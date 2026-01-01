Bienvenido a tu guía rápida de marketing en video con IA
¿Quieres crear más contenido en video pero sientes que el tiempo, el presupuesto o los recursos de producción te frenan? No eres la única persona. La buena noticia es que, con HeyGen, puedes producir videos que se ven incluso mejor que las producciones tradicionales, a una fracción del costo y del tiempo.
Esta guía está hecha para personas de marketing que quieren llevar su estrategia al siguiente nivel con video con IA. Vas a aprender cómo pasar de la idea a la campaña, creando contenido de alta calidad y escalable sin necesitar cámaras, estudios ni talento frente a la cámara.
No te pierdas el ejercicio práctico de creación de video en la sección Creando tu primer video. Está diseñado para ayudarte a aprender haciendo y ponerte al día rapidísimo.
Principales casos de uso: cómo los marketers están usando HeyGen
HeyGen es más que una herramienta de video. Es un motor creativo diseñado para marketers que necesitan moverse rápido, escalar contenido y generar resultados sin sacrificar la calidad. Desde anuncios con influencers hasta flujos de onboarding, así es como los equipos de marketing en todas las áreas están usando HeyGen para crear videos de alto impacto a gran escala.
Anuncios en video
Perfecto para: especialistas en growth marketing, especialistas en generación de demanda, especialistas en performance marketing y más.
Video para influencer en redes sociales
Perfecto para: especialistas en marketing en redes sociales, marketing de contenidos, marketing de performance, generación de demanda, growth marketing ¡y más!
Videos instructivos
Ideal para: especialistas en marketing de producto, marketing de performance, generación de demanda y growth marketing
Videos de marca
Ideal para: especialistas en marketing de contenidos, especialistas en marketing de marca, especialistas en marketing en redes sociales
Videos explicativos de producto
Ideal para: especialistas en marketing de producto, especialistas en marketing de rendimiento, especialistas en generación de demanda, especialistas en growth marketing
Por qué el video es clave en el marketing actual
El reto
- La producción tradicional es costosa, lenta y está limitada por el número de personas y los presupuestos.
- Las personas de marketing tienen que hacer más con menos: presupuestos más ajustados, menos tiempo y mucha presión por superar a la competencia.
¿Quieres profundizar más?
Crea tu primer video con IA
Introducción
¿Nuevo en el mundo del video o probando HeyGen por primera vez? Tú puedes. En esta sección te guiamos paso a paso para que crees un gran video, rápido.
Video para influencer en redes sociales
Ideal para videos verticales en redes sociales
Video tutorial
Ideal para tutoriales o recorridos que necesitan grabaciones de pantalla u otros elementos visuales
¿Te gusta aprender viendo cómo se hace?
Elige un tipo de video de arriba para abrir una plantilla lista en HeyGen y seguir el proceso mientras avanzas.
¿Eres de los que siempre dan más?
¡Nos encanta! Adelántate al paso 4: elige al portavoz de avatar de IA ideal y crea tu propio avatar de IA, tu gemelo digital y futura estrella de video.
¿Todavía no estás listo para empezar?
Sin problema. Échale un ojo rápido a los pasos ahora y regresa al tutorial completo cuando estés listo.
¿Listo para comenzar?
Empieza con este recorrido de 2 minutos por el editor de AI Studio de HeyGen, ¡y luego vamos a profundizar!
Para más información, visita nuestros tutoriales en video paso a paso
→ HeyGen Academy: 101
visión general amplia de todas las funciones de HeyGen
→ HeyGen Academy: AI Studio
profundiza en la edición de video
Paso 1: configura tu espacio de trabajo de HeyGen para escalar
Los marketers inteligentes no empiezan desde cero cada vez: construyen sistemas que escalan.
Con HeyGen, es fácil mantener tus videos alineados con tu marca configurando un Brand Kit para usar automáticamente tus fuentes, colores, logotipos y recursos.
Solo pega la URL de tu empresa para comenzar, o sube tus elementos de marca manualmente.
¿Tienes prisa? No hay problema. Siempre puedes regresar y terminar este paso después.
Tip pro
Cuando tu Brand Kit ya tiene los colores de tu marca, puedes actualizar fácilmente la mayoría de las plantillas de HeyGen Templates para que hagan juego. Solo cambia tus colores para que cada video se mantenga alineado con tu marca, o toca el botón Shuffle Colors para que HeyGen los cambie automáticamente.
