حوّل صورك ومقاطع الفيديو والموسيقى إلى فيديو عرض شرائح احترافي عبر الإنترنت خلال دقائق. لا حاجة للتصوير أو برامج المونتاج أو مهارات التصميم. اختر قالباً، أضف وسائطك، ثم شارك الفيديو في أي مكان.
مزايا صانع عرض الشرائح بالفيديو
دمج الصور ومقاطع الفيديو
حمّل صورك ومقاطع الفيديو، ثم اسحبها ورتّبها بالترتيب الذي تريده على مخطط زمني واحد لإنشاء عروض شرائح متسلسلة بسلاسة. يقوم المحرر بدمج الصور الثابتة واللقطات في قصة بصرية واحدة، ويمكنك تحريك أي صورة ثابتة إلى فيديو باستخدام image to video.
أضف موسيقى وتعليقًا صوتيًا بالذكاء الاصطناعي
أضف مقطعًا موسيقيًا من مكتبة الموسيقى الجاهزة أو حمّل موسيقى الخلفية الخاصة بك لتهيئة الأجواء. في عروض الشرائح مع التعليق الصوتي، يمكن للمحرر إنشاء تعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي من النص المكتوب خلال ثوانٍ، بحيث لا تحتاج إلى تسجيل أي مقطع صوتي بنفسك.
القوالب والانتقالات والمؤثرات
Start from a range of slideshow video templates built for weddings, birthdays, travel, or business, then customize the style with transitions and motion effects in one click. Turn a static deck into an animated presentation, adjust pacing, and add premium title cards and text.
تغيير الحجم والتصدير بدون علامة مائية
بدّل عرض الشرائح بين الوضع العمودي والمربّع والعريض ليتناسب مع TikTok وInstagram Reels وYouTube أو فعالية على شاشة كبيرة. عندما يبدو المونتاج مناسبًا، صدّر ملف MP4 كاملًا بدقة HD بدون علامة مائية، لنتيجة احترافية جاهزة للنشر أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني أو العرض في مناسبة.
اسرد عروض الشرائح بأكثر من 175 لغة
أنشئ عرض شرائح واحدًا، ثم وصل إلى كل جمهور حول العالم. مترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء التعليق الصوتي والترجمة النصية بأكثر من 175 لغة مع توقيت دقيق، لتتمكن من مشاركة الفيديوهات بسرد صوتي بالذكاء الاصطناعي في كل سوق دون إعادة بناء المشروع بالكامل.
Gather photos and clips from the big day, set them to a song, and build a memorable montage guests want to watch. Share the link at the reception or send it to relatives far away.
Build a respectful tribute from a lifetime of photos. Add a gentle soundtrack and a spoken remembrance using the AI voice generator, then share it quickly at a service or privately with loved ones.
اجمع صور الحفلة واللقطات العفوية والمقطع الموسيقي المفضل لديك لإنشاء عرض شرائح خلال دقائق. غيّر حجمه ليناسب شاشة الهاتف أو التلفاز، ثم أرسله إلى دردشة المجموعة في اليوم نفسه.
حوّل مجموعة صور الرحلة وأفضل مقاطع الفيديو لديك إلى ملخص ممتع يستحق المشاهدة مرارًا. اختر قالبًا، أضف وسائطك، أدرج موسيقى، ثم انشر فيديو سفر مصقولًا على منصات التواصل الاجتماعي.
استخدم فيديوهات العرض التقديمي لعرض إطلاق منتج جديد أو مجموعة تجزئة أو قائمة عقارية دون الحاجة إلى فريق تصوير. حمّل عرض الشرائح في سير عمل PPT إلى فيديو، أضف التعليق الصوتي، ثم انشر عرضاً ترويجياً جاهزاً للمبيعات.
أنشئ عرض شرائح واحدًا فقط، ثم انشر مقاطع فيديو باستخدام تعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي في كل سوق تستهدفه. أعد إنشاء الترجمات في كل لغة، وغيّر مقاس الفيديو ليناسب Reels أو Shorts، ووسّع نطاق وصولك إلى المتابعين حول العالم من دون إعادة بناء الفيديو في كل مرة.
كيف يعمل صانع عروض الفيديو التقديمية
Make a slideshow video in four steps with a simple guide, from raw photos to a finished, share-ready video you can post anywhere.
اسحب صورك ومقاطع الفيديو وأي موسيقى أو صوت تريد استخدامه في عرض الشرائح.
اضبط الترتيب، واختر مدة عرض كل صورة، وأضف انتقالات بين الشرائح بنقرة واحدة.
اختر مقطعًا صوتيًا، وأنشئ تعليقًا صوتيًا بالذكاء الاصطناعي من النص الذي تكتبه، ثم أضف العناوين أو الترجمات على الفيديو.
غيّر حجم الفيديو ليناسب منصتك، وصدّر ملف MP4 عالي الدقة بدون علامة مائية، ثم انشر عرض الشرائح أو أرسله إلى أي مكان.
أداة إنشاء عروض الشرائح بالفيديو تساعدك على إنشاء مقاطع فيديو جذابة من الصور ومقاطع الفيديو، مع إضافة الموسيقى والانتقالات والتحكم في التوقيت. تقوم برفع ملفات الوسائط الخاصة بك، وترتيبها بالترتيب الذي تريده، ثم تضيف موسيقى خلفية أو تعليقًا صوتيًا، وبعدها تصدّر ملف MP4 جاهزًا للمشاركة.
نعم. يمكنك تحديد الترتيب الدقيق عن طريق سحب الشرائح، واختيار عدد الثواني التي يبقى فيها كل صورة أو مقطع على الشاشة. لا يوجد أي شيء ثابت، لذا يمكنك ضبط الإيقاع بدقة للتأكد من أنه يتوافق مع الموسيقى أو التعليق الصوتي قبل التصدير.
