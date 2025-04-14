منشئ عروض الفيديو مع موسيقى مجانية

حوّل صورك ومقاطع الفيديو والموسيقى إلى فيديو عرض شرائح احترافي عبر الإنترنت خلال دقائق. لا حاجة للتصوير أو برامج المونتاج أو مهارات التصميم. اختر قالباً، أضف وسائطك، ثم شارك الفيديو في أي مكان.

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١١٠٬٧١٦٬٦٩٧فيديوهات تم إنشاؤها
٨٥٬٠٩٨٬٨١٥أفاتار تم إنشاؤها
١٥٬٣٥٤٬٠٠٧فيديوهات تمت ترجمتها
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ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.
أيقونة سيارة بيضاء بأسلوب فني على خلفية زرقاء.الميزات الرئيسية

مزايا صانع عرض الشرائح بالفيديو

دمج الصور ومقاطع الفيديو

حمّل صورك ومقاطع الفيديو، ثم اسحبها ورتّبها بالترتيب الذي تريده على مخطط زمني واحد لإنشاء عروض شرائح متسلسلة بسلاسة. يقوم المحرر بدمج الصور الثابتة واللقطات في قصة بصرية واحدة، ويمكنك تحريك أي صورة ثابتة إلى فيديو باستخدام image to video.

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A slideshow editor timeline blending uploaded photos and video clips into one sequence.

أضف موسيقى وتعليقًا صوتيًا بالذكاء الاصطناعي

أضف مقطعًا موسيقيًا من مكتبة الموسيقى الجاهزة أو حمّل موسيقى الخلفية الخاصة بك لتهيئة الأجواء. في عروض الشرائح مع التعليق الصوتي، يمكن للمحرر إنشاء تعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي من النص المكتوب خلال ثوانٍ، بحيث لا تحتاج إلى تسجيل أي مقطع صوتي بنفسك.

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A slideshow project panel with a music track and an AI voiceover script.

القوالب والانتقالات والمؤثرات

Start from a range of slideshow video templates built for weddings, birthdays, travel, or business, then customize the style with transitions and motion effects in one click. Turn a static deck into an animated presentation, adjust pacing, and add premium title cards and text.

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Slideshow templates with one-click transition and motion effect options.

تغيير الحجم والتصدير بدون علامة مائية

بدّل عرض الشرائح بين الوضع العمودي والمربّع والعريض ليتناسب مع TikTok وInstagram Reels وYouTube أو فعالية على شاشة كبيرة. عندما يبدو المونتاج مناسبًا، صدّر ملف MP4 كاملًا بدقة HD بدون علامة مائية، لنتيجة احترافية جاهزة للنشر أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني أو العرض في مناسبة.

Get Started For Free →
A slideshow resized for vertical, square, and widescreen with a watermark-free MP4 export.

اسرد عروض الشرائح بأكثر من 175 لغة

أنشئ عرض شرائح واحدًا، ثم وصل إلى كل جمهور حول العالم. مترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء التعليق الصوتي والترجمة النصية بأكثر من 175 لغة مع توقيت دقيق، لتتمكن من مشاركة الفيديوهات بسرد صوتي بالذكاء الاصطناعي في كل سوق دون إعادة بناء المشروع بالكامل.

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A slideshow voiceover and captions regenerated across more than 175 languages.
أيقونة صندوق هدايا أخضر.حالات الاستخدام

حالات استخدام فيديوهات العروض التقديمية بالذكاء الاصطناعي

عرض شرائح لحفل زفاف وذكرى سنوية مع مونتاج على أنغام الموسيقى.

عروض شرائح لحفلات الزفاف والذكرى السنوية

Gather photos and clips from the big day, set them to a song, and build a memorable montage guests want to watch. Share the link at the reception or send it to relatives far away.

عرض شرائح تذكاري وتكريمي مع موسيقى هادئة في الخلفية.

عروض شرائح تذكارية وتكريمية

Build a respectful tribute from a lifetime of photos. Add a gentle soundtrack and a spoken remembrance using the AI voice generator, then share it quickly at a service or privately with loved ones.

عرض شرائح مجمّع لعيد ميلاد واحتفال

مونتاجات أعياد الميلاد والاحتفالات

اجمع صور الحفلة واللقطات العفوية والمقطع الموسيقي المفضل لديك لإنشاء عرض شرائح خلال دقائق. غيّر حجمه ليناسب شاشة الهاتف أو التلفاز، ثم أرسله إلى دردشة المجموعة في اليوم نفسه.

فيديو عرض شرائح يلخّص رحلة وسفرة لقضاء الإجازة.

فيديوهات ملخصات السفر والإجازات

حوّل مجموعة صور الرحلة وأفضل مقاطع الفيديو لديك إلى ملخص ممتع يستحق المشاهدة مرارًا. اختر قالبًا، أضف وسائطك، أدرج موسيقى، ثم انشر فيديو سفر مصقولًا على منصات التواصل الاجتماعي.

عرض شرائح ترويجي لمنتج مُنشأ من ملف عرض تقديمي.

