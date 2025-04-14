Create professional election campaign videos from a written script in minutes. Whether you're running for local office or coordinating a national campaign, the election video maker lets you produce polished, on-message videos without cameras, crews, or editing experience. Write your message, choose your style, and get a broadcast-ready video automatically.
Por qué las marcas eligen HeyGen como creador de vídeos para elecciones
Creación rápida de vídeos promocionales de campaña a partir de guion
Convierte el guion de tu campaña en un vídeo promocional terminado en cuestión de minutos. Pega tus puntos clave, posiciones políticas o texto de llamada a la acción, y el generador de vídeo con IA crea automáticamente un anuncio político profesional en vídeo a partir de tus palabras. Sin guiones técnicos ni retrasos de producción. Tu mensaje llega a tu público objetivo el mismo día que lo escribes, no semanas después de una grabación.
Alcance multilingüe a votantes en todos los canales
Llega a cada votante de tu distrito, sin importar el idioma que hablen en casa. El traductor de vídeo con IA integrado convierte tu vídeo original a más de 175 idiomas con sincronización labial precisa y una voz natural. Graba una sola vez y localiza al instante en todos los canales que necesites — desde Facebook e Instagram hasta televisión y soportes digitales de exterior. Los equipos de campaña que antes pasaban meses produciendo contenidos multilingües ahora pueden cubrir todas las comunidades lingüísticas en una sola tarde.
Presentador profesional sin grabación frente a la cámara
Ofrece una presencia en pantalla pulida y creíble sin necesidad de contratar a un equipo de cámara. Elige entre más de 500 generadores de humanos con IA presentadores de stock o crea un presentador personalizado a partir de una sola foto utilizando la tecnología de avatar fotográfico con IA. Sin croma, sin equipos de iluminación, sin problemas de agenda. El mensaje de tu candidato aparece en pantalla siempre con calidad de emisión, eliminando la necesidad de contratar costoso talento de producción.
Branding basado en plantillas para cada formato de campaña
Cada canal de campaña tiene requisitos de formato diferentes: anuncios para televisión, clips para redes sociales, resúmenes de asambleas públicas, llamamientos para recaudar fondos. Empieza con una plantilla adaptada a cada ubicación, desde anuncios completos para YouTube hasta reels móviles de 15 segundos. Aplica una sola vez los colores de tu campaña, el logotipo y la tipografía mediante la interfaz de arrastrar y soltar, y todos los vídeos que produzcas se mantendrán automáticamente alineados con tu marca. La herramienta de guion a vídeo facilita redimensionar y perfeccionar cada formato sin tener que reconstruirlo desde cero.
Creación de vídeos escalable en todo el ciclo de la campaña
Una sola campaña necesita decenas de vídeos: vídeos de anuncio, explicaciones de políticas, clips para reclutar voluntarios, mensajes para movilizar el voto y contenido de respuesta rápida. El motor de texto a vídeo permite que cualquier miembro del equipo produzca vídeos de campaña política con calidad de emisión a partir de un guion, sin necesidad de experiencia en producción. Pasa de un vídeo a la semana a un vídeo al día sin aumentar el personal ni el presupuesto.
Casos de uso del creador de vídeos electorales
Recording a formal launch video traditionally means booking a professional crew, finding a suitable location, and spending days in post-production. With an election video maker, write your announcement script, choose a professional visual style, and generate a polished launch video in minutes. Campaigns that used to wait two weeks for a finished announcement video now release them the same afternoon the decision is made.
Voters engage more with video than written position papers, but producing policy explainers used to require narrators, motion graphics teams, and expensive editing. Use the AI video explainer to convert dense policy text into clear, watchable video content. Break down housing policy, tax positions, or education platforms in a format that connects with your audience and is easy to share.
Districts with diverse language communities require separate outreach materials for each group. Producing the same message in five languages once meant five separate production budgets. With AI dubbing, a single election video converts into every target language with natural-sounding audio and accurate lip-sync, letting your get-out-the-vote campaign reach every household without rebuilding content from scratch.
After a town hall or debate, campaigns need rapid-turnaround recap content before the news cycle moves on. Use the AI video editor to produce clean, branded video ads from post-event talking points within hours of the event. Add a subtitle generator and engaging graphics to make every recap accessible and scroll-friendly across social media platforms.
Fundraising videos that showcase a real candidate with a compelling, emotional message consistently outperform text-based emails. Use the AI spokesperson to produce persuasive, personalized fundraising appeals at scale without filming each one. Swap messaging for different donor segments, test different calls to action, and publish new fundraising videos as often as your campaign needs them.
Building a ground game means onboarding hundreds of volunteers quickly, often across multiple locations. Use the training video tool to produce consistent canvassing guides, phone banking scripts, and organizer briefings that every volunteer watches before their first shift. Update the content as campaign priorities shift and redistribute the new version the same day, without reshooting anything.
Cómo funciona un creador de vídeos electorales
Pasa de un guion a un vídeo electoral listo para campaña en cuatro pasos, sin rodajes, sin software de edición y sin necesidad de experiencia en producción.
Abre el editor y escribe o pega el mensaje de tu campaña. Añade tus puntos clave de programa, el llamamiento al voto o el texto de tu anuncio. La plataforma lee tu guion y prepara automáticamente la estructura de las escenas, el tiempo y la narración.
Elige un presentador, una plantilla y un formato visual que encajen con el tono de tu campaña. Selecciona la relación de aspecto y los colores de marca para mantener una identidad de campaña coherente en todos los vídeos que produzcas.
