeros de equipo para que editen, dejen comentarios y gestionen proyectos, de modo que creadores de contenido, editores de video y personas de marketing puedan trabajar juntos.

¿Hay una biblioteca de música nativa que pueda usar?

HeyGen incluye música y efectos de sonido libres de regalías para tus proyectos. Para música con licencia, sube tus propias pistas y confirma los derechos de uso para publicarlas en tus videos de TikTok o Instagram.

¿Mis videos exportados cumplirán con las especificaciones de Instagram?

Sí. HeyGen exporta archivos MP4 con los códecs, resoluciones y duraciones recomendadas, ideales para subir a Instagram.

¿Puedo editar videos en celular y computadora?

Sí. HeyGen permite subir y editar desde dispositivos móviles y computadoras, así que puedes empezar un proyecto en tu celular y terminarlo en una pantalla más grande.

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