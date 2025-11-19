Creador de humanos digitales para videos realistas con IA

Crea humanos digitales que ofrezcan comunicación en video clara y natural usando el generador de video con IA de HeyGen. Convierte texto o imágenes en videos profesionales de humanos digitales con voz natural, expresiones realistas y entrega multilingüe, sin cámaras, actores ni costos de producción.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

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Sincronización labial aplicada después de la generación
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Fondo negro

Guía para clientes

Websites and portals often overwhelm users with text. Digital humans explain processes and answers through video, helping customers understand information faster and reducing support friction.

Fondo negro de marcador de posición que se usa cuando no hay imagen disponible

Representación de marca y storytelling

Brands need a recognizable voice, especially when utilizing virtual human avatars. Digital humans act as consistent brand representatives for campaigns, announcements, and product narratives without scheduling or production delays.

Fondo negro usado como separador visual en el sitio de la plataforma de videos con IA de HeyGen

Programas de capacitación para empleados

Traditional training videos become outdated quickly. Digital humans allow teams to update scripts and regenerate training content instantly without re filming sessions.

Avatar de IA de HeyGen de una mujer con blusa amarilla hablando frente a un fondo oscuro

Comunicación en el sector público

Clear communication builds trust. Digital humans deliver policies, updates, and instructions in an approachable video format that is easier for citizens to understand.

Fondo negro usado como separador visual en el sitio web de la plataforma de videos con IA de HeyGen

Educación y entrega de cursos

Learners engage more with human presenters, especially when they can see realistic facial expressions. Digital humans, powered by machine learning, provide structured, repeatable lesson delivery across courses while maintaining consistent quality.

Logotipo de HeyGen

Distribución interna de conocimiento

Internal teams waste time repeating explanations. Digital humans deliver standardized video answers for HR, IT, and operations, improving efficiency across organizations.

Por qué HeyGen es el mejor creador de humanos digitales

HeyGen hace que los humanos digitales sean prácticos para usos reales de negocio. Los equipos crean presentadores de video humanos consistentes y controlables que explican, guían y se comunican con claridad en distintos canales, idiomas y audiencias, sin las limitaciones de una producción en vivo.

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Presencia humana constante

Los humanos digitales ofrecen siempre la misma cara, voz y forma de expresarse. Esto elimina la variabilidad de los presentadores en vivo y asegura una comunicación confiable en todas tus campañas, regiones y equipos.

Precisión controlada por el guion

Cada humano digital sigue guiones y contenido aprobados. Esto mantiene los mensajes precisos, en cumplimiento y alineados con los objetivos del negocio, mientras evita respuestas impredecibles.

Escalabilidad lista para empresas

Crea, actualiza y localiza humanos digitales a gran escala. Un solo guion puede impulsar cientos de videos con metahumanos sin necesidad de grabaciones ni trabajo de producción adicionales.

Identidad persistente de presentador digital

Crea un humano digital que funcione como presentador a largo plazo para tu marca, producto u organización. El mismo humano digital puede aparecer en videos, actualizaciones y campañas, generando familiaridad y confianza mientras elimina la dependencia de talento en vivo.

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Smiling woman shown with interface elements for brand fonts, brand colors, and 'Safety & Security' text.

Entrega de rendimiento controlada por texto

Los humanos digitales se controlan completamente con texto. Ajusta el ritmo, el énfasis y la estructura directamente en el guion, y HeyGen genera la animación correspondiente sin volver a grabar ni editar manualmente.

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Three smiling people in video windows with a "Video Agent" and script UI overlay.

Rendimiento facial de alta fidelidad

Los humanos digitales ofrecen movimientos faciales realistas alineados con el habla. Las expresiones sutiles, el enfoque de la mirada y las formas de la boca se sincronizan con precisión, creando videos que se sienten pulidos y profesionales para comunicaciones serias.

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Voice cloning

Continuidad global del idioma

Crea humanos digitales que hablen en más de 175 idiomas mientras mantienen la misma identidad visual. La traducción de video garantiza un mensaje consistente en todas las regiones sin necesidad de contratar presentadores ni producir videos por separado, gracias a la tecnología de humanos digitales.

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A man speaking in a video frame with a "Translate to any language" banner showing international flags, and several stacked images of the same man.

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un video que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el creador de humanos digitales con IA

Crea humanos digitales con un flujo de trabajo claro de cuatro pasos que convierte texto en comunicación por video.

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Paso 1

Selecciona un humano digital

Elige la apariencia y el estilo de presentación de tu humano digital. Define el idioma, el tono y el propósito de comunicación de tu avatar de humano digital.

Paso 2

Escribe tu guion

Agrega tu mensaje como texto. HeyGen analiza la estructura y el ritmo para preparar una narración natural y fácil de seguir.

Paso 3

Personaliza la presentación

Ajusta el estilo de voz, los subtítulos, el diseño y la marca. Asegúrate de que el humano digital esté alineado con tu audiencia y tu caso de uso.

Paso 4

Genera y distribuye

Genera el video final del humano digital y compártelo en sitios web, plataformas o sistemas internos. Actualízalo en cualquier momento editando el texto para reflejar cambios en tiempo real.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué son los humanos digitales?

Los humanos digitales son presentadores de video generados con IA que aparecen como personas reales y comunican contenido hablado a través de video realista. Se usan para compartir información, guías e instrucciones sin necesidad de presentadores en vivo.

¿Cómo se usan los humanos digitales en los negocios?

Los humanos digitales se usan para guiar a clientes, capacitación, educación, comunicación de marca y mensajes internos cuando se necesita consistencia y escalabilidad.

¿Los humanos digitales son compatibles con varios idiomas?

Sí. Los humanos digitales de HeyGen pueden hablar más de 175 idiomas usando generación de video multilingüe y traductor de video mientras mantienen la misma identidad visual.

¿Necesito equipo de filmación o producción?

No. Los humanos digitales se crean completamente a partir de texto. No se necesitan cámaras, micrófonos, estudios ni sesiones de grabación en vivo.

¿Qué tan fácil es actualizar un video de humano digital?

Las actualizaciones son sencillas y se pueden animar para lograr un mejor engagement. Edita el guion y vuelve a generar el video. No es necesario volver a grabar ni reconstruir el contenido.

¿Puedo controlar la marca y la presentación?

Sí. Puedes personalizar el estilo de voz, los subtítulos, los diseños, los colores y la presentación visual para que coincidan con los requisitos de tu marca.

¿Qué tan realistas son los humanos digitales de HeyGen?

HeyGen ofrece un ritmo de habla natural, sincronización labial precisa y expresiones faciales realistas, ideales para comunicación profesional y empresarial.

¿Se admite la propiedad del contenido y la seguridad?

Sí. HeyGen sigue prácticas de seguridad de nivel empresarial, y todos los guiones y videos generados de humanos digitales permanecen bajo tu control, lo que garantiza la integridad de tu contenido de humanos virtuales.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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