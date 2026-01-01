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En esta sección, profundizamos en cómo funcionan las voces en HeyGen y cómo tomar control total de la interpretación vocal en tus videos. Las voces no solo leen tu guion, también moldean cómo se siente tu mensaje, desde la emoción y el ritmo hasta la claridad y la personalidad. Vas a aprender cómo distintos modelos de voz afectan el realismo y la expresividad, y cómo elegir el adecuado para tu caso de uso. Te mostraremos paso a paso cómo crear nuevas voces cuando necesites algo personalizado y luego cómo dirigir la interpretación usando herramientas como Voice Director y Voice Mirroring. Estas funciones te permiten guiar el tono, el énfasis y el ritmo con precisión, ya sea que busques un estilo profesional y pulido o algo más conversacional y humano.