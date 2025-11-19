Crea humanos digitales que ofrezcan comunicación en video clara y natural usando el generador de video con IA de HeyGen. Convierte texto o imágenes en videos profesionales de humanos digitales con voz natural, expresiones realistas y entrega multilingüe, sin cámaras, actores ni costos de producción.
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Websites and portals often overwhelm users with text. Digital humans explain processes and answers through video, helping customers understand information faster and reducing support friction.
Brands need a recognizable voice, especially when utilizing virtual human avatars. Digital humans act as consistent brand representatives for campaigns, announcements, and product narratives without scheduling or production delays.
Traditional training videos become outdated quickly. Digital humans allow teams to update scripts and regenerate training content instantly without re filming sessions.
Clear communication builds trust. Digital humans deliver policies, updates, and instructions in an approachable video format that is easier for citizens to understand.
Learners engage more with human presenters, especially when they can see realistic facial expressions. Digital humans, powered by machine learning, provide structured, repeatable lesson delivery across courses while maintaining consistent quality.
Internal teams waste time repeating explanations. Digital humans deliver standardized video answers for HR, IT, and operations, improving efficiency across organizations.
Por qué HeyGen es el mejor creador de humanos digitales
HeyGen hace que los humanos digitales sean prácticos para usos reales de negocio. Los equipos crean presentadores de video humanos consistentes y controlables que explican, guían y se comunican con claridad en distintos canales, idiomas y audiencias, sin las limitaciones de una producción en vivo.
Los humanos digitales ofrecen siempre la misma cara, voz y forma de expresarse. Esto elimina la variabilidad de los presentadores en vivo y asegura una comunicación confiable en todas tus campañas, regiones y equipos.
Cada humano digital sigue guiones y contenido aprobados. Esto mantiene los mensajes precisos, en cumplimiento y alineados con los objetivos del negocio, mientras evita respuestas impredecibles.
Crea, actualiza y localiza humanos digitales a gran escala. Un solo guion puede impulsar cientos de videos con metahumanos sin necesidad de grabaciones ni trabajo de producción adicionales.
Identidad persistente de presentador digital
Crea un humano digital que funcione como presentador a largo plazo para tu marca, producto u organización. El mismo humano digital puede aparecer en videos, actualizaciones y campañas, generando familiaridad y confianza mientras elimina la dependencia de talento en vivo.
Entrega de rendimiento controlada por texto
Los humanos digitales se controlan completamente con texto. Ajusta el ritmo, el énfasis y la estructura directamente en el guion, y HeyGen genera la animación correspondiente sin volver a grabar ni editar manualmente.
Rendimiento facial de alta fidelidad
Los humanos digitales ofrecen movimientos faciales realistas alineados con el habla. Las expresiones sutiles, el enfoque de la mirada y las formas de la boca se sincronizan con precisión, creando videos que se sienten pulidos y profesionales para comunicaciones serias.
Continuidad global del idioma
Crea humanos digitales que hablen en más de 175 idiomas mientras mantienen la misma identidad visual. La traducción de video garantiza un mensaje consistente en todas las regiones sin necesidad de contratar presentadores ni producir videos por separado, gracias a la tecnología de humanos digitales.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
Cómo usar el creador de humanos digitales con IA
Crea humanos digitales con un flujo de trabajo claro de cuatro pasos que convierte texto en comunicación por video.
Elige la apariencia y el estilo de presentación de tu humano digital. Define el idioma, el tono y el propósito de comunicación de tu avatar de humano digital.
Agrega tu mensaje como texto. HeyGen analiza la estructura y el ritmo para preparar una narración natural y fácil de seguir.
Ajusta el estilo de voz, los subtítulos, el diseño y la marca. Asegúrate de que el humano digital esté alineado con tu audiencia y tu caso de uso.
Genera el video final del humano digital y compártelo en sitios web, plataformas o sistemas internos. Actualízalo en cualquier momento editando el texto para reflejar cambios en tiempo real.
Los humanos digitales son presentadores de video generados con IA que aparecen como personas reales y comunican contenido hablado a través de video realista. Se usan para compartir información, guías e instrucciones sin necesidad de presentadores en vivo.
Los humanos digitales se usan para guiar a clientes, capacitación, educación, comunicación de marca y mensajes internos cuando se necesita consistencia y escalabilidad.
Sí. Los humanos digitales de HeyGen pueden hablar más de 175 idiomas usando generación de video multilingüe y traductor de video mientras mantienen la misma identidad visual.
No. Los humanos digitales se crean completamente a partir de texto. No se necesitan cámaras, micrófonos, estudios ni sesiones de grabación en vivo.
Las actualizaciones son sencillas y se pueden animar para lograr un mejor engagement. Edita el guion y vuelve a generar el video. No es necesario volver a grabar ni reconstruir el contenido.
Sí. Puedes personalizar el estilo de voz, los subtítulos, los diseños, los colores y la presentación visual para que coincidan con los requisitos de tu marca.
HeyGen ofrece un ritmo de habla natural, sincronización labial precisa y expresiones faciales realistas, ideales para comunicación profesional y empresarial.
Sí. HeyGen sigue prácticas de seguridad de nivel empresarial, y todos los guiones y videos generados de humanos digitales permanecen bajo tu control, lo que garantiza la integridad de tu contenido de humanos virtuales.
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