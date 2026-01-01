HeyGen para emprendedores del conocimiento: el playbook definitivo de videos con IA para compartir tu experiencia

Bienvenido a tu guía rápida de videos con IA para emprendedores del conocimiento

¿Tienes conocimientos, experiencia o vivencias valiosas que quieras compartir con el mundo? Con HeyGen, puedes comunicar tus ideas, marcos de trabajo y lecciones al instante con contenido de video escalable y con calidad de estudio en minutos, no en semanas.

Esta guía te ayudará a pasar de la idea a la creación, impulsando tu presencia, velocidad y credibilidad. Aprenderás cómo crear tu primer recurso de comunicación en video, descubrirás las mejores prácticas clave y explorarás estrategias para escalar el impacto de tus videos.

Principales casos de uso: cómo los emprendedores del conocimiento están usando HeyGen

HeyGen es más que una herramienta de video; es un motor de historias y comunicación para emprendedores del conocimiento, educadores e instructores modernos.

Videos promocionales de cursos

  • Julia McCoy: creó su nuevo negocio de educación con IA usando avatares y voces de HeyGen para escalar la creación de cursos y contenido.
  • Tomorrow.io: Transformó por completo su marketing y contenido de liderazgo de opinión con video con IA.
  • Reid AI (Reid Hoffman): Usó LiveAvatar para escalar su liderazgo de opinión y storytelling, alcanzando más de 50 millones de impresiones.
Microlecciones y videos explicativos

  • ELB Learning: redujo el tiempo de creación de videos de cursos en un 75%.
  • Miro: escaló su contenido educativo a más de 90 millones de usuarios usando HeyGen para crear videos explicativos de producto 10 veces más rápido.
  • Sibelco: Transformó videos de capacitación corporativa y módulos de seguridad en microlecciones multilingües.
Videos de onboarding personalizados

  • Lattice: creó videos de onboarding personalizados generados con IA para presentar la cultura y los valores de la empresa a nuevos empleados en todo el mundo.
  • Publicis Groupe: personalizó más de 100,000 videos de agradecimiento personalizados.
  • Curt Landry Ministries: Usó las herramientas de traducción de HeyGen para hacer crecer un canal de YouTube multilingüe, aumentando la interacción 5×.
El estado de la creación de conocimiento

Tres estadísticas: 93% de los educadores usan video para enseñar, 84% de los creadores usan video para generar confianza y 72% de los estudiantes en línea prefieren el video sobre el texto.

El video ya no es opcional. Es la base de cómo se comunica, se descubre y se monetiza el conocimiento.

El reto
  • La producción de video tradicional sigue estando fuera del alcance de la mayoría de los educadores y creadores independientes.
  • Grabar un curso en línea profesional puede costar entre $5,000 y $25,000 y requerir de 4 a 8 semanas de producción.
  • La mayoría de los educadores mencionan el tiempo y el costo como sus principales obstáculos para crear contenido de video de forma constante.
  • Los expertos tienen que hacer más con menos, compitiendo en la economía de creadores con recursos limitados y expectativas cada vez más altas de calidad y frecuencia.

Lo que desbloquea el video con IA

Velocidad

  • Miro redujo el tiempo de producción de videos de semanas a días, lo que le permitió a su equipo educativo crear contenido de aprendizaje más atractivo para más de 90 millones de usuarios sin necesidad de grabaciones tradicionales.

Cost Savings

  • La fundadora de I Love Happy Cats, Anneleen Van de Water, crea y traduce videos 5 veces más rápido con HeyGen, liberando presupuesto y tiempo para expandir su negocio de capacitación a nivel global.

Escalabilidad

  • Vision Creative Labs pasó de producir unos cuantos videos al año a 50–60 por día, transformando la forma en que sus clientes de finanzas y educación se comunican a gran escala.

Localización

  • El equipo de globalización de Workday usa HeyGen para decir “sí” a más proyectos, creando videos multilingües alineados con la marca en todos los mercados mientras mantiene la calidad y la consistencia.