حمّل صورك، ثم الصق النص الذي تريد استخدامه حتى يتمكن محرك تحويل النص إلى فيديو من إنشاء مشاهد مُعلَّقة صوتيًا حول كل صورة. عدّل الترتيب والتوقيت، أضف الموسيقى، ودع عرض الشرائح يتولى مهمة الإنشاء لتتمكن من تجميع فيديو جاهز بسرعة.
تتوقف معظم الأدوات عند الصور والموسيقى والانتقالات فقط. بوصفه صانع عروض شرائح مع موسيقى وتعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي، يتيح لك HeyGen أيضًا إعادة إنشاء الفيديو بالكامل بأكثر من 175 لغة، وكل عملية تصدير تكون خالية من العلامة المائية، بحيث يمكن لمشروع واحد الوصول إلى جمهور عالمي.
نعم. يشير المبدعون إلى توفير كبير في الوقت عند الاستغناء عن التصوير والمونتاج، مما يجعل إنتاج المحتوى المنتظم أسهل.Anton Voroniukوفّر 15.5 ساعة أسبوعياً وخفّض تكاليف الإنتاج بمقدار 40 مرة بعد الانتقال إلى HeyGen، مع الوصول إلى أكثر من مليون طالب.
بصفتها أداة مجانية لصناعة عروض الشرائح، تتيح لك HeyGen إنشاء فيديوهات عروض شرائح وتصديرها دون أي تكلفة، كما أن التنزيلات تكون بدون علامة مائية. تتضمن الأسعار أيضًا خططًا مدفوعة تضيف مدة أطول، ودقة أعلى، ولغات إضافية مع توسّع احتياجاتك.
كلا الخيارين متاحان. اختر المقطع الصوتي المثالي من المكتبة المدمجة أو حمّل أغنيتك الخاصة، ثم قصّ مسار الصوت للطول المناسب واضبط مستواه مع التعليق الصوتي. سيبقى الصوت متزامنًا حتى إذا قمت بإعادة ترتيب الشرائح أو تغيير توقيتها.
نعم. يمكنك إضافة الصور الثابتة ومقاطع الفيديو إلى نفس المخطط الزمني، وسيقوم المحرر بدمجها في عرض شرائح متواصل واحد. امزج الوسائط الرأسية والأفقية بحرية، وحسّنها بالانتقالات، وسيتم تغيير حجم التصدير بسلاسة ليتوافق مع أي نسبة عرض إلى ارتفاع تختارها.
حدّد الفاصل بين شريحتين واختر انتقالاً مثل التلاشي أو الانزلاق، ثم طبّقه على المشروع بالكامل أو على كل شريحة على حدة. أضف حركة إلى الصور الثابتة بحيث تتحرك أفقياً وتعمل عليها حركة تكبير/تصغير، مما يمنحك تحكماً إبداعياً في أسلوب كل مشهد.
صدّر الفيديو العمودي بنسبة 9:16 لمنصات TikTok وReels وShorts، أو المربّع بنسبة 1:1 لمنشورات الخلاصة، أو العرضي العريض بنسبة 16:9 لمقاطع YouTube والعروض التقديمية. يمكنك تغيير النسبة في أي وقت ليُعاد ضبط عرض الشرائح تلقائياً، فيبدو كأنه من تنفيذ محترف دون الحاجة إلى إعادة البناء من جديد.
نعم. يمكنك جمع صور من مختلف مراحل حياة الشخص مع موسيقى هادئة وخيار إضافة كلمة تأبينية مسموعة، ثم تصدير فيديو لعرضه في المراسم أو لمشاركته بشكل خاص. يمكنك العودة إلى المشروع لاحقًا وتحديثه إذا ظهرت صور إضافية.
ضع المناسبة في الحسبان. عرض الشرائح لمدة خمس دقائق يتضمّن عادةً من 45 إلى 60 صورة مع بعض المقاطع القصيرة، وبمعدل ثلاث إلى خمس ثوانٍ لكل صورة ثابتة، ويمكنك تعديل المدة بحسب قصتك. أضف الوسائط أو أزلها في أي وقت وسيتم تحديث التوقيت تلقائيًا.
يعمل المحرر في أي متصفح، بحيث يمكنك الإنشاء من الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. يمكنك رفع الصيغ الشائعة مثل JPG وPNG وHEIC وMP4، ثم تصدير ملف MP4 جاهز بالإضافة إلى ملف ترجمات SRT لتحسين سهولة الوصول.
لا. يعمل صانع عروض الشرائح في متصفحك، لذلك لا يتطلب أي تنزيل أو تثبيت. يمكنك البدء كضيف، ويسمح الحساب المجاني لكل مستخدم بحفظ المشاريع، والعودة إلى عملية إنشاء الفيديو، والمتابعة من حيث توقّف.
نعم. مجموعة متنوعة من قوالب المصممين، والانتقالات السلسة، والتعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي تساعد فيديوهات عرض الشرائح بالذكاء الاصطناعي على إبهار المشاهدين وجذب انتباههم. يمكنك مواءمة المظهر مع هوية علامتك التجارية، ليبدو المنتج النهائي احترافياً ومنسقاً بدلاً من كونه مجرّد عناصر مجمّعة بسرعة.
نعم. أعد فتح المشروع في محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي لاستبدال الصور، وتغيير الموسيقى، وإعادة كتابة التعليق الصوتي، أو تعديل التوقيت، ثم إعادة التصدير. تحافظ الإصدارات المحفوظة على سرعة عملية التحرير، بحيث يستغرق تحديث عرض الشرائح بضع دقائق بدلًا من البدء من جديد.
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