Paso 2: define tu estrategia
Antes de meterte de lleno a la creación de videos, ten súper clara la estrategia de tu campaña definiendo tu objetivo, público objetivo, canales de distribución y gancho.
Objetivo de la campaña
¿Qué quieres lograr con este video?
Ejemplos: reconocimiento de marca, lanzamiento de producto, generación de leads, conversión de ventas
Público objetivo
¿Para quién estás creando este video? ¿Qué tipo de cliente es? ¿En qué etapa del embudo se encuentra?
Ejemplos: prospectos fríos de la generación Z que nunca han oído de tu marca, leads de pequeñas empresas a mitad del embudo que están evaluando opciones
Canal principal de distribución
¿Dónde va a vivir tu video?
Ejemplos: LinkedIn, TikTok, YouTube, anuncios pagados, sitio web, campaña de email
Gancho
¿Qué problema estás resolviendo y cómo vas a captar la atención en los primeros segundos?
Tip pro
¿Necesitas una segunda opinión sobre tu estrategia? Ve a ChatGPT, Claude u otra herramienta de tu preferencia y usa el siguiente prompt:
"Estoy planeando una campaña de video de marketing para [product/service]. Mi objetivo es [goal], mi público objetivo es [audience], la voy a distribuir en [channel] y el mensaje principal o gancho es: [hook]. ¿Puedes darme tu opinión sobre qué tan claro y efectivo es esto y sugerirme cualquier mejora?"
Paso 3: escribe tu guion
Tu guion es la base de un gran video. Aquí te decimos cómo sacarle el máximo provecho:
- Empieza con un gancho fuerte (los primeros 3 a 5 segundos son los que más importan)
- Termina con un CTA claro (llamado a la acción)
- Hazlo simple, directo y sin jerga
Tip pro
¿Quieres avanzar más rápido? Revisa la siguiente página de Mejores prácticas para obtener orientación sobre cómo usar herramientas como ChatGPT para escribir tu guion.
¿Aún no estás seguro de por dónde empezar? Aquí tienes algunos ejemplos de guiones para inspirarte.
Si estás siguiendo el proceso en HeyGen, estos scripts ya vienen integrados en tu plantilla.
Accede a plantillas que incluyen estos guiones aquí:
Video de influencer en redes sociales
Explora plantillas de guion y más consejos para los tipos de videos de marketing más populares
→ Anuncios en video
→ Videos de influencers en redes sociales
→ Videos tutoriales
→ Videos explicativos de producto
Profundiza más en la creación de guiones
Mejores prácticas: escribe guiones mejor y más rápido con IA
¿Quieres trabajar de forma más inteligente y no más duro? Aquí tienes algunos consejos para aprovechar herramientas como ChatGPT, Claude, Gemini u otras para acelerar la escritura de guiones.
Paso 1: comienza con un prompt claro
Dale a la IA un prompt directo y detallado que describa el video que estás creando. Agrega contexto importante, como:
- Qué tipo de video estás creando (anuncio para redes sociales, tutorial de producto, video de marca)
- Para quién es (público objetivo)
- El objetivo del video (generar clics, explicar un concepto, educar)
- Tono o voz que te gustaría que usara (amigable, profesional, conversacional)
Prompt de ejemplo:
"Escribe un guion de video de 60 segundos para un video explicativo de producto B2B de HeyGen dirigido a dueños de pequeños negocios. El tono debe ser seguro y claro. Termina con un llamado a la acción contundente."
Paso 2: agrega los puntos clave
Puedes obtener resultados más precisos si incluyes una lista breve con viñetas de los puntos que quieres que el video cubra.
Ejemplo:
- Nombre del producto/servicio
- Propuesta de valor clave
- Llamado a la acción
Prompt de ejemplo:
"Incluye los siguientes puntos: HeyGen ayuda a las pequeñas empresas a ahorrar tiempo y dinero y es fácil de usar. CTA: Regístrate para una prueba gratis."
Paso 3: pide el formato correcto
Hazle saber a la IA que necesitas el guion en un formato que funcione bien para un video.
Ejemplo:
- Un guion hablado presentado por el avatar de nuestro CEO
- Un tono casual y humano
Prompt de ejemplo:
"Escribe esto como un guion hablado leído por el avatar del CEO de HeyGen. Usa un lenguaje natural y conversacional."
