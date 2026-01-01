La cadena quería sorprender a la audiencia con momentos cinematográficos que no podrían existir con una producción tradicional. El reto era hacer realidad esas ideas durante uno de los eventos deportivos más rápidos, donde los enfrentamientos cambian cada día, los tiempos de producción se reducen a horas y cada transmisión tiene que cumplir con los estándares de televisión.

Trabajando junto con la reconocida agencia de entretenimiento y deportes Creative Artists Agency (CAA) y Telemundo, HeyGen ayudó a convertir esa visión en realidad, creando cuatro segmentos de transmisión con IA que se emitieron a lo largo de la cobertura de la fase de eliminación del Mundial de Telemundo.

El proyecto marcó la primera gran alianza de HeyGen para una transmisión en vivo y demostró que el video con IA había pasado de ser una tecnología experimental a una herramienta de producción lista para el horario estelar.

No se trataba de reemplazar nada de lo que Telemundo ya tenía planeado. Se trataba de sumar algo incremental y creativo a una transmisión que iba a salir al aire de todos modos, usando la IA de forma intencional para aumentar el engagement y ampliar lo que la cobertura podía lograr.

Contar historias más allá de los límites de la producción

El reto creativo no era encontrar locaciones interesantes, sino lograr que locaciones imposibles se sintieran lo bastante creíbles como para sostener la historia.

Una producción tradicional habría requerido varios equipos, viajes internacionales, permisos de locación, efectos visuales y semanas de postproducción. Ninguno de esos tiempos cuadraba con un torneo donde el siguiente oponente no se definiría sino hasta pocos días antes de la transmisión.

En lugar de preguntar hasta dónde podían ir las cámaras, el equipo empezó a hacerse una pregunta diferente: ¿dónde debería suceder la historia si no hubiera ningún límite de producción?

Ese cambio abrió por completo una nueva forma de crear.

Diseñar momentos en lugar de grabarlos