Inicio Academia Avatares Cómo usar Faceswap

Cómo usar Faceswap

Paso 1: abre Face Swap

Abre Apps, desplázate hacia abajo hasta Todas las apps y selecciona Face Swap.

Paso 2: Elige tu imagen de origen

Selecciona la imagen de origen que quieres modificar.

Paso 3: Sube el rostro de destino

Sube una foto clara y de frente del rostro que quieres aplicar. Asegúrate de que la foto sea:

bien iluminada

sin obstrucciones

Paso 4: procesa el intercambio

Haz clic en Procesar. Verás una vista previa de la transformación.

Paso 5: revisa el resultado

Si estás satisfecho con el resultado, guárdalo en tu avatar. Si no, regresa y cambia cualquiera de las imágenes antes de procesar de nuevo.

Paso 6: ponle nombre y guarda tu avatar

Ponle un nombre a tu avatar y luego haz clic en Guardar avatar para finalizar tu avatar personalizado.

Paso 7: Usa tu avatar

Ahora puedes usar este avatar en tus proyectos de AI Studio u otras apps de HeyGen.