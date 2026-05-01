Cómo triunfan las empresas con HeyGen
Avatar Video · Localization
Descubre cómo el estudio ganador del Emmy, Fameplay, usa HeyGen para producir videos multilingües con IA, localizar contenido para distintos mercados y expandirse de audiencias checas al resto del mundo.
Avatar Video · Marketing
Descubre cómo Bryan Fikes usa HeyGen para ayudar a las pequeñas empresas a crear más videos, ahorrar más de 700 horas, aumentar las conversiones y hacer crecer su agencia de marketing.
Avatar Video · Broadcast
Descubre cómo Telemundo se asoció con HeyGen para crear segmentos de transmisión de la Copa del Mundo impulsados por IA que colocaron a los comentaristas en locaciones cinematográficas imposibles, mientras cumplían con las exigencias de velocidad y calidad de la televisión en vivo.
Avatar Video · Video Translation · Broadcast
Zarin TV usa avatares de IA de HeyGen para proteger a periodistas, preservar el anonimato y compartir de forma segura historias desde Afganistán con audiencias de todo el mundo.
Avatar Video · Video Translation · L&D
Indegene escaló la producción de videos médicos compatibles usando la plataforma de video con IA de HeyGen, acelerando la entrega, reduciendo costos y habilitando contenido multilingüe a nivel global.
Avatar Video · Marketing
Descubre cómo Ogilvy aprovecha el marketing de video personalizado con IA de HeyGen para crear contenido atractivo y a la medida que impulsa el engagement de la audiencia y los resultados.
Avatar Video · Marketing
Descubre cómo AI Smart Ventures utilizó las herramientas de IA de HeyGen para impulsar su negocio, creando soluciones de alto impacto con tecnología de video de última generación.
Video Translation · Localization
Descubre cómo el Foro Económico Mundial utilizó la IA de HeyGen para ofrecer discursos en varios idiomas, rompiendo barreras de idioma y llegando a una audiencia global.
Video Translation · L&D
Descubre cómo Stratasys usa HeyGen para localizar capacitación técnica a gran escala, aumentar la audiencia de sus videos en un 120% y ahorrar más de $1M en costos de traducción.
Join the brands creating 10x more video content while reducing production time and cost with HeyGen.
Los casos de éxito de IA de HeyGen muestran cómo las empresas reducen el tiempo de producción, amplían el alcance global de su contenido e impulsan la creatividad. Los equipos terminan videos en cuestión de horas, las agencias entregan contenido en varios idiomas y las marcas dan vida a sus campañas con avatares, lo que reduce costos y permite contar historias de alta calidad a gran escala en distintos mercados.
Los casos de estudio de IA de HeyGen muestran cómo los videos personalizados y escalables generan mayor interacción y retorno de inversión. Las marcas duplicaron la conversión y la retención con videos de incorporación, triplicaron la interacción mediante campañas personalizadas y ampliaron su alcance global con contenido multilingüe. Esto demuestra que HeyGen permite a los profesionales de marketing escalar la personalización, reducir costos y maximizar el impacto.
Los casos de estudio de HeyGen sobre IA en la educación muestran cómo las instituciones y empresas mejoran los resultados de aprendizaje. Los avatares permiten practicar habilidades mediante juegos de rol, las empresas modernizan la capacitación en cumplimiento normativo, los equipos de salud agilizan la creación de contenido médico y los docentes imparten clases en varios idiomas, lo que hace que la capacitación sea más atractiva, escalable y eficaz en escuelas, empresas y programas de desarrollo profesional.
Los casos de estudio de IA de HeyGen en el sector salud muestran cómo los proveedores mejoran la comunicación, reducen costos y amplían el acceso. Los médicos comparten conocimientos médicos mediante videos explicativos, los equipos reducen en un 50% el tiempo de producción de capacitaciones y los proveedores amplían el contenido multilingüe para certificaciones, ofreciendo educación precisa y rentable a pacientes, profesionales y audiencias globales.
Würth pasó de la comunicación escrita a un enfoque centrado en video al usar HeyGen para generar videos multilingües con avatares. Redujo los costos de traducción en un 80%, disminuyó a la mitad el tiempo de producción y logró que sus empleados dominaran la plataforma en solo 45 minutos, haciendo que la capacitación y la comunicación globales fueran más atractivas, eficientes y rentables.
El caso de éxito de Komatsu con IA muestra cómo las empresas pueden usar avatares de IA para transformar la capacitación y la comunicación. Al crear videos multilingües, coherentes y atractivos, Komatsu aumentó las tasas de finalización a casi un 90%, mejoró la retención de conocimientos y redujo los costos de producción. Su éxito destaca cómo las historias de clientes que usan IA demuestran que existen soluciones de aprendizaje escalables y coherentes con la marca, que pueden ir más allá de la capacitación y aplicarse al marketing y la comunicación global.
La experiencia de trivago con HeyGen demuestra que los casos de éxito de marketing con IA pueden agilizar drásticamente la localización de videos. Al aprovechar los traductores y avatares de IA de HeyGen, trivago redujo a la mitad el tiempo de posproducción (ahorrando entre 3 y 4 meses), adaptó rápidamente anuncios de televisión para 30 mercados y mantuvo una identidad de marca coherente para lograr resultados de marketing escalables, eficientes y de alta calidad.
Ogilvy se asoció con HeyGen para crear videos de marketing emotivos y protagonizados por avatares, como una campaña dirigida a la generación Z que presentaba la personalidad de una cantante. Con los avatares de HeyGen, produjeron a gran escala contenido altamente personalizado y adaptado a cada mercado, lo que fortaleció la conexión con la audiencia, preservó el tono emocional y aumentó la interacción en distintos mercados.