مقاطع ترويج المنتجات وفيديوهات عرضها

استخدم فيديوهات العرض التقديمي لعرض إطلاق منتج جديد أو مجموعة تجزئة أو قائمة عقارية دون الحاجة إلى فريق تصوير. حمّل عرض الشرائح في سير عمل PPT إلى فيديو، أضف التعليق الصوتي، ثم انشر عرضاً ترويجياً جاهزاً للمبيعات.

عرض شرائح متعدد اللغات لوسائل التواصل الاجتماعي مع تعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي.

منشورات متعددة اللغات لوسائل التواصل الاجتماعي

أنشئ عرض شرائح واحدًا فقط، ثم انشر مقاطع فيديو باستخدام تعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي في كل سوق تستهدفه. أعد إنشاء الترجمات في كل لغة، وغيّر مقاس الفيديو ليناسب Reels أو Shorts، ووسّع نطاق وصولك إلى المتابعين حول العالم من دون إعادة بناء الفيديو في كل مرة.

Blurred white document icon with a play button on a light blue background.كيف يعمل

كيف يعمل صانع عروض الفيديو التقديمية

Make a slideshow video in four steps with a simple guide, from raw photos to a finished, share-ready video you can post anywhere.

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حمّل الوسائط الخاصة بك

اسحب صورك ومقاطع الفيديو وأي موسيقى أو صوت تريد استخدامه في عرض الشرائح.

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رتّب الشرائح الخاصة بك

اضبط الترتيب، واختر مدة عرض كل صورة، وأضف انتقالات بين الشرائح بنقرة واحدة.

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أضف الصوت والنص

اختر مقطعًا صوتيًا، وأنشئ تعليقًا صوتيًا بالذكاء الاصطناعي من النص الذي تكتبه، ثم أضف العناوين أو الترجمات على الفيديو.

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تصدير ومشاركة

غيّر حجم الفيديو ليناسب منصتك، وصدّر ملف MP4 عالي الدقة بدون علامة مائية، ثم انشر عرض الشرائح أو أرسله إلى أي مكان.

الأسئلة الشائعة حول فيديوهات عرض الشرائح

ما هو صانع عروض الفيديو التقديمية وكيف يعمل؟

أداة إنشاء عروض الشرائح بالفيديو تساعدك على إنشاء مقاطع فيديو جذابة من الصور ومقاطع الفيديو، مع إضافة الموسيقى والانتقالات والتحكم في التوقيت. تقوم برفع ملفات الوسائط الخاصة بك، وترتيبها بالترتيب الذي تريده، ثم تضيف موسيقى خلفية أو تعليقًا صوتيًا، وبعدها تصدّر ملف MP4 جاهزًا للمشاركة.

هل يمكنني التحكّم في ترتيب وتوقيت كل صورة؟

نعم. يمكنك تحديد الترتيب الدقيق عن طريق سحب الشرائح، واختيار عدد الثواني التي يبقى فيها كل صورة أو مقطع على الشاشة. لا يوجد أي شيء ثابت، لذا يمكنك ضبط الإيقاع بدقة للتأكد من أنه يتوافق مع الموسيقى أو التعليق الصوتي قبل التصدير.

كيف يمكنني إنشاء فيديو عرض شرائح من الصور ونص مكتوب؟

حمّل صورك، ثم الصق النص الذي تريد استخدامه حتى يتمكن محرك تحويل النص إلى فيديو من إنشاء مشاهد مُعلَّقة صوتيًا حول كل صورة. عدّل الترتيب والتوقيت، أضف الموسيقى، ودع عرض الشرائح يتولى مهمة الإنشاء لتتمكن من تجميع فيديو جاهز بسرعة.

لماذا تستخدم HeyGen بدلًا من أدوات إنشاء عروض الشرائح بالفيديو الأخرى؟

تتوقف معظم الأدوات عند الصور والموسيقى والانتقالات فقط. بوصفه صانع عروض شرائح مع موسيقى وتعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي، يتيح لك HeyGen أيضًا إعادة إنشاء الفيديو بالكامل بأكثر من 175 لغة، وكل عملية تصدير تكون خالية من العلامة المائية، بحيث يمكن لمشروع واحد الوصول إلى جمهور عالمي.

هل يمكن لأداة إنشاء عروض الشرائح أن توفّر الوقت فعلاً في المحتوى الدوري؟

نعم. يشير المبدعون إلى توفير كبير في الوقت عند الاستغناء عن التصوير والمونتاج، مما يجعل إنتاج المحتوى المنتظم أسهل.Anton Voroniukوفّر 15.5 ساعة أسبوعياً وخفّض تكاليف الإنتاج بمقدار 40 مرة بعد الانتقال إلى HeyGen، مع الوصول إلى أكثر من مليون طالب.

هل أداة HeyGen لإنشاء عروض الفيديو مجانية، وهل تكون مقاطع التصدير مرفقة بعلامة مائية؟

بصفتها أداة مجانية لصناعة عروض الشرائح، تتيح لك HeyGen إنشاء فيديوهات عروض شرائح وتصديرها دون أي تكلفة، كما أن التنزيلات تكون بدون علامة مائية. تتضمن الأسعار أيضًا خططًا مدفوعة تضيف مدة أطول، ودقة أعلى، ولغات إضافية مع توسّع احتياجاتك.