Paso 4: revisa y ajusta
Después, copia y pega el guion en HeyGen y haz clic en el botón de vista previa para que tu avatar lo lea en voz alta. ¿Suena natural? ¿Fluye como tú quieres? Si no, pídele a tu herramienta de IA que lo revise con prompts como:
- Haz que esto sea más casual/formal
- Agrega un gancho más fuerte al inicio
- Incluye una línea sobre [feature or benefit]
- Convierte esto en una versión de 30 segundos
- Dame tres versiones del CTA
Profundiza en la creación de guiones
→ Cómo escribir guiones de video ganadores con IA: la guía moderna para marketers (eBook)
Paso 4: elige el avatar de IA adecuado
Tu vocero marca el tono. Elige un Public Avatar listo para usar, crea un Custom Avatar que vaya con tu marca o, para un toque totalmente personal, crea tu gemelo digital en minutos con la función de Hyper Realistic Avatar de HeyGen.
HeyGen ofrece varias opciones para crear Custom Avatars. Haz clic en los enlaces de abajo para conocer todos los detalles.
Tipo de avatar
Vas a necesitar
Vas a obtener
Ideal para
Video de capacitación de 2 a 5 minutos
Apariencia, movimiento, voz y sincronización labial más realistas basados en tu video de entrenamiento
Gemelo digital hiperrealista
10-15 fotos
Apariencia realista basada en tus fotos, con movimiento, voz y sincronización labial generados con IA
Gemelo digital realista
Prompt de texto
Apariencia, movimiento, voz y sincronización labial totalmente generados con IA
Personajes ficticios en estilos de animación realistas o variados
Avatar IV (¡nuevo!)
1 foto
Apariencia muy realista basada en una foto, con movimiento, voz y sincronización labial generados con IA. Requiere créditos para generar.
Videos de menos de 30 segundos, incluyendo sincronización labial con música
Mejores prácticas: cómo crear el avatar personalizado perfecto
¿Listo para crear un avatar profesional y realista con opciones de personalización ilimitadas? Explora los recursos de abajo para ver consejos, mejores prácticas y un resumen rápido de lo que necesitas para empezar.
Cuando crees un avatar personalizado, recuerda: calidad de entrada = calidad de salida. Entre mejores sean tus fotos, videos y prompts escritos, más realista y pulido será tu avatar.
Todo lo que aparezca en tu video de entrenamiento para el avatar hiperrealista, desde los gestos hasta las expresiones faciales o la entonación de la voz, se verá reflejado en el resultado final.
Tipo de avatar
Vas a necesitar
Mejores prácticas
Video de capacitación de 2 a 5 minutos
10-15 fotos
Generar avatar
Prompt de texto
Si eres nuevo escribiendo prompts, checa nuestras mejores prácticas para prompts
Avatar IV (¡nuevo!)
1 foto
1 foto que incluya solo al sujeto, bien iluminada y con buena resolución
Tip pro
Usa la función Generating Looks de HeyGen para cambiar la pose, el entorno o la vestimenta de tu avatar usando solo un prompt de texto.
¿Quieres profundizar más?
→ Tutorial paso a paso para la creación de avatares hiperrealistas
Mejores prácticas: cómo crear voces de IA personalizadas de alta calidad
HeyGen tiene una enorme biblioteca de voces generadas con IA en más de 175 idiomas, dialectos y tonos emocionales, pero a veces el video perfecto necesita algo personalizado. A continuación te mostramos tres maneras de crear voces personalizadas.
Tipo de voz personalizada
Método de creación
Resultado
Ideal para
Automático al crear un avatar hiperrealistao
Clon de voz realista basado en tu propia voz y entonaciones. Soporta múltiples emociones.
Un clon de voz que suena igualito que tú
Prompt de texto que especifica atributos (edad, acento, género, tono, pitch, emoción)
Voz totalmente generada con IA a partir de un prompt.
Una voz ficticia o voces muy caracterizadas
Servicio externo de voz con IA (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Clon de voz realista entrenado con tu voz e entonaciones reales. Los controles de ajuste fino varían según el servicio. Es una gran opción para crear un gemelo digital, pero por lo general requiere un pago adicional.
