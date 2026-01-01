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Avatares

Los avatares están en el centro de la creación de video en HeyGen. Son los presentadores en pantalla que le dan vida a tu mensaje, ya sea que estés creando un gemelo digital, generando un avatar con IA o trabajando con alguna de las opciones prediseñadas de HeyGen. En este conjunto de tutoriales, vamos a ver cómo crear y trabajar con avatares de formas más avanzadas y flexibles. Aprenderás a generar un avatar usando IA, cambiar caras para adaptar avatares a diferentes casos de uso y colocar productos directamente en tus videos con avatares para crear escenas más atractivas y con más contexto. En el camino, verás cómo estas herramientas se integran de forma natural en tu flujo de trabajo, ayudándote a personalizar tus videos sin tener que empezar desde cero cada vez.