Personalización

  • Más de 50k videos personalizados con 3 veces más engagement producidos por Videoimagem para una campaña de AB InBev

Crea tu primer video con IA

Introducción

¿Eres nuevo en video o estás probando HeyGen por primera vez? En esta sección te guiamos paso a paso para que puedas crear videos de alta calidad rápidamente.

Curso de email marketing


Esta plantilla pulida es perfecta para marketers que quieren llevar su estrategia de ventas de cursos al siguiente nivel. Úsala para presentar una visión clara del curso, resaltar resultados medibles y mostrar el valor que tus estudiantes pueden esperar.

Plantilla de ciberseguridad

Use this template to promote your next course on cybersecurity aimed to inspire trust and enrollment. Highlight the ways in which cybersecurity is best approached when using your course allowing your audience to learn unique methods and frameworks.

Onboarding

Dar la bienvenida a tu nuevo equipo ahora es más fácil. Esta plantilla muestra el talento que has reunido para tu negocio y explica cómo la empresa encaja en el trabajo de tu nueva persona empleada.

Antes de darle a “Crear”, aclara tu objetivo de aprendizaje o de comunicación. Pregúntate:

  • Objetivo: ¿Qué quieres lograr con este video? Ejemplos: enseñar un concepto clave, anunciar un curso nuevo, incorporar a estudiantes, promocionar un webinar
  • Audiencia: ¿A quién te estás dirigiendo? Ejemplos: nuevos estudiantes, clientes actuales, tu comunidad en línea
  • Distribución: ¿Dónde va a vivir tu video? Ejemplos: tu plataforma de cursos, YouTube, correo electrónico, sitio web
  • Hook: ¿Qué pregunta, dolor o insight va a captar la atención en los primeros segundos?
Pro tip

Need a second opinion? Ask ChatGPT or Claude:

“I’m creating a short course promo video for [topic]. My goal is [goal]. My audience is [audience]. My hook is [hook]. Can you suggest ways to make it more compelling?”

Paso 1: configura tu espacio de trabajo de HeyGen para escalar

Como emprendedor del conocimiento, tu marca es tu salón de clases y una forma de comunicación. Haz que cada video sea fácil de reconocer al instante configurando tu Brand Kit con tus fuentes, logotipos y colores.

Pega la URL de tu sitio web para importar automáticamente el estilo de tu marca o sube los recursos manualmente. ¿Con prisa? Siempre puedes regresar más tarde.

Tip pro

Una vez que tu Brand Kit esté configurado, puedes hacer que las plantillas de HeyGen coincidan al instante con tu marca. Cambia los colores por los de tu marca para que cada lección o video promocional se sienta coherente.

Paso 2: elige el avatar de IA adecuado

Tu vocero marca el tono. Elige un public avatar listo para usar, crea un custom avatar que vaya con tu marca o, para un toque totalmente personal, crea tu gemelo digital en minutos con la función de lifelike avatar de HeyGen.

HeyGen offers multiple options for creating custom avatars. Click the links below to dive into the details further.

Avatar Type

You'll Need

You'll Get

Ideal para

Avatar hiperrealista

2-5 training minute video

Apariencia, movimiento, voz y sincronización labial más realistas basados en tu video de entrenamiento

Gemelo digital hiperrealista

Avatar de foto

10-15 fotos

Apariencia realista basada en tus fotos, con movimiento, voz y sincronización labial generados con IA

Gemelo digital realista

Generar avatar

Prompt de texto

Apariencia, movimiento, voz y sincronización labial totalmente generados con IA

Personajes ficticios en estilos de animación realistas o variados

Avatar IV

1 foto

Apariencia muy realista basada en una foto, con movimiento, voz y sincronización labial generados con IA. Requiere créditos para generar.

Videos de menos de 30 segundos, incluyendo sincronización labial con música

Tip pro

Usa la función de generating looks de HeyGen para cambiar la pose, el entorno o la vestimenta de tu avatar usando solo un prompt de texto.

