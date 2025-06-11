Sube un video o pega un enlace y obtén subtítulos precisos y editables en minutos. HeyGen transcribe el audio, ajusta los tiempos y exporta archivos SRT o subtítulos incrustados para que tu contenido sea accesible y esté optimizado para las plataformas, sin subtitular de forma manual.
Prueba gratis nuestro generador de video a partir de imágenes
Short, captioned videos perform better on mute-first platforms, especially when you add subtitles to a video. HeyGen produces readable burned-in captions and caption animations that increase viewability and watch time for Reels, Shorts, and Stories.
Make training videos and company updates accessible. Auto-captioned lessons and meeting recaps help non-native speakers and hearing-impaired colleagues follow content and search transcripts for key points.
Add searchable captions to product videos so viewers can scan benefits quickly. Export SRT files for web players and burned-in versions for social ads to maximize reach and clarity.
Long-form conversations need speaker-aware captions. HeyGen identifies speakers, timestamps dialogue, and outputs clean subtitle tracks that speed up editing and publishing for repurposed clips.
Ensure compliance by adding closed captions and downloadable transcripts. HeyGen’s caption exports and branding features help you meet accessibility rules and provide proof of compliance for audits.
Localize caption tracks for new markets using the video translator and multilingual voice options. HeyGen regenerates timing and subtitles so localized videos feel native and keep pacing intact, allowing you to add subtitles to a video seamlessly.
Por qué HeyGen es la mejor herramienta para agregar subtítulos a tus videos
HeyGen combina transcripción rápida, tiempos con calidad humana y controles de estilo sencillos para que equipos y creadores agreguen subtítulos a videos a gran escala. Mejora la retención, aumenta el engagement y cumple con los estándares de accesibilidad sin herramientas complejas.
Genera subtítulos en minutos con puntuación y detección de hablantes. HeyGen corrige errores comunes y agrega marcas de tiempo a cada línea para que tus subtítulos sigan el ritmo natural del habla y mantengan una buena legibilidad.
Elige fuentes, tamaños, posiciones y animaciones. Edita las transcripciones manualmente o acepta las correcciones sugeridas, luego exporta versiones SRT, VTT o con subtítulos incrustados, formateadas para plataformas sociales y reproductores web.
Genera lotes de videos con subtítulos y pistas de subtítulos localizadas con la herramienta de traducción de video. Crea subtítulos y exportaciones en varios idiomas para audiencias globales sin volver a grabar ni traducir manualmente.
Generación automática de subtítulos con detección de hablantes
HeyGen transcribe automáticamente el audio hablado y detecta los cambios de hablante para que los subtítulos se mantengan precisos en entrevistas, paneles y grabaciones con múltiples voces. El sistema aplica puntuación inteligente y divide las líneas para que sean fáciles de leer, creando pistas de subtítulos limpias que puedes editar o exportar como archivos SRT y VTT usando un generador de subtítulos. Esto te ahorra horas en comparación con la transcripción manual y garantiza accesibilidad para las personas que dependen de los subtítulos en video en línea.
Sincronización precisa y alineación exacta por cuadro
Los subtítulos se alinean con el audio a nivel de sílaba y de frase para que el texto aparezca de forma natural con la voz. El motor de sincronización de HeyGen se ajusta a las pausas, superposiciones y música para que los subtítulos no tapen tomas importantes, convirtiéndolo en una herramienta vital para la edición de video. Las exportaciones incluyen archivos con código de tiempo preciso, listos para closed captioning, publicaciones en redes sociales y flujos de trabajo de transmisión.
Control de estilo y presets de la plataforma
Aplica las tipografías de tu marca, colores, márgenes de área segura y estilos de subtítulos animados con un solo clic. HeyGen incluye presets para Facebook, Instagram, YouTube y TikTok para que los subtítulos se mantengan legibles en diferentes relaciones de aspecto. Ya sea que necesites subtítulos incrustados para redes sociales o archivos suaves y activables para reproductores de streaming, las opciones de estilo mantienen tus videos alineados con tu marca y en cumplimiento con las convenciones de cada plataforma.
