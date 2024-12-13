Der HeyGen Hub ist ein neuer Online-Bereich, um mit anderen Kreativen in Kontakt zu treten und zu lernen, wie man mit HeyGen die besten Videos erstellt. Treten Sie unserer Gemeinschaft bei und stellen Sie sich vor. Nachdem Sie Ihr Community-Profil eingerichtet haben, erkunden Sie das Forum, wo Sie Feature-Anfragen posten, ein HeyGen-Video zur Chance auf ein Feature als Top-Kreativer einreichen und mehr können.

Sie finden auch neue Bildungsleitfäden im Hub. Schauen Sie sich die Anleitungen und andere Ressourcen an, die Ihr Verständnis für die Erstellung von AI-Videos verbessern.



