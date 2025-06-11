Agrega subtítulos a tus videos a gran escala con IA

Sube un video o pega un enlace y obtén subtítulos precisos y editables en minutos. HeyGen transcribe el audio, ajusta los tiempos y exporta archivos SRT o subtítulos incrustados para que tu contenido sea accesible y esté optimizado para las plataformas, sin subtitular de forma manual.

128,466,033Videos generados
102,706,183Avatares generados
17,651,538Videos traducidos
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Clips sociales y contenido de formato corto

Clips sociales y contenido de formato corto

Short, captioned videos perform better on mute-first platforms, especially when you add subtitles to a video. HeyGen produces readable burned-in captions and caption animations that increase viewability and watch time for Reels, Shorts, and Stories.

Capacitación y comunicaciones internas

Capacitación y comunicaciones internas

Make training videos and company updates accessible. Auto-captioned lessons and meeting recaps help non-native speakers and hearing-impaired colleagues follow content and search transcripts for key points.

Demos de marketing y producto

Demos de marketing y producto

Add searchable captions to product videos so viewers can scan benefits quickly. Export SRT files for web players and burned-in versions for social ads to maximize reach and clarity.

Entrevistas, podcasts y paneles

Entrevistas, podcasts y paneles

Long-form conversations need speaker-aware captions. HeyGen identifies speakers, timestamps dialogue, and outputs clean subtitle tracks that speed up editing and publishing for repurposed clips.

eLearning y cumplimiento

eLearning y cumplimiento

Ensure compliance by adding closed captions and downloadable transcripts. HeyGen’s caption exports and branding features help you meet accessibility rules and provide proof of compliance for audits.

Distribución y localización global

Distribución y localización global

Localize caption tracks for new markets using the video translator and multilingual voice options. HeyGen regenerates timing and subtitles so localized videos feel native and keep pacing intact, allowing you to add subtitles to a video seamlessly.

Por qué HeyGen es la mejor herramienta para agregar subtítulos a tus videos

HeyGen combina transcripción rápida, tiempos con calidad humana y controles de estilo sencillos para que equipos y creadores agreguen subtítulos a videos a gran escala. Mejora la retención, aumenta el engagement y cumple con los estándares de accesibilidad sin herramientas complejas.

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Transcripción rápida y precisa

Genera subtítulos en minutos con puntuación y detección de hablantes. HeyGen corrige errores comunes y agrega marcas de tiempo a cada línea para que tus subtítulos sigan el ritmo natural del habla y mantengan una buena legibilidad.

Subtítulos totalmente editables y personalizables

Elige fuentes, tamaños, posiciones y animaciones. Edita las transcripciones manualmente o acepta las correcciones sugeridas, luego exporta versiones SRT, VTT o con subtítulos incrustados, formateadas para plataformas sociales y reproductores web.

Escala y localiza sin esfuerzo

Genera lotes de videos con subtítulos y pistas de subtítulos localizadas con la herramienta de traducción de video. Crea subtítulos y exportaciones en varios idiomas para audiencias globales sin volver a grabar ni traducir manualmente.

Generación automática de subtítulos con detección de hablantes

HeyGen transcribe automáticamente el audio hablado y detecta los cambios de hablante para que los subtítulos se mantengan precisos en entrevistas, paneles y grabaciones con múltiples voces. El sistema aplica puntuación inteligente y divide las líneas para que sean fáciles de leer, creando pistas de subtítulos limpias que puedes editar o exportar como archivos SRT y VTT usando un generador de subtítulos. Esto te ahorra horas en comparación con la transcripción manual y garantiza accesibilidad para las personas que dependen de los subtítulos en video en línea.

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A smiling woman with long dark hair wearing a purple blazer, with a "CC" icon in the top left and "AI Captions" text in the bottom right.

Sincronización precisa y alineación exacta por cuadro

Los subtítulos se alinean con el audio a nivel de sílaba y de frase para que el texto aparezca de forma natural con la voz. El motor de sincronización de HeyGen se ajusta a las pausas, superposiciones y música para que los subtítulos no tapen tomas importantes, convirtiéndolo en una herramienta vital para la edición de video. Las exportaciones incluyen archivos con código de tiempo preciso, listos para closed captioning, publicaciones en redes sociales y flujos de trabajo de transmisión.

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Two headshots of an Asian woman, a text prompt "Create an employee training video...", and language selection buttons with English highlighted by a cursor.

Control de estilo y presets de la plataforma

Aplica las tipografías de tu marca, colores, márgenes de área segura y estilos de subtítulos animados con un solo clic. HeyGen incluye presets para Facebook, Instagram, YouTube y TikTok para que los subtítulos se mantengan legibles en diferentes relaciones de aspecto. Ya sea que necesites subtítulos incrustados para redes sociales o archivos suaves y activables para reproductores de streaming, las opciones de estilo mantienen tus videos alineados con tu marca y en cumplimiento con las convenciones de cada plataforma.

