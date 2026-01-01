Bienvenido a tu guía rápida de marketing en video con IA

¿Quieres crear más contenido en video pero sientes que el tiempo, el presupuesto o los recursos de producción te frenan? No eres la única persona. La buena noticia es que, con HeyGen, puedes producir videos que se ven incluso mejor que las producciones tradicionales, a una fracción del costo y del tiempo.

Esta guía está hecha para personas de marketing que quieren llevar su estrategia al siguiente nivel con video con IA. Vas a aprender cómo pasar de la idea a la campaña, creando contenido de alta calidad y escalable sin necesitar cámaras, estudios ni talento frente a la cámara.

No te pierdas el ejercicio práctico de creación de video en la sección Creando tu primer video. Está diseñado para ayudarte a aprender haciendo y ponerte al día rapidísimo.

Principales casos de uso: cómo los marketers están usando HeyGen

HeyGen es más que una herramienta de video. Es un motor creativo diseñado para marketers que necesitan moverse rápido, escalar contenido y generar resultados sin sacrificar la calidad. Desde anuncios con influencers hasta flujos de onboarding, así es como los equipos de marketing en todas las áreas están usando HeyGen para crear videos de alto impacto a gran escala.