Flujos de trabajo de subtitulado y localización por lotes
Procesa muchos videos a la vez mapeando datos de un archivo CSV o cargas de carpetas a plantillas. HeyGen luego genera subtítulos, pistas de subtítulos localizadas y paquetes de exportación para cada idioma. Combinado con nuestro traductor de video, puedes crear doblajes y subtítulos sincronizados para ampliar tu alcance rápidamente sin tener que crear nuevos masters de video.
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
Cómo agregar subtítulos a videos a gran escala con HeyGen
Agrega subtítulos a tus videos en cuatro pasos sencillos.
Agrega tu archivo de video o pega un enlace público. HeyGen es compatible con formatos comunes e importaciones desde la nube para que puedas comenzar de inmediato.
Selecciona el idioma hablado y ejecuta la transcripción. HeyGen detecta a los hablantes, agrega puntuación y alinea las líneas con el audio para lograr un tiempo preciso, lo que lo convierte en una herramienta de edición de video muy efectiva para generar subtítulos.
Revisa la transcripción, corrige cualquier línea y elige estilos de subtítulos o presets según la plataforma. Agrega subtítulos incrustados o déjalos como subtítulos suaves para activarlos o desactivarlos durante la reproducción.
Exporta archivos SRT, VTT o MP4 con subtítulos incrustados, optimizados para Feed, Stories o reproductores web, para mejorar la accesibilidad de los subtítulos de tus videos. Usa la exportación por lotes para crear paquetes multilenguaje y recursos listos para subir en los administradores de anuncios.
Sube tu video o pega un enlace, selecciona el idioma hablado y ejecuta la transcripción automática. Edita la transcripción si es necesario, elige el estilo u opciones de exportación y luego exporta archivos SRT, VTT o videos con subtítulos incrustados listos para su distribución.
HeyGen ofrece subtítulos automáticos de alta precisión con puntuación y detección de hablantes. La precisión depende de la claridad del audio y del ruido de fondo. Puedes editar las transcripciones manualmente para asegurar una corrección del 100% y exportar los archivos de subtítulos finales usando un generador de subtítulos.
Exporta archivos de subtítulos suaves como SRT y VTT para reproductores que permiten activar o desactivar los subtítulos, o exporta MP4 con subtítulos incrustados directamente en el video para una mejor experiencia de visualización. HeyGen también agrupa las variantes de idioma para exportación masiva, lo que te permite agregar subtítulos a un video en varios idiomas.
Sí. Elige fuentes, tamaños, colores, recuadros de fondo y márgenes de área segura. HeyGen incluye configuraciones predeterminadas optimizadas para redes sociales para que los subtítulos se mantengan legibles en celulares y computadoras.
Sí. Usa el video translator para generar guiones traducidos y pistas de subtítulos. HeyGen sincroniza los subtítulos traducidos con ajustes de tiempo para que los videos localizados se sientan naturales en cada idioma.
Sí. Usa flujos de trabajo por lotes para procesar carpetas o mapear entradas de CSV a plantillas. HeyGen generará subtítulos, pistas localizadas y paquetes de exportación para todos los videos en el trabajo.
Las transcripciones buscables y los subtítulos incrustados mejoran la accesibilidad y aumentan el tiempo en página, lo que puede impulsar la visibilidad orgánica. Los archivos SRT/VTT también ayudan a que las plataformas indexen el contenido hablado para que sea más fácil de descubrir, mejorando la visibilidad de los subtítulos de video.
HeyGen cifra los archivos que subes y almacena de forma segura los recursos generados, asegurando que tus proyectos de edición de video se mantengan protegidos. Tú conservas la propiedad de tu contenido y puedes controlar la forma de compartirlo, el tiempo de conservación y las opciones de exportación según tus necesidades de privacidad.
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