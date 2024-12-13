Creación de vídeos con IA

Ve del texto al vídeo instantáneamente

HeyGen facilita la conversión de cualquier guion, nota o entrada de blog en un vídeo de calidad profesional. Utiliza avatares de IA, voces y plantillas para crear vídeos explicativos, contenido para redes sociales o introducciones para YouTube con solo unos clics.

Mejores prácticas para obtener mejores resultados de texto a video

Para sacar el máximo partido al generador de vídeos AI de HeyGen:

  • Escribe frases concisas y contundentes para mantener un ritmo ágil.
  • Elige la relación de aspecto adecuada para tu plataforma (horizontal, cuadrado, vertical)
  • Selecciona un avatar e inteligencia artificial con una voz que se alinee con tu tono.
  • Añade subtítulos para mejorar la retención y la accesibilidad.
  • Utiliza cortes de escena o espaciado entre párrafos para un mejor flujo visual
Sin Costo, Sin Trampa, Solo Creación de Video AI Gratis

Olvídate de los límites de prueba y las complicaciones con las marcas de agua. El generador gratuito de texto a video de HeyGen ofrece una experiencia fluida desde el principio. En comparación con herramientas como Pictory, Lumen5 o Designs.ai, HeyGen ofrece:

  • No es necesario realizar un pago para probar
  • Uso ilimitado de avatares de IA y plantillas
  • Exportar sin marcas de agua
  • Renderizado rápido y sincronización de voz

Crea vídeos que parezcan haber sido realizados en un estudio, utilizando solo tus palabras.

¿Cómo funciona?

Cómo crear un vídeo a partir de texto con HeyGen

Utiliza tus palabras para crear vídeos profesionales y compartibles en solo unos pocos pasos.

Paso 1

Introduzca su guion

Manténlo breve o extenso, lo convertiremos en escenas.

Paso 2

Elige un Avatar y Voz de IA

Ve por lo realista o animado, elige cualquier idioma.

Paso 3

Personalizar visuales y estilo

Cambia fondos, añade logotipos o ajusta el diseño.

Paso 4

Genera y comparte tu vídeo

Descargar en HD sin marca de agua.

Tipos de Avatar

Infinitas maneras de representar tu avatar.

Clónate a ti mismo, genera con IA o elige de nuestra biblioteca de avatares de stock.

Clónate para crear un gemelo digital. Genera un avatar que no existe con la inteligencia artificial. Encuentra un avatar comunitario. O elige de nuestra biblioteca de imágenes. Tenemos más de 500 avatares para que elijas.

Avatar IV

Avatar IV es nuestro modelo más avanzado hasta la fecha. Convierte una sola foto y un guion en un avatar parlante realista, ya sea de humanos, mascotas, extraterrestres o cualquier cosa que puedas imaginar.


Avatar de Vídeo

Un avatar de vídeo te permite estar en dos lugares al mismo tiempo, perfecto para creadores de contenido, profesionales de negocios e influencers digitales.

Foto Avatar

Tu avatar fotográfico puede transformarse en una versión animada de ti mismo, proporcionando movimientos y expresiones realistas mientras mantiene una apariencia natural.

Avatar Generativo

Genera avatares de IA, fotos y vídeos a partir de textos, perfecto para negocios, redes sociales y más.

Avatar Interactivo

Lleva el compromiso al siguiente nivel con un avatar interactivo que responde en tiempo real, haciendo que las interacciones virtuales sean más auténticas.

Avatar Predeterminado

Crea avatares de stock personalizados para vídeos con la tecnología avanzada de HeyGen. Mejora tus vídeos con visuales únicos, dinámicos e interesantes impulsados por IA.

Traductor de IA

Habla todos los idiomas.

Tu avatar habla cualquier idioma a la perfección.

La localización de video con inteligencia artificial de HeyGen adapta el contenido para diferentes idiomas y culturas, asegurando un habla natural, sincronización labial perfecta y un compromiso sin interrupciones. Las empresas pueden crear avatares AI realistas, traducir videos a más de 70 idiomas y personalizar voces para dialectos regionales. Con la adaptación cultural impulsada por IA, las marcas pueden conectar de manera auténtica con audiencias globales.

