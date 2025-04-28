Videos de presentadores con IA en 175 idiomas

El presentador con IA de HeyGen te ayuda a crear videos profesionales sin cámaras, estudios ni talento en pantalla. En lugar de grabarte, escribes un guion, eliges un presentador y dejas que HeyGen genere un video que transmita tu mensaje de forma clara y consistente.
¿Cómo crear videos con presentadores de IA?
Convierte cualquier idea, documento o material de capacitación en un video atractivo con un presentador de IA realista.
HeyGen hace que la creación de videos profesionales sea simple, rápida y escalable.
Inicia sesión en HeyGen, abre un borrador existente, elige una plantilla lista para usar o comienza un proyecto desde cero.
Elige entre más de 1100 avatares como Lily en estilo business casual o crea tu propio presentador personalizado usando una sola imagen o video.
Escribe o pega tu texto y usa el asistente de guiones con IA de HeyGen para pulir tu mensaje. También puedes subir tu propio audio o elegir una de más de 600 voces de texto a voz.
Renderiza tu video con presentador en minutos, revisa el resultado y descárgalo o compártelo al instante.
Funciones poderosas que hacen que nuestro presentador con IA destaque
Presentadores de IA personalizables
Elige entre más de 1100 presentadores con IA o diseña uno que refleje tu marca, a la persona líder de tu empresa o a ti mismo. Agrega logotipos, fondos, gestos o atuendos para que cada presentación sea auténtica y esté alineada con tu marca.
Presentadores con IA que hablan más de 175 idiomas y dialectos
Localiza tu contenido sin esfuerzo. Tus presentadores con IA pueden hablar más de 100 idiomas y dialectos con una pronunciación perfecta y sincronización labial natural.
Conserva la voz original o clona la tuya para crear videos multilingües que suenen reales y consistentes.
Herramientas de IA que aumentan la eficiencia
Un presentador con IA es un presentador virtual en pantalla que transmite tu guion en formato de video. Con HeyGen, puedes crear contenido profesional presentado por un conductor sin cámaras ni grabaciones, lo que hace que la creación de videos sea más rápida, consistente y fácil de escalar.
Inicia sesión en HeyGen, elige tu presentador/avatar de IA, agrega tu guion o voz, personaliza tu marca y genera un video de calidad profesional en solo unos minutos.
Sí. Muchos equipos usan los Presentadores de IA de HeyGen para onboarding, cumplimiento y capacitación interna. Los videos dirigidos por presentadores ayudan a dar explicaciones consistentes y son fáciles de actualizar cuando cambian los procesos o las políticas
Sí. Puedes subir una grabación de tu voz o clonarla usando la tecnología de clonación de voz de HeyGen, lo que permite que tu presentador de IA hable de forma natural con tu tono y acento.
Sí lo son. Los equipos usan los Presentadores de IA de HeyGen para demos de producto, anuncios y contenido educativo de ventas. Cuando se combinan con la Plataforma de videos personalizados, puedes adaptar los mensajes para diferentes audiencias.
Sí. HeyGen ofrece diferentes presentadores y estilos para que coincidan con tu marca. Para tener más control sobre el tono de voz y la forma de hablar, algunos equipos usan el AI Voice Generator junto con los videos de presentadores.
La mayoría de los videos se pueden crear en cuestión de minutos. Una vez que tu guion está listo, HeyGen genera el video con el presentador rápidamente, y las actualizaciones solo requieren editar el texto.
No. Puedes crear videos con presentadores de IA de calidad profesional completamente en línea. No necesitas cámaras, micrófonos, estudios ni herramientas de edición; solo tu guion y tu imaginación.
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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
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