Añade el logotipo de tu campaña, ajusta el estilo del subtítulo, perfecciona la voz de la narración y revisa el desglose de escenas. Realiza cambios desde el editor de texto sin tocar la línea de tiempo ni la configuración de exportación.
Renderiza el vídeo electoral finalizado y descárgalo para emitirlo en televisión, redes sociales o por correo electrónico. Localízalo a más idiomas con un solo clic para llegar a todas las comunidades de votantes de tu distrito.
Un creador de vídeos electorales es una herramienta que convierte guiones de campaña escritos en vídeos terminados con calidad de emisión, sin necesidad de grabar ni editar. Escribes tu mensaje, eliges un formato visual y un presentador, y la plataforma genera el vídeo automáticamente, incluyendo narración, estructura de escenas, textos en pantalla y elementos de marca. El resultado es un vídeo pulido, listo para televisión, redes sociales, correo electrónico o anuncios digitales en cuestión de minutos en lugar de días.
Sí. Puedes crear un presentador profesional a partir de una sola foto utilizando la tecnología de avatar fotográfico, que genera un orador en pantalla realista que interpreta tu guion sin necesidad de grabar. Como alternativa, elige entre más de 500 presentadores prediseñados en la biblioteca de avatares de IA.
La mayoría de los vídeos están listos pocos minutos después de enviar tu guion. Para contenido de respuesta rápida tras un debate, una noticia o un anuncio de un oponente, puedes pasar de un punto de mensaje escrito a un vídeo terminado en menos de diez minutos. Las campañas que antes necesitaban de dos a tres días para producir una respuesta ahora pueden publicarla el mismo día.
Sí. La plataforma genera videos con calidad de estudio, adecuados para anuncios de televisión, anuncios pre-roll, campañas de YouTube y publicaciones en redes sociales. Puedes controlar la marca, el formato, las transiciones y la calidad de la narración. El resultado cumple con las especificaciones técnicas exigidas por las principales plataformas publicitarias y canales de emisión, sin necesidad de trabajo adicional de postproducción.
Un solo vídeo electoral puede localizarse a más de 175 idiomas utilizando el traductor de vídeo, que conserva la forma de expresarse del presentador original mientras produce una narración precisa y sincronización labial en cada idioma de destino. Un único vídeo para animar al voto puede cubrir español, vietnamita, mandarín, árabe y decenas de otros idiomas a partir de un solo archivo fuente, sin necesidad de producciones independientes para cada versión lingüística.
No hay límite en la cantidad de vídeos que puedes producir. Los mensajes de campaña cambian constantemente a lo largo de un ciclo electoral, y cada actualización del guion solo tarda unos minutos en regenerarse. Edita el texto, vuelve a renderizar y distribuye la versión actualizada. No hay que volver a grabar, ni volver a contratar al equipo, ni esperar a un editor. Las campañas pueden publicar contenido de vídeo nuevo a diario sin sobrecargar los recursos de producción.
La producción tradicional de vídeos políticos suele costar entre 5.000 y 25.000 dólares por anuncio terminado y tarda de una a tres semanas por vídeo. Un creador de vídeos para campañas electorales ofrece el mismo resultado con calidad de emisión por una fracción del coste y lo entrega en cuestión de minutos. Los usuarios de HeyGen informan de una reducción de hasta el 70 % en los costes de producción. Para las campañas de menor rango con presupuestos limitados, esto hace que los anuncios políticos profesionales sean accesibles a una escala que antes estaba reservada a operaciones con una financiación considerable.
Sí. La clonación de voz con IA te permite clonar tu propia voz a partir de una breve muestra de audio, de modo que la narración de cada vídeo suene exactamente como tú, sin necesidad de sesiones de grabación adicionales. Tu voz se aplica a todos los vídeos que produzcas, y las actualizaciones de los guiones utilizan automáticamente la misma voz clonada, manteniendo tu mensaje coherente en toda la campaña.
Sí. Utiliza la herramienta PDF a vídeo para convertir automáticamente documentos de políticas, presentaciones informativas o materiales impresos en contenido de vídeo narrado. La herramienta PPT a vídeo hace lo mismo con archivos de PowerPoint. Ambas herramientas extraen el contenido, crean una estructura de escenas y generan un vídeo narrado final sin necesidad de edición manual.
Sí. Hay un plan gratuito disponible que no requiere tarjeta de crédito y te permite generar vídeos y explorar las funciones principales sin coste alguno. Los planes de pago, a partir de 24 $ al mes, desbloquean la clonación de voz, vídeos de mayor duración y acceso completo a la biblioteca de presentadores y a la generación de contenido multilingüe. Las campañas de nivel local y de base pueden empezar a producir contenido de vídeo profesional el mismo día que se registran, sin ningún compromiso inicial.
Sí. Puedes subir tus propios vídeos, imágenes y audio directamente al editor para crear un anuncio político en vídeo que combine recursos reales de la campaña con elementos generados por IA. Añade banners de texto, aplica filtros y conecta tus recursos visuales con narración generada por IA para producir un vídeo final de alta calidad. Esto es especialmente útil para campañas que quieran utilizar grabaciones de eventos o mítines junto con contenido generado, sin tener que cambiar de herramienta o plataforma.
Puedes publicar vídeos de campañas políticas directamente en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y en cualquier sitio web o plataforma de correo electrónico que acepte archivos de vídeo estándar. El editor incluye herramientas de cambio de tamaño para que cada vídeo se exporte automáticamente en el formato y la relación de aspecto correctos para cada plataforma. Descarga el archivo final, conecta tus cuentas y distribuye el contenido a todos los canales en un único flujo de trabajo, sin tener que reformatear el contenido manualmente.
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