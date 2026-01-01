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Integra con Hubspot

Los compradores de hoy esperan más que mensajes genéricos. La personalización sencilla, como poner el nombre de pila en un correo, ya no llama la atención. El video cambia eso. Cuando se hace bien, capta la atención, genera confianza y motiva a la acción. El reto es que la producción de video tradicional no es escalable para campañas personalizadas. Ahí es donde entra la integración de HeyGen y HubSpot.

Al conectar HeyGen con HubSpot, puedes generar automáticamente videos personalizados en minutos sin necesidad de grabar, editar ni contar con un equipo de producción. Estos videos se pueden usar en todo el embudo, desde el alcance de ventas y la nutrición de leads hasta el onboarding, los seguimientos y la adopción del producto.

Instala la app de HeyGen en HubSpot

Empieza instalando la app de HeyGen desde el HubSpot Marketplace. Durante la instalación, HubSpot te pedirá permiso para ver y administrar los datos de tu CRM. Esto le permite a HeyGen generar videos usando la información de contacto almacenada en HubSpot.

Como parte de la configuración, se agregan dos propiedades personalizadas de contacto. Una almacena la URL de la página de compartir el video de HeyGen y la otra almacena la URL de una vista previa en GIF. Estas propiedades se usan para insertar videos personalizados directamente en los correos electrónicos.

También se crea una lista activa de contactos. De forma predeterminada, esta lista incluye a todos los contactos de marketing. Cualquier contacto que se agregue a esta lista se vuelve elegible para la generación de videos personalizados.

También verás una plantilla de correo electrónico de marketing creada para ti. Este correo incluye el módulo HTML necesario que hace referencia al video de HeyGen y a las propiedades del GIF. El correo no se publica de forma predeterminada, así que tendrás que revisarlo y completar los campos requeridos antes de enviarlo.

Entiende el flujo de trabajo de HubSpot

Durante la instalación se crea un flujo de trabajo llamado “Generate HeyGen Video for a Contact”. Este flujo de trabajo impulsa la creación y entrega de videos, y comienza en estado inactivo.

El primer paso del flujo de trabajo es la inscripción. Cualquier contacto que se agregue a la lista activa se inscribe automáticamente.

El segundo paso es la generación de video. Aquí es donde HeyGen crea un video personalizado para cada contacto y actualiza las propiedades personalizadas con el enlace del video y la vista previa en GIF. Este paso requiere configuración antes de poder ejecutarse.

El tercer paso se encarga de los errores. Si la generación del video falla, el flujo de trabajo termina de forma ordenada. Si tiene éxito, el flujo de trabajo continúa y envía el correo de marketing que incluye el video personalizado.

Configura la generación de video

Para terminar la configuración, abre la acción de generación de video dentro del flujo de trabajo. En el panel de la acción, pega tu token de la API de HeyGen. Puedes encontrar este token en la configuración de tu cuenta de HeyGen, en la pestaña API.

Una vez que agregues el token, HubSpot cargará tus plantillas disponibles de HeyGen. Selecciona la plantilla que quieras usar. Si tu plantilla incluye variables, asigna cada una a la propiedad de contacto correspondiente en HubSpot.

Las variables más comunes incluyen nombre, empresa o ubicación. Al asignar estos campos, el video puede llenarse dinámicamente con los datos de cada registro de contacto. Si tu plantilla usa menos variables de las que hay disponibles, puedes dejar los campos que no uses en blanco.

Si todavía no tienes una plantilla, crea una en HeyGen antes de regresar a HubSpot.

Publica y lanza

Una vez que todo esté configurado, publica el flujo de trabajo y envía el correo de marketing. A partir de ese momento, cada nuevo contacto que se agregue a la lista activa generará automáticamente un video personalizado y lo recibirá por correo electrónico.