Un clon de voz que suena igualito que tú
Para obtener la mejor calidad de voz, empieza con un buen audio de origen. Aquí te decimos cómo lograr una gran grabación:
• Usa un micrófono o celular de alta calidad, sosteniéndolo a 15–20 cm de tu boca
• Graba en un espacio tranquilo y sin ruido
• Habla con claridad, haciendo pausas naturales y mostrando una ligera expresión emocional
• Sube varias muestras con diferentes tonos emocionales para tener más versatilidad (para HeyGen Custom Voice Clones solamente)
¿Quieres profundizar más?
→ Guía definitiva para una clonación de voz personalizada hiperrealista
Mejores prácticas: cómo usar prompts como un profesional
El prompting es la práctica de redactar y perfeccionar con cuidado instrucciones de texto (llamadas prompts) que se usan para guiar herramientas de IA a crear contenido desde cero, como imágenes, movimiento o audio.
El prompting es una habilidad muy poderosa para cualquier persona que haga marketing con IA. Cuando lo combinas con HeyGen, el prompting desbloquea infinitas formas de crear videos de alto impacto donde tu imaginación es tu único límite. Prepárate para experimentar, iterar y usar prompts en HeyGen para:
Función
Función
Úsalo para
Cambia la pose, el entorno o la ropa de un avatar personalizado
Da vida a los avatares de foto
Creación de avatares personalizados (realistas o animados)
Creación de voces personalizadas
Mejores prácticas para prompts
Sé específico
Entre más claro describas lo que quieres (tono, apariencia, gesto, emoción), mejor podrá la IA ajustarse a tu visión.
Empieza con la estructura
Usa una estructura consistente: qué, quién, dónde, cómo. Esto aplica a los elementos visuales, el tono de voz y la dirección del movimiento.
Incluye contexto e intención
Hazle saber a la IA cuál es el objetivo: ¿es para un demo de producto? ¿Un anuncio para redes sociales? ¿Un tutorial? El contexto ayuda a adaptar el resultado.
Usa un lenguaje descriptivo
Usa adjetivos que transmitan emoción, estilo o claridad (por ejemplo, “seguro”, “minimalista”, “mucha energía”, “ritmo tranquilo”).
Itera y mejora
No te quedes con tu primer intento. Pequeños ajustes en el prompt pueden generar resultados muchísimo mejores en todo tipo de contenido.
Las mejores prácticas para usar prompts pueden variar un poco según lo que estés creando
Explora los recursos de abajo para profundizar en cada tipo y sacarle el máximo provecho a tus prompts.
Paso 5: crea y perfecciona tus escenas en AI Studio
Ahora que tu guion y tu avatar están listos, es momento de darle vida a tu mensaje en el editor AI Studio de HeyGen, donde es muy fácil personalizar, mejorar y pulir cada parte de tu video, ¡sin necesidad de tener experiencia en edición!
- Diseña tus escenas en minutos usando el Brand Kit o las plantillas que configuraste en el paso 1.
- Refuerza tu mensaje con texto o elementos visuales en pantalla y haz que aparezcan o desaparezcan con Animaciones.
- Explora la biblioteca de medios de stock de HeyGen para encontrar video b-roll de alta calidad, libre de regalías.
- Usa Transiciones de escena premium para darle a tu video un acabado fluido y profesional.
- Agrega y personaliza subtítulos para que tus videos sean más atractivos y accesibles.
Tip pro
Crea y haz pruebas A/B con varias versiones de tus videos para mejorar el rendimiento, obtener resultados y aumentar las conversiones.
¿Listo para editar como un profesional?
→ HeyGen Academy: AI Studio, un curso de video a profundidad que cubre las funciones de edición de HeyGen
Mejores prácticas: ajusta la pronunciación, las emociones y las entonaciones
¿Necesitas que tu avatar suene perfecto? HeyGen te da herramientas poderosas para ajustar las locuciones y lograr una voz natural, precisa y que se sienta real.
Función
Función
Úsalo para
Agrega pausas y ajusta la pronunciación de palabras específicas directamente en el panel de guion
Sube o graba audio con el tono, ritmo y pronunciación que quieras, y deja que cualquier avatar lo entregue con su propia voz
Define la emoción y el tono de un guion con solo hacer clic en un botón
Dale más rango a tu voz personalizada subiendo grabaciones extra con diferentes tonos emocionales. Elige la que mejor se adapte a cada momento
¿Quieres verlo en acción?
Estrategias para escalar tu impacto
Ya sea que estés llegando a nuevos mercados, probando qué funciona o adaptando tu contenido a diferentes audiencias, estas prácticas recomendadas avanzadas y herramientas te ayudarán a escalar tu impacto con precisión.
