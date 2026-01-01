Hay historias que es imposible filmar. No porque no valgan la pena contarse, sino porque están fuera del alcance de la producción tradicional.
Imagina colocar a un comentarista deportivo con vista a Los Ángeles. O transmitir desde el mero centro de Times Square minutos antes del inicio del partido. O dar el análisis previo al juego desde un castillo de arena en una playa privada.
Para la cobertura de la Copa del Mundo de Telemundo, eso no fueron ejercicios creativos de imaginación. Ese fue el brief creativo.
La cadena quería sorprender a la audiencia con momentos cinematográficos que no podrían existir con una producción tradicional. El reto era hacer realidad esas ideas durante uno de los eventos deportivos más rápidos, donde los enfrentamientos cambian cada día, los tiempos de producción se reducen a horas y cada transmisión tiene que cumplir con los estándares de televisión.
Trabajando junto con la reconocida agencia de entretenimiento y deportes Creative Artists Agency (CAA) y Telemundo, HeyGen ayudó a convertir esa visión en realidad, creando cuatro segmentos de transmisión con IA que se emitieron a lo largo de la cobertura de la fase de eliminación del Mundial de Telemundo.
El proyecto marcó la primera gran alianza de HeyGen para una transmisión en vivo y demostró que el video con IA había pasado de ser una tecnología experimental a una herramienta de producción lista para el horario estelar.
No se trataba de reemplazar nada de lo que Telemundo ya tenía planeado. Se trataba de sumar algo incremental y creativo a una transmisión que iba a salir al aire de todos modos, usando la IA de forma intencional para aumentar el engagement y ampliar lo que la cobertura podía lograr.
Contar historias más allá de los límites de la producción
El reto creativo no era encontrar locaciones interesantes, sino lograr que locaciones imposibles se sintieran lo bastante creíbles como para sostener la historia.
Una producción tradicional habría requerido varios equipos, viajes internacionales, permisos de locación, efectos visuales y semanas de postproducción. Ninguno de esos tiempos cuadraba con un torneo donde el siguiente oponente no se definiría sino hasta pocos días antes de la transmisión.
En lugar de preguntar hasta dónde podían ir las cámaras, el equipo empezó a hacerse una pregunta diferente: ¿dónde debería suceder la historia si no hubiera ningún límite de producción?
Ese cambio abrió por completo una nueva forma de crear.
Diseñar momentos en lugar de grabarlos
La campaña final presentó a cuatro comentaristas de Telemundo dentro de entornos cinematográficos inspirados en el torneo:
- Adriana Monsalve apareció con vista a Los Ángeles.
- Pablo Mariño se convirtió en "El Gran DT" en medio de Times Square.
- José Luis López Salido dio su análisis desde un castillo de arena en una playa privada en Miami.
- Luis Omar Tapia se quedó solo en el medio campo dentro del Estadio de Dallas.
Cada segmento duró entre 20 y 30 segundos y se transmitió durante la cobertura previa de Telemundo desde los cuartos de final hasta la Final de la Copa del Mundo.
El objetivo no era convencer a los espectadores de que estos momentos realmente habían ocurrido. Era abrazar la IA como un medio creativo capaz de colocar al talento en lugares donde las cámaras nunca podrían llegar.
En lugar de ocultar la tecnología, la producción la celebró.
Creado para transmisión, no para redes sociales
Crear televisión cinematográfica es muy diferente a crear un video para redes sociales.
Cada segmento tenía que cumplir con los requisitos de entrega para transmisión, sonar natural para las audiencias de habla hispana y adaptarse a revisiones del guion que muchas veces llegaban solo unas horas antes de la producción.
El flujo de trabajo combinó a dos equipos especializados de HeyGen.
El equipo de Avatares transformó las tomas en set de Telemundo en interpretaciones digitales expresivas usando Avatar V, Voice N y Video TTS, preservando la identidad de cada comentarista mientras hacía posibles actuaciones dinámicas en entornos completamente nuevos.
A partir de ahí, el equipo de producción de HeyGen creó mundos cinematográficos alrededor de cada actuación, componiendo escenas, refinando el movimiento, mejorando la resolución del material y preparando cada entrega para su transmisión en televisión.
El ritmo estuvo a la par del torneo mismo.
Cada generación individual tomaba solo de cinco a diez minutos, lo que permitía crear alrededor de veinte versiones candidatas por hora. Las revisiones de diálogo a menudo podían completarse en menos de quince minutos, dando a los productores la flexibilidad de responder a los cambios de enfrentamientos sin tener que reconstruir secuencias completas.
Para cuando los materiales llegaron a Telemundo, ya estaban casi listos para transmitirse, con sonido ambiental incluido. El equipo de postproducción de la cadena agregó música con licencia y terminó la mezcla final antes de salir al aire.
Creado con talento en cada paso del camino
Nada de esto habría sido posible sin los propios comentaristas. Cada uno de los cuatro talentos de Telemundo participó con total consentimiento y mantuvo el control sobre cómo aparecía y qué decía.
Al trabajar en colaboración con CAA Vault, la solución integral de CAA para la captura, el almacenamiento y la licencia de apariencias digitales, voz y propiedad intelectual, el resultado llevó al talento a entornos a los que las cámaras nunca podrían llegar, mientras les permitía mantener el control de su propio nombre, imagen y apariencia en todo momento.
Resolviendo los detalles que las personas espectadoras nunca notan
La tecnología hizo posible el proyecto. Los detalles lo hicieron creíble.
La pronunciación en español, el ritmo y los acentos regionales se perfeccionaron a través de múltiples ciclos de revisión con productores nativos de habla hispana. Cada interpretación se evaluó por su cadencia, emoción y autenticidad antes de presentarla al cliente.
El equipo de producción también resolvió innumerables desafíos sutiles de interpretación, desde el movimiento de las manos y las expresiones faciales hasta la calidad de la voz y la sincronización.
Esos ajustes se hicieron mientras los guiones seguían evolucionando según los resultados del torneo, comprimiendo los calendarios de producción en ciclos de iteración de una noche.
El proyecto no fue simplemente un ejercicio de generar videos con IA. Fue una producción de transmisión construida alrededor de la IA.
Un plan para el futuro de las transmisiones
Durante décadas, la producción de televisión ha estado limitada por la logística. Si el talento no podía viajar, si no se podían conseguir los permisos o si las fechas de entrega llegaban demasiado rápido, ciertas ideas creativas nunca salían al aire.
Esta colaboración apuntaba a un futuro diferente. En lugar de reemplazar cámaras, equipos o la producción tradicional, la IA amplió lo que los equipos de producción podían imaginar desde un inicio.
Telemundo no usó IA solo porque fuera algo novedoso.
La cadena lo usó porque ofrecía una forma nueva e innovadora de resolver historias con retos logísticos, en términos de producción tradicional, dentro de las realidades de las transmisiones deportivas en vivo.
Para HeyGen, el proyecto representó más que una campaña exitosa. Demostró que una de las cadenas de televisión más grandes del mundo estaba dispuesta a confiar en talento generado con IA durante el evento deportivo más grande del mundo, con tiempos límite en vivo, en un entorno de transmisión donde la calidad no es opcional.
Ese logro va mucho más allá del deporte.
El mismo flujo de producción puede ayudar a las televisoras a responder a noticias de última hora, permitir que los estudios de entretenimiento coloquen talento en entornos imposibles y dar a los creadores formas totalmente nuevas de contar historias sin estar limitados por el tiempo, la ubicación geográfica o la producción física.
La pregunta ya no es si la IA tiene lugar en las transmisiones. Ahora es qué va a crear con ella la próxima generación de creadores de historias.