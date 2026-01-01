Generador de Humanos con IA: Crea personas de IA realistas para tus vídeos
Sin actores. No se necesita rodaje cuando utilizas contenido generado por IA. Con el Generador de Personas con IA de HeyGen, puedes crear personas digitales realistas que interpretan tu guion de forma natural, utilizando tecnología avanzada de IA.
Genera presentadores, portavoces o personajes realistas que siempre estén listos para representar tu marca.
Aporta una presencia humana real a tus vídeos con humanos generados por IA
Crea contenido al estilo influencer por una fracción del coste, aprovechando el poder del engagement liderado por creadores y herramientas de IA avanzadas para impulsar el rendimiento.
Crea vídeos con personas impulsadas por IA al instante
Convierte guiones en vídeos con personas digitales en solo minutos. HeyGen facilita la producción de contenido profesional para TikTok, Reels, YouTube, LinkedIn y más, sin cámaras ni equipos de grabación.
Probar mensajes con diferentes humanos de IA
Experimenta con diferentes voces, tonos y personalidades. Haz pruebas A/B de tus mensajes cambiando rápidamente de persona de IA para ver cuál funciona mejor con tu audiencia.
Elige entre cientos de humanos de IA
Elige entre una amplia biblioteca de personas de IA prediseñadas. Desde profesionales formales hasta estilos cotidianos e informales, encontrarás a alguien que encaje con tu audiencia y el estilo de tu campaña.
Utiliza Humanos de IA como Presentadores de Marca Fiables
Despliega presentadores digitales coherentes que siempre se mantengan fieles al mensaje. Utiliza humanos de IA como portavoces, formadores o presentadores para representar tu marca de forma clara y profesional en todos tus vídeos, sin depender de actores ni de calendarios de rodaje.
Prueba personas, voces y estilos de locución
Prueba diferentes personas de IA, voces y tonos para perfeccionar el mensaje y el rendimiento. Cambia de presentador digital al instante para descubrir qué funciona mejor, sin retrasos de producción.
Por qué los equipos eligen Generador de Humanos con IA de HeyGen
La producción de vídeo tradicional requiere tiempo, coordinación y presupuesto. Con personas generadas por IA, los equipos crean vídeos profesionales más rápido, reducen costes y mantienen el control total del mensaje.
Amplia biblioteca de humanos de IA
Explora más de 500 personas de IA realistas diseñadas para diferentes sectores y audiencias. La biblioteca se actualiza con frecuencia, ofreciéndote nuevas opciones para mantener tu contenido relevante y atractivo.
Persona de IA específica del sector
Elige humanos de IA diseñados específicamente para las necesidades de tu sector. Utiliza una persona digital de confianza para orientación sanitaria, un profesional pulido para formación corporativa, un anfitrión cercano para vídeos de comercio minorista o una personalidad enérgica para contenido de entretenimiento.
Ahorra tiempo y costes de producción
La producción de vídeo tradicional puede requerir semanas de planificación, pero con las herramientas de IA puedes agilizar el proceso de forma significativa. Con HeyGen, te saltas las demoras. Las personas generadas por IA te permiten crear vídeos listos para publicar en cuestión de minutos, ahorrando miles en presupuesto y dándote la libertad de crear siempre que lo necesites, a la vez que humanizas tu mensaje.
Crea vídeos de personas con IAal instante
Crea vídeos con personas generadas por IA en cuatro sencillos pasos, desde el guion hasta el vídeo listo para exportar.
Elige tu persona de IA
Elige entre una biblioteca de personas de IA realistas o crea un ser humano digital personalizado.
Personaliza el aspecto y el estilo
Ajusta la apariencia, el rol, el tono y el estilo para que se adapten a tus objetivos de contenido.
Añade el guion y el idioma
Escribe tu guion y selecciona el idioma. El sistema se encarga automáticamente de la voz, la sincronización labial y los gestos, garantizando una experiencia fluida con texto generado por IA.
Genera y publica
Genera tu vídeo y expórtalo para marketing, formación o uso interno.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué es un Generador de Humanos con IA y cómo utiliza texto generado por IA?
Es una plataforma que crea videos realistas de humanos generados por IA utilizando avatares de IA. HeyGen te permite redactar el guion, personalizar y generar estos videos a gran escala.
¿Cuáles son las limitaciones de los generadores de humanos con IA?
Los generadores de humanos con IA son muy potentes, pero no sustituyen por completo todas las situaciones del mundo real. Funcionan mejor para comunicaciones guionizadas y estructuradas, como demostraciones de productos, marketing, formación y educación.
No están diseñados para actuaciones muy emocionales, conversaciones improvisadas ni interacciones en vivo complejas fuera de las integraciones compatibles.
¿Cómo utilizar un generador de humanos con IA para humanizar tu contenido?
Usar el Generador de Humanos con IA de HeyGen es sencillo. Escribes tu guion, eliges o creas un humano digital y generas tu vídeo. El sistema se encarga automáticamente de la sincronización labial, los gestos y la voz para que tu humano con IA se vea y suene de forma natural.
¿Cuáles son las funciones de los generadores de humanos con IA?
Las características clave incluyen una apariencia humana realista, voz y sincronización labial naturales, compatibilidad multilingüe, aspectos y estilos personalizables, una biblioteca de más de 500 humanos prediseñados, la posibilidad de crear gemelos digitales y una generación rápida de vídeos a partir de texto o fotos.
¿Cómo pueden los humanos de IA mejorar las campañas de marketing?
Los humanos de IA te permiten probar rápidamente muchas personas, voces y tonos diferentes, lo que los convierte en herramientas esenciales para los profesionales del marketing. Esto ayuda a identificar qué estilo convierte mejor y ahorra el coste de contratar a varios influencers o presentadores.
¿Pueden los humanos de IA representar mi marca de forma segura?
Sí, las soluciones generadas por IA están revolucionando la comunicación. Cada humano de IA es coherente, está totalmente controlado por ti y nunca se sale del mensaje, gracias a avanzados algoritmos de IA. A diferencia del talento tradicional, no existe riesgo de problemas de reputación ni de conflictos de agenda.
¿Pueden los humanos de IA ayudar en ventas?
Sí. Pueden actuar como representantes de ventas 24/7 que explican los productos, responden preguntas frecuentes mediante video y guían a los clientes potenciales para que reserven una reunión o realicen una compra.
¿Cómo ayudan los humanos de IA a los equipos globales?
Los humanos de IA pueden hablar varios idiomas al instante manteniendo una voz y una sincronización labial naturales, humanizando el texto de IA para lograr una mejor interacción. Esto hace que escalar contenido en distintas regiones sea sencillo y rentable.
¿Pueden los humanos de IA sustituir a los formadores o presentadores reales?
Pueden gestionar comunicaciones repetitivas y escalables, como la incorporación de nuevos empleados, la formación o el marketing, lo que los convierte en una herramienta muy valiosa para los equipos de marketing. Para muchos equipos, esto reduce la necesidad de sesiones en directo y acelera la entrega de contenidos.
¿Dónde puedo acceder a humanos de IA prediseñados que me ayuden a humanizar mi contenido?
HeyGen cuenta con una amplia biblioteca de avatares de IA prediseñados incluidos con el generador de avatares de IA que parecen humanos de IA de muchos nichos. Puedes elegir el que mejor se adapte a tu marca o diseñar tu propia persona de influencer personalizada.
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