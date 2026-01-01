Indegene es una organización global de servicios para las ciencias de la vida que ayuda a las empresas farmacéuticas y de atención médica a traducir información científica y médica compleja en comunicación clara, atractiva y conforme a la normativa. Su trabajo abarca todo el ciclo de vida del producto, apoyando a las partes interesadas, desde profesionales de la salud y pacientes hasta equipos médicos y de asuntos regulatorios internos.

En el centro del negocio de Indegene hay un reto clave: simplificar ciencia altamente técnica sin perder precisión ni integridad regulatoria.

Tradicionalmente, esto significaba producir contenido escrito de alta calidad, presentaciones y videos producidos de forma profesional de acuerdo con estrictos estándares médicos, legales y regulatorios (MLR). Pero a medida que creció la demanda de contenido personalizado, multilingüe y escalable, se hicieron evidentes los límites de la producción de video tradicional.

Todo cambió cuando Indegene empezó a integrar HeyGen en sus flujos de trabajo de contenido y video.

Cómo superar la complejidad de la producción de video tradicional

Antes de adoptar HeyGen, cada proyecto de video requería coordinación entre varios equipos, incluyendo redactores de contenido, revisores médicos, locutores, editores de video y equipos de producción.

El flujo de trabajo incluía la redacción del guion, revisiones médicas, legales y regulatorias (MLR), creación del storyboard, grabaciones de video, grabación de voz en off, edición y múltiples rondas de retroalimentación. Incluso cambios pequeños podían generar una cantidad considerable de retrabajo.

“Cualquier actualización o esfuerzo de localización casi siempre implicaba volver a grabar y volver a editar, lo que aumentaba aún más el tiempo, el costo y la dependencia de recursos”, dijo Indegene.

Esto generó varios desafíos:

Altos requerimientos de personal en varios equipos

Tiempos de producción muy largos por los ciclos de coordinación y revisión

Costos más altos por grabaciones en estudio y talento

Escalabilidad limitada para producir múltiples versiones o actualizaciones

Flujos de trabajo de localización complejos que requieren nuevas grabaciones

El proceso era efectivo, pero difícil de escalar en un entorno global que se mueve muy rápido.

Adoptar la IA para transformar los flujos de trabajo de creación de video

Para enfrentar estos desafíos, Indegene integró HeyGen en su flujo de producción, cambiando de forma fundamental cómo se crean y se entregan los videos.

El nuevo flujo de trabajo es completamente digital, automatizado y escalable.

En lugar de coordinar grabaciones presenciales, ahora los equipos suben guiones o presentaciones directamente a HeyGen. Los avatares de IA sustituyen a los presentadores humanos, eliminando la necesidad de estudios, agendas complicadas y producción en sitio.

La plataforma permite generar videos rápidamente, lo que ayuda a los equipos a crear videos de alta calidad con avatares en cuestión de minutos. Las actualizaciones son igual de sencillas.

La localización, que antes era uno de los aspectos más tardados de la producción, ahora es mucho más rápida.

“Los videos multilingües se pueden generar rápidamente sin tomas adicionales ni grabaciones de voz en off”, dijo Indegene.

Este cambio le ha permitido a Indegene escalar la producción de video a nivel global mientras mantiene la consistencia, el cumplimiento y la calidad.

Creación de contenido médico escalable, conforme y atractivo

Con HeyGen, Indegene ahora crea una amplia variedad de formatos de contenido, incluyendo videos con avatares, materiales de capacitación localizados, pódcasts y conversiones de PPT a video.

Un caso de uso clave son los videos clínicos explicativos para clientes farmacéuticos. Estos videos explican el mecanismo de acción de un medicamento, sus beneficios clínicos y el valor para el paciente de una forma clara y atractiva.

Antes, producir este tipo de contenido requería semanas de trabajo entre varios equipos. Con HeyGen, el proceso se ha simplificado de forma radical.

Los avatares de IA funcionan como presentadores, entregando el contenido con un tono adaptado a diferentes audiencias. Las explicaciones técnicas se pueden dirigir a profesionales de la salud, mientras que se pueden crear versiones simplificadas para pacientes y cuidadores.

Al mismo tiempo, los elementos visuales dinámicos y de marca se integran con las normas regulatorias para garantizar claridad, engagement y cumplimiento.

El resultado es un sistema escalable para ofrecer comunicación médica constante y de alta calidad en distintas regiones y para diferentes audiencias.

Lograr mejoras medibles en velocidad, costo y escalabilidad

El impacto de integrar HeyGen ha sido significativo en todas las operaciones de Indegene.

Ahorro de tiempo : La producción de video tradicional tomaba de 6 a 8 semanas por video. Con HeyGen, se puede entregar el mismo resultado en 5 a 10 días, incluyendo la localización.

: La producción de video tradicional tomaba de 6 a 8 semanas por video. Con HeyGen, se puede entregar el mismo resultado en 5 a 10 días, incluyendo la localización. Actualizaciones más rápidas : Cambios que antes requerían días de retrabajo ahora se pueden completar en minutos o en pocas horas.

: Cambios que antes requerían días de retrabajo ahora se pueden completar en minutos o en pocas horas. Menos personal : Los equipos de producción se han optimizado de 5–8 personas a solo 1–2 operadores, liberando recursos para trabajo de mayor valor.

: Los equipos de producción se han optimizado de 5–8 personas a solo 1–2 operadores, liberando recursos para trabajo de mayor valor. Eficiencia de costos : Los costos de producción han disminuido entre un 50 y un 60 por ciento, eliminando la necesidad de estudios, talento y una extensa postproducción.

: Los costos de producción han disminuido entre un 50 y un 60 por ciento, eliminando la necesidad de estudios, talento y una extensa postproducción. Escalabilidad y localización: La producción de videos multilingües ahora es de 5 a 10 veces más rápida, lo que permite una distribución global inmediata.

Estas mejoras le han permitido a Indegene producir más contenido, más rápido y con menos recursos, mientras mantiene estrictos estándares de cumplimiento.

Para Indegene, la adopción de HeyGen representa más que una mejora en el flujo de trabajo; marca un cambio fundamental en la forma en que se entrega la comunicación científica.

Al combinar la creación de videos con IA con su profundo conocimiento en ciencias de la vida, Indegene ha creado un modelo escalable para ofrecer contenido preciso, atractivo y conforme a las regulaciones a audiencias globales.

El resultado es una forma de comunicación más rápida, eficiente y flexible que cierra la brecha entre la ciencia y la comprensión, mientras impulsa mejores resultados en la atención médica.