Mejores prácticas: crea el gemelo digital perfecto

¿Listo para crear un avatar profesional y realista con opciones de personalización infinitas? Explora los recursos de abajo para ver consejos, mejores prácticas y un resumen rápido de lo que necesitas para empezar.

Al crear un gemelo digital, recuerda que si la calidad de entrada es buena, la calidad de salida también lo será. Mientras mejores sean tus fotos, videos y prompts escritos, más realista y pulido será tu avatar.

Todo lo que aparezca en tu video de entrenamiento del avatar realista, desde los gestos hasta las expresiones faciales o la entonación de la voz, se verá reflejado en el resultado final.

Dale a la IA un prompt directo y detallado para describir el video que estás creando. Agrega contexto importante, como:

  • Qué tipo de video estás creando (anuncio con influencer, tutorial de producto, video de marca)
  • Para quién es (público objetivo)
  • El objetivo del video (generar clics, explicar un concepto, educar)
  • Tono o voz que te gustaría que usara (amigable, profesional, conversacional)
Tipo de avatar

Vas a necesitar

Mejores prácticas

Avatar hiperrealista

Video de capacitación de 2 a 5 minutos

  • Graba con un celular en modo cinemático o con una cámara 4K
  • Usa un fondo sencillo con luz natural
  • Evita: hacer gestos muy grandes o taparte la boca

Avatar de foto

10-15 fotos

  • Combinación de tomas cerradas y planos de cuerpo completo
  • Combinación de ángulos, expresiones y atuendos
  • Evita: fotos con otras caras, mascotas, lentes de sol, gorras o sombreros, filtros e imágenes de baja calidad

Generar avatar

Prompt de texto

Si eres nuevo escribiendo prompts, checa nuestras mejores prácticas para prompts

Avatar IV (¡nuevo!)

1 foto

1 foto que incluya solo al sujeto, bien iluminada y con buena resolución

Tip pro

Usa la función Generate Looks de HeyGen para cambiar la pose, el entorno o la vestimenta de tu avatar usando solo un prompt de texto.

Mejores prácticas: crear voces de IA personalizadas de alta calidad

HeyGen tiene una enorme biblioteca de voces de IA prediseñadas en más de 175 idiomas, dialectos y tonos emocionales, pero a veces el video perfecto necesita algo personalizado. A continuación te mostramos tres maneras de crear voces personalizadas.

Tipo de voz personalizada

Método de creación

Resultado

Ideal para

Clonación de voz personalizada de HeyGen

Automático al crear un avatar hiperrealistao
Sube una grabación de audio de 2 a 5 minutos

Clonación de voz realista basada en tu voz e entonaciones reales. Soporta múltiples emociones.

Un clon de voz que suena igualito que tú

Generar voz

Prompt de texto que especifica atributos (edad, acento, género, tono, altura de la voz, emoción)

Voz totalmente generada con IA a partir de un prompt.

Una voz ficticia o voces muy caracterizadas

Voz de terceros

Servicio externo de voz con IA (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)

Clon de voz realista entrenado con tu voz e entonaciones reales. Los controles de ajuste fino varían según el servicio. Es una gran opción para crear un gemelo digital, pero normalmente requiere un pago adicional.

Una clonación de voz que suena igualito que tú

Para obtener la mejor calidad de voz, empieza con un buen audio de origen. Aquí te decimos cómo lograr una gran grabación:

• Usa un micrófono o celular de alta calidad, sosteniéndolo a 15–20 cm de tu boca

• Graba en un espacio tranquilo y sin ruido

• Habla con claridad, haciendo pausas naturales y mostrando una ligera expresión emocional

• Sube varias muestras con diferentes tonos emocionales para tener más versatilidad (para HeyGen Custom Voice Clones solamente)

¿Quieres profundizar más?

Guía definitiva para una clonación de voz personalizada hiperrealista

Agrega emociones a tu clon de voz personalizada

Mejores prácticas: escribe prompts como un profesional

El prompting es la práctica de redactar y ajustar con cuidado instrucciones de texto (llamadas prompts) que se usan para guiar herramientas de IA a crear contenido desde cero, como imágenes, movimiento o audio.