Optimiza y haz iteraciones como un profesional del marketing de rendimiento
Con HeyGen, crear múltiples versiones de tus videos para hacer pruebas A/B nunca había sido tan fácil, rápido y económico. Aprende cómo hacer pruebas A/B como un pro del performance marketing y empieza a aumentar tus conversiones, maximizar el rendimiento y crear campañas con confianza basada en datos.
Llega al mundo con traducciones
Aprende cómo traducir y localizar tus videos a más de 175 idiomas y dialectos, sin necesidad de doblaje ni actores de voz.
Usa la función Brand Voice de HeyGen para mantener la coherencia en los videos traducidos, personalizando cómo se manejan ciertas palabras (por ejemplo, pronunciaciones de nombres de marca, forzar o bloquear la traducción de ciertos términos).
Las personas usuarias de los planes Enterprise y Team también pueden editar directamente los guiones traducidos usando nuestra función Proofread.
¿Necesitas inspiración? Mira cómo Trivago usó HeyGen para localizar simultáneamente anuncios de TV en 30 mercados.
Personaliza a gran escala
Dale un toque personal a tus campañas de email, alcance de ventas o soporte al cliente con videos personalizados. Al usar elementos dinámicos, como el nombre de quien ve el video o detalles adaptados a sus intereses, puedes crear una experiencia única y mucho más atractiva para cada persona.
Avatar interactivo
Ya sea para ventas, atención al cliente o educación, Interactive Avatars convierten videos de una sola vía en conversaciones dinámicas y bidireccionales. Es una forma poderosa de aumentar el engagement, personalizar las experiencias y generar acción.
¿Necesitas inspiración? Mira cómo getitAI incrementa las ventas de ecommerce con experiencias de compra en vivo y personalizadas.
Caso de uso #1: anuncios en video
Historias de clientes y ejemplos
Cómo Videoimagem transformó las campañas para clientes con HeyGen
Cómo Trivago usó HeyGen para localizar simultáneamente anuncios de TV en 30 mercados
Promoción de “Hollywood Virgin: Breaking Into and Out of Show Business” de Jason Felts
Ideal para
Growth Marketers, especialistas en generación de demanda, especialistas en performance marketing y más.
Mejores prácticas
- Mantén los videos cortos. Apunta a que duren menos de 30 segundos para mantener la atención de quien los ve y aumentar la tasa de reproducciones completas.
- Empieza por el valor. Asegúrate de que tu mensaje principal o propuesta de valor se comunique en los primeros segundos.
- Ajusta el formato al embudo. Adapta la duración del anuncio, el estilo y el CTA según dónde vaya a aparecer y qué acción quieras que realicen.
- Diseña pensando primero en dispositivos móviles.Optimiza el encuadre y el ritmo para el consumo en pantallas pequeñas.
- Haz que tus ediciones destaquen. Usa b-roll, texto animado y movimiento para mantener la energía visual alta y el engagement constante.
- Haz pruebas como un pro del performance marketing. Haz pruebas A/B con diferentes hooks, elementos visuales, avatares y CTAs para ver qué convierte mejor.
Funciones destacadas
- Colocación de productos: agrega productos físicos a tus videos con un clic.
- Generate Looks: vuelve tu avatar más dinámico cambiando su pose, entorno o vestimenta usando solo un prompt de texto.
Tip pro
Aquí tienes una estructura de guion probada y efectiva del productor de redes sociales George “GG” Gossland de Favoured:
- Hook – Algo visualmente raro o inesperado.
- Problema – ¿Qué desafíos enfrenta tu espectador?
- Solución – ¿Cómo ayuda el producto o servicio a aliviar esos desafíos?
- USPs – también conocidas como “propuesta única de venta”. Muestra las funciones que más destacan.
- CTA – Siempre dales a las personas que ven tu contenido algo que hacer después.
¿Listo para subir de nivel?
