Videos de presentadores con IA en 175 idiomas

El presentador con IA de HeyGen te ayuda a crear videos profesionales sin cámaras, estudios ni talento en pantalla. En lugar de grabarte, escribes un guion, eliges un presentador y dejas que HeyGen genere un video que transmita tu mensaje de forma clara y consistente.

  • Más de 1000 presentadores de IA realistas
  • Habla en más de 175 idiomas y dialectos
  • Crea videos profesionales en minutos
128,466,033Videos generados
102,706,183Avatares generados
17,651,538Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Reseñas

¿Cómo crear videos con presentadores de IA?

Convierte cualquier idea, documento o material de capacitación en un video atractivo con un presentador de IA realista.

HeyGen hace que la creación de videos profesionales sea simple, rápida y escalable.

Comienza gratis
Paso 1

Abre un nuevo borrador de video

Inicia sesión en HeyGen, abre un borrador existente, elige una plantilla lista para usar o comienza un proyecto desde cero.

Paso 2

Elige tu presentador de IA

Elige entre más de 1100 avatares como Lily en estilo business casual o crea tu propio presentador personalizado usando una sola imagen o video.

Paso 3

Agrega tu guion o tu voz

Escribe o pega tu texto y usa el asistente de guiones con IA de HeyGen para pulir tu mensaje. También puedes subir tu propio audio o elegir una de más de 600 voces de texto a voz.

Paso 4

Genera y descarga tu video

Renderiza tu video con presentador en minutos, revisa el resultado y descárgalo o compártelo al instante.

HeyGen AI video creation dashboard with URL input for script generation and various video tools.

Funciones poderosas que hacen que nuestro presentador con IA destaque


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Presentador de IA

Presentadores de IA personalizables

Elige entre más de 1100 presentadores con IA o diseña uno que refleje tu marca, a la persona líder de tu empresa o a ti mismo. Agrega logotipos, fondos, gestos o atuendos para que cada presentación sea auténtica y esté alineada con tu marca.

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Presentador de IA

Presentadores con IA que hablan más de 175 idiomas y dialectos

Localiza tu contenido sin esfuerzo. Tus presentadores con IA pueden hablar más de 100 idiomas y dialectos con una pronunciación perfecta y sincronización labial natural.

Conserva la voz original o clona la tuya para crear videos multilingües que suenen reales y consistentes.

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Presentador de IA

Herramientas de IA que aumentan la eficiencia

  • Plantillas profesionales: crea borradores en minutos
  • De documento a video: convierte PDFs o PPTs en videos de capacitación narrados
  • Asistente de guiones con IA: trabaja diálogos con ayuda impulsada por GPT
  • Voces de texto a voz: elige entre más de 600 opciones de voz
  • Personalización de marca: agrega tu logo y elementos de marca
  • No necesitas equipo: dile adiós a las cámaras y a las grabaciones manuales
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Preguntas frecuentes sobre presentadores con IA

¿Qué es un presentador de IA?

Un presentador con IA es un presentador virtual en pantalla que transmite tu guion en formato de video. Con HeyGen, puedes crear contenido profesional presentado por un conductor sin cámaras ni grabaciones, lo que hace que la creación de videos sea más rápida, consistente y fácil de escalar.

¿Cómo creo un video con un presentador de IA?

Inicia sesión en HeyGen, elige tu presentador/avatar de IA, agrega tu guion o voz, personaliza tu marca y genera un video de calidad profesional en solo unos minutos.

¿Se pueden usar los presentadores con IA para capacitación e inducción?

Sí. Muchos equipos usan los Presentadores de IA de HeyGen para onboarding, cumplimiento y capacitación interna. Los videos dirigidos por presentadores ayudan a dar explicaciones consistentes y son fáciles de actualizar cuando cambian los procesos o las políticas

¿Puedo usar mi propia voz en mi video de presentador con IA?

Sí. Puedes subir una grabación de tu voz o clonarla usando la tecnología de clonación de voz de HeyGen, lo que permite que tu presentador de IA hable de forma natural con tu tono y acento.

¿Los presentadores con IA son adecuados para marketing y ventas?

Sí lo son. Los equipos usan los Presentadores de IA de HeyGen para demos de producto, anuncios y contenido educativo de ventas. Cuando se combinan con la Plataforma de videos personalizados, puedes adaptar los mensajes para diferentes audiencias.

¿Puedo personalizar la voz y la apariencia del presentador?

Sí. HeyGen ofrece diferentes presentadores y estilos para que coincidan con tu marca. Para tener más control sobre el tono de voz y la forma de hablar, algunos equipos usan el AI Voice Generator junto con los videos de presentadores.

¿Cuánto tiempo tarda en crearse un video de presentador con IA?

La mayoría de los videos se pueden crear en cuestión de minutos. Una vez que tu guion está listo, HeyGen genera el video con el presentador rápidamente, y las actualizaciones solo requieren editar el texto.

¿Necesito equipo de filmación?

No. Puedes crear videos con presentadores de IA de calidad profesional completamente en línea. No necesitas cámaras, micrófonos, estudios ni herramientas de edición; solo tu guion y tu imaginación.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

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