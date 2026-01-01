La diferencia principal está en el equilibrio entre la automatización y el control detallado.

La Video Agent API toma un solo prompt de texto y activa la orquestación autónoma de la creación de avatares, la redacción de guiones y la creación y organización de recursos visuales. Ofrece un rango completo de control preciso y, al mismo tiempo, permite total libertad creativa. Es ideal para explorar grandes volúmenes de contenido, crear videos internos y automatizar tus flujos de trabajo. Es una oferta realmente única en toda la industria.

En comparación, las Standard Video Generation APIs tienen 2 partes principales: 1) generación de videos con avatar y 2) generación de videos con plantillas. Los desarrolladores crean avatares y plantillas de video usando la plataforma web de HeyGen, que después pueden usar con la API. Aunque requiere más configuración, estas APIs ofrecen el control preciso necesario para crear recursos con alto valor de producción y consistentes con la marca. Clientes empresariales han creado millones de videos con ellas para automatizar sus flujos de contenido.