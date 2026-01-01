Fameplay es una casa productora ganadora de un premio Emmy con sede en Praga, especializada en cine, televisión, animación y narrativas audiovisuales. Desde 2018, la empresa ha producido de todo: desde programas de acción real y series animadas hasta plataformas de entretenimiento digital y contenido de marca. En 2023, la compañía vio venir un cambio importante.

“Cuando apareció ChatGPT, empezamos a explorar herramientas audiovisuales y cómo la IA generativa podía ayudar dentro de la industria audiovisual”, dijo Lukáš Záhoř, productor en jefe y cofundador de Fameplay.

Para una casa productora con sede en la República Checa, escalar a nivel global siempre había sido difícil. El checo lo hablan solo alrededor de 10 millones de personas, lo que limita el alcance del contenido producido localmente. “Aquí siempre terminas siendo un productor local”, explicó Lukáš.

Eso cambió cuando Fameplay descubrió HeyGen. Al combinar avatares de IA con traducción de video y flujos de trabajo de doblaje, Fameplay se transformó de un estudio de producción local a un productor de contenido global multilingüe.

“Para mí, fue la puerta de entrada para convertirme en productor de contenido global”, dijo Lukáš.

Superar los límites de la producción y localización tradicionales

Antes de adoptar HeyGen, los clientes de Fameplay dependían por completo de flujos de trabajo de producción tradicionales.

“La única forma de que tuvieran un video producido era tomarse el tiempo de ir al estudio, prepararse para la grabación, grabarlo, luego esperar la edición y revisar esa edición”, dijo Lukáš.

El proceso era costoso, tardado y difícil de escalar. Crear contenido multilingüe era todavía más complicado. Las agencias de traducción podían ofrecer subtítulos o captions, pero la localización completa de videos para audiencias internacionales era prácticamente inaccesible para muchos clientes debido al costo y a la complejidad de producción.

“No creábamos contenido internacional hasta que conectamos todos estos pasos para la localización”, explicó Lukáš.

Algunos proyectos se enfrentaron a un reto todavía mayor: los presentadores simplemente no existían. Uno de los proyectos más importantes en los que Fameplay trabaja actualmente consiste en crear conductores de noticias deportivas sintéticos para Flashscore, la plataforma global de resultados deportivos que usan millones de fans en todo el mundo.

“Querían una cara para todos los países en los que están presentes”, dijo Lukáš.

En lugar de contratar presentadores en cada mercado, Fameplay creó avatares de IA para ofrecer contenido localizado a nivel global.

“Esto les permitió tener contenido internacional”, dijo.

Elegir HeyGen por la calidad de sus avatares y la localización

Mientras Fameplay evaluaba la creciente cantidad de herramientas de video con IA que estaban entrando al mercado, el equipo realizó una prueba comparativa entre varias plataformas de avatares y doblaje, como Synthesia.

“Probamos diferentes herramientas todos los días y todas las noches”, dijo Lukáš.

Al final, la empresa eligió HeyGen por lo realistas que son sus resultados.

“Descubrimos que la calidad de la sincronización labial, incluso en las primeras versiones, era simplemente superior”, explicó Lukáš.

Esa calidad era importante porque Fameplay no estaba experimentando de forma casual con la IA. La empresa entregaba trabajos de producción profesional para clientes de pago y necesitaba resultados consistentes y creíbles.

“No lo usamos como un juguete. Es una herramienta profesional”, dijo Lukáš.

Fameplay se convirtió en una de las primeras agencias asociadas de HeyGen, comprando alrededor de 50 espacios en el avatar studio y creando un flujo de trabajo de producción alrededor de la plataforma. La empresa también trabajó muy de cerca con el equipo de HeyGen, dando retroalimentación que ayudó a definir funciones enfocadas en agencias, como los subspaces.

Hoy en día, Fameplay no solo crea contenido con avatares para sus clientes, sino que también capacita a los equipos internos de sus clientes para que ellos mismos produzcan videos dentro de HeyGen.

Creación de producciones con IA multilingües y escalables

Con HeyGen integrado en su flujo de producción, Fameplay desarrolló un flujo de trabajo optimizado para la creación de contenido con IA a escala.

Cada proyecto comienza con el guion y la generación de voz. El equipo combina avatares de HeyGen con flujos de trabajo profesionales de clonación de voz para crear interpretaciones realistas en varios idiomas.

“Siempre empezamos con un guion. Nunca improvisamos”, dijo Lukáš.

El resultado es un sistema capaz de crear contenido multilingüe a gran escala, manteniendo la consistencia de los personajes y el realismo visual.

Uno de los proyectos más destacados de la empresa es International Volleyball Academy, una serie de YouTube que ha estado al aire durante tres años en inglés, español y alemán. El programa utiliza un avatar de IA de un entrenador de voleibol real que quería preservar y compartir su experiencia de entrenamiento a nivel global.

“Él siempre quiso que sus habilidades y conocimientos se conservaran”, dijo Lukáš.

Como el entrenador todavía viaja activamente y entrena a atletas a nivel internacional, habría sido difícil mantener una producción tradicional. En su lugar, Fameplay creó una serie educativa continua impulsada por IA usando avatares de HeyGen junto con material grabado real.

Otro gran logro llegó gracias a la localización multilingüe. Un programa producido por Fameplay se expandió del checo a siete idiomas adicionales.

“Eso está increíble, un gran paso para llegar a una nueva audiencia”, dijo Lukáš.

Convertirte en un productor de contenido global

Para Fameplay, HeyGen representa mucho más que eficiencia en la producción. Cambió de forma fundamental el modelo de negocio de la empresa y su alcance creativo.

“Lo increíble es ver que una empresa como la nuestra aquí en Europa Central, enfocada en producción audiovisual con IA, y HeyGen, una startup en LA y San Francisco, pasaron por las mismas etapas para encontrar el modelo de negocio adecuado”, dijo Lukáš.

Hoy, Fameplay funciona tanto como estudio de producción como socio de habilitación de IA para marcas, creadores y empresas de medios. Los clientes pueden trabajar con un servicio totalmente gestionado a través de los servicios de producción de Fameplay o usar subespacios para crear contenido de forma independiente con el apoyo de la agencia.

En el centro de ese flujo de trabajo está HeyGen.

“Para mí, HeyGen es la base para mantener la consistencia del personaje y la sincronización labial”, dijo Lukáš.

Al combinar avatares de IA, traducción de video multilingüe y flujos de trabajo de producción escalables, Fameplay se transformó de una productora local checa en una creadora de contenido verdaderamente global.