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A smiling senior man holding a tablet and a smiling young woman waving, in separate framed panels on a vibrant blue background.

Flujos de trabajo de subtitulado y localización por lotes

Procesa muchos videos a la vez mapeando datos de un archivo CSV o cargas de carpetas a plantillas. HeyGen luego genera subtítulos, pistas de subtítulos localizadas y paquetes de exportación para cada idioma. Combinado con nuestro traductor de video, puedes crear doblajes y subtítulos sincronizados para ampliar tu alcance rápidamente sin tener que crear nuevos masters de video.

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Video interface showing a virtual presenter, the Arc de Triomphe, and a banner highlighting 'Captions: Automatically Generates Subtitles'.

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un video que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo agregar subtítulos a videos a gran escala con HeyGen

Agrega subtítulos a tus videos en cuatro pasos sencillos.

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Paso 1

Sube o pega una URL

Agrega tu archivo de video o pega un enlace público. HeyGen es compatible con formatos comunes e importaciones desde la nube para que puedas comenzar de inmediato.

Paso 2

Genera subtítulos automáticamente

Selecciona el idioma hablado y ejecuta la transcripción. HeyGen detecta a los hablantes, agrega puntuación y alinea las líneas con el audio para lograr un tiempo preciso, lo que lo convierte en una herramienta de edición de video muy efectiva para generar subtítulos.

Paso 3

Edita y da estilo a los subtítulos

Revisa la transcripción, corrige cualquier línea y elige estilos de subtítulos o presets según la plataforma. Agrega subtítulos incrustados o déjalos como subtítulos suaves para activarlos o desactivarlos durante la reproducción.

Paso 4

Exporta y despliega

Exporta archivos SRT, VTT o MP4 con subtítulos incrustados, optimizados para Feed, Stories o reproductores web, para mejorar la accesibilidad de los subtítulos de tus videos. Usa la exportación por lotes para crear paquetes multilenguaje y recursos listos para subir en los administradores de anuncios.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Cómo agrego subtítulos a un video con HeyGen?

Sube tu video o pega un enlace, selecciona el idioma hablado y ejecuta la transcripción automática. Edita la transcripción si es necesario, elige el estilo u opciones de exportación y luego exporta archivos SRT, VTT o videos con subtítulos incrustados listos para su distribución.

¿Los subtítulos generados automáticamente son precisos?

HeyGen ofrece subtítulos automáticos de alta precisión con puntuación y detección de hablantes. La precisión depende de la claridad del audio y del ruido de fondo. Puedes editar las transcripciones manualmente para asegurar una corrección del 100% y exportar los archivos de subtítulos finales usando un generador de subtítulos.

¿En qué formatos de subtítulos puedo exportar?

Exporta archivos de subtítulos suaves como SRT y VTT para reproductores que permiten activar o desactivar los subtítulos, o exporta MP4 con subtítulos incrustados directamente en el video para una mejor experiencia de visualización. HeyGen también agrupa las variantes de idioma para exportación masiva, lo que te permite agregar subtítulos a un video en varios idiomas.

¿Puedo personalizar los subtítulos para que coincidan con mi marca?

Sí. Elige fuentes, tamaños, colores, recuadros de fondo y márgenes de área segura. HeyGen incluye configuraciones predeterminadas optimizadas para redes sociales para que los subtítulos se mantengan legibles en celulares y computadoras.

¿HeyGen es compatible con varios idiomas y localización?

Sí. Usa el video translator para generar guiones traducidos y pistas de subtítulos. HeyGen sincroniza los subtítulos traducidos con ajustes de tiempo para que los videos localizados se sientan naturales en cada idioma.

¿Puedo agregar subtítulos a muchos videos al mismo tiempo?

Sí. Usa flujos de trabajo por lotes para procesar carpetas o mapear entradas de CSV a plantillas. HeyGen generará subtítulos, pistas localizadas y paquetes de exportación para todos los videos en el trabajo.

¿Cómo afectan los subtítulos al SEO y a la capacidad de descubrimiento?

Las transcripciones buscables y los subtítulos incrustados mejoran la accesibilidad y aumentan el tiempo en página, lo que puede impulsar la visibilidad orgánica. Los archivos SRT/VTT también ayudan a que las plataformas indexen el contenido hablado para que sea más fácil de descubrir, mejorando la visibilidad de los subtítulos de video.

¿Mis archivos subidos y subtítulos son privados y seguros?

HeyGen cifra los archivos que subes y almacena de forma segura los recursos generados, asegurando que tus proyectos de edición de video se mantengan protegidos. Tú conservas la propiedad de tu contenido y puedes controlar la forma de compartirlo, el tiempo de conservación y las opciones de exportación según tus necesidades de privacidad.

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