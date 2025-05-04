IA de blog a video para creación rápida de contenido

Convierte tus publicaciones de blog en videos cortos que la gente sí quiere ver. Con HeyGen, puedes transformar artículos, guías y newsletters en videos con presentador que combinan texto en pantalla, elementos visuales y narración, todo sin abrir un editor de video. Reutiliza tu mejor contenido escrito en clips listos para el scroll en cada canal.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Liderazgo de opinión y marketing de contenidos

Liderazgo de opinión y marketing de contenidos

Turn opinion pieces, industry analysis, and strategy articles into snackable videos. Share them on LinkedIn, X, and newsletters so audiences can engage with your ideas quickly, even when they do not have time to read the full post.

Educación sobre el producto y actualizaciones de funciones

Educación sobre el producto y actualizaciones de funciones

Convert product launch blogs and feature deep dives into walkthrough videos. Show what changed, why it matters, and how to use it, all using the video creation content your team has already written for the blog.

Reutilización de contenido para SEO

Reutilización de contenido para SEO

Give your ranking articles a second life by turning them into videos that can be embedded back into the post. This keeps visitors on the page longer and lets you distribute the same insight across video platforms.

Mejoras para correos y newsletters

Mejoras para correos y newsletters

Pair your written updates with short summary videos generated from the same blog. Readers can skim or watch, and you get better engagement from subscribers who prefer high-quality visual content.

Recaps de aprendizaje y desarrollo

Recaps de aprendizaje y desarrollo

Transform internal knowledge base articles and training blogs into quick explainer videos. Employees can watch short modules instead of rereading long documents, which helps important topics stick.

Clips y series para redes sociales

Clips y series para redes sociales

Break one long article into a series of short clips, each focused on a single takeaway or example. Use templates and consistent presenters so your channel feels cohesive while still publishing frequently.

Por qué elegir HeyGen para convertir tu blog en video con IA

HeyGen hace que sea muy sencillo transformar contenido escrito de formato largo en videos concisos que se adaptan a cómo la gente consume información hoy. Empieza con la URL de un blog o texto pegado, luego deja que la IA resuma las ideas clave, cree un guion y arme las escenas por ti. Obtienes videos alineados con tu marca a partir de tu biblioteca de contenido existente, sin tener que empezar desde cero.

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Convierte tus blogs existentes en una videoteca

Convierte artículos de alto rendimiento, tutoriales y contenidos de liderazgo de opinión en videos de alta calidad que amplíen su alcance. Un solo blog puede convertirse en varios clips para redes sociales, campañas de email y landing pages, para que aproveches mucho más el contenido que ya creaste.

Mantén la voz y la estructura de tu marca intactas

HeyGen analiza tu blog para conservar el tono, los mensajes clave y la estructura principal. Puedes perfeccionar los guiones, cambiar ejemplos y ajustar la duración para que cada video siga sonando como tú, solo que en un formato más visual y conciso con voz generada por IA.

Crea videos sin equipos de producción ni herramientas complejas

Olvídate de cámaras, tiempos de grabación y edición manual. HeyGen se encarga de los presentadores, los diseños y el ritmo, para que las personas de marketing, redactores y expertos en el tema puedan generar videos directamente desde su contenido sin cuellos de botella en la producción.

URL de blog, documento o texto a video

Empieza con el enlace de un blog en vivo, un documento que subas o texto pegado. HeyGen extrae encabezados, párrafos clave y ejemplos importantes, y luego los organiza en un esquema de video claro. Tú decides qué conservar, acortar o eliminar antes de generar.


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A smiling Black woman looking up against a blue background, with a white text box reading "How to cultivate healthy lifestyle" and a book icon.

Creación y resumen de guiones con IA

Deja que la IA convierta secciones largas en una narración concisa con voz en off que se adapte al ritmo del video. Genera un guion preliminar a partir de tu artículo y luego ajusta el tono, la duración y los llamados a la acción. Los guiones más cortos mantienen a las personas viendo tu contenido mientras conservan tus ideas principales.

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A woman on a phone with a "Hey Mina!" text message, next to a "Genesis Product Launch" screen and a "Script" card about optimizing productivity.

Presentadores, narraciones y subtítulos

Elige presentadores realistas o formatos solo con voz de IA para transmitir tu mensaje en muchos idiomas. Los subtítulos automáticos mejoran la accesibilidad y el tiempo de reproducción, especialmente en plataformas donde el sonido está desactivado, mientras que los ajustes de voz mantienen la entrega alineada con tu marca.

