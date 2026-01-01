Cómo crear un nuevo avatar usando IA

Paso 1: ve a Avatars

En el menú de HeyGen, ve a Avatars y haz clic en Create Avatar.

Paso 2: selecciona diseño con IA

En la ventana de Create Your Avatar, pasa el cursor sobre Create a Virtual Character y selecciona Design with AI.

Paso 3: Ingresa los datos básicos de tu avatar

En la sección Básicos, ingresa información como:

  • nombre
  • edad
  • género
  • etnia

Paso 4: agrega tu prompt de apariencia

Ve a la sección Appearance y describe cómo quieres que se vea tu avatar. Si necesitas inspiración, haz clic en Try a Sample para usar uno de los prompts preescritos de HeyGen y empezar rápido.

Paso 5: elige la orientación, la pose y el estilo

Cuando tu descripción esté lista, selecciona de tu avatar:

  • orientación
  • pose
  • estilo

Cuando todo se vea bien, haz clic en Generar vista previa.

Paso 6: revisa y guarda tu avatar

HeyGen generará algunos avatares de muestra para que los revises. Si no estás satisfecho con los resultados, puedes:

  • generar de nuevo
  • edita tu prompt

De lo contrario, haz clic en Guardar.

Paso 7: selecciona una voz

Se te pedirá que elijas una voz para tu avatar. Tus opciones son:

  • elige una voz de tu biblioteca existente
  • clona una voz
  • diseñar una nueva voz
  • deja que HeyGen seleccione una automáticamente haciendo clic en Cancelar

Paso 8: Confirma y genera

Una vez que confirmes tu voz, HeyGen generará tu nuevo avatar y lo agregará a tu biblioteca de avatares.