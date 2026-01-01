Generador de Humanos con IA: Crea personas de IA realistas para tus vídeos

Sin actores. No se necesita rodaje cuando utilizas contenido generado por IA. Con el Generador de Personas con IA de HeyGen, puedes crear personas digitales realistas que interpretan tu guion de forma natural, utilizando tecnología avanzada de IA.

Genera presentadores, portavoces o personajes realistas que siempre estén listos para representar tu marca.