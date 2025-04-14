La producción tradicional de vídeos políticos suele costar entre 5.000 y 25.000 dólares por anuncio terminado y tarda de una a tres semanas por vídeo. Un creador de vídeos para campañas electorales ofrece el mismo resultado con calidad de emisión por una fracción del coste y lo entrega en cuestión de minutos. Los usuarios de HeyGen informan de una reducción de hasta el 70 % en los costes de producción. Para las campañas de menor rango con presupuestos limitados, esto hace que los anuncios políticos profesionales sean accesibles a una escala que antes estaba reservada a operaciones con una financiación considerable.