أنشئ إعلانات فيديو عالية الأداء باستخدام الذكاء الاصطناعي. مولّد إعلانات الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen يحوّل بيانات منتجك أو نص الإعلان أو السيناريو إلى فيديوهات جاهزة للنشر خلال دقائق. لا حاجة إلى كاميرا أو ممثلين أو مهارات مونتاج. فقط إعلانات فيديو سريعة وفعّالة تحقق النتائج.
كيف تنشئ إعلانات فيديو بالذكاء الاصطناعي باستخدام HeyGen؟
HeyGen تنشئ إعلان الفيديو الخاص بك تلقائياً، من النص إلى الفيديو النهائي. يمكنك الانتقال من الفكرة إلى الحملة المنشورة خلال دقائق.
حمّل صورة أو فيديو لمنتجك، مع وصف قصير أو نص الإعلان. يحدّد الذكاء الاصطناعي النقاط الأساسية والنبرة ونيّة الجمهور.
HeyGen تنشئ نص إعلان كاملاً مع العناصر البصرية، والعناوين، والصوت الخلفي. تستخدم هياكل إعلانية مجرّبة وتحافظ على إيقاع العرض محسّناً لجذب الانتباه.
اختر تنسيق الإعلان مثل محتوى من إنشاء المستخدمين (UGC) أو أسلوب الحياة أو الفيديو التوضيحي. يمكنك تعديل الأفاتارات أو النص أو الصوت أو الألوان لتناسب علامتك التجارية في بضع نقرات فقط.
يصبح الفيديو جاهزاً خلال دقائق. يمكنك معاينته وتحريره أو إنشاء نسخ سريعة منه، ثم تصديره بصيغ جاهزة للإعلانات على TikTok وMeta وYouTube وShopify.
مزايا قوية تجعل مولّد إعلانات الفيديو بالذكاء الاصطناعي لدينا مميزًا
منشئ النصوص بالذكاء الاصطناعي
حوّل المدخلات القصيرة مثل روابط المنتجات أو بضعة أسطر من النص إلى نص إعلان متكامل. يعتمد الذكاء الاصطناعي من HeyGen على تحديد أبرز مزاياك وبناء هيكل يجذب الانتباه ويحفّز على النقر.
يمكنك تعديل النص فورًا أو إنشاء بعض النسخ السريعة لاختبار نقاط جذب مختلفة وعبارات دعوة لاتخاذ إجراء (CTAs) متنوعة.
إنشاء مرئي وصوتي بالذكاء الاصطناعي
تقوم HeyGen بإنشاء العناصر البصرية والتعليقات الصوتية والأفاتارات تلقائياً.
تبدو الأصوات حقيقية، والإيقاع طبيعي، وكل مشهد مضبوط التوقيت لتحقيق تفاعل قوي من المشاهدين.
يمكنك الاختيار من بين أكثر من 175 لغة ولهجة أو استخدام صوتك المستنسخ للحفاظ على الاتساق.
مولّد نسخ الإعلانات المتعددة
أنشئ عدة نسخ من الإعلان انطلاقًا من إدخال واحد. يمكن لـ HeyGen إنشاء العديد من التركيبات الفريدة للعناوين والصور والدعوات إلى اتخاذ إجراء.
يساعدك هذا على اختبار الأفكار الإبداعية بسرعة أكبر واكتشاف ما يحقق أفضل أداء لدى جمهورك.
مخرجات متعددة المنصات
يتم تنسيق كل إعلان تلقائياً ليناسب TikTok وYouTube وMeta وغيرها.
يمكنك التصدير بصيغ عمودية أو مربعة أو أفقية من دون القلق بشأن تغيير الحجم أو القص. كل ملف جاهز للرفع أو المشاركة فوراً.
اتساق العلامة التجارية
حمّل شعارك وخطوطك وألوان علامتك مرة واحدة فقط. HeyGen يطبّقها تلقائياً على كل فيديو، ليحافظ على مظهر علامتك التجارية متسقاً عبر جميع الحملات.
يمكنك أيضًا حفظ قوالب مخصصة لاستخدامها بشكل متكرر.
وكيل الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen يحلل منتجك وجمهورك وهدفك، ثم يكتب نص الإعلان، ويضيف العناصر البصرية، وينشئ الصوت والحركة لإنتاج إعلان كامل تلقائياً.
يمكنك إنشاء إعلانات بأسلوب محتوى من إنشاء المستخدمين (UGC)، أو أسلوب الحياة، أو الشروحات، أو عروض توضيحية للمنتجات. يقوم الذكاء الاصطناعي بمواءمة كل صيغة لتناسب هدف حملتك والمنصة المستهدفة.
نعم. يمكنك استيراد معلومات المنتجات، وسيقوم HeyGen تلقائياً بإنشاء فيديوهات إعلانية لكل منتج، متكاملة مع العناصر البصرية والنصوص والتعليق الصوتي.
تتيح لك HeyGen تعديل الصوت والنبرة والتخطيط والترجمة النصية والعلامة التجارية فوراً لإنشاء نسخ مخصّصة للاختبار أو الاستهداف.
تقدّم HeyGen إعلانات فيديو بالذكاء الاصطناعي بأسعار معقولة تبدأ من حوالي 24 دولاراً شهرياً، مع أفاتارات واقعية، وتعليقات صوتية بعدة لغات، وإنتاج سريع، مما يجعلها بديلاً قوياً وفعّالاً من حيث التكلفة مقارنة بإنتاج الفيديو التقليدي والاستوديوهات
نعم. يقوم مولّد إعلانات الفيديو بالذكاء الاصطناعي بإنشاء عدة نسخ من كل فيديو مع خطافات مختلفة، أو عبارات دعوة لاتخاذ إجراء (CTA)، أو عروض متنوعة، مما يسهّل إجراء الاختبارات لمعرفة ما يحقق أفضل أداء.
نعم. يتم تصدير مقاطع الفيديو بصيغ خاصة بكل منصة مثل TikTok وMeta وYouTube وغيرها، مع تحسينها لتشغيلها على الأجهزة المحمولة، ومواضع عرض الترجمات، وحدود مدة الفيديو.
نعم. حمّل مجموعة هوية علامتك التجارية مرة واحدة، وسيقوم HeyGen تلقائياً بتطبيق شعارك وخطوطك وألوانك على كل فيديو للحصول على مظهر متسق يحمل هوية علامتك التجارية.
يتم إنتاج معظم الإعلانات في أقل من خمس دقائق. العملية مؤتمتة بالكامل، مما يتيح للفرق إنشاء عشرات النماذج المختلفة من الإعلانات في جلسة واحدة.
استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي
حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.
حوّل أفكارك إلى مقاطع فيديو احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.