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Voice cloning

Diseños visuales, medios y relaciones de aspecto

Aplica diseños que combinen texto, presentador y contenido visual de apoyo sin tener que diseñar todo a mano. Agrega imágenes de stock, capturas de pantalla o diagramas para reforzar tu historia y luego exporta en formatos vertical, cuadrado o panorámico para cada canal y crear videos atractivos.

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motion graphics photos to video

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el generador de blog a video con IA

HeyGen te ofrece un flujo guiado para pasar de tu blog a un video terminado en unos cuantos pasos enfocados. Tú pones el contenido y el sistema te ayuda a empaquetarlo para verlo de forma rápida.

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Paso 1

Empieza desde tu blog o artículo

Pega la URL de un blog, sube un PDF o copia el texto del artículo. HeyGen analiza el contenido, identifica las secciones clave y prepara un esquema estructurado que puedes perfeccionar para crear videos atractivos.

Paso 2

Crea y perfecciona tu guion

Usa IA para resumir párrafos largos en líneas cortas y fáciles de decir. Edita el guion para que suene como tú, ajusta la longitud y resalta los puntos más importantes para tu audiencia.

Paso 3

Elige el estilo del presentador y los elementos visuales

Elige un presentador o un perfil de voz, selecciona los diseños y agrega elementos visuales de apoyo. Usa capturas de pantalla, imágenes de producto o clips de stock para que las ideas abstractas sean más fáciles de entender.

Paso 4

Crea, exporta y reutiliza

Genera el video, revisa los tiempos y luego expórtalo en formatos ideales para tu blog, redes sociales o plataformas internas. Vuelve a abrir el proyecto cuando quieras para actualizar el guion o los elementos visuales cuando cambie tu contenido.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es el blog a video con IA?

La IA de blog a video es una tecnología que convierte contenido escrito como publicaciones de blog, artículos y guías en video. Resume el texto, genera un guion y arma escenas con narración, subtítulos y elementos visuales para que la gente pueda ver el contenido en lugar de leerlo.

¿Cómo convierte HeyGen un blog en un video?

HeyGen toma el enlace o el texto de tu blog, identifica las ideas clave y propone un guion y una estructura de escenas. Tú perfeccionas el guion, eliges a la persona presentadora y los elementos visuales, y luego generas un video que sigue el flujo de tu artículo original para llegar a una audiencia más amplia.

¿Necesito tener habilidades de producción de video para usar esto?

No. Este flujo de trabajo está diseñado para personas de marketing, redactores y educadores que dominan su contenido, no las herramientas de edición, para mejorar la creación de videos. Las plantillas, los presentadores y los controles sencillos se encargan del diseño y el tiempo por ti.

¿Puedo mantener el tono y estilo de mi marca?

Sí. Puedes editar guiones, elegir voces y aplicar elementos de tu marca como colores y logotipos. Esto mantiene los videos basados en blogs alineados con tu contenido existente y con tus lineamientos de diseño para la creación de video.

¿Puedo generar videos a partir de publicaciones de blog antiguas?

Sí. Pega URLs o texto de tu archivo de contenido y convierte tus publicaciones de blog en videos nuevos. Esta es una forma sencilla de revivir y redistribuir artículos que todavía tienen valor a través de contenido en video.

¿Qué idiomas y regiones están disponibles?

HeyGen es compatible con muchos idiomas para narración y subtítulos, así puedes reutilizar el mismo contenido de blog en distintas regiones. Puedes crear videos en varios idiomas a partir de un solo artículo sin volver a crear los elementos visuales cada vez usando el video translator.

¿Dónde puedo usar los videos creados a partir de blogs?

Puedes insertarlos de nuevo en el blog original, publicarlos en redes sociales, incluirlos en campañas de correo, compartirlos en portales internos o alojarlos en landing pages como contenido de video. Cualquier lugar donde una persona lectora pueda beneficiarse de un resumen visual es una buena opción.

¿Cuánto debe durar un video basado en un blog?

Muchos videos basados en blogs funcionan mejor cuando duran entre uno y tres minutos para resúmenes generales. Para contenido más profundo, puedes dividir un artículo largo en varios videos más cortos para que las personas elijan las secciones que más les interesan.

¿Puedo actualizar un video cuando cambie mi blog?

Sí. Abre el proyecto, actualiza el guion o las secciones que cambiaron en tu artículo y vuelve a generar el video. Esto mantiene alineados tu contenido en video y tu blog sin tener que reconstruir todo desde cero.

¿Mi contenido del blog está seguro cuando lo subo?

Sí. Tu texto, tus archivos multimedia y los videos generados se procesan pensando en la privacidad y la seguridad. Tú mantienes el control de tu contenido y de cómo se distribuyen los videos finales.

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