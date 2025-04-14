Generador de B-Roll con IA para video cinematográfico

Convierte un simple prompt de texto en b-roll cinematográfico en minutos. El generador de b-roll con IA crea tomas listas para editar sin cámaras, sin pagar bancos de stock y sin software de edición, ideal para anuncios, videos explicativos y contenido para redes sociales.

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
144,055,056Videos generados
118,947,746Avatares generados
19,880,508Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Ícono de carro blanco estilizado sobre un fondo azul.Funciones clave

Funciones del generador de B-Roll con IA

Genera tomas B-roll a partir de un prompt

Escribe una escena y la IA genera en minutos tomas de recurso listas para editar, sin necesidad de bancos de stock ni equipo de filmación. Los modelos más recientes de texto a video dentro de HeyGen, incluyendo Sora, Veo y Kling, convierten tu prompt en tomas cinematográficas de alta calidad, tomas de producto y fondos en movimiento.

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A creator at a desk with a white HeyGen panel showing a '+ Generate cinematic city b-roll' prompt and a grid of AI-generated b-roll thumbnails, green Orby mascot peeking, mint background.

Toma una foto y conviértela en B-rolls de alta calidad

Sube una imagen fija o toma una foto y el motor de imagen a video le agrega paneos, acercamientos y movimiento de cámara para crear b-rolls fluidos. Define la dirección de la toma de tu video con un prompt corto, para que un solo recurso de tu marca se convierta en una escena pulida sin necesidad de grabar.

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A product still photo being turned into motion video with pan and zoom motion arrows and an 'Image to video' UI pill, on a sky-blue background.

Edición automática de tomas en el editor de video con IA

Speech Cleanup edita automáticamente tus tomas de a-roll, eliminando muletillas, pausas, falsos comienzos y repeticiones, y luego se encarga de la edición de video uniendo los mejores clips. Transiciones invisibles cubren cada corte dentro del editor de video con IA, para que el material se vea como si se hubiera grabado perfecto desde la primera vez.

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An AI video editor timeline with trimmed clips and a green 'Speech Cleanup' toggle switched on, a presenter card alongside, on a lavender background.

Haz coincidir el b-roll y los colores con tu marca

Cambia el material genérico de stock por tus propios recursos de marca para que todo se vea como tú quieres y cada escena se vea más profesional. Ajusta el ritmo, perfecciona las transiciones y aplica corrección de color de nivel profesional para que los visuales dinámicos siempre refuercen tu mensaje. Combina las tomas generadas con un avatar de IA tipo talking head para darle un ancla clara a la historia.

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A color-grading panel with a 'Brand kit' pill, brand color swatches and warmth/contrast sliders matching b-roll thumbnails to a palette, on a mint background.

Plataforma todo en uno, de guion a video

Ve más allá de simples clips y llega a un video terminado en una sola plataforma todo en uno. Pega un brief en el flujo de trabajo de script a video y Video Agent escribe el guion, arma el storyboard, genera b-roll que hace juego y agrega voz en off y subtítulos dinámicos para obtener un video listo para publicar.

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An all-in-one HeyGen workspace with a '+ Paste your brief' prompt, storyboard scenes, voiceover and subtitle tracks, a presenter card and green Orby mascot, on a sky-blue background.
Ícono de caja de regalo verde.Casos de uso

Casos de uso de un generador de b-roll con IA

Un celular que muestra un anuncio de video con IA en formato vertical de un producto sin marca, con el texto “Shop the drop” y una etiqueta de interfaz que dice “Video ad”, sobre un fondo color lavanda.

Conecta con tus compradores con anuncios de video con IA

Las producciones con agencias consumen el presupuesto y toman semanas. Los equipos de marketing generan escenas dinámicas y tomas llamativas a partir de un guion para ahorrar tiempo y enganchar a los compradores, y luego las integran en videos de marketing listos para cada canal en cuestión de minutos.

