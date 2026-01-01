Bienvenido a tu guía rápida de videos con IA para emprendedores del conocimiento
¿Tienes conocimientos, experiencia o vivencias valiosas que quieras compartir con el mundo? Con HeyGen, puedes comunicar tus ideas, marcos de trabajo y lecciones al instante con contenido de video escalable y con calidad de estudio en minutos, no en semanas.
Esta guía te ayudará a pasar de la idea a la creación, impulsando tu presencia, velocidad y credibilidad. Aprenderás cómo crear tu primer recurso de comunicación en video, descubrirás las mejores prácticas clave y explorarás estrategias para escalar el impacto de tus videos.
Principales casos de uso: cómo los emprendedores del conocimiento están usando HeyGen
HeyGen es más que una herramienta de video; es un motor de historias y comunicación para emprendedores del conocimiento, educadores e instructores modernos.
Videos promocionales de cursos
- Julia McCoy: creó su nuevo negocio de educación con IA usando avatares y voces de HeyGen para escalar la creación de cursos y contenido.
- Tomorrow.io: Transformó por completo su marketing y contenido de liderazgo de opinión con video con IA.
- Reid AI (Reid Hoffman): Usó LiveAvatar para escalar su liderazgo de opinión y storytelling, alcanzando más de 50 millones de impresiones.
Microlecciones y videos explicativos
- ELB Learning: redujo el tiempo de creación de videos de cursos en un 75%.
- Miro: escaló su contenido educativo a más de 90 millones de usuarios usando HeyGen para crear videos explicativos de producto 10 veces más rápido.
- Sibelco: Transformó videos de capacitación corporativa y módulos de seguridad en microlecciones multilingües.
Videos de onboarding personalizados
- Lattice: creó videos de onboarding personalizados generados con IA para presentar la cultura y los valores de la empresa a nuevos empleados en todo el mundo.
- Publicis Groupe: personalizó más de 100,000 videos de agradecimiento personalizados.
- Curt Landry Ministries: Usó las herramientas de traducción de HeyGen para hacer crecer un canal de YouTube multilingüe, aumentando la interacción 5×.
El estado de la creación de conocimiento
El video ya no es opcional. Es la base de cómo se comunica, se descubre y se monetiza el conocimiento.
El reto
- La producción de video tradicional sigue estando fuera del alcance de la mayoría de los educadores y creadores independientes.
- Grabar un curso en línea profesional puede costar entre $5,000 y $25,000 y requerir de 4 a 8 semanas de producción.
- La mayoría de los educadores mencionan el tiempo y el costo como sus principales obstáculos para crear contenido de video de forma constante.
- Los expertos tienen que hacer más con menos, compitiendo en la economía de creadores con recursos limitados y expectativas cada vez más altas de calidad y frecuencia.
Lo que desbloquea el video con IA
Velocidad
- Miro redujo el tiempo de producción de videos de semanas a días, lo que le permitió a su equipo educativo crear contenido de aprendizaje más atractivo para más de 90 millones de usuarios sin necesidad de grabaciones tradicionales.
Cost Savings
- La fundadora de I Love Happy Cats, Anneleen Van de Water, crea y traduce videos 5 veces más rápido con HeyGen, liberando presupuesto y tiempo para expandir su negocio de capacitación a nivel global.
Escalabilidad
- Vision Creative Labs pasó de producir unos cuantos videos al año a 50–60 por día, transformando la forma en que sus clientes de finanzas y educación se comunican a gran escala.
Localización
- El equipo de globalización de Workday usa HeyGen para decir “sí” a más proyectos, creando videos multilingües alineados con la marca en todos los mercados mientras mantiene la calidad y la consistencia.
Personalización
- Más de 50k videos personalizados con 3 veces más engagement producidos por Videoimagem para una campaña de AB InBev
Crea tu primer video con IA
Introducción
¿Eres nuevo en video o estás probando HeyGen por primera vez? En esta sección te guiamos paso a paso para que puedas crear videos de alta calidad rápidamente.
Curso de email marketing
Esta plantilla pulida es perfecta para marketers que quieren llevar su estrategia de ventas de cursos al siguiente nivel. Úsala para presentar una visión clara del curso, resaltar resultados medibles y mostrar el valor que tus estudiantes pueden esperar.
Plantilla de ciberseguridad
Use this template to promote your next course on cybersecurity aimed to inspire trust and enrollment. Highlight the ways in which cybersecurity is best approached when using your course allowing your audience to learn unique methods and frameworks.
