Bryan Fikes es el fundador de Bonsai Marketing, donde ayuda a las empresas a crecer con sistemas de marketing más inteligentes, automatización y video con IA.

En los últimos 25 años, Bryan ha creado varias agencias de marketing y ha ayudado a empresas a adaptarse a cada cambio importante en el marketing digital.

A medida que el video se convirtió en una de las formas más efectivas de generar confianza en línea, vio el mismo reto una y otra vez: las empresas sabían que necesitaban video, pero batallaban para producirlo de forma constante.

Hoy, Bryan usa HeyGen para ayudar a sus clientes a crear de todo, desde videos promocionales y landing pages hasta contenido de ventas y materiales de capacitación. En el camino, ha creado más de 300 videos, ahorrado más de 700 horas de producción y construido un flujo de trabajo que hace que el video de alta calidad sea accesible para negocios de todos los tamaños.

Hacer que el video profesional sea práctico para cualquier negocio

Para Bryan, toda estrategia de marketing exitosa empieza con una historia.

"Todo es una historia", dijo Bryan. "No me importa qué estés vendiendo. No me importa qué hagas. El video es el narrador natural."

El reto no era convencer a los clientes de que el video funcionaba, sino hacer que la producción fuera lo suficientemente accesible como para usarla de forma constante.

"Era caro. El equipo era caro. El tiempo era caro. Necesitabas a varias personas para hacerlo bien", dijo Bryan.

Para muchas pequeñas empresas, invertir miles de dólares en cada video no era realista.

“Cuando estás viendo cuánto gastas en gasolina contra un gasto de $2,000 por un video, sabes perfectamente cuál va a ser la respuesta”, dijo.

Bryan quería que sus clientes publicaran video tan seguido como publicaban blogs, correos electrónicos o publicaciones en redes sociales, y que no lo guardaran solo para unas cuantas campañas al año.

Ahí fue donde HeyGen cambió su flujo de trabajo.

"HeyGen simplemente ha sido el complemento natural por la rapidez, el mensaje y la cantidad justa de animación para darle ese toque cinematográfico, pero sin exagerar. Y además es muy rentable. Punto."

Volver el video parte de cada estrategia de marketing

En lugar de tratar el video como un proyecto aislado, ahora Bryan lo integra en casi todas las colaboraciones con sus clientes.

Su equipo crea videos para sitios web, landing pages, redes sociales, campañas de email, capacitación y habilitación de ventas, haciendo del video una parte constante de cómo se comunican los negocios.