Un eliminador de ruido de fondo integrado elimina el zumbido de la sala, el ruido del micrófono y las interferencias ambientales al mismo tiempo que limpia los muletillas. Una sola subida, una sola exportación, sin tener que encadenar un potenciador de audio independiente, un generador de subtítulos y un editor de vídeo para conseguir un sonido con calidad de estudio.