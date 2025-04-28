Herramienta AI Yourself para avatares de IA realistas

AI yourself te permite crear un personaje digital realista de ti usando IA. Con HeyGen, puedes generar contenido de AI yourself que se ve, habla y presenta como tú, sin necesidad de estar grabando todo el tiempo, hacer sesiones de fotos ni trabajo de producción.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

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Sincronización labial aplicada después de la generación
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Escribe en cualquier idioma
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Marca personal y creadores

Creators use AI yourself to maintain a strong presence across social platforms without filming every day. This keeps content consistent while reducing production effort.

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Marketing y liderazgo de opinión

Professionals deliver insights, announcements, and explanations using their AI self while staying visually consistent. Messaging remains polished across all channels.

Educación y coaching

Educación y coaching

Instructors use AI yourself to teach lessons, share feedback, and deliver training content at scale. This enables repeatable, high quality educational videos.

Fondo negro de marcador de posición que representa una vista previa de video con IA de HeyGen faltante o en proceso de carga

Comunicación corporativa

Executives and leaders share updates and internal messages using an AI version of themselves without scheduling recordings. Communication stays timely and professional.

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Alcance multilingüe

AI yourself enables global communication by translating scripts while preserving the same on screen identity. Audiences receive localized content without re-recording with the video translator.

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Reutilización de contenido

Turn written content into videos featuring your AI self to expand reach across formats. This maximizes existing content without additional production work.

Por qué HeyGen es la mejor herramienta de IA para crear tu propio avatar

AI yourself está diseñado para personas que quieren escalar su presencia sin perder autenticidad, usando contenido personalizado. HeyGen se enfoca en el realismo, la consistencia de identidad y la facilidad de creación.

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Mantén tu identidad consistente

AI yourself conserva tus rasgos faciales, tu estilo y tu presencia en cada recurso. Esto asegura que tu audiencia siempre te reconozca, incluso cuando el contenido se genera a gran escala con el generador de video con IA.

Crea más rápido sin sacrificar calidad

En lugar de agendar grabaciones o repeticiones, con IA tu contenido se genera a partir de visuales y guiones que ya tienes, reduciendo el tiempo de producción de forma drástica.

Está presente en todos lados al mismo tiempo

AI yourself te permite estar presente en diferentes plataformas, idiomas y formatos sin tener que estar físicamente ahí cada vez.

Generación de IA con identidad consistente

AI yourself crea una versión digital estable de ti que se ve igual. La estructura facial, las proporciones y tu identidad visual se mantienen consistentes, evitando resultados aleatorios o distorsionados. Esto hace que la versión de IA sea claramente reconocible como tú.

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image to video

Creación de tu propio yo con IA a partir de una foto

Sube un pequeño conjunto de fotos para crear tu yo con IA. El sistema aprende tu apariencia y genera imágenes realistas sin cambiar tu identidad principal. Así ya no necesitas hacer sesiones de fotos repetidas ni subir nuevas imágenes todo el tiempo.

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A smartphone displaying a dark TikTok app interface against a vibrant background of radiating pink and blue neon lights.

Alineación de voz y expresión

El contenido de AI yourself alinea el movimiento y las expresiones faciales con el habla. Los movimientos sutiles y el tiempo preciso ayudan a que la versión con IA se sienta natural en lugar de robótica o exagerada. Esto mejora la confianza y el nivel de interacción de quien ve el video.

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Voice cloning

Entrega de IA multilenguaje hecha por ti mismo

Tu yo con IA puede hablar varios idiomas manteniendo la misma apariencia. Esto permite una comunicación global sin tener que recrear los elementos visuales ni volver a presentarte en cada mercado.

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motion graphics photos to video

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un video que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar la herramienta AI Yourself

Convierte tus fotos en una versión de ti mismo con IA en cuatro pasos sencillos.

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Paso 1

Sube tus fotos

Proporciona fotos claras para crear tu versión con IA. El sistema aprende tu apariencia e identidad.

Paso 2

Agrega texto o guion

Escribe lo que quieres que diga tu yo con IA. No necesitas grabar nada.

Paso 3

Genera contenido de IA tú mismo

HeyGen crea imágenes o videos realistas que se ven y se sienten como tú.

Paso 4

Exporta y comparte

Usa tu contenido con IA en tus sitios web, redes sociales y canales internos.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué significa IA yourself?

“AI yourself” se refiere a crear un personaje digital de ti usando IA. Te permite generar imágenes o videos que se ven como tú, sin necesidad de producción manual.

¿Qué tan precisa es la función de IA Yourself?

AI yourself está diseñado para preservar tu identidad de forma consistente. Los rasgos faciales y las proporciones se mantienen estables para que la versión con IA sea claramente reconocible como tú.

¿Cuántas fotos se necesitan para crear tu propio avatar de IA?

Por lo general, basta con un pequeño conjunto de fotos claras. Estas imágenes ayudan al sistema a aprender cómo te ves y a generar resultados precisos.

¿Se puede usar la IA de uno mismo para videos e imágenes?

Sí, AI yourself se puede usar para generar tanto imágenes como videos. Esto lo hace flexible para diferentes formatos de contenido y plataformas.

¿Mi yo de IA puede hablar diferentes idiomas?

Tu yo con IA puede entregar contenido en varios idiomas simplemente cambiando el guion. La identidad visual se mantiene igual en todos los idiomas.

¿Necesito habilidades técnicas o de edición?

No. El contenido con IA se crea mediante un flujo de trabajo sencillo usando fotos y texto, sin necesidad de herramientas avanzadas ni conocimientos de edición.

¿Puedo reutilizar mi yo de IA varias veces?

Sí, una vez creado, tu yo de IA se puede reutilizar en proyectos ilimitados. Esto permite una creación de contenido escalable y consistente.

¿Quién debería usar la IA por su cuenta?

AI yourself es ideal para creadores, educadores, profesionales y líderes que quieren escalar su presencia sin estar grabando todo el tiempo.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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