El prompting es una habilidad muy poderosa para cualquier creador que use IA. Cuando lo combinas con HeyGen, el prompting desbloquea infinitas formas de crear videos de alto impacto donde tu imaginación es el único límite. Prepárate para experimentar y mejorar en cada iteración.

Úsalo para

Úsalo para

Generar looks

Cambia la pose, el entorno o la ropa de un avatar personalizado

  • Adaptar tus avatares personalizados para diferentes contextos o casos de uso
  • Agregar un producto físico a tus videos con avatares
  • Crear múltiples ángulos de cámara para tu avatar para que se vea más dinámico

Generate Motion

Dale vida a los avatares de foto
con gestos y expresiones

  • Animar avatares de foto
  • Agregar realismo a los videos de talking head

Generar avatar

Creación de avatares personalizados (realistas o animados)

  • Animated or fictional character creation

Generate Voices

Creación de voces personalizadas

  • Fully AI-generated, fictional voices
  • Highly characterized voices

Mejores prácticas para prompts

Sé específico

Entre más claro describas lo que quieres (tono, apariencia, gesto, emoción), mejor podrá la IA ajustarse a tu visión.

Empieza con la estructura

Use a consistent structure: what, who, where, how. This applies to visuals, voice tone, and motion direction.

Incluye contexto e intención

Hazle saber a la IA cuál es el objetivo: ¿es para un demo de producto? ¿Un anuncio para redes sociales? ¿Un tutorial? El contexto ayuda a adaptar mejor el resultado.

Usa un lenguaje descriptivo

Usa adjetivos que transmitan emoción, estilo o claridad (por ejemplo, “seguro”, “minimalista”, “mucha energía”, “ritmo tranquilo”).

Itera y mejora

No te quedes con tu primer intento. Pequeños ajustes en el prompt pueden darte resultados muchísimo mejores en todo tipo de contenido.

Las mejores prácticas para usar prompts pueden variar un poco según lo que estés creando

Explora los recursos de abajo para profundizar en cada tipo y sacarle el máximo provecho a tus prompts.

Paso 3: crea tu video de tres maneras

Como Knowledge Entrepreneur, tienes diferentes flujos de trabajo, niveles de comodidad con la tecnología y estilos creativos. HeyGen te da tres formas igual de poderosas de darle vida a tus ideas con videos profesionales y alineados con tu marca en cuestión de minutos.
Elige el método que mejor se adapte a tu proceso, o combínalos para tener la máxima flexibilidad.

Crea con Video Agent

Tus ideas merecen ser vistas, no quedarse atoradas en borradores. Video Agent de HeyGen es tu aliado creativo siempre disponible, diseñado para convertir conceptos en videos con calidad de estudio a partir de un simple prompt.

Olvídate de los tiempos de entrega, la edición manual o esperar a los freelancers. Con Video Agent, puedes pasar de concepto → guion → visuales → narración → exportación de forma automática.

Por qué es perfecto para emprendedores del conocimiento

Tu experiencia es tu activo más valioso. Video Agent automatiza la producción, lo que te permite enfocarte en enseñar, vender y escalar.

Tarea

Redacción de guiones

Visuales

Narración

Edición

Subtítulos

Video Agent se encarga por ti

Convierte tu tema o prompt en una historia clara y atractiva

Selecciona automáticamente videos de stock o imágenes que coincidan con tu tono y tema

Agrega narraciones de voz naturales y con reconocimiento de emociones en más de 175 idiomas

Gestiona automáticamente el ritmo, las transiciones y el tiempo

Genera subtítulos precisos para mayor claridad y accesibilidad

Tip pro: Trata los prompts como tu brief creativo. Mientras más clara sea tu idea, más inteligente se vuelve el Agente. Usa prompts específicos como:

  • “Crea un video explicativo de 90 segundos sobre cómo construir una marca personal usando avatares digitales.”
  • “Resume mi último newsletter como un guion de TikTok de 1 minuto.”
  • “Genera un video de lanzamiento de producto con un ritmo dinámico y un tono enérgico.”

