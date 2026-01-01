Zarin TV fue fundada con una misión sencilla pero ambiciosa: crear una plataforma donde las historias afganas pudieran contarse de forma auténtica, independiente y sin miedo.

La organización se enfoca en noticias comunitarias, educación, entretenimiento y temas de mujeres, mientras resalta perspectivas que a menudo pasan desapercibidas en los medios tradicionales. El equipo trabaja con periodistas y colaboradores en varios países para ofrecer reportajes y narrativas que reflejan las realidades de la vida en Afganistán.

“Nuestra misión era ofrecer noticias comunitarias y entretenimiento, principalmente educación y abrir caminos para, digamos, arrojar luz sobre la problemática de las mujeres”, dijo Mariam Harris, directora de Desarrollo y Alianzas en Zarin TV.

Pero después de que los talibanes retomaron el control de Afganistán, el periodismo independiente se volvió cada vez más peligroso. Los reporteros se arriesgaban a exponerse a ellos y a sus familias simplemente por hacer su trabajo.

Ese reto llevó a Zarin TV a adoptar HeyGen. Usando avatares de IA, la organización encontró una forma de proteger la identidad de los periodistas mientras seguía compartiendo historias que de otro modo quizá nunca llegarían al público.

Cómo reducir los riesgos de seguridad para periodistas independientes

Para Zarin TV, el reto nunca fue solo producir contenido, sino hacerlo de forma segura. Cuando los periodistas cubren historias que critican al gobierno o abordan temas delicados, las consecuencias pueden ser muy graves.

“Si usamos a nuestras periodistas reales y a las personas reales que hacen esto, a sus familias las acosan en su país de origen”, explicó Mariam.

En algunos casos, las familias podían enfrentar intimidación, acoso o incluso arresto debido al trabajo periodístico. Como resultado, muchas historias nunca se contaron. Las y los periodistas tenían que sopesar la importancia de compartir información frente a los posibles riesgos para ellas y ellos mismos y para sus seres queridos.