Limpieza de voz con IA para tomas de vídeo impecables
Convierte grabaciones de voz desordenadas en vídeos pulidos sin saltos bruscos. Speech Cleanup elimina muletillas, pausas, repeticiones y ruido de fondo de archivos de audio y vídeo, y luego une las imágenes para que cada corte resulte imperceptible.
Funciones de la limpieza de voz con IA
Eliminación de muletillas y «eh» al subir el archivo
La herramienta detecta y elimina «eh», «em», «ya sabes» y otros muletillas similares justo después de la carga. Funciona con pódcasts de formato largo, publicaciones breves para redes sociales y vídeos de personas hablando a cámara en cualquier formato habitual, de modo que la locución suena segura y fluida sin tener que volver a grabar ni una sola frase.
Transiciones invisibles entre cortes
Corta el audio y reconstruye los fotogramas alrededor de cada edición. Mientras que las herramientas solo de audio dejan saltos bruscos en tu vídeo, Speech Cleanup mezcla micromovimientos entre los cortes para que el resultado final parezca una toma continua y fluida, no un mp4 pegado a trozos.
Eliminador de ruido de fondo integrado
Un eliminador de ruido de fondo integrado elimina el zumbido de la sala, el ruido del micrófono y las interferencias ambientales al mismo tiempo que limpia los muletillas. Una sola subida, una sola exportación, sin tener que encadenar un potenciador de audio independiente, un generador de subtítulos y un editor de vídeo para conseguir un sonido con calidad de estudio.
Falsos comienzos y recuperación de repeticiones
Corrige las dobles tomas, las frases reiniciadas y los momentos de «déjame intentarlo de nuevo» en cada clip de tu línea de tiempo. Marca la toma buena y la herramienta la integra en el montaje, eliminando la versión descartada y manteniendo un ritmo natural en todo el vídeo.
Recorte de silencios largos y espacios en blanco
La herramienta reduce las pausas largas, los silencios por respiración y el tiempo muerto en toda la grabación sin que tu voz suene acelerada ni robótica. También mejora el audio de los fragmentos que se mantienen, para que el podcast o vídeo final se sienta humano, no editado por una máquina.
Casos de uso de limpieza de voz
Episodios de pódcast en vídeo para YouTube
Record raw and ship clean. The tool turns a 90-minute video podcast recording into a publish-ready episode, removing fillers and dead air so the final cut feels tight on YouTube and Spotify without any manual editing work on the video.
Vídeos de presentador para creadores de YouTube
Skip the re-shoots. Read your script naturally, let the tool remove every "um" and false start across the upload, and export a confident on-camera take you can pair with text to video for fully scripted segments.
Cursos en línea y tutoriales de formación
Course recordings are full of self-corrections and retakes. Clean them up in a single pass so your educational video flows lesson-to-lesson without learners spotting the edits, the cuts, or the production gaps between each take.
Grabaciones de demostraciones de ventas y productos
Demo recordings rarely land on the first try, even with a script. The tool removes the hesitations and "let me show you that again" moments across the whole video, leaving a polished walkthrough you can drop into emails and decks.
Shorts para redes sociales, Reels y TikToks
Cut faster, post faster. A ten-minute raw recording becomes a sub-sixty-second short with the rambling removed and the visuals locked in sync, ready for YouTube Shorts, TikTok, and Instagram Reels without manual trimming on the timeline.
Grabaciones de entrevistas y seminarios web
Multi-speaker interviews are filler-word minefields with cross-talk and overlapping audio between speakers. The tool handles each speaker independently, removes stutters and dead air across both tracks, and keeps the conversation moving without choppy jump cuts.
Cómo funciona la limpieza de voz con IA
Limpia cualquier grabación de voz en cuatro pasos, desde la carga del audio o vídeo sin procesar hasta la revisión y la obtención de un archivo depurado listo para publicar.
Sube audio o vídeo
Sube un archivo de audio o vídeo. Admite mp4, mov, mp3 y wav, incluso para contenidos de larga duración.
Elige las opciones de limpieza
Activa o desactiva las muletillas, los silencios largos, el ruido de fondo y las repeticiones antes de procesar.
Revisa cada edición
Previsualiza el corte limpio. Omite o restaura cualquier edición. La IA te muestra cada cambio antes de confirmarlo.
Exportar el archivo limpio
Exporta el archivo mp4 o de audio final. Descárgalo, compártelo o envíalo para traducirlo o mejorarlo.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿En qué consiste exactamente la limpieza de voz con IA y cómo funciona en los vídeos?