Piensa en los prompts como conversaciones con tu editor; entre más detalle des, mejores serán tus resultados.

Tips pro para resultados cinematográficos

  1. Redacta un brief claro.Piensa en tu prompt como tu dirección creativa, incluyendo tono, formato y objetivo. “Crea un video explicativo de 90 segundos sobre cómo construir una marca personal con avatares digitales.”
  2. Usa recursos visuales potentes. Sube tus propios clips de producto o B-roll para darle un toque más personalizado.
  3. Itera rápido.Previsualiza, ajusta y vuelve a generar; el Agente aprende de tus comentarios.
  4. Llega a todo el mundo. Localiza tu contenido al instante con soporte de voz multilingüe.
  5. Agrega tu avatar. Combina Video Agent con tu avatar de HeyGen para una marca coherente.

Atajo: Usa Video Agent para tu primer borrador y luego perfecciónalo o personalízalo en AI Studio (Paso 5). Es la forma más rápida de convertir conocimiento en bruto en un video pulido y listo para publicar.

Crea usando scripts

¿Ya tienes el texto? Convierte tu guion escrito en un video completamente producido en solo unos cuantos clics. Este camino te da control total sobre tu mensaje y tono mientras HeyGen se encarga de todos los detalles de producción.

Empieza escribiendo o importando tu guion. Puede ser una entrada de blog, un newsletter, un esquema de curso o un documento con puntos clave para hablar. Después, HeyGen lo transforma en un video escena por escena.

Tu guion es tu mensaje, el puente entre tu conocimiento y la comprensión de tu aprendiz. Mantenlo sencillo, cercano y accionable.

  • Empieza con una promesa clara o un insight concreto.
  • Termina con un siguiente paso directo (CTA): “Únete a mi curso”, “Mira el siguiente módulo” o “Descarga la hoja de trabajo”.
  • Mantén un tono conversacional e imagina que le estás hablando a una sola persona muy motivada.

Head over to step 5 to learn exactly how to import and refine your script inside AI Studio, where you can edit scenes, pacing, and design with full control.

Pro tip:

Use AI tools to help you write faster. You can also access ChatGPT directly inside HeyGen to brainstorm, outline, or refine your video scripts without ever leaving the platform.

Just click the “ChatGPT” panel in your script editor to generate or improve your script instantly.

Do you prefer using your own GPTs outside of HeyGen? No problem. You can still draft your script using tools like ChatGPT, Claude, or Gemini, then paste it into HeyGen for instant video generation.

“Write a 60-second explainer video script for my online course about [topic]. Keep the tone friendly, encouraging, and clear.”

Explore script templates and more tips for popular knowledge video types

Training videos - How-to videos - E-learning courses - Product explainers - AI tutorials - Financial knowledge sharing

Build with PDF/PPT

Already have structured content, slides, frameworks, or eBooks? Transform them into videos in seconds.

Upload a PDF or PowerPoint deck, and HeyGen automatically converts each page into editable video scenes. Add your avatar, script, and voiceover, and your existing teaching material becomes a dynamic learning experience.

Perfect for:

  • Repurposing courses, workshops, and webinars
  • Turning static presentations into engaging video lessons
  • Scaling legacy material without new production costs

Pro tip

Start simple with one high-value deck or document and convert it into a short explainer series. You’ll be amazed at how fast your existing knowledge comes to life.

Which path fits you best?

Feature

Function

Keep message control and tone

Repurpose existing assets

Best path

Video Agent

Build using your script

PDF / PPT to video

No matter where you begin, all three paths connect seamlessly. You can start with Video Agent, refine your script in AI Studio, or remix your existing content, all inside HeyGen.

