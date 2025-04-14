Cambia el material genérico de stock por tus propios recursos de marca para que todo se vea como tú quieres y cada escena se vea más profesional. Ajusta el ritmo, perfecciona las transiciones y aplica corrección de color de nivel profesional para que los visuales dinámicos siempre refuercen tu mensaje. Combina las tomas generadas con un avatar de IA tipo talking head para darle un ancla clara a la historia.