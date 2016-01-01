Paso 1 Sube tu guion Comience subiendo su presentación, PDF o materiales de formación basados en texto directamente en la plataforma. La IA procesará instantáneamente su contenido, preparándolo para la narración de video y las visuales.

Paso 2 Elige tu avatar de IA Seleccione de una amplia gama de avatares realistas diseñados para representar su contenido de formación. Estos avatares son capaces de transmitir su mensaje de una manera que resuene con los alumnos

Paso 3 Personalizar y Personalizar Una vez generado tu vídeo, ajusta el tono, la voz y los movimientos de tu avatar para que se adapten a tus necesidades de formación. Personaliza colores, logotipos e incluso la música de fondo para darle un toque personalizado.