Onboarding
Dar la bienvenida a tu nuevo equipo ahora es más fácil. Esta plantilla muestra el talento que has reunido para tu negocio y explica cómo la empresa encaja en el trabajo de tu nueva persona empleada.
¿Te gusta aprender en acción?
Elige un tipo de video de arriba para abrir una plantilla lista en HeyGen y síguela mientras avanzas.
¿Todavía no estás listo para empezar?
Sin problema. Échale un ojo rápido a los pasos ahora y regresa al tutorial completo cuando estés listo.
Antes de darle a “Crear”, aclara tu objetivo de aprendizaje o de comunicación. Pregúntate:
- Objetivo: ¿Qué quieres lograr con este video? Ejemplos: enseñar un concepto clave, anunciar un curso nuevo, incorporar a estudiantes, promocionar un webinar
- Audiencia: ¿A quién te estás dirigiendo? Ejemplos: nuevos estudiantes, clientes actuales, tu comunidad en línea
- Distribución: ¿Dónde va a vivir tu video? Ejemplos: tu plataforma de cursos, YouTube, correo electrónico, sitio web
- Hook: ¿Qué pregunta, dolor o insight va a captar la atención en los primeros segundos?
Pro tip
Need a second opinion? Ask ChatGPT or Claude:
“I’m creating a short course promo video for [topic]. My goal is [goal]. My audience is [audience]. My hook is [hook]. Can you suggest ways to make it more compelling?”
Paso 1: configura tu espacio de trabajo de HeyGen para escalar
Como emprendedor del conocimiento, tu marca es tu salón de clases y una forma de comunicación. Haz que cada video sea fácil de reconocer al instante configurando tu Brand Kit con tus fuentes, logotipos y colores.
Pega la URL de tu sitio web para importar automáticamente el estilo de tu marca o sube los recursos manualmente. ¿Con prisa? Siempre puedes regresar más tarde.
Tip pro
Una vez que tu Brand Kit esté configurado, puedes hacer que las plantillas de HeyGen coincidan al instante con tu marca. Cambia los colores por los de tu marca para que cada lección o video promocional se sienta coherente.
Paso 2: elige el avatar de IA adecuado
Tu vocero marca el tono. Elige un public avatar listo para usar, crea un custom avatar que vaya con tu marca o, para un toque totalmente personal, crea tu gemelo digital en minutos con la función de lifelike avatar de HeyGen.
HeyGen offers multiple options for creating custom avatars. Click the links below to dive into the details further.
Avatar Type
You'll Need
You'll Get
Ideal para
2-5 training minute video
Apariencia, movimiento, voz y sincronización labial más realistas basados en tu video de entrenamiento
Gemelo digital hiperrealista
10-15 fotos
Apariencia realista basada en tus fotos, con movimiento, voz y sincronización labial generados con IA
Gemelo digital realista
Prompt de texto
Apariencia, movimiento, voz y sincronización labial totalmente generados con IA
Personajes ficticios en estilos de animación realistas o variados
1 foto
Apariencia muy realista basada en una foto, con movimiento, voz y sincronización labial generados con IA. Requiere créditos para generar.
Videos de menos de 30 segundos, incluyendo sincronización labial con música
Tip pro
Usa la función de generating looks de HeyGen para cambiar la pose, el entorno o la vestimenta de tu avatar usando solo un prompt de texto.
Mejores prácticas: crea el gemelo digital perfecto
¿Listo para crear un avatar profesional y realista con opciones de personalización infinitas? Explora los recursos de abajo para ver consejos, mejores prácticas y un resumen rápido de lo que necesitas para empezar.
Al crear un gemelo digital, recuerda que si la calidad de entrada es buena, la calidad de salida también lo será. Mientras mejores sean tus fotos, videos y prompts escritos, más realista y pulido será tu avatar.
Todo lo que aparezca en tu video de entrenamiento del avatar realista, desde los gestos hasta las expresiones faciales o la entonación de la voz, se verá reflejado en el resultado final.
Dale a la IA un prompt directo y detallado para describir el video que estás creando. Agrega contexto importante, como:
- Qué tipo de video estás creando (anuncio con influencer, tutorial de producto, video de marca)
- Para quién es (público objetivo)
- El objetivo del video (generar clics, explicar un concepto, educar)
- Tono o voz que te gustaría que usara (amigable, profesional, conversacional)
Tipo de avatar
Vas a necesitar
Mejores prácticas
Video de capacitación de 2 a 5 minutos
10-15 fotos
Generar avatar
Prompt de texto
Si eres nuevo escribiendo prompts, checa nuestras mejores prácticas para prompts
Avatar IV (¡nuevo!)