La limpieza de voz con IA es una depuración de audio automatizada que elimina muletillas, pausas, falsos comienzos y ruido de fondo de una grabación de voz. HeyGen analiza tu audio o vídeo, detecta cada elemento objetivo, lo elimina y reconstruye las transiciones visuales para que los cortes se vean continuos.
¿Eliminar las muletillas de mi vídeo dejará cortes bruscos visibles?
No. Esta es la diferencia fundamental entre Speech Cleanup y las herramientas de limpieza de voz solo de audio. Cuando los competidores eliminan una muletilla de un vídeo, la imagen da un salto. HeyGen reconstruye los fotogramas entre los cortes para que la persona que habla se vea continua, incluso después de decenas de ediciones.
¿En qué se diferencia HeyGen Speech Cleanup de Adobe Enhance Speech o Cleanvoice AI?
Adobe Enhance Speech se centra en mejorar la voz y la calidad del audio. Cleanvoice AI es un limpiador de voz con IA gratuito que elimina muletillas de los pódcasts. HeyGen Speech Cleanup hace ambas cosas y, además, se encarga también del vídeo, de modo que los cortes en las tomas hablando a cámara siguen siendo invisibles en pantalla.
¿Puedo revisar y aprobar cada edición antes de que se exporte el vídeo?
Sí. Speech Cleanup muestra cada muletilla detectada, pausa y segmento de ruido en un panel de vista previa. Omite, restaura o acepta cada uno. No se elimina nada sin tu aprobación, lo que evita los recortes automáticos demasiado agresivos por los que se conocen otras herramientas de limpieza.
¿La herramienta funciona con grabaciones largas de pódcasts y seminarios web?
Sí. La herramienta admite grabaciones largas, incluidos episodios completos de pódcast, seminarios web y vídeos de entrevistas en una sola carga. Procesa el archivo completo sin dividirlo en fragmentos, de modo que tu edición se mantiene en un solo lugar desde el inicio hasta la exportación.
¿Puede eliminar tanto el ruido de fondo como las muletillas y las pausas?
Sí, en la misma pasada. La herramienta utiliza un eliminador de ruido integrado junto con la eliminación de muletillas, el recorte de silencios largos y la recuperación de tomas repetidas, por lo que no necesitas subir tu grabación de voz gratuita a un mejorador de audio por separado primero.
¿Mi voz seguirá sonando natural y humana después de la limpieza?
Sí. La herramienta recorta silencios y muletillas sin comprimir tu forma de hablar y aplica una ligera mejora de voz para aumentar la claridad. Si una toma no se puede salvar, regenera la frase con clonación de voz con IA usando tu propio clon de voz.
¿Qué formatos de archivo de audio y vídeo se admiten para la carga y la exportación?
Sube archivos de audio en formato mp3, wav o mov, además de vídeo en la mayoría de los formatos habituales. Exporta el vídeo limpiado con el audio integrado o como un archivo de audio independiente si solo necesitas la pista de voz limpia para un pódcast o una locución.
¿Puedo usar la herramienta con un vídeo en un idioma que no sea inglés?
Sí. Detecta muletillas y pausas en varios idiomas. Después de procesarlo, pasa el archivo por el traductor de vídeo con IA para doblarlo a más de 175 idiomas con sincronización labial, de modo que una sola grabación depurada se convierta en un recurso multilingüe.
¿En qué se diferencia esto de otras herramientas de edición de vídeo con IA?
Otras herramientas de vídeo con IA o bien solo limpian el audio (dejando saltos bruscos en la imagen) o bien reconstruyen toda la escena a partir de texto. Este flujo de trabajo es el único que conserva tu toma real frente a la cámara y la limpia como lo haría un editor humano, sin obligarte a repetir la grabación ni a usar un reemplazo sintético.
¿Hay una prueba gratuita o alguna forma de limpiar el audio gratis primero?
Sí. HeyGen ofrece un plan gratuito, para que puedas limpiar una grabación en un archivo real primero sin necesidad de tarjeta. Los planes de pago desbloquean cargas más largas, exportaciones de mayor calidad y el flujo de trabajo completo del generador de vídeo con IA.
¿La limpieza de voz con IA ahorra realmente tiempo a los creadores de vídeo en la práctica?
Sí. Creadores como Anton Voroniuk ahorran 15,5 horas a la semana y reducen los costes de producción 40 veces al combinar el editor de vídeo con IA con la limpieza automatizada, en lugar de recortar manualmente cada toma.
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