Un celular que muestra un video corto vertical para redes sociales con un gancho de texto que dice “Watch this”, íconos de interacción y tomas de recurso (b-roll), sobre un fondo color menta.

Clips sociales que amplían tu alcance

Grabar clips nuevos todos los días es lento e inconsistente. Convierte ideas rápidas en tomas b-roll y hooks cinematográficos que aumentan tu alcance, luego publica tiktoks, Reels y Shorts virales con un flujo de trabajo de video para tiktok diseñado para generar engagement.

Una demostración de producto con una tarjeta de presentador y miniaturas de tomas de recurso en primer plano, unidas por marcadores de corte sin interrupciones y una etiqueta de interfaz que dice “Product demo”, sobre un fondo azul cielo.

Demos de producto con B-roll fluido

Grabar un demo pulido requiere planeación, equipo y edición. Describe la función y genera b-roll y tomas cerradas relevantes que complementen un video de demostración de producto con cortes fluidos, para que se vea como hecho en estudio y listo para lanzar.

Una escena explicativa con una tarjeta de presentador, un diagrama conceptual de nodos conectados y miniaturas de b-roll de apoyo con una etiqueta de interfaz que dice 'Explainer', sobre un fondo color lavanda.

Videos explicativos y narrativas visuales

Las ideas abstractas son difíciles de mostrar solo con personas hablando a cámara. Agrega conceptos animados y tomas de apoyo para que un video explicativo con IA haga que los temas complejos se entiendan al instante, convirtiendo guiones densos en historias claras y fáciles de ver.

Una interfaz de módulo de capacitación paso a paso con miniaturas de b-roll de estilo de vida para el Paso 1 y el Paso 2 y una etiqueta de interfaz que dice “Training”, junto a una tarjeta de instructor, sobre un fondo color menta.

Escala la creación de contenido de capacitación

Volver a grabar el material de capacitación en cada actualización es costoso. Genera escenas de estilo de vida que identifiquen e ilustren cada paso para un video de capacitación, luego edita el guion y regenera el contenido para que la creación de materiales siga avanzando cada vez que haya cambios.

Un editor de canal para creadores de contenido de formato largo con una lista de episodios y una cuadrícula de biblioteca multimedia con clips de b-roll reutilizables, una tarjeta del creador y la mascota verde Orby, sobre un fondo azul cielo.

Canales de formato largo y creadores

Deja de buscar material nuevo para cada episodio, podcast o proyecto de reutilización de contenido. Genera b-rolls ilimitados bajo demanda para impulsar un flujo de trabajo de creación de videos para YouTube, manteniendo una apariencia consistente para los creadores a lo largo de cientos de episodios.

Ícono de documento blanco desenfocado con un botón de reproducir sobre un fondo azul claro.Cómo funciona

Cómo funciona el generador de b-roll con IA

Crea b-roll cinematográfico en cuatro pasos que te llevan de un prompt escrito a material pulido, listo para editar.

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Paso 1: elige tu estilo

Elige un formato, relación de aspecto y estilo visual, luego define el mood y la dirección de la escena.

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Paso 2: escribe tu prompt

Describe la escena que quieres o arrastra una imagen de referencia, y el sistema planeará la toma.

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Paso 3: genera el material de video

La IA crea tomas de recurso cinematográficas con movimiento fluido en minutos, sin necesidad de bibliotecas de stock ni de grabar nada.

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Paso 4: ajusta y exporta

Ajusta el ritmo, las transiciones y el color, luego exporta en cualquier formato para anuncios, redes sociales o YouTube.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un generador de b-roll con IA y cómo funciona?

Un generador de b-roll con IA convierte un prompt de texto o una imagen de referencia en material listo para editar. Esta herramienta de IA lee tu guion, identifica las escenas que necesitas y genera tomas cinematográficas de recurso, tomas de producto y fondos en movimiento para un video sin rostro o cualquier proyecto.

¿El b-roll con IA ofrece resultados profesionales en pantalla?