1 foto
1 foto que incluya solo al sujeto, bien iluminada y con buena resolución
Tip pro
Usa la función Generate Looks de HeyGen para cambiar la pose, el entorno o la vestimenta de tu avatar usando solo un prompt de texto.
Mejores prácticas: crear voces de IA personalizadas de alta calidad
HeyGen tiene una enorme biblioteca de voces de IA prediseñadas en más de 175 idiomas, dialectos y tonos emocionales, pero a veces el video perfecto necesita algo personalizado. A continuación te mostramos tres maneras de crear voces personalizadas.
Tipo de voz personalizada
Método de creación
Resultado
Ideal para
Automático al crear un avatar hiperrealistao
Clonación de voz realista basada en tu voz e entonaciones reales. Soporta múltiples emociones.
Un clon de voz que suena igualito que tú
Prompt de texto que especifica atributos (edad, acento, género, tono, altura de la voz, emoción)
Voz totalmente generada con IA a partir de un prompt.
Una voz ficticia o voces muy caracterizadas
Servicio externo de voz con IA (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Clon de voz realista entrenado con tu voz e entonaciones reales. Los controles de ajuste fino varían según el servicio. Es una gran opción para crear un gemelo digital, pero normalmente requiere un pago adicional.
Una clonación de voz que suena igualito que tú
Para obtener la mejor calidad de voz, empieza con un buen audio de origen. Aquí te decimos cómo lograr una gran grabación:
• Usa un micrófono o celular de alta calidad, sosteniéndolo a 15–20 cm de tu boca
• Graba en un espacio tranquilo y sin ruido
• Habla con claridad, haciendo pausas naturales y mostrando una ligera expresión emocional
• Sube varias muestras con diferentes tonos emocionales para tener más versatilidad (para HeyGen Custom Voice Clones solamente)
¿Quieres profundizar más?
→ Guía definitiva para una clonación de voz personalizada hiperrealista
Mejores prácticas: escribe prompts como un profesional
El prompting es la práctica de redactar y ajustar con cuidado instrucciones de texto (llamadas prompts) que se usan para guiar herramientas de IA a crear contenido desde cero, como imágenes, movimiento o audio.
El prompting es una habilidad muy poderosa para cualquier creador que use IA. Cuando lo combinas con HeyGen, el prompting desbloquea infinitas formas de crear videos de alto impacto donde tu imaginación es el único límite. Prepárate para experimentar y mejorar en cada iteración.
Función
Úsalo para
Cambia la pose, el entorno o la ropa de un avatar personalizado
Dale vida a los avatares de foto
Creación de avatares personalizados (realistas o animados)
Creación de voces personalizadas
Mejores prácticas para prompts
Sé específico
Entre más claro describas lo que quieres (tono, apariencia, gesto, emoción), mejor podrá la IA ajustarse a tu visión.
Empieza con la estructura
Use a consistent structure: what, who, where, how. This applies to visuals, voice tone, and motion direction.
Incluye contexto e intención
Hazle saber a la IA cuál es el objetivo: ¿es para un demo de producto? ¿Un anuncio para redes sociales? ¿Un tutorial? El contexto ayuda a adaptar mejor el resultado.
Usa un lenguaje descriptivo
Usa adjetivos que transmitan emoción, estilo o claridad (por ejemplo, “seguro”, “minimalista”, “mucha energía”, “ritmo tranquilo”).
Itera y mejora
No te quedes con tu primer intento. Pequeños ajustes en el prompt pueden darte resultados muchísimo mejores en todo tipo de contenido.
Las mejores prácticas para usar prompts pueden variar un poco según lo que estés creando
Explora los recursos de abajo para profundizar en cada tipo y sacarle el máximo provecho a tus prompts.
Paso 3: crea tu video de tres maneras
Como Knowledge Entrepreneur, tienes diferentes flujos de trabajo, niveles de comodidad con la tecnología y estilos creativos. HeyGen te da tres formas igual de poderosas de darle vida a tus ideas con videos profesionales y alineados con tu marca en cuestión de minutos.
Elige el método que mejor se adapte a tu proceso, o combínalos para tener la máxima flexibilidad.
Crea con Video Agent
Tus ideas merecen ser vistas, no quedarse atoradas en borradores. Video Agent de HeyGen es tu aliado creativo siempre disponible, diseñado para convertir conceptos en videos con calidad de estudio a partir de un simple prompt.
