منشورات متعددة اللغات لوسائل التواصل الاجتماعي

أنشئ عرض شرائح واحدًا فقط، ثم انشر مقاطع فيديو باستخدام تعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي في كل سوق تستهدفه. أعد إنشاء الترجمات في كل لغة، وغيّر مقاس الفيديو ليناسب Reels أو Shorts، ووسّع نطاق وصولك إلى المتابعين حول العالم من دون إعادة بناء الفيديو في كل مرة.