Casos de uso

De creadores a comercializadores.

Más de 100 casos de uso para HeyGen.

Preguntas frecuentes sobre el generador de vídeos con IA

¿Qué es HeyGen?

HeyGen es una plataforma de vídeo potenciada por IA que permite a los usuarios crear vídeos de alta calidad sin esfuerzo. Desde avatares IA realistas hasta la clonación de voz multilingüe, HeyGen empodera a empresas y creadores para escalar la producción de contenido con facilidad.

Reconocido como el Producto de Crecimiento Más Rápido Nº 1 de G2 en los Premios al Mejor Software de 2025, HeyGen está transformando la forma en que se crean los videos para marketing, ventas y capacitación.

¿Es HeyGen un generador de vídeos AI gratuito?

¡Sí! HeyGen ofrece un generador de vídeos AI gratuito que permite a los usuarios crear vídeos con características básicas sin ningún costo. Para personalización avanzada, exportaciones de mayor calidad y herramientas AI adicionales, los usuarios pueden actualizar a un plan premium.

¿Cómo funciona un generador de vídeos con IA?

Los generadores de vídeo con IA utilizan inteligencia artificial para convertir texto en contenido de vídeo atractivo. Aplican modelos de aprendizaje profundo para generar visuales realistas, automatizar locuciones y sincronizar movimientos, haciendo que la creación de vídeos sea rápida y sin esfuerzo.

¿Cómo mejoran los avatares de inteligencia artificial el contenido de video?

Los avatares de IA aportan un toque personal a los vídeos imitando el habla y las expresiones humanas. Eliminan la necesidad de apariciones en cámara mientras garantizan una presentación profesional y atractiva para marketing, educación y entretenimiento.

¿Puedo convertir audio en video con HeyGen?

¡Sí! HeyGen permite a los usuarios transformar audio en video emparejando grabaciones de voz con avatares de IA, subtítulos y visuales dinámicos. Simplemente sube tu archivo de audio, elige un estilo de video y deja que la IA genere un video pulido en minutos.

¿Puedo usar texto para video en presentaciones de negocios?

Por supuesto. La IA de texto a vídeo permite a las empresas convertir guiones en presentaciones profesionales. Es ideal para materiales de formación, demostraciones de productos y vídeos explicativos sin necesidad de equipos de filmación o un equipo de producción.

¿Cuán precisa es la clonación de voz por IA en la traducción de vídeos?

La clonación de voz con IA replica el tono y estilo del hablante, asegurando que los vídeos traducidos mantengan la autenticidad. Los modelos avanzados de IA ajustan la pronunciación y el tono emocional para coincidir lo más cercanamente posible con la voz original.

¿Cuáles son los beneficios de la traducción de videos potenciada por IA?

La traducción automática de vídeos con IA amplía el alcance del contenido al convertir automáticamente los vídeos en múltiples idiomas mientras preserva la sincronización de la voz. Se utiliza ampliamente en marketing global, e-learning y localización de contenido.

¿Pueden los vídeos generados por IA reemplazar la producción de vídeo tradicional?

Los vídeos generados por IA reducen significativamente el tiempo y los costes de producción, haciendo la creación de contenido más eficiente. Aunque puede que no sustituyan completamente las producciones cinematográficas de alto presupuesto, son una excelente alternativa para el marketing, la formación y el contenido en redes sociales.

¿Se pueden personalizar los avatares de IA para la marca?

Sí, los avatares de IA se pueden personalizar con diferentes atuendos, fondos y opciones de voz para alinearse con la identidad de marca. Las empresas pueden crear avatares que coincidan con su tono profesional o la estética de sus campañas.

¿Es segura y ética la generación de vídeos mediante inteligencia artificial?

Las plataformas líderes de vídeo con inteligencia artificial priorizan la seguridad, asegurando que los avatares y el contenido generado cumplan con las pautas éticas. La transparencia, el consentimiento del usuario y el desarrollo responsable de la IA son factores clave para mantener la generación de vídeo con IA ética.