هل يمكنني إضافة موسيقاي الخاصة أو استخدام مقطع موسيقي خالٍ من حقوق الملكية؟

كلا الخيارين متاحان. اختر المقطع الصوتي المثالي من المكتبة المدمجة أو حمّل أغنيتك الخاصة، ثم قصّ مسار الصوت للطول المناسب واضبط مستواه مع التعليق الصوتي. سيبقى الصوت متزامنًا حتى إذا قمت بإعادة ترتيب الشرائح أو تغيير توقيتها.

هل يمكنني دمج الصور ومقاطع الفيديو في عرض شرائح واحد؟

نعم. يمكنك إضافة الصور الثابتة ومقاطع الفيديو إلى نفس المخطط الزمني، وسيقوم المحرر بدمجها في عرض شرائح متواصل واحد. امزج الوسائط الرأسية والأفقية بحرية، وحسّنها بالانتقالات، وسيتم تغيير حجم التصدير بسلاسة ليتوافق مع أي نسبة عرض إلى ارتفاع تختارها.

كيف أضيف انتقالات وتأثيرات بين الشرائح؟

حدّد الفاصل بين شريحتين واختر انتقالاً مثل التلاشي أو الانزلاق، ثم طبّقه على المشروع بالكامل أو على كل شريحة على حدة. أضف حركة إلى الصور الثابتة بحيث تتحرك أفقياً وتعمل عليها حركة تكبير/تصغير، مما يمنحك تحكماً إبداعياً في أسلوب كل مشهد.

ما هي نسب الأبعاد التي يمكنني التصدير بها لـ TikTok وReels وYouTube؟

صدّر الفيديو العمودي بنسبة 9:16 لمنصات TikTok وReels وShorts، أو المربّع بنسبة 1:1 لمنشورات الخلاصة، أو العرضي العريض بنسبة 16:9 لمقاطع YouTube والعروض التقديمية. يمكنك تغيير النسبة في أي وقت ليُعاد ضبط عرض الشرائح تلقائياً، فيبدو كأنه من تنفيذ محترف دون الحاجة إلى إعادة البناء من جديد.

هل يمكنني إنشاء فيديو عرض شرائح تذكاري أو تكريمي؟

نعم. يمكنك جمع صور من مختلف مراحل حياة الشخص مع موسيقى هادئة وخيار إضافة كلمة تأبينية مسموعة، ثم تصدير فيديو لعرضه في المراسم أو لمشاركته بشكل خاص. يمكنك العودة إلى المشروع لاحقًا وتحديثه إذا ظهرت صور إضافية.

كم عدد الصور التي أحتاجها وما المدة التي يجب أن يكون عليها؟

ضع المناسبة في الحسبان. عرض الشرائح لمدة خمس دقائق يتضمّن عادةً من 45 إلى 60 صورة مع بعض المقاطع القصيرة، وبمعدل ثلاث إلى خمس ثوانٍ لكل صورة ثابتة، ويمكنك تعديل المدة بحسب قصتك. أضف الوسائط أو أزلها في أي وقت وسيتم تحديث التوقيت تلقائيًا.

هل يمكنني إنشاء عرض شرائح على هاتفي، وما هي الملفات المدعومة؟

يعمل المحرر في أي متصفح، بحيث يمكنك الإنشاء من الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. يمكنك رفع الصيغ الشائعة مثل JPG وPNG وHEIC وMP4، ثم تصدير ملف MP4 جاهز بالإضافة إلى ملف ترجمات SRT لتحسين سهولة الوصول.

هل أحتاج إلى تنزيل برنامج أو إنشاء حساب؟

لا. يعمل صانع عروض الشرائح في متصفحك، لذلك لا يتطلب أي تنزيل أو تثبيت. يمكنك البدء كضيف، ويسمح الحساب المجاني لكل مستخدم بحفظ المشاريع، والعودة إلى عملية إنشاء الفيديو، والمتابعة من حيث توقّف.

هل يمكنني إنشاء عروض شرائح فيديو بالذكاء الاصطناعي تبدو احترافية؟

نعم. مجموعة متنوعة من قوالب المصممين، والانتقالات السلسة، والتعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي تساعد فيديوهات عرض الشرائح بالذكاء الاصطناعي على إبهار المشاهدين وجذب انتباههم. يمكنك مواءمة المظهر مع هوية علامتك التجارية، ليبدو المنتج النهائي احترافياً ومنسقاً بدلاً من كونه مجرّد عناصر مجمّعة بسرعة.

هل يمكنني تعديل عرض الشرائح أو تحديثه بعد إنشائه؟

نعم. أعد فتح المشروع في محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي لاستبدال الصور، وتغيير الموسيقى، وإعادة كتابة التعليق الصوتي، أو تعديل التوقيت، ثم إعادة التصدير. تحافظ الإصدارات المحفوظة على سرعة عملية التحرير، بحيث يستغرق تحديث عرض الشرائح بضع دقائق بدلًا من البدء من جديد.

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