Sí. El material de video proviene de los modelos más avanzados disponibles en HeyGen como Sora, Veo, Kling y Seedance, con movimiento fluido, iluminación realista y profundidad. Ajusta el ritmo, las transiciones y la corrección de color dentro del generador de video con IA para que cada escena tenga resultados profesionales.

¿Tengo que buscar en bancos de videos o en Pexels para conseguir tomas de recurso (b-roll)?

No. En lugar de que tengas que buscar en bancos de stock como Pexels, el generador identifica de forma inteligente las escenas que tu guion necesita y crea b-roll nuevo bajo demanda. Además, conservas una biblioteca de medios con los clips generados para reutilizarlos en diferentes proyectos.

¿Puedo generar b-roll a partir de mis propios videos e imágenes?

Sí. Sube tus propios videos e imágenes y el sistema les agrega movimiento natural, paneos y movimientos de cámara. Es la forma más rápida de convertir tus recursos existentes en material para un video de producto, sin volver a grabar ni pagar suscripciones de stock.

¿Puedo subir mi propio video y agregar tomas de recurso (b-roll) con el editor impulsado por IA?

Sí. Sube tu video y el editor con IA te permite agregar tomas de recurso (b-roll) justo donde refuerzan tu mensaje. Agregar estos cortes relevantes ayuda a mejorar tus videos y hace que tu contenido se vea profesional, sin pasar horas editando de forma manual.

¿Puedo agregar subtítulos y captions al b-roll con un solo clic?

Sí. El generador de subtítulos agrega subtítulos y captions con un solo clic y luego los sincroniza con tu narración. Descarga un archivo de video listo para compartir en cualquier relación de aspecto, con la pista de subtítulos incrustada o mantenida por separado.

¿Puedo usar b-roll con IA de forma comercial en anuncios y proyectos para clientes?

Sí. El material generado en un plan de pago incluye derechos comerciales completos para anuncios, lanzamientos de productos y trabajo con clientes. Puedes usar los clips en un flujo de creación de anuncios con IA o en cualquier entregable. Las exportaciones gratis incluyen una marca de agua; los planes de pago la eliminan y desbloquean el uso comercial completo.

¿Cuánto material b-roll puedo generar y hay algún límite de clips?

Puedes crear por lotes clips de entorno, acercamientos de producto y fondos en movimiento en la Biblioteca de la app antes de tu edición principal. Los planes de pago desbloquean generaciones ilimitadas, para que puedas armar una biblioteca completa de recursos para una campaña o canal sin pagar tarifas por clip.

¿Por qué usar un generador de b-roll en lugar de una biblioteca de videos de stock?

Las bibliotecas de stock ofrecen clips genéricos que otras marcas también usan, y las tarifas de licencia se van acumulando. Un generador de b-roll crea tomas para tu escena y marca exactas, así que los visuales se sienten originales. Combínalo con un generador de guiones de video para planear y producir todo en un solo lugar.

¿El generador de b-roll se adapta a mi flujo de trabajo de edición e integraciones?

Sí. La interfaz basada en escenas se adapta a un flujo de trabajo de edición de video existente, con integración por API para trabajos por lotes. Los b-rolls generados combinan con la vibra de tu proyecto, así que los recursos de apoyo se integran directo en tu línea de tiempo sin romper tu flujo creativo.

¿El generador de b-roll con IA es gratis y qué incluyen los planes de pago?

Puedes empezar gratis sin tarjeta de crédito y generar videos para probar el flujo de trabajo, con una marca de agua en las exportaciones gratuitas. Los planes de pago desde $24 al mes eliminan la marca de agua, desbloquean mayor resolución, videos más largos y derechos comerciales completos.

¿Puedo agregar narración al b-roll y descargar el video final?

Sí. Encadena clips generados con un presentador, narración con generador de voz de IA, música y subtítulos en el mismo proyecto. Todo se renderiza junto en una sola línea de tiempo, y puedes descargar el video final en HD o compartirlo directamente en tus canales.

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