Olvídate de los tiempos de entrega, la edición manual o esperar a los freelancers. Con Video Agent, puedes pasar de concepto → guion → visuales → narración → exportación de forma automática.
Por qué es perfecto para emprendedores del conocimiento
Tu experiencia es tu activo más valioso. Video Agent automatiza la producción, lo que te permite enfocarte en enseñar, vender y escalar.
Tarea
Redacción de guiones
Visuales
Narración
Edición
Subtítulos
Video Agent se encarga por ti
Convierte tu tema o prompt en una historia clara y atractiva
Selecciona automáticamente videos de stock o imágenes que coincidan con tu tono y tema
Agrega narraciones de voz naturales y con reconocimiento de emociones en más de 175 idiomas
Gestiona automáticamente el ritmo, las transiciones y el tiempo
Genera subtítulos precisos para mayor claridad y accesibilidad
Tip pro: Trata los prompts como tu brief creativo. Mientras más clara sea tu idea, más inteligente se vuelve el Agente. Usa prompts específicos como:
- “Crea un video explicativo de 90 segundos sobre cómo construir una marca personal usando avatares digitales.”
- “Resume mi último newsletter como un guion de TikTok de 1 minuto.”
- “Genera un video de lanzamiento de producto con un ritmo dinámico y un tono enérgico.”
Piensa en los prompts como conversaciones con tu editor; entre más detalle des, mejores serán tus resultados.
Tips pro para resultados cinematográficos
- Redacta un brief claro.Piensa en tu prompt como tu dirección creativa, incluyendo tono, formato y objetivo. “Crea un video explicativo de 90 segundos sobre cómo construir una marca personal con avatares digitales.”
- Usa recursos visuales potentes. Sube tus propios clips de producto o B-roll para darle un toque más personalizado.
- Itera rápido.Previsualiza, ajusta y vuelve a generar; el Agente aprende de tus comentarios.
- Llega a todo el mundo. Localiza tu contenido al instante con soporte de voz multilingüe.
- Agrega tu avatar. Combina Video Agent con tu avatar de HeyGen para una marca coherente.
Atajo: Usa Video Agent para tu primer borrador y luego perfecciónalo o personalízalo en AI Studio (Paso 5). Es la forma más rápida de convertir conocimiento en bruto en un video pulido y listo para publicar.
¿Quieres profundizar más?
→ Explora estos siguientes:
Crea usando scripts
¿Ya tienes el texto? Convierte tu guion escrito en un video completamente producido en solo unos cuantos clics. Este camino te da control total sobre tu mensaje y tono mientras HeyGen se encarga de todos los detalles de producción.
Empieza escribiendo o importando tu guion. Puede ser una entrada de blog, un newsletter, un esquema de curso o un documento con puntos clave para hablar. Después, HeyGen lo transforma en un video escena por escena.
Tu guion es tu mensaje, el puente entre tu conocimiento y la comprensión de tu aprendiz. Mantenlo sencillo, cercano y accionable.
- Empieza con una promesa clara o un insight concreto.
- Termina con un siguiente paso directo (CTA): “Únete a mi curso”, “Mira el siguiente módulo” o “Descarga la hoja de trabajo”.
- Mantén un tono conversacional e imagina que le estás hablando a una sola persona muy motivada.
Head over to step 5 to learn exactly how to import and refine your script inside AI Studio, where you can edit scenes, pacing, and design with full control.
Pro tip:
Use AI tools to help you write faster. You can also access ChatGPT directly inside HeyGen to brainstorm, outline, or refine your video scripts without ever leaving the platform.
Just click the “ChatGPT” panel in your script editor to generate or improve your script instantly.
Do you prefer using your own GPTs outside of HeyGen? No problem. You can still draft your script using tools like ChatGPT, Claude, or Gemini, then paste it into HeyGen for instant video generation.
“Write a 60-second explainer video script for my online course about [topic]. Keep the tone friendly, encouraging, and clear.”
Explore script templates and more tips for popular knowledge video types
Training videos - How-to videos - E-learning courses - Product explainers - AI tutorials - Financial knowledge sharing
Build with PDF/PPT
Already have structured content, slides, frameworks, or eBooks? Transform them into videos in seconds.
Upload a PDF or PowerPoint deck, and HeyGen automatically converts each page into editable video scenes. Add your avatar, script, and voiceover, and your existing teaching material becomes a dynamic learning experience.
