Cómo usar Faceswap

Paso 1: abre Face Swap
Abre Apps, desplázate hacia abajo hasta Todas las apps y selecciona Face Swap.
Paso 2: Elige tu imagen de origen
Selecciona la imagen de origen que quieres modificar.
Paso 3: Sube el rostro de destino
Sube una foto clara y de frente del rostro que quieres aplicar. Asegúrate de que la foto sea:
Paso 4: procesa el intercambio
Haz clic en Procesar. Verás una vista previa de la transformación.
Paso 5: revisa el resultado
Si estás satisfecho con el resultado, guárdalo en tu avatar. Si no, regresa y cambia cualquiera de las imágenes antes de procesar de nuevo.
Paso 6: ponle nombre y guarda tu avatar
Ponle un nombre a tu avatar y luego haz clic en Guardar avatar para finalizar tu avatar personalizado.
Paso 7: Usa tu avatar
Ahora puedes usar este avatar en tus proyectos de AI Studio u otras apps de HeyGen.