Best practices: Write quality scripts quickly with AI

Want to work smarter, not harder? Here are some tips for leveraging tools like ChatGPT, Claude, Gemini, or others to make script-writing quicker.

Step 1: Start with a clear prompt

Provide ChatGPT with a direct and detailed prompt to describe the video you’re making. Add important context, such as:

  • The kind of video you’re creating (course promo, lesson, recap, or announcement)
  • Who it’s for (students, clients, or community members)
  • The goal (teach, inspire, sell, or onboard)
  • The tone or voice (friendly, confident, expert, or conversational)

Sample prompt:

“Write a 60-second script for a course introduction about [topic]. The tone should be encouraging and professional. End with a clear invitation to join the course.”

Step 2: Add your key teaching points

AI performs best with direction. Include bullet points of what you want covered.

Example:

  • Course or lesson name
  • Key learning outcome or value
  • Call to action (watch next lesson, download guide, join the community)

Sample prompt:“Include these points: My course helps creators build their first AI-powered video series. CTA: Enroll now to start your first lesson.”

Step 3: Ask for the right structure

Ensure your AI tool delivers the script in a spoken, easy-to-read style, with short sentences, natural flow, and clear transitions.

Sample prompt:“Write this as a spoken script for an avatar-led explainer video. Use simple, encouraging language that feels like a teacher speaking directly to a student.”

Step 4: Review and refine

Paste your script into HeyGen and hit Preview to hear your avatar deliver it. Then, refine based on what you hear.

Sample revision prompts:

  • “Make this sound more inspiring.”
  • “Add a stronger opening hook.”
  • “Simplify the ending and make the CTA more actionable.”
  • “Give me a 30-second version focused on key takeaways.”

Pro tip

Use AI as your co-writer, not your replacement. The best scripts combine your expertise with AI’s speed; you bring the insight, and the AI brings the polish.

Step 4: Create and polish your scenes in AI Studio

Now it’s time to bring your content to life inside HeyGen’s AI Studio. Design your video with clarity, flow, and interactivity in mind.

  • Design your scenes in minutes using the Brand Kit or templates you set up in Step 1.
  • Reinforce your message with on-screen text or visuals and trigger them to appear/disappear with animation.
  • Browse HeyGen’s stock media library for high-quality b-roll video, royalty-free.
  • Use premium scene transitions to give your video a smooth, professional polish.Add and customize captions to make your videos more engaging and accessible.

Pro tip

  • Utilize interactivity to make your lessons dynamic. Add clickable buttons, shapes, or text that link to exercises, quizzes, or deeper modules. Or use branching logic to guide viewers to different scenes or outcomes based on their choices. Great for onboarding, assessments, or modular learning paths.
  • Use the multilingual player when publishing courses or public lessons. It automatically bundles all translated versions of your video into one player link with a dropdown selector.
  • Create visuals or lesson animations with motion designer, generate animated text, concept diagrams, or explainer visuals from simple prompts. Ideal for visually breaking down complex ideas.

Best practices: Adjust pronunciation, emotions, and intonations

Do you need your avatar to sound just right? HeyGen gives you powerful tools to fine-tune voiceovers for natural, accurate delivery that feels lifelike.

Feature

Pauses and pronunciation

Voice mirroring

Voice director

Custom voice clone emotions

How it works

Add pauses and adjust the pronunciation of specific words directly in the script panel.

Upload or record audio with the tone, pacing, and pronunciation you want, and let any avatar deliver it in their own voice.

Shape the emotion and tone of a script with the click of a button.

Add more range to your custom voice by uploading extra recordings with different emotional tones. Choose the one that fits each moment best.

Best for

  • Quickly adjusting pacing
  • Correct pronunciation for names, uncommon words
  • The most precise, humanlike delivery matching your vocal style
  • Recreating unique accents
  • Shaping emotion and tone quickly
  • Adding versatility to your custom voice clone

Strategies to scale your communication impact

Whether you’re growing your audience, testing what resonates, or tailoring lessons to different learners, these advanced tools help knowledge entrepreneurs scale with precision.