Perfect for:
- Repurposing courses, workshops, and webinars
- Turning static presentations into engaging video lessons
- Scaling legacy material without new production costs
Pro tip
Start simple with one high-value deck or document and convert it into a short explainer series. You’ll be amazed at how fast your existing knowledge comes to life.
Which path fits you best?
Feature
Function
Keep message control and tone
Repurpose existing assets
Best path
Video Agent
Build using your script
PDF / PPT to video
No matter where you begin, all three paths connect seamlessly. You can start with Video Agent, refine your script in AI Studio, or remix your existing content, all inside HeyGen.
Best practices: Write quality scripts quickly with AI
Want to work smarter, not harder? Here are some tips for leveraging tools like ChatGPT, Claude, Gemini, or others to make script-writing quicker.
Step 1: Start with a clear prompt
Provide ChatGPT with a direct and detailed prompt to describe the video you’re making. Add important context, such as:
- The kind of video you’re creating (course promo, lesson, recap, or announcement)
- Who it’s for (students, clients, or community members)
- The goal (teach, inspire, sell, or onboard)
- The tone or voice (friendly, confident, expert, or conversational)
Sample prompt:
“Write a 60-second script for a course introduction about [topic]. The tone should be encouraging and professional. End with a clear invitation to join the course.”
Step 2: Add your key teaching points
AI performs best with direction. Include bullet points of what you want covered.
Example:
- Course or lesson name
- Key learning outcome or value
- Call to action (watch next lesson, download guide, join the community)
Sample prompt:“Include these points: My course helps creators build their first AI-powered video series. CTA: Enroll now to start your first lesson.”
Step 3: Ask for the right structure
Ensure your AI tool delivers the script in a spoken, easy-to-read style, with short sentences, natural flow, and clear transitions.
Sample prompt:“Write this as a spoken script for an avatar-led explainer video. Use simple, encouraging language that feels like a teacher speaking directly to a student.”
Step 4: Review and refine
Paste your script into HeyGen and hit Preview to hear your avatar deliver it. Then, refine based on what you hear.
Sample revision prompts:
- “Make this sound more inspiring.”
- “Add a stronger opening hook.”
- “Simplify the ending and make the CTA more actionable.”
- “Give me a 30-second version focused on key takeaways.”
Pro tip
Use AI as your co-writer, not your replacement. The best scripts combine your expertise with AI’s speed; you bring the insight, and the AI brings the polish.
Step 4: Create and polish your scenes in AI Studio
Now it’s time to bring your content to life inside HeyGen’s AI Studio. Design your video with clarity, flow, and interactivity in mind.
- Design your scenes in minutes using the Brand Kit or templates you set up in Step 1.
- Reinforce your message with on-screen text or visuals and trigger them to appear/disappear with animation.
- Browse HeyGen’s stock media library for high-quality b-roll video, royalty-free.
- Use premium scene transitions to give your video a smooth, professional polish.Add and customize captions to make your videos more engaging and accessible.
Pro tip
- Utilize interactivity to make your lessons dynamic. Add clickable buttons, shapes, or text that link to exercises, quizzes, or deeper modules. Or use branching logic to guide viewers to different scenes or outcomes based on their choices. Great for onboarding, assessments, or modular learning paths.
- Use the multilingual player when publishing courses or public lessons. It automatically bundles all translated versions of your video into one player link with a dropdown selector.
- Create visuals or lesson animations with motion designer, generate animated text, concept diagrams, or explainer visuals from simple prompts. Ideal for visually breaking down complex ideas.
Ready to edit like a pro?
Visit HeyGen Academy: AI Studio, an in-depth video course covering all of HeyGen’s editing features.
Best practices: Adjust pronunciation, emotions, and intonations
Do you need your avatar to sound just right? HeyGen gives you powerful tools to fine-tune voiceovers for natural, accurate delivery that feels lifelike.
Feature
How it works
Add pauses and adjust the pronunciation of specific words directly in the script panel.
Upload or record audio with the tone, pacing, and pronunciation you want, and let any avatar deliver it in their own voice.
Shape the emotion and tone of a script with the click of a button.
Add more range to your custom voice by uploading extra recordings with different emotional tones. Choose the one that fits each moment best.
Best for
Want to see it in action?
Strategies to scale your communication impact
Whether you’re growing your audience, testing what resonates, or tailoring lessons to different learners, these advanced tools help knowledge entrepreneurs scale with precision.
