Escale contenido, ahorre tiempo y produzca videos profesionales de incorporación, cumplimiento y educativos sin las complicaciones de la producción tradicional.
Esta herramienta te permite convertir una única foto en un avatar de inteligencia artificial realista que refleja expresiones reales, movimiento e iluminación para vídeos pulidos. Puedes generar al instante clips de calidad profesional para contenido social, formación o narración de historias sin necesidad de cámaras, equipos o habilidades de edición.
Presentamos el Creador de Videos de Entrenamiento con IA Gratuito
Convierte cualquier guion o material de formación en un vídeo de entrenamiento realista con inteligencia artificial. Con nuestra plataforma, puedes crear vídeos profesionales en solo minutos. No se necesitan cámaras, estudios ni actores. Ya sea para la incorporación de empleados, contenido educativo o formación sobre cumplimiento, nunca ha sido tan fácil crear vídeos de formación de alta calidad.
Comience subiendo su presentación, PDF o materiales de formación basados en texto directamente en la plataforma. La IA procesará instantáneamente su contenido, preparándolo para la narración de video y las visuales.
Seleccione de una amplia gama de avatares realistas diseñados para representar su contenido de formación. Estos avatares son capaces de transmitir su mensaje de una manera que resuene con los alumnos
Una vez generado tu vídeo, ajusta el tono, la voz y los movimientos de tu avatar para que se adapten a tus necesidades de formación. Personaliza colores, logotipos e incluso la música de fondo para darle un toque personalizado.
Haz clic en “Generar” y en minutos, tu video de entrenamiento profesional y de alta calidad estará listo. Descárgalo y compártelo en cualquier plataforma, o intégralo directamente en tu Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS).
Características y beneficios del generador de videos de entrenamiento de IA
Con este generador de vídeos AI, tienes todo lo que necesitas para crear vídeos de formación atractivos y profesionales de manera rápida y sencilla. He aquí por qué esta plataforma es tu mejor opción para la creación de vídeos AI:
Avatares personalizables
Elige entre más de 1.100 avatares hiperrealistas, o crea uno que refleje tu imagen o la de tu marca. Cada avatar ofrece movimientos realistas y expresiones naturales, haciendo que tus vídeos sean auténticos y atractivos.
Capacidades multilingües
Traduce tu guion a más de 175 idiomas con una entrega natural y similar a la humana. Involucra a estudiantes de todo el mundo y personaliza tus vídeos para diferentes culturas y regiones.
No hace falta cámaras ni estudios
Olvídate del equipo costoso y las largas sesiones de filmación. Simplemente sube tu guion e imagen, y crea tu vídeo en minutos, con la inteligencia artificial encargándose de todos los detalles técnicos
Producción Rápida de Vídeos
Genera vídeos de entrenamiento de IA de alta calidad en minutos, lo que lo hace ideal para empresas y creadores que necesitan escalar la producción de contenido de manera eficiente.
Un generador de vídeos de formación con IA transforma tus guiones, documentos o diapositivas en vídeos de formación profesionales utilizando avatares realistas y sincronización de voz natural. Elimina la necesidad de filmar, editar y el trabajo de producción manual.
Simplemente sube tu guion o material de formación, elige un avatar y deja que la IA genere un video completo con narración, gestos y subtítulos. Puedes personalizar la marca, el tono y los visuales en minutos. ¿Necesitas ayuda para escribir guiones? Prueba el AI Video Script Generator.
Sí. Puedes subir tu propio retrato y grabación de voz para crear vídeos personalizados al estilo de un instructor. También puedes elegir entre cientos de avatares de IA y opciones de voz de IA con sonido natural.
Por supuesto. Las empresas lo utilizan para crear módulos de incorporación, actualizaciones de cumplimiento, demostraciones de productos y videos de comunicación interna. Para videos estilo presentador, también puedes explorar la AI Spokesperson Tool.
Sí. La plataforma admite más de 175 idiomas y dialectos, incluyendo acentos localizados y entrega sincronizada con el movimiento de los labios. Esto garantiza que tu contenido de formación sea accesible para estudiantes de todo el mundo.
Sin duda. Las herramientas de IA, las regulaciones y las mejores prácticas cambian rápidamente. HeyGen te permite actualizar tu contenido de formación en IA en cualquier momento sin necesidad de volver a grabar. Esto mantiene a tus equipos al día sobre políticas, flujos de trabajo y directrices de IA en evolución.
La generación suele tardar solo unos minutos. Incluso los módulos de formación más largos se pueden producir rápidamente, ayudando a los equipos a actualizar o escalar contenidos sin demoras.
La producción de videos tradicionales para el entrenamiento de IA a menudo requiere expertos en la materia frente a la cámara, estudios dedicados y equipos de edición. HeyGen reduce estos costos utilizando avatares de IA y generación de video a partir de texto, mientras sigue produciendo contenido profesional y de marca que se escala en toda su organización.
No se requiere experiencia en edición. La IA se encarga automáticamente de la narración, el tiempo, los visuales y la sincronización. Puedes comenzar a crear tu primer video de entrenamiento de inmediato a través de HeyGen Signup.
