El caso de éxito de Komatsu con IA muestra cómo las empresas pueden usar avatares de IA para transformar la capacitación y la comunicación. Al crear videos multilingües, coherentes y atractivos, Komatsu aumentó las tasas de finalización a casi un 90%, mejoró la retención de conocimientos y redujo los costos de producción. Su éxito destaca cómo las historias de clientes que usan IA demuestran que existen soluciones de aprendizaje escalables y coherentes con la marca, que pueden ir más allá de la capacitación y aplicarse al marketing y la comunicación global.