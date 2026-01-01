Bryan Fikes es el fundador de Bonsai Marketing, donde ayuda a las empresas a crecer con sistemas de marketing más inteligentes, automatización y video con IA.
En los últimos 25 años, Bryan ha creado varias agencias de marketing y ha ayudado a empresas a adaptarse a cada cambio importante en el marketing digital.
A medida que el video se convirtió en una de las formas más efectivas de generar confianza en línea, vio el mismo reto una y otra vez: las empresas sabían que necesitaban video, pero batallaban para producirlo de forma constante.
Hoy, Bryan usa HeyGen para ayudar a sus clientes a crear de todo, desde videos promocionales y landing pages hasta contenido de ventas y materiales de capacitación. En el camino, ha creado más de 300 videos, ahorrado más de 700 horas de producción y construido un flujo de trabajo que hace que el video de alta calidad sea accesible para negocios de todos los tamaños.
Hacer que el video profesional sea práctico para cualquier negocio
Para Bryan, toda estrategia de marketing exitosa empieza con una historia.
"Todo es una historia", dijo Bryan. "No me importa qué estés vendiendo. No me importa qué hagas. El video es el narrador natural."
El reto no era convencer a los clientes de que el video funcionaba, sino hacer que la producción fuera lo suficientemente accesible como para usarla de forma constante.
"Era caro. El equipo era caro. El tiempo era caro. Necesitabas a varias personas para hacerlo bien", dijo Bryan.
Para muchas pequeñas empresas, invertir miles de dólares en cada video no era realista.
“Cuando estás viendo cuánto gastas en gasolina contra un gasto de $2,000 por un video, sabes perfectamente cuál va a ser la respuesta”, dijo.
Bryan quería que sus clientes publicaran video tan seguido como publicaban blogs, correos electrónicos o publicaciones en redes sociales, y que no lo guardaran solo para unas cuantas campañas al año.
Ahí fue donde HeyGen cambió su flujo de trabajo.
"HeyGen simplemente ha sido el complemento natural por la rapidez, el mensaje y la cantidad justa de animación para darle ese toque cinematográfico, pero sin exagerar. Y además es muy rentable. Punto."
Volver el video parte de cada estrategia de marketing
En lugar de tratar el video como un proyecto aislado, ahora Bryan lo integra en casi todas las colaboraciones con sus clientes.
Su equipo crea videos para sitios web, landing pages, redes sociales, campañas de email, capacitación y habilitación de ventas, haciendo del video una parte constante de cómo se comunican los negocios.
"HeyGen realmente es la pieza que completa la creación", dijo Bryan. "Cualquiera puede preparar un plato de espagueti, pero lo que hace la diferencia son esas albóndigas y esa salsa extra. Cuando terminas un buen sitio web, tienes todo el contenido bien estructurado, todos los servicios que ofrecen, y luego le agregas la estructura de video correcta."
El impacto va más allá de crear más contenido.
“Estamos viendo que la conversión aumenta, y conversión significa dólares para el dueño del negocio”, dijo.
Como crear nuevos videos ya no implica un gran esfuerzo de producción, Bryan puede recomendar videos en lugares donde antes los clientes solo usaban texto o imágenes estáticas.
Escalar videos sin frenar el negocio
Antes de adoptar HeyGen, crear un solo video de marketing casi siempre significaba semanas de planeación, varias juntas y coordinar toda la producción.
“Antes, esto tomaba cinco juntas. Se necesitaban al menos dos personas. Tomaba por lo menos dos semanas, si no es que tres, para llegar al punto de decir: ‘Esto es lo que voy a grabar’. Eso son 25 o 30 horas.”
Hoy, el proceso es totalmente diferente.
“Si se me ocurre una idea, la meto en mi flujo de trabajo. Quince minutos”, dijo Bryan. “Creo que ya lo tengo tan dominado que algunas cosas las puedo producir en menos de diez minutos.”
Ese cambio ha transformado la manera en que Bryan aborda la producción de contenido. En lugar de elegir con cuidado qué videos valen el esfuerzo, su equipo puede crear videos cuando los necesiten para sus campañas de marketing.
"HeyGen se ha convertido en la capa superior que me ayuda a ejecutar todas las piezas individuales", dijo Bryan. "Me permite recuperar un poco de tiempo y espacio personal mientras entrego un producto súper profesional y de alta calidad."
Desde que empezó a usar HeyGen, Bryan ha creado más de 300 videos, calcula que ha ahorrado más de 700 horas y planea publicar de 10 a 15 videos todos los días mientras su negocio sigue creciendo.
Ayudamos a las pequeñas empresas a hacer marketing como las grandes marcas
Bryan trabaja con contratistas, abogados, organizaciones de capacitación, negocios de servicios para el hogar y otras empresas locales que no tienen equipos de video dedicados.
Muchos quieren usar video, pero piensan que está fuera de su alcance.
En lugar de depender de costosos equipos de producción, Bryan ayuda a sus clientes a usar HeyGen para crear videos profesionales bajo demanda.
"HeyGen se ha convertido en una herramienta con la que puedo decir con toda confianza: 'Ve y prueba esto', porque la interfaz y la experiencia de usuario están en un punto en el que, sin importar el nivel", dijo Bryan. "Siempre hay una forma en que la plataforma de video de HeyGen puede ayudarles a resolver y contar sus historias."
Para Bryan, el mayor beneficio no es solo crear más videos. Es ayudar a las empresas a comunicarse de forma más consistente y convertir a más clientes.
"Cada uno de los clientes a los que les he integrado esto correctamente está viendo un aumento en la conversión", dijo Bryan. "Yo diría, sin duda, que HeyGen por lo menos ha duplicado, si no es que triplicado, el éxito que mis clientes están teniendo con la conversión."
"HeyGen me ha permitido escalar mi propia agencia a siete cifras en un año. Me ha permitido crecer como si tuviera un equipo de 12 a 15 personas trabajando de tiempo completo para mí", dijo Bryan.