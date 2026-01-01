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Integración con Adobe

Aprende cómo integrar Adobe Express con HeyGen para que puedas pasar sin esfuerzo del diseño creativo a videos dinámicos con IA. Ya seas una persona de marketing puliendo una campaña, un diseñador creando contenido o un creador que busca escalar, esta integración te ayuda a mantener todo en un solo flujo de trabajo optimizado.

Configura la integración

Desde tu panel de HeyGen, ve a Apps y abre Integrations, luego selecciona el plugin de Adobe Express. Se te pedirá que inicies sesión en tu cuenta de Adobe o que crees una si todavía no tienes una.

Una vez que hayas iniciado sesión en Adobe Express, si no se te dirige automáticamente al plugin de HeyGen, haz clic en Add-ons en la navegación izquierda. Busca HeyGen y haz clic en Add para instalar el plugin. Después de la instalación, HeyGen estará disponible directamente dentro de Adobe Express.

Agrega un avatar y crea tu video

Empieza seleccionando el avatar de IA que quieras usar. Después, agrega tu guion. Haz clic en Texto debajo de Agrega tu guion, luego pega un guion que ya tengas escrito o escribe uno directamente en el editor.

Después de agregar tu guion, elige una voz. Primero, selecciona el idioma y el género que coincidan con tu avatar. Luego verás varias opciones de voz con diferentes tonos, niveles de energía y estilos. Elige la que mejor se adapte a tu mensaje.

Si prefieres usar tu propio audio, haz clic en Audio y sube un archivo desde tu dispositivo. Los formatos compatibles incluyen MP3, M4A y WAV.

Genera y agrega el video a tu diseño

Cuando todo esté listo, haz clic en Generate your video y deja que HeyGen se encargue del resto. Cuando el video esté terminado, haz clic en Add to design.

Ahora puedes arrastrar y colocar el video en cualquier parte de tu lienzo de Adobe Express.

Personaliza y finaliza tu proyecto

Con el video agregado, puedes personalizar por completo tu diseño usando las herramientas de Adobe Express. Agrega música de stock, texto, gráficos y otros elementos de diseño para mejorar tu composición.

Si quieres incluir varios videos de avatar, simplemente repite los mismos pasos para generar y agregar más clips de HeyGen.

Cuando tu proyecto esté listo, puedes descargarlo o compartirlo directamente. Si decides compartir un enlace, puedes controlar el acceso o hacerlo disponible para cualquier persona que tenga el enlace.