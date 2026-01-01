Free Online B2B Video Maker to Create Business Videos

Convierte cualquier guion en un vídeo empresarial pulido en cuestión de minutos. Un creador de vídeos B2B diseñado para marketing, ventas, formación y comunicación interna, sin necesidad de cámaras, equipos de rodaje ni software de edición.

B2B video maker creating a polished business video from a script.
141.999.561Videos generados
116.756.600Avatares generados
19.584.524Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Key Features

Features of a B2B video maker

Creador de vídeos online con IA para producir vídeos empresariales

Olvídate de la línea de tiempo en blanco y crea vídeos empresariales a partir de un simple guion. Este creador de vídeos online convierte texto en vídeo y construye tu vídeo al instante, gestionando la narración, los elementos visuales y el ritmo, para que cualquiera pueda crear vídeos pulidos sin esfuerzo, sin necesidad de empezar desde cero.

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AI online video maker turning a business script into a video.

Plantillas de vídeo gratuitas y kit de marca

Empieza con plantillas de vídeo prediseñadas en lugar de un lienzo en blanco. Aplica tu kit de marca para fijar fuentes, colores y logotipos, de modo que cada vídeo refleje tu marca al instante. Arrastra y suelta una escena preconfigurada, cambia el texto y crea en minutos vídeos pulidos para tu marca y tu negocio.

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Free business video templates and a brand kit for consistent branding.

Editor de vídeo en línea todo en uno

Edita todo desde un único panel con sencillas herramientas de edición de vídeo. Añade texto, anima gráficos, cambia fondos y reordena escenas con controles de arrastrar y soltar. El editor de vídeo con IA añade subtítulos y elementos visuales, mientras que las acciones con un solo clic eliminan el ruido de fondo para obtener resultados profesionales de alta calidad.

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All-in-one online video editor workspace for business videos.

Biblioteca de contenido multimedia de alta calidad

Extrae contenido de una biblioteca integrada de vídeos de stock libres de derechos, metraje de stock y música de stock, o sube tu propio material para combinarlo con clips seleccionados. Añade música y efectos de sonido, superpone locuciones generadas por el narrador de IA y organiza los clips de vídeo en un montaje final de material de stock.

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High-quality stock media library of royalty-free video and music.

Crea vídeos en línea y tradúcelos al instante

Reach every market without reshooting. A built-in video translator turns any video into 175+ languages with accurate lip-sync, then auto-generates a subtitle track you can edit. Add subtitles, resize each cut, and speed up repurposing of video content for videos online across social media platforms.

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Making videos online and translating them instantly into 175+ languages.

Ideas y casos de uso de vídeo B2B

Alcance de ventas personalizado a gran escala

Alcance de ventas personalizado a gran escala

Generic cold emails get ignored, and filming a clip per prospect does not scale. Use an AI spokesperson to create compelling video content that pitches your products and services, adds clear ctas, and books meetings.

Formación y incorporación de empleados

Formación y incorporación de empleados

Reshooting training footage whenever a process changes is slow and costly. Making videos from your SOPs turns updates into an easy video task: edit the training video script, regenerate, and keep new hires on current content.

Product demos and feature explainers

Product demos and feature explainers

Coordinating filming, screens, and editing delays every release. Describe the workflow, generate a professional-looking product demo video, and ship eye-catching feature walkthroughs for product launches the same week your team finishes building.

Vídeos de marketing para redes sociales

Vídeos de marketing para redes sociales

Agency timelines slow every campaign. Paste your messaging and produce marketing videos for each channel. Make videos for tiktok, build an instagram reels series, or post a quick reel, with smooth animation that lifts engagement.

Comunicaciones internas y anuncios

Comunicaciones internas y anuncios

Company updates get lost in long email threads. Turn a memo into a short AI talking head video, and give leaders an easy way to share stunning videos that reach every team with consistent messaging.

Atención al cliente y contenido de ayuda

Atención al cliente y contenido de ayuda

Writing the same answers buries your team. A tutorial video maker turns common questions into short how-to video clips, lets you make your video library self-serve, and cuts repeat tickets while customers solve problems themselves.

Cómo funciona

Cómo funciona un creador de vídeos B2B

Crea un vídeo empresarial terminado en cuatro pasos, desde un guion en blanco hasta un archivo pulido y listo para compartir.

Paso 1

Elige un estilo

Choose a template, format, and aspect ratio, then set the look and tone for your business video.

Paso 2

Añade tu guion

Pega o escribe tu guion y luego ajusta el texto, el ritmo y la entonación para que el mensaje se lea con total claridad.

Paso 3

Customize the video

Add captions, branding, backgrounds, and music, then adjust layout and timing for your audience.

Step 4

Generate and share

Renderiza el vídeo final y descárgalo en HD o 4K, publícalo o envíalo a tus canales.

Picking a style and template for a business video.
Adding a script to a business video and refining the wording.
Customizing a business video with captions, branding, and music.
Generating a finished business video and sharing it in HD or 4K.

Frequently Asked Questions (FAQs)

¿Qué es un creador de vídeos B2B y qué tipos de vídeos empresariales puede crear?

Un creador de vídeos B2B es una herramienta para empresas que convierte guiones en vídeos terminados sin necesidad de grabar ni editar. Con un único generador de vídeos con IA puedes producir vídeos para ventas, formación, demostraciones, marketing y comunicaciones internas.

¿Los vídeos B2B generados con IA tendrán la calidad profesional que nuestra marca necesita?

Yes. Avatars use natural gestures, micro-expressions, and AI lip Sync that tracks every word, so videos look studio-grade, not robotic. You control branding, layout, and tone, and brands like Shopify and HubSpot trust HeyGen for customer-facing content.

Can I upload my own footage and edit it online with this video maker?

Sí. Sube un vídeo y deja que el editor se encargue del resto. El editor de vídeo te permite recortar clips y añadir a tu vídeo los logotipos, subtítulos y música que necesites, y luego exportarlo con un solo clic, sin necesidad de instalar ningún software adicional.

¿Qué pasa si me trabo o uso muletillas mientras grabo?

Speech Cleanup edita tus tomas automáticamente. Elimina muletillas, pausas largas, falsos comienzos y repeticiones, y luego une tus mejores clips con transiciones invisibles. El resultado parece una primera toma impecable, para que no tengas que volver a grabar el mismo vídeo.

¿Por qué usar un creador de vídeos B2B en lugar de una agencia o Adobe?

Contratar agencias cuesta miles por cada vídeo, y herramientas como Adobe requieren habilidades avanzadas de edición de vídeo. Un flujo de trabajo de guion a vídeo te ofrece un creador de vídeos para tu negocio que genera vídeos en cuestión de minutos, con hasta un 70 % menos de coste y control total.

Is there a free B2B video maker, and what does it cost for teams?

Yes. HeyGen offers a free plan to create videos and test core features with no credit card. Paid plans start at $24 per month, and the Business plan adds unlimited videos, 4K export, team workspaces, and SSO for teams scaling video across departments.

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