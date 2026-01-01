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Cómo agregar productos a tu avatar

En esta lección, vas a aprender cómo crear un video de colocación de producto usando Avatar IV o VEO 3.1. Al combinar la imagen de un producto, un avatar y un guion, puedes generar videos realistas y de alta calidad en solo unos cuantos clics.

Accede a la app de Product Placement

Desde tu panel de HeyGen, ve a Apps. En Featured Apps, selecciona Product Placement.

Puedes subir la imagen de tu propio producto y la foto de tu avatar, o elegir de la biblioteca de muestras de productos y avatares de HeyGen. Para obtener mejores resultados, usa un producto pequeño o que se pueda sostener en la mano, como un celular o una botella. Los artículos más grandes, como escritorios o mesas, pueden reducirse de tamaño para que se vean naturales en la mano del avatar.

Una vez que hayas seleccionado tu producto y avatar, haz clic en Generar imágenes combinadas. Este proceso puede tardar hasta 60 segundos y puedes cerrar la ventana con confianza mientras se ejecuta. Tus resultados estarán disponibles cuando regreses.

Selecciona una imagen generada

Cuando los resultados estén listos, revisa las cuatro imágenes generadas y selecciona la que mejor coincida con tu visión. Luego haz clic en Next para continuar.

Crea un video con Avatar IV

Si eliges Avatar IV, empieza agregando tu guion. Puedes escribir el tuyo o hacer clic en Surprise Me para generar uno automáticamente.

Tu video puede durar hasta 180 segundos, incluso si tu guion supera ligeramente el límite de caracteres.

Después, elige una voz que vaya con tu mensaje. Puedes usar tus voces personalizadas, seleccionar de la biblioteca de voces de HeyGen o integrar herramientas de terceros como 11 Labs o LMNT para tener más opciones.

También puedes agregar movimientos personalizados para definir gestos o expresiones faciales. Describe acciones como sonreír, saludar con la mano o mostrar sorpresa, y luego elige entre las sugerencias generadas. Usa el ícono de actualizar para ver nuevas opciones de movimiento si lo necesitas.

Cuando todo esté listo, elige la resolución, 720p o 1080p, y haz clic en Generar video.

Crea un video con VEO 3.1

Si eliges VEO 3.1, puedes crear videos con varias escenas, con hasta ocho escenas, cada una de hasta ocho segundos.

Cada escena puede tener su propio diálogo, gestos y descripción, dándote un control creativo muy detallado. Agrega tus guiones, describe las acciones que quieres y elige una voz.

Puedes activar Generate Voice to Match Video para la sincronización automática, o seleccionar manualmente una voz de tus voces personalizadas, de la biblioteca de voces de HeyGen o de integraciones de terceros compatibles como 11 Labs o LMNT.

Cuando estés listo, haz clic en Generar video. Cada escena consume créditos y verás un contador en la parte inferior que indica cuántas escenas puedes generar según tu plan.

Acabas de crear un video de colocación de producto completamente guionado y dirigido, con diálogo natural, gestos expresivos y una animación de avatar fluida.