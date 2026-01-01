Stratasys es líder global en manufactura aditiva, lo que permite a sus clientes crear sin límites para lograr un mundo más económico, personalizado y sustentable. Como Global Training Manager, Michael Muenchow dirige la capacitación técnica para clientes y personal de servicio, asegurando que los equipos en todo el mundo puedan operar el equipo de Stratasys con el máximo tiempo de actividad, eficiencia y flujos de trabajo optimizados.

El equipo de Michael es responsable de crear y ofrecer capacitación técnica que apoye a clientes, ingenieros de servicio, equipos de ventas y partes interesadas internas en distintas regiones. A medida que cambiaron las preferencias de aprendizaje, el video se volvió central en la forma en que Stratasys compartía conocimiento, pero escalar capacitación en video de alta calidad a nivel global trajo nuevos retos.

Gestión de actualizaciones y localización en la capacitación en video

En Stratasys, el video es una de las principales formas en que las personas aprenden. Los clientes y los equipos de servicio dependen de videos cortos de instrucción, contenido bajo demanda y aprendizaje al estilo YouTube para recibir respuestas rápidas y en el contexto adecuado.

“El video es la forma en que la mayoría de las personas están aprendiendo hoy en día”, explicó Michael. “Es importante para nosotros desarrollar de manera eficiente y hacerlo para todas las audiencias.”

Antes de HeyGen, crear videos de capacitación implicaba dos grandes desafíos: las actualizaciones de contenido y la localización.

Una vez que se grababa un video de capacitación, incluso cambios pequeños introducidos durante el ciclo de revisión a menudo significaban regresar al estudio para volver a grabar el contenido. Eso retrasaba la publicación y generaba fricción para los diseñadores instruccionales.

“Si una persona que revisaba tenía comentarios, teníamos que buscar la manera de rehacer o volver a grabar”, dijo Michael. “Eso agregaba tiempo y complejidad.”

La localización era una barrera todavía más grande. Para atender a audiencias globales, Stratasys antes dependía de personas internas del equipo para ayudar a traducir o rehacer videos en otros idiomas. Externalizar la traducción y la producción de video casi siempre resultaba demasiado costoso.

“Sin la localización habilitada por HeyGen, simplemente no podríamos hacer esto a gran escala”, dijo Michael.

Usar HeyGen para crear una vez y localizar a nivel global

HeyGen le dio a Stratasys una forma de replantear por completo la capacitación en video. En lugar de volver a grabar el contenido, el equipo de Michael ahora podía regresar a la plataforma, ajustar los guiones y regenerar los videos sin tener que volver a un estudio de grabación. Esto hizo que los ciclos de revisión fueran más rápidos y que las actualizaciones de contenido fueran mucho más manejables.

Pero el cambio más grande vino de la localización.

Con HeyGen, Stratasys ahora puede crear un video de capacitación una sola vez y localizarlo a varios idiomas usando localización por lotes, glosarios de marca y reglas de pronunciación forzada, lo cual es fundamental en un campo altamente técnico.

“Tenemos muchos términos que no son comunes entre idiomas”, explicó Michael. “Poder controlar la traducción y la pronunciación es enorme para nosotros.”

En muchos casos, los videos localizados están listos para publicarse de inmediato. En otros, una revisión ligera garantiza la precisión sin la carga de volver a grabar todo ni de recurrir a proveedores externos.

HeyGen también hizo posible videos de capacitación dirigidos por avatares en todos los departamentos. El equipo de Michael usa avatares para la capacitación de cara al cliente y al servicio, mientras que otros equipos, como el de ingeniería global, los usan para capacitación interna técnica y de control.

Optimiza la entrega en tu LMS y las rutas de aprendizaje personalizadas

Una de las funciones más impactantes para Stratasys ha sido la exportación SCORM y el reproductor multilingüe. Esto le permite al equipo subir un solo recurso de capacitación a su sistema de gestión de aprendizaje y distribuirlo a nivel global. Las personas que aprenden ven automáticamente el contenido en el idioma que mejor les funciona.

“Ese reproductor multilingüe es enorme”, dijo Michael. “Podemos crear un solo elemento, asignarlo a nivel global y el usuario lo vive de la manera que más le funcione.”

HeyGen también permite crear rutas ramificadas y aprendizaje basado en escenarios. Para flujos de trabajo complejos, como la solución de problemas o la instalación de maquinaria, las personas que aprenden pueden elegir caminos que se adapten a su situación específica, en lugar de sentirse abrumadas por un video instructivo muy largo.

“Podemos crear ambas versiones y dejar que los alumnos sigan lo que sea relevante para ellos en ese momento”, dijo Michael.

Impulsar la eficiencia y evitar costos en la capacitación global

Desde que adoptó HeyGen, Stratasys ha visto un impacto claro y cuantificable:

Aumento del 120% en las vistas de videos de YouTube, impulsado por contenido localizado

Más de $1 millón en ahorro de costos calculado al no subcontratar la traducción y localización de videos

Actualizaciones de contenido más rápidas sin tener que regresar al estudio

Entrega de capacitación global más fácil y escalable gracias a la integración con el LMS

“Estas son cosas que honestamente no podíamos hacer antes”, dijo Michael. “Ahora estamos llegando a clientes, equipos de servicio y vendedores de formas que simplemente no eran posibles.”

Más allá de los números, HeyGen ha simplificado la creación de capacitaciones. Los diseñadores instruccionales pueden trabajar con herramientas conocidas como PowerPoint, importar contenido, agregar guiones y dejar que los avatares impartan la capacitación.

“Si sabes cómo crear una presentación, puedes usar HeyGen”, dijo Michael. “Es muy versátil y fácil de usar.”

Para Michael, uno de los aspectos más importantes de HeyGen es la colaboración en sí.

“Lo que me encanta de HeyGen es sentir que estamos creciendo juntos”, dijo. “Que nos escuchen como cliente empresarial, que tomemos feedback y verlo convertirse en mejoras reales. Eso importa.”

Su consejo para los demás es sencillo: “explora la herramienta y experimenta”.

“Prueba la localización. Prueba los avatares. Haz un gemelo de ti mismo. Experimenta con diferentes tonos”, dijo Michael. “Si no le das una oportunidad a HeyGen, estás dejando sobre la mesa la oportunidad de llegar a más personas.”