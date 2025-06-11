HeyGen transcribe automáticamente el audio hablado y detecta los cambios de hablante para que los subtítulos se mantengan precisos en entrevistas, paneles y grabaciones con múltiples voces. El sistema aplica puntuación inteligente y divide las líneas para que sean fáciles de leer, creando pistas de subtítulos limpias que puedes editar o exportar como archivos SRT y VTT usando un generador de subtítulos. Esto te ahorra horas en comparación con la transcripción manual y garantiza accesibilidad para las personas que dependen de los subtítulos en video en línea.