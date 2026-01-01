HeyGen se integra con Canva para que la creación de video sea más rápida y accesible. Con esta integración, puedes llevar avatares y videos de HeyGen directamente a tus diseños de Canva, combinando video con IA realista con las herramientas de diseño simples y colaborativas de Canva.
Conecta HeyGen con Canva
Empieza abriendo tu panel de HeyGen y haciendo clic en Integrations. Busca la integración de Canva y haz clic para conectarla. Esto vincula tu cuenta de HeyGen con Canva, lo que te permite acceder a las funciones de HeyGen directamente dentro de tu flujo de trabajo de diseño en Canva.
Agrega contenido de HeyGen a tu diseño de Canva
Una vez conectado, abre tu diseño en Canva. Desde ahí, puedes integrar HeyGen en tu proyecto agregando un avatar, insertando tu guion y eligiendo una voz que se adapte a tu mensaje. A medida que tu video con avatar va tomando forma, puedes seguir puliendo el diseño, los elementos visuales y el estilo general usando las herramientas de diseño de Canva.
Exporta y comparte tu video
Cuando estés satisfecho con el resultado final, haz clic en Compartir en la esquina superior derecha de Canva y selecciona Descargar. Tu video con avatar de IA ahora está listo para compartirse donde tú quieras.