→ Mira un tutorial paso a paso para crear anuncios en video
→ Sumérgete en HeyGen’s ebook de 5 formas de mejorar tus anuncios en video y su rendimiento
Caso de uso #2: video para influencer en redes sociales
Historias y ejemplos de clientes
Favoured multiplica por 6 su contenido UGC con HeyGen para desbloquear cantidad y calidad
Cómo Reply.io impulsó la presencia de su CEO en TikTok con HeyGen
“¿Cómo están afectando los aranceles tu negocio?” por Glass Engine
Ideal para
Content Marketers, Performance Marketers, Demand Generation Marketers, Growth Marketers y más, listos para convertir su brief en un anuncio UGC
Mejores prácticas
- Engancha a tu audiencia rápido.Busca captar la atención en los primeros 1-2 segundos con movimiento, texto llamativo o un visual impactante.
- Diseña para la reproducción automática en silencio. Usa subtítulos, superposiciones de texto y narración visual, ya que muchas personas ven los videos sin sonido.
- Hazlo corto.Menos es más. Apunta a que dure menos de 15 a 30 segundos en TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts. Ajusta la velocidad de tu guion usando la configuración avanzada de voz.
- Encuádralo para el feed. Usa formatos verticales (9:16) o cuadrados según la plataforma. Evita la orientación horizontal a menos que lo publiques en YouTube.
- Empieza con el “aha”. Destaca desde el inicio la transformación, el beneficio o el impacto emocional, no solo las características del producto.
- Haz que se vea nativo.Usa las tendencias de la plataforma, ediciones más rápidas al estilo creador o avatares UGC para mezclarse con el feed.
Funciones principales
- Avatares UGC: explora cientos de avatares de stock generados con IA con una vibra auténtica de creador de contenido.
- Subtítulos: asegúrate de que tu mensaje llegue, incluso cuando el sonido esté desactivado.
Tip pro
Aquí tienes una estructura de contenido de alto rendimiento que usan los creadores top en TikTok, Reels y Shorts:
- Visuales que detienen el scroll: empieza con texto llamativo, movimiento o una imagen sorprendente que haga que la gente deje de hacer scroll
- Momento con el que te puedas identificar: refleja un dolor real o una situación de “yo he estado ahí” para crear una conexión instantánea
- Transformación o resultado: muestra el valor de tu producto en acción
- Perspectiva del creador: usa voz en off o texto en pantalla para narrar con un tono personal y auténtico
- CTA simple: haz que el siguiente paso sea obvio. (“Prueba esto”, “mira más” o “visita el sitio web”).
¿Listo para profundizar más?
→ Mira un tutorial paso a paso para crear videos para influencers en redes sociales
→ Explora el ebook de HeyGen 5 formas de mejorar tus anuncios de video y su rendimiento
Caso de uso #3: video instructivo
Historias y ejemplos de clientes
Cómo Pyne usa HeyGen para duplicar las tasas de conversión de prueba en empresas B2B con modelo PLG
HeyGen Academy: curso en video para seguir paso a paso en AI Studio
Cómo agregar avatares de IA al video podcast de NotebookLM, por Pascal van Aken
Ideal para
Mercadólogos de producto, mercadólogos de performance, mercadólogos de generación de demanda, mercadólogos de crecimiento
Funciones principales
- Animaciones: agrega texto o elementos visuales animados para resaltar los pasos clave, reforzar el aprendizaje y mantener a los espectadores enganchados.
- Plantillas: agiliza la creación y mantén todo consistente. No olvides que puedes personalizar las plantillas prediseñadas de HeyGen con los colores de tu marca.
Mejores prácticas
- Sé breve. Apunta a 60-120 segundos para guías rápidas y hasta 5 minutos para tutoriales detallados.Estructura para mayor claridad. Comienza con una introducción clara, seguida de instrucciones paso a paso, y termina con un buen resumen y un llamado a la acción contundente.
- Mejóralo con elementos visuales. Usa gráficos, subtítulos y grabaciones de pantalla para ilustrar los puntos clave y mejorar la comprensión.Mantén la coherencia. Usa una marca, tono y estilo consistentes en todos tus videos para reforzar la identidad de tu marca.
- Optimiza para la accesibilidad. Incluye subtítulos y asegúrate de que el contenido sea fácil de usar en celulares para llegar a una audiencia más amplia.
Tip pro
Si tu video tutorial necesita recursos visuales extra, como grabaciones de pantalla, asegúrate de que estén alineados con tu guion. Empieza por escribir tu guion y luego usa el botón de vista previa para reproducir el audio mientras grabas tu pantalla en sincronía con la narración para lograr el mejor tiempo.
¿Listo para profundizar más?
→ Mira un tutorial paso a paso para crear videos tipo how to