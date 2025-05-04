Por qué elegir HeyGen para convertir tu blog en video con IA

HeyGen hace que sea muy sencillo transformar contenido escrito de formato largo en videos concisos que se adaptan a cómo la gente consume información hoy. Empieza con la URL de un blog o texto pegado, luego deja que la IA resuma las ideas clave, cree un guion y arme las escenas por ti. Obtienes videos alineados con tu marca a partir de tu biblioteca de contenido existente, sin tener que empezar desde cero.