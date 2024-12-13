Veröffentlicht am 15. November 2024

KI-Bildschirmaufzeichnung, generative KI-Videos und realistischer Avatar-Ersteller

Wir freuen uns, unsere November-Updates zu teilen! Diesen Monat können Sie jetzt AI-Videos von sich selbst erstellen, indem Sie nur Textaufforderungen verwenden. Mit HeyGen kann jeder Videos 10-mal schneller und günstiger als mit traditionellen Produktionsmethoden erstellen, dank unserer Funktionen des AI-Video-Generators.

Produktaktualisierungen die Sie lieben werden

Generative KI-Video-Avatare

Aufforderungsvideos von dir selbst

Laden Sie ein Foto hoch, geben Sie eine Aufforderung ein und erzeugen Sie ein Video von sich selbst in jeder Umgebung – keine Filmaufnahmen erforderlich. Erstellen Sie in Sekunden lebensechte Szenen, von Porträtaufnahmen bis zu Kostümen. Mit der KI verändert die Videoproduktion und der Funktion Add Motion bewegt sich Ihr realistischer Avatar entsprechend Ihrem Skript, und der Hintergrund reagiert – beschreiben Sie es einfach, und wir werden es mit unserer KI-Videomacher-Technologie zum Leben erwecken.

Präsentieren Sie Ihre Avatar-Funktion in einer Demo mit dem Gastgeber und erstellen Sie ein Foto-Avatar-Overlay.Präsentieren Sie Ihre Avatar-Funktion in einer Demo mit dem Gastgeber und erstellen Sie ein Foto-Avatar-Overlay.

Foto-Avatare

Virtueller Avatar mit Bewegung

Erstelle virtuelle Avatare in jedem Stil, jeder Pose oder Umgebung – kein Casting oder keine Locations nötig. Kreiere ausdrucksstarke Charaktere in Sekunden. Von Meditationen im Himalaya bis zu Cyberpunk-Aufnahmen in Tokio, Kreative beleben bereits animierte Geschichten mit unseren KI-Videoerstellungstools zum Leben und erforschen die kognitive Wirkung von Avataren.

Ein virtueller Avatar mit Bewegungsfunktionen zeigt vielfältige Charaktere in Urlaubs-, Cyberpunk-, königlichen und Bergmönch-Stilen.Ein virtueller Avatar mit Bewegungsfunktionen zeigt vielfältige Charaktere in Urlaubs-, Cyberpunk-, königlichen und Bergmönch-Stilen.

KI-Übersetzer

KI-Videotranslator

HeyGen geht über das Synchronisieren und Lippenabgleich hinaus, um intelligentere und klarere Videoübersetzungen zu liefern. Entfernen Sie Hintergrundmusik, verbessern Sie die Stimmqualität und lassen Sie jedes Wort mit unseren AI-Sprachwerkzeugen hervorstechen. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit globalen Trends in KI-gesteuerten Übersetzungstechnologien, und verbessern Sie Ihr Storytelling-Erlebnis mit unseren Videoübersetzer-Funktionen.

Die Demo der Video-Übersetzungseinstellungen zeigt die aktivierten Sprachverbesserungsoptionen in der HeyGen UI.Die Demo der Video-Übersetzungseinstellungen zeigt die aktivierten Sprachverbesserungsoptionen in der HeyGen UI.

Chrome-Erweiterung

KI-Bildschirmaufzeichnung

Jetzt können Sie HeyGen-Avatare zu Ihren Bildschirmaufnahmen hinzufügen, um eine Nachricht zu senden, während die Kamera ausgeschaltet bleibt. Verwenden Sie unsere sprachgesteuerte Google Chrome-Erweiterung, um Ihren Bildschirm aufzunehmen, und dann wird HeyGen automatisch geöffnet, sodass Sie Ihren Avatar bearbeiten und hinzufügen können. Wählen Sie Ihren digitalen Zwilling oder eines unserer vielfältigen Ensemblemitglieder aus, um Ihre Videos weiter zu personalisieren.

Installieren Sie die HeyGen AI-Bildschirmaufzeichnungs-Chrome-Erweiterung, um eine Demo mit ausschließlich Sprachaufzeichnung für die Avatar-Integration zu erhalten.Installieren Sie die HeyGen AI-Bildschirmaufzeichnungs-Chrome-Erweiterung, um eine Demo mit ausschließlich Sprachaufzeichnung für die Avatar-Integration zu erhalten.

API

API-Suite für die Erstellung von KI-Videos

Wir bieten jetzt eine API-Suite für Entwickler, Unternehmer und Vermarkter, die ihre Inhaltsproduktion automatisieren und skalieren möchten. Bringen Sie KI-Videos in Ihre App, Website oder Produkte. Unsere API ermöglicht es Ihnen, Avatar-Videos einzubetten, Videos zu lokalisieren und interaktive Avatare zu integrieren. Fesseln Sie, knüpfen Sie Verbindungen und erweitern Sie Ihre Reichweite mit Videoerlebnissen, die für ein globales Publikum maßgeschneidert sind. Die HeyGen API-Suite steht allen Nutzern in jedem Tarif zur Verfügung, beginnend mit KOSTENLOS.

HeyGen API-Demo zeigt die Integration von Avatar-Videos und Lokalisierungsfunktionen für die Produkt- und Webseitennutzung.HeyGen API-Demo zeigt die Integration von Avatar-Videos und Lokalisierungsfunktionen für die Produkt- und Webseitennutzung.

Gemeinschaft

Treten Sie der neuen HeyGen Community bei

Der HeyGen Hub ist ein neuer Online-Bereich, um mit anderen Kreativen in Kontakt zu treten und zu lernen, wie man mit HeyGen die besten Videos erstellt. Treten Sie unserer Gemeinschaft bei und stellen Sie sich vor. Nachdem Sie Ihr Community-Profil eingerichtet haben, erkunden Sie das Forum, wo Sie Feature-Anfragen posten, ein HeyGen-Video zur Chance auf ein Feature als Top-Kreativer einreichen und mehr können.

Sie finden auch neue Bildungsleitfäden im Hub. Schauen Sie sich die Anleitungen und andere Ressourcen an, die Ihr Verständnis für die Erstellung von AI-Videos verbessern.


Der Willkommensbildschirm für HeyGen Community Hub hat farbenfrohe Verlaufsfarben.Der Willkommensbildschirm für HeyGen Community Hub hat farbenfrohe Verlaufsfarben.

