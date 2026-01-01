Las voces son lo que le da vida a tus videos de HeyGen. Definen cómo suena tu mensaje: su tono, ritmo y emoción, ya sea que estés narrando un video de capacitación, presentando una actualización de producto o hablando directamente con una audiencia global. En esta sección, te familiarizarás con cómo funcionan las voces en HeyGen y cómo empezar a usarlas con confianza. Primero exploraremos la biblioteca de voces para que puedas escuchar lo que hay disponible y entender cómo diferentes voces se adaptan a distintos casos de uso. A partir de ahí, aprenderás a crear tu propia voz cuando necesites algo más personal o específico de tu marca. Por último, te mostraremos cómo solucionar problemas y mejorar el resultado de voz usando Voice Doctor, para que tus videos siempre suenen claros, naturales y profesionales.