Optimize and iterate like a pro
Create multiple versions of your lesson intro, hook, or CTA and compare results.
- Duplicate scenes to test different examples or explanations.
- Swap avatars/voices to see which tone learners prefer.
- Measure watch time, clicks, and completion rates in your platform to keep what works.
Go global with translation
Learn how to translate and localize your videos into 175+ languages and dialects, no dubbing or voice actors required.
Use HeyGen’s Brand Voice feature to maintain consistency in translated videos by customizing how certain words are handled (i.e., brandname pronunciations, forcing or blocking translation for certain terms).
Enterprise and Team plan users can also make edits directly to translated scripts by using our Proofread feature.
Publish with the multilingual player. It provides one share link with a language dropdown for every rendered translation in the folder.
Need some inspiration? Discover how Happy Cats scaled globally with HeyGen, creating multilingual video content 5x faster while cutting costs and reaching new audiences.
Personalize at scale
Add a personal touch to your email campaigns, sales outreach, or customer support with Personalized Videos. By using dynamic elements, like the viewer’s name or details tailored to their interests, you can create a unique, more engaging experience for each person.
Add interactivity buttons to branch viewers to the right module or link out to worksheets.
Make concepts visual
Turn abstract ideas into clear, memorable visuals.
- Motion designer creates animated titles, diagrams, and social hooks from prompts. Great for processes, frameworks, and definitions (uses generative credits).
- Stock media + screens: Reinforce learning with examples, B‑roll, or slide overlays.
LiveAvatar by HeyGen
Whether for sales, customer support, or education, LiveAvatar turns one-way videos into dynamic, two-way conversations. It’s a powerful way to boost engagement, personalize experiences, and drive action.
Need inspiration?
See how leading innovators are reimagining learning, communication, and influence through LiveAvatar.
Thought leadership
Reid AI uses LiveAvatar to scale Reid Hoffman’s insights globally, reaching over 50M+ impressions. Reid’s digital twin engages audiences in interactive conversations, extending his ideas and presence across formats and communities.
Language learning
Speakology AI added LiveAvatar to help students practice pronunciation and dialogue out loud, leading to a measurable jump in engagement.
Immersive communication and events
Proto Hologram integrates LiveAvatar into holographic displays, creating AI-powered, responsive presences for Fortune 500s.
LiveAvatar enables educators, consultants, and creators to scale their personal presence without being live, transforming recorded videos into interactive, on-demand learning and engagement experiences.
Use it to:
- Turn your digital twin into a 24/7 teaching assistant or advisor
- Build interactive student or client onboarding experiences
- Host “virtual office hours” or Q&A sessions that run on their own
- Create conversational knowledge hubs that extend your expertise
Use case #1: Course promo videos
Perfect for:
Coaches, consultants, authors, course creators
Best practices:
- Keep it under 3-4 minutes; lead with the transformation learners will get.
- Show outcomes, social proof, and a clear CTA ("Enroll today" / "Watch Module 1").
- Design for mobile-first with captions and tight framing.
Top features:
- Video Agent for a fast first cut;
- Templates for brand consistency
- Motion designer for animated title cards and frameworks
- Multilingual player to share one link for every language
- Nano Banana for product/book cover placement or visual tweaks
Pro tip
Here's a tried and true script structure from social media producer George “GG” Gossland of Favoured:
- Hook – Something visually weird or unexpected.
- Problem – What challenges is your viewer facing?
- Solution – How does the product or service alleviate those challenges?
- USPs – aka “unique selling point.” Show the features that stand out!
- CTA – Always give viewers something to do next.
Use case #2: Micro‑lessons and explainers
Perfect for:
Course creators, educators, advisors
Best practices:
- Aim for 60–180 seconds per concept.
- Use one idea per scene; end with a recap and next action ("Try this exercise").
- Add captions and light motion to keep pace engaging.
Top features:
- AI Studio for scene timing and caption controls
- Interactivity to branch to practice exercises, resources, or next modules
- Motion designer for diagrams and animated definitions
- Translation + multilingual player for global cohorts
Use case #3: Personalized onboarding videos
Perfect for:
Cohorts, memberships, coaching programs, agencies
Best practices:
- Keep it short (30–60 seconds); confirm what’s included and what to do next.
- Use the learner’s name and point to their specific path or module.
- Add a follow‑up reminder or checklist link.
Top features:
- Personalized videos for names and dynamic fields
- Interactivity to confirm review and jump to the right module
- Templates + Brand Kit for consistency across cohorts
- Translation + multilingual player for international students