Optimize and iterate like a pro

Create multiple versions of your lesson intro, hook, or CTA and compare results.

  • Duplicate scenes to test different examples or explanations.
  • Swap avatars/voices to see which tone learners prefer.
  • Measure watch time, clicks, and completion rates in your platform to keep what works.

Go global with translation

Learn how to translate and localize your videos into 175+ languages and dialects, no dubbing or voice actors required.

Use HeyGen’s Brand Voice feature to maintain consistency in translated videos by customizing how certain words are handled (i.e., brandname pronunciations, forcing or blocking translation for certain terms).

Enterprise and Team plan users can also make edits directly to translated scripts by using our Proofread feature.

Publish with the multilingual player. It provides one share link with a language dropdown for every rendered translation in the folder.

Need some inspiration? Discover how Happy Cats scaled globally with HeyGen, creating multilingual video content 5x faster while cutting costs and reaching new audiences.

Personalize at scale

Add a personal touch to your email campaigns, sales outreach, or customer support with Personalized Videos. By using dynamic elements, like the viewer’s name or details tailored to their interests, you can create a unique, more engaging experience for each person.

Add interactivity buttons to branch viewers to the right module or link out to worksheets.

Make concepts visual

Turn abstract ideas into clear, memorable visuals.

  • Motion designer creates animated titles, diagrams, and social hooks from prompts. Great for processes, frameworks, and definitions (uses generative credits).
  • Stock media + screens: Reinforce learning with examples, B‑roll, or slide overlays.

LiveAvatar by HeyGen

Whether for sales, customer support, or education, LiveAvatar turns one-way videos into dynamic, two-way conversations. It’s a powerful way to boost engagement, personalize experiences, and drive action.

Need inspiration?

See how leading innovators are reimagining learning, communication, and influence through LiveAvatar.

Thought leadership

Reid AI uses LiveAvatar to scale Reid Hoffman’s insights globally, reaching over 50M+ impressions. Reid’s digital twin engages audiences in interactive conversations, extending his ideas and presence across formats and communities.

Language learning

Speakology AI added LiveAvatar to help students practice pronunciation and dialogue out loud, leading to a measurable jump in engagement.

Immersive communication and events

Proto Hologram integrates LiveAvatar into holographic displays, creating AI-powered, responsive presences for Fortune 500s.

LiveAvatar enables educators, consultants, and creators to scale their personal presence without being live, transforming recorded videos into interactive, on-demand learning and engagement experiences.

Use it to:

  • Turn your digital twin into a 24/7 teaching assistant or advisor
  • Build interactive student or client onboarding experiences
  • Host “virtual office hours” or Q&A sessions that run on their own
  • Create conversational knowledge hubs that extend your expertise

Use case #1: Course promo videos

Perfect for:

Coaches, consultants, authors, course creators


Best practices:

  • Keep it under 3-4 minutes; lead with the transformation learners will get.
  • Show outcomes, social proof, and a clear CTA ("Enroll today" / "Watch Module 1").
  • Design for mobile-first with captions and tight framing.

Pro tip

Here's a tried and true script structure from social media producer George “GG” Gossland of Favoured:

  • Hook – Something visually weird or unexpected.
  • Problem – What challenges is your viewer facing?
  • Solution – How does the product or service alleviate those challenges?
  • USPs – aka “unique selling point.” Show the features that stand out!
  • CTA – Always give viewers something to do next.

Use case #2: Micro‑lessons and explainers

Perfect for:

Course creators, educators, advisors

Best practices:

  • Aim for 60–180 seconds per concept.
  • Use one idea per scene; end with a recap and next action ("Try this exercise").
  • Add captions and light motion to keep pace engaging.

Use case #3: Personalized onboarding videos

Perfect for:

Cohorts, memberships, coaching programs, agencies

Best practices:

  • Keep it short (30–60 seconds); confirm what’s included and what to do next.
  • Use the learner’s name and point to their specific path or module.
  • Add a follow‑up reminder or checklist link.

