Veröffentlicht am 15. November 2024
KI-Bildschirmaufzeichnung, generative KI-Videos und realistischer Avatar-Ersteller
Wir freuen uns, unsere November-Updates zu teilen! Diesen Monat können Sie jetzt AI-Videos von sich selbst erstellen, indem Sie nur Textaufforderungen verwenden. Mit HeyGen kann jeder Videos 10-mal schneller und günstiger als mit traditionellen Produktionsmethoden erstellen, dank unserer Funktionen des AI-Video-Generators.
Von zahlreichen Nutzern vertraut
Über 85.000 Kunden
Produktaktualisierungen die Sie lieben werden
Generative KI-Video-Avatare
Aufforderungsvideos von dir selbst
Laden Sie ein Foto hoch, geben Sie eine Aufforderung ein und erzeugen Sie ein Video von sich selbst in jeder Umgebung – keine Filmaufnahmen erforderlich. Erstellen Sie in Sekunden lebensechte Szenen, von Porträtaufnahmen bis zu Kostümen. Mit der KI verändert die Videoproduktion und der Funktion Add Motion bewegt sich Ihr realistischer Avatar entsprechend Ihrem Skript, und der Hintergrund reagiert – beschreiben Sie es einfach, und wir werden es mit unserer KI-Videomacher-Technologie zum Leben erwecken.
Foto-Avatare
Virtueller Avatar mit Bewegung
Erstelle virtuelle Avatare in jedem Stil, jeder Pose oder Umgebung – kein Casting oder keine Locations nötig. Kreiere ausdrucksstarke Charaktere in Sekunden. Von Meditationen im Himalaya bis zu Cyberpunk-Aufnahmen in Tokio, Kreative beleben bereits animierte Geschichten mit unseren KI-Videoerstellungstools zum Leben und erforschen die kognitive Wirkung von Avataren.
KI-Übersetzer
KI-Videotranslator
HeyGen geht über das Synchronisieren und Lippenabgleich hinaus, um intelligentere und klarere Videoübersetzungen zu liefern. Entfernen Sie Hintergrundmusik, verbessern Sie die Stimmqualität und lassen Sie jedes Wort mit unseren AI-Sprachwerkzeugen hervorstechen. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit globalen Trends in KI-gesteuerten Übersetzungstechnologien, und verbessern Sie Ihr Storytelling-Erlebnis mit unseren Videoübersetzer-Funktionen.
Chrome-Erweiterung
KI-Bildschirmaufzeichnung
Jetzt können Sie HeyGen-Avatare zu Ihren Bildschirmaufnahmen hinzufügen, um eine Nachricht zu senden, während die Kamera ausgeschaltet bleibt. Verwenden Sie unsere sprachgesteuerte Google Chrome-Erweiterung, um Ihren Bildschirm aufzunehmen, und dann wird HeyGen automatisch geöffnet, sodass Sie Ihren Avatar bearbeiten und hinzufügen können. Wählen Sie Ihren digitalen Zwilling oder eines unserer vielfältigen Ensemblemitglieder aus, um Ihre Videos weiter zu personalisieren.
API
API-Suite für die Erstellung von KI-Videos
Wir bieten jetzt eine API-Suite für Entwickler, Unternehmer und Vermarkter, die ihre Inhaltsproduktion automatisieren und skalieren möchten. Bringen Sie KI-Videos in Ihre App, Website oder Produkte. Unsere API ermöglicht es Ihnen, Avatar-Videos einzubetten, Videos zu lokalisieren und interaktive Avatare zu integrieren. Fesseln Sie, knüpfen Sie Verbindungen und erweitern Sie Ihre Reichweite mit Videoerlebnissen, die für ein globales Publikum maßgeschneidert sind. Die HeyGen API-Suite steht allen Nutzern in jedem Tarif zur Verfügung, beginnend mit KOSTENLOS.
Gemeinschaft
Treten Sie der neuen HeyGen Community bei
Der HeyGen Hub ist ein neuer Online-Bereich, um mit anderen Kreativen in Kontakt zu treten und zu lernen, wie man mit HeyGen die besten Videos erstellt. Treten Sie unserer Gemeinschaft bei und stellen Sie sich vor. Nachdem Sie Ihr Community-Profil eingerichtet haben, erkunden Sie das Forum, wo Sie Feature-Anfragen posten, ein HeyGen-Video zur Chance auf ein Feature als Top-Kreativer einreichen und mehr können.
Sie finden auch neue Bildungsleitfäden im Hub. Schauen Sie sich die Anleitungen und andere Ressourcen an, die Ihr Verständnis für die Erstellung von AI-Videos verbessern.
Scheinwerfer
#MadewithHeyGen
HeyGen hilft Kreativen und Teams, visuelles Erzählen auf die nächste Stufe zu heben. Hier sind einige der besten Geschichten dieses Monats:
KI-Filmemacher testen die neue Funktion zum Erstellen von Aussehen für Foto-Avatare
Wie trivago HeyGen nutzte, um TV-Werbungen gleichzeitig in 30 Märkten zu lokalisieren
Wie Sibelco HeyGen nutzte, um die betriebliche Ausbildung und Sicherheit zu transformieren und zu fördern
Rückblick 2024: Höhepunkte & Vorschau auf 2025
Entdecken Sie die neuesten Updates von HeyGen, Meilensteine der Gemeinschaft und einen Ausblick darauf, was 2025 kommen wird.
Avatar-Aussehen, Avatare erstellen, Text übersetzen und mehr
Beschreibung: Verwandeln Sie das Video-Storytelling mit den neuesten Werkzeugen von HeyGen, um Videos einfach zu erstellen, zu übersetzen und zu personalisieren.
Häufig gestellte Fragen zu Avatar-Aufforderungen
Die Avatare von HeyGen ermöglichen es Ihnen, lebensechte Videos aus Textaufforderungen zu erstellen, was die Geschwindigkeit und Personalisierung der Videoproduktion verbessert. Erleben Sie diese Innovation selbst, indem Sie HeyGen erkunden.
HeyGens KI-Übersetzer verbessert Videos, indem er Musik entfernt, die Sprachqualität verbessert und klare Übersetzungen liefert. Sie können diese Funktionen nutzen, indem Sie sich jetzt registrieren.
Die HeyGen API-Suite bietet Funktionen zum Einbetten von Avatar-Videos, Lokalisieren von Inhalten und Integrieren interaktiver Avatare. Bereit, Ihre Projekte auf ein neues Level zu heben? Melden Sie sich hier an, um die Möglichkeiten zu erkunden.
Das HeyGen Hub verbindet Kreative, um gemeinsam zu teilen, zu lernen und Videoproduktionsfähigkeiten zu verbessern. Tritt der Unterhaltung bei und beginne zu kreieren mit HeyGen.
HeyGen's AI Screen Recorder ermöglicht das Hinzufügen von Avataren zu Aufnahmen, was eine kamerafreie, ansprechende Kommunikation ermöglicht. Entdecken Sie diese Funktion, indem Sie sich heute noch anmelden.