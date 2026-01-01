Crea una infraestructura de video escalable con HeyGen API
Reduce los costos y el tiempo de producción en un 95%; crea, traduce y escala videos en más de 175 idiomas y dialectos.
Total de videos generados
Total de videos traducidos
Idiomas
Tiempo de actividad de la API
Inteligencia de video de nivel empresarial
Crea potentes infraestructuras de video con API empresarial y capacidades de IA diseñadas para escalar, automatizar y llegar a audiencias globales.
Antes de traducir tu video, revisa y edita rápidamente la transcripción para que tu mensaje sea preciso y claro.
Localiza capacitaciones y lanzamientos de producto en más de 175 idiomas y dialectos con 99% de precisión en la sincronización labial.
Convierte tu wiki interna o base de conocimiento en videos atractivos y expresivos con texto a video impulsado por IA.
Automatiza la creación de videos de onboarding y capacitación dirigidos por avatares, sin cámaras, estudios ni equipos de producción.
API de texto a voz de última generación con la mejor consistencia, baja latencia y control emocional.
Simple para desarrolladores. Rápido para que los equipos lancen
Genera tu video en minutos con nuestra intuitiva API REST.
curl--request POST \ --url https://api.heygen.com/v2/video_translate \ --header 'accept: application/json' \ --header 'content-type: application/json' \ --header 'x-api-key: <your-api-key>' \ --data '{ "translate_audio_only":"false", "keep_the_same_format":"false", "mode":"precision"}'
Descubre cómo los equipos crean flujos de trabajo de video escalables sobre la infraestructura global de inteligencia de video de HeyGen.
Crea videos de capacitación multilingües más rápido y mantén el contenido consistente a nivel global.
Seguridad, confiabilidad y control de API para empresas
HeyGen ofrece a las empresas una infraestructura de video segura y confiable, diseñada para escalar el video con IA con la seguridad, el tiempo de actividad y los controles que los equipos globales necesitan.
La seguridad de tus datos es nuestra máxima prioridad. HeyGen cuenta con auditorías independientes y certificaciones de cumplimiento SOC 2 Tipo II y GDPR, lo que garantiza que tu información se mantenga protegida con los estándares más altos posibles.
HeyGen está diseñada para ofrecer un rendimiento confiable con un 99.8% de disponibilidad en su API, asegurando que tu infraestructura de video se mantenga siempre disponible y que tus flujos de trabajo de video automatizados se ejecuten sin interrupciones.
Los clientes empresariales tienen acceso directo a ingenieros de soporte dedicados que ayudan a garantizar implementaciones sin contratiempos, resolución rápida de problemas y operaciones de video confiables a gran escala.
Administra permisos con control de acceso basado en roles (RBAC), dándole a los equipos la capacidad de asignar accesos de forma segura, mantener la gobernanza y controlar cómo se crean y se gestionan los flujos de trabajo de video.
Nuestra integración de API para empresas lleva las ventajas del video con IA directamente a tus flujos de trabajo de creación, para que disfrutes la facilidad de generar videos de alta calidad de forma rápida y eficiente, sin la molestia de estar cambiando entre herramientas.
Certified to meet global security and compliance standards
La diferencia principal está en el equilibrio entre la automatización y el control detallado.
La Video Agent API toma un solo prompt de texto y activa la orquestación autónoma de la creación de avatares, la redacción de guiones y la creación y organización de recursos visuales. Ofrece un rango completo de control preciso y, al mismo tiempo, permite total libertad creativa. Es ideal para explorar grandes volúmenes de contenido, crear videos internos y automatizar tus flujos de trabajo. Es una oferta realmente única en toda la industria.
En comparación, las Standard Video Generation APIs tienen 2 partes principales: 1) generación de videos con avatar y 2) generación de videos con plantillas. Los desarrolladores crean avatares y plantillas de video usando la plataforma web de HeyGen, que después pueden usar con la API. Aunque requiere más configuración, estas APIs ofrecen el control preciso necesario para crear recursos con alto valor de producción y consistentes con la marca. Clientes empresariales han creado millones de videos con ellas para automatizar sus flujos de contenido.
Sí, aquí tienes los pasos para usar la API de Photo Avatar
Si quieres usar la creación de videos con avatar, puedes usar / conectar el avatar siguiendo esta guía.
Sí, la API admite la creación de avatares a partir de texto puro mediante un marco descriptivo estructurado que elimina la necesidad de usar imágenes externas. Al proporcionar parámetros específicos en ocho campos obligatorios —incluyendo edad, género, etnia y estilo— la IA sintetiza una persona única en alta resolución. Por ejemplo, si eliges la etnia "Este asiático" con un estilo "Profesional" e iluminación "Cinematográfica", el motor generará una selección de Avatars y Looks únicos, lo que permite a las empresas escalar bibliotecas de elencos diversos que no existen en el mundo real.
Puedes seguir la guía aquí para crear un avatar a partir de un prompt.
El sistema de plantillas está diseñado para una producción de videos tipo "mail-merge" de alta eficiencia, donde un diseño maestro funciona como contenedor de datos dinámicos. Primero, las personas crean o seleccionan una plantilla desde el Dashboard o por API y luego identifican marcadores específicos para texto, imágenes o audio. Al enviar una sola solicitud POST al endpoint de generación de la plantilla con un payload JSON de variables, el sistema crea automáticamente archivos de video únicos para cada destinatario, convirtiéndolo en el estándar de la industria para alcance comercial personalizado y onboarding de clientes a gran escala.
Para garantizar el máximo nivel de realismo y precisión en la sincronización labial, la “Golden Path” recomendada es recuperar de forma programática y usar el default_voice_id asociado con un avatar específico. Este método asegura que las características de la voz —como género, tono y acento regional— ya estén optimizadas para la personalidad visual de ese avatar, lo que reduce de forma significativa el riesgo de efectos de “valle inquietante”. Si se necesita una voz personalizada, los desarrolladores siempre deben filtrar la lista de v2/voices para que coincida con los metadatos del avatar y así mantener la coherencia audiovisual.
Debido a que el renderizado de video con IA de alta fidelidad es un proceso que consume muchos recursos y puede tomar varios minutos, la API está diseñada para usarse con una arquitectura asíncrona basada en eventos por medio de Webhooks. En lugar de mantener una conexión abierta (lo que provoca timeouts), tu aplicación debe registrar una URL de webhook para recibir una notificación automática tipo “push” cuando se dispare el evento avatar_video.success. Esto permite que tu backend se mantenga con buen rendimiento y solo procese el video —mediante el video_url proporcionado— en el momento en que esté disponible.
La API ofrece un alcance global enorme, con soporte para más de 40 idiomas y una biblioteca de más de 300 voces diversas, lo que permite una comunicación fluida entre países. Más allá de la simple conversión de texto a voz en diferentes idiomas, la plataforma ofrece funciones de "Video Translation" que pueden tomar un video existente y traducir el audio mientras vuelven a sincronizar al mismo tiempo los movimientos labiales del avatar con el nuevo idioma. Esto garantiza que la interpretación visual se vea igual de auténtica en español o japonés que en la grabación original en inglés.
HeyGen Video Translation puede soportar 175 idiomas y dialectos (según lo indicado aquí).
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.