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Integraciones

Las integraciones en HeyGen te ayudan a conectar tu flujo de trabajo de creación de video con las herramientas que ya usas todos los días. Al vincular HeyGen con plataformas como Canva, Adobe Express, HubSpot y más, puedes crear, personalizar y distribuir videos sin estar saltando entre varias apps. Con las integraciones, puedes llevar avatares y voces de HeyGen a tus diseños, automatizar campañas de video personalizadas, agilizar la colaboración y escalar la producción de video en flujos de trabajo de marketing, ventas, capacitación y educación. Las integraciones están diseñadas para ahorrar tiempo, reducir el trabajo manual y hacer más fácil convertir tu contenido y datos existentes en videos de alta calidad.