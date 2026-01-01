Zarin TV fue fundada con una misión sencilla pero ambiciosa: crear una plataforma donde las historias afganas pudieran contarse de forma auténtica, independiente y sin miedo.
La organización se enfoca en noticias comunitarias, educación, entretenimiento y temas de mujeres, mientras resalta perspectivas que a menudo pasan desapercibidas en los medios tradicionales. El equipo trabaja con periodistas y colaboradores en varios países para ofrecer reportajes y narrativas que reflejan las realidades de la vida en Afganistán.
“Nuestra misión era ofrecer noticias comunitarias y entretenimiento, principalmente educación y abrir caminos para, digamos, arrojar luz sobre la problemática de las mujeres”, dijo Mariam Harris, directora de Desarrollo y Alianzas en Zarin TV.
Pero después de que los talibanes retomaron el control de Afganistán, el periodismo independiente se volvió cada vez más peligroso. Los reporteros se arriesgaban a exponerse a ellos y a sus familias simplemente por hacer su trabajo.
Ese reto llevó a Zarin TV a adoptar HeyGen. Usando avatares de IA, la organización encontró una forma de proteger la identidad de los periodistas mientras seguía compartiendo historias que de otro modo quizá nunca llegarían al público.
Cómo reducir los riesgos de seguridad para periodistas independientes
Para Zarin TV, el reto nunca fue solo producir contenido, sino hacerlo de forma segura. Cuando los periodistas cubren historias que critican al gobierno o abordan temas delicados, las consecuencias pueden ser muy graves.
“Si usamos a nuestras periodistas reales y a las personas reales que hacen esto, a sus familias las acosan en su país de origen”, explicó Mariam.
En algunos casos, las familias podían enfrentar intimidación, acoso o incluso arresto debido al trabajo periodístico. Como resultado, muchas historias nunca se contaron. Las y los periodistas tenían que sopesar la importancia de compartir información frente a los posibles riesgos para ellas y ellos mismos y para sus seres queridos.
“Tuvimos que ocultar muy, muy bien la identidad”, dijo Mariam.
Al mismo tiempo, Zarin TV quería ampliar la cobertura de temas que rara vez se hablaban en público, incluyendo los derechos de las mujeres, los derechos humanos, la educación y la vida cotidiana dentro de Afganistán.
El equipo necesitaba una forma de mantener a los periodistas a salvo mientras preservaba la confianza y la conexión que se logra con las historias en video.
Usar avatares de IA para proteger identidades y contar más historias
Mariam descubrió HeyGen por primera vez gracias a miembros de su equipo de producción, quienes de inmediato reconocieron su potencial.
El equipo empezó a usar los avatares predeterminados de HeyGen para crear noticieros en varios idiomas, ocultando la identidad de los reporteros detrás de presentadores realistas generados con IA.
“Creamos estos agentes y construimos personajes basados en su personalidad”, dijo Mariam.
En lugar de mostrar periodistas reales en pantalla, Zarin TV ahora podía presentar las historias a través de conductores generados con IA que coincidían con el idioma, la audiencia y el estilo de cada transmisión.
La organización experimentó con la creación de contenido en siete idiomas para que el equipo pudiera seleccionar con cuidado avatares que se sintieran culturalmente apropiados para cada audiencia.
El realismo de los avatares también ayudó a que las audiencias se involucraran con el contenido de forma natural.
“Muchas personas ni siquiera sabían que era IA”, dijo.
Al combinar guiones creados por periodistas con presentadores de IA, Zarin TV obtuvo una forma escalable de publicar historias sensibles sin exponer a sus colaboradores a riesgos innecesarios.
Ampliar el acceso a las noticias a través de idiomas y fronteras
Antes de adoptar avatares de IA, producir contenido multilingüe era mucho más difícil y tomaba más tiempo. Ahora, Zarin TV puede adaptar las historias para diferentes audiencias mientras mantiene la consistencia en todas sus transmisiones.
Los periodistas del equipo desarrollan los reportajes y los guiones, mientras que los productores eligen el avatar y el idioma más adecuados para cada historia.
Este enfoque le permite a Zarin TV llegar a audiencias mucho más allá de Afganistán, mientras ayuda a los espectadores de todo el mundo a entender las realidades de la vida dentro del país.
Actualmente, la plataforma atrae a casi dos millones de visitantes a su sitio web cada mes y sigue creciendo su audiencia en redes sociales. La organización también ve oportunidades futuras para expandirse más allá de la programación informativa tradicional.
Los avatares de IA hacen que esas posibilidades sean alcanzables mientras preservan el anonimato que sigue siendo esencial para muchas personas que colaboran.
Dando a los periodistas la libertad de compartir historias de forma segura
Para Zarin TV, el mayor valor de HeyGen no es la eficiencia ni la velocidad de producción, sino la protección.
La plataforma permite que periodistas informen sobre temas delicados, hablen de realidades difíciles y amplifiquen voces poco representadas sin exponerse a ellos ni a sus familias a riesgos innecesarios.
“HeyGen nos ha permitido tener más libertad”, dijo Mariam.
Agregó que el aporte más importante de la plataforma es “el anonimato que podemos brindar a nuestras y nuestros periodistas”.
Si los avatares de IA dejaran de estar disponibles, Zarin TV probablemente tendría que depender de reportes solo de audio, identidades ocultas o una producción de video muy reducida. En cambio, la organización puede seguir creando contenido atractivo, centrado en las personas, con el que las audiencias se identifiquen.
Para una organización de medios impulsada por una misión y que opera en circunstancias especialmente difíciles, esa capacidad es transformadora.
Al combinar el periodismo independiente con avatares de IA, Zarin TV está creando una forma más segura de contar historias, proteger a sus reporteros y asegurarse de que las voces de Afganistán se sigan escuchando en todo el mundo.