أنتون فورونيوك هو معلّم في مجال التسويق الرقمي، وكان أول من قدّم دورات عن HeyGen على Udemy وCoursera. وبصفته مؤسس علامة تجارية تعليمية رائدة، بنى أنتون عمله حول محتوى فيديو واضح وجذاب وقابل للتوسّع. لكن متطلبات إنشاء المحتوى المستمر كانت غير قابلة للاستدامة.

قال أنطون: "قبل HeyGen، كان إنتاج مقاطع فيديو بمظهر احترافي عملية طويلة ومعقدة". "من كتابة النص وتسجيله إلى المونتاج وما بعد الإنتاج، كان الأمر قد يستغرق ساعات إن لم يكن أيامًا للوصول إلى النتيجة المطلوبة تمامًا."

كل ذلك تغيّر مع HeyGen. بفضل أفاتارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وأدوات إنشاء الفيديو السهلة الاستخدام، وجد أنطون طريقة لتقليص وقت الإنتاج بشكل كبير وتوسيع أثره التعليمي دون التضحية بالجودة أو الاتساق.

الانتقال من إنتاج الفيديو اليدوي إلى كفاءة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

كان إنشاء المحتوى التعليمي في السابق عملية تعتمد على العمل اليدوي. كل دورة، وكل مقطع Instagram Reel، وكل ندوة عبر الإنترنت، وكل فيديو ترويجي كانت تتطلب ظهور أنطون أمام الكاميرا. كان ذلك يعني إعداد الإضاءة، وتصفيف الشعر ووضع المكياج، والتصوير، ثم قضاء ساعات في المونتاج.

قال أنطون: "أنا شخص منخرط بعمق في إنشاء الدورات واستراتيجية الفيديو، لكن HeyGen غيّرت طريقة عملي جذرياً. الآن يمكنني التركيز على أفكاري ونصوصي، وترك الباقي لـ HeyGen."

باستخدام الأفاتارات الرقمية من HeyGen، تخلّص أنطون من الحاجة إلى التسجيل المستمر أمام الكاميرا. أصبح بإمكانه إعداد مقاطع فيديو مصقولة خلال ثوانٍ، من دون إعادة تصوير أو محاولات متكررة. قال أنطون: "لقد كان ذلك بمنزلة طوق نجاة، خاصة عند إنتاج المحتوى على نطاق واسع."

توسيع نطاق محتوى الفيديو عبر المنصات والجمهور

يستخدم Anton الآن HeyGen في معظم أجزاء استراتيجيته للمحتوى، بدءًا من دورات Udemy ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وصولًا إلى الندوات عبر الإنترنت ومقدمات المؤتمرات الإلكترونية. وقد أنشأ عدة أفاتارات، لكل واحد منها نبرة استخدام وحالة استخدام خاصة: واحد رسمي، وآخر حيوي، وأفاتار رئيسي يظهر في جميع المحتوى.

قال أنطون: "هكذا أُنشئ محتواي في ثوانٍ من الصفر. فهذا يمنحني القدرة على إنتاج محتوى سريع وعالي الجودة، سواء للدورات التدريبية أو لأعمال العملاء."

يستفيد من قدرة HeyGen على إنتاج مقاطع فيديو بعدة لغات، مما يوسّع نطاق دوراته ليصل إلى جماهير عالمية. قال أنطون: "لقد استخدمت مدرّسين مولّدين بالذكاء الاصطناعي لتقديم الدروس بعدة لغات". وأضاف: "لقد جعل ذلك محتواي أكثر سهولة في الوصول".

إحدى الميزات المفضلة لدى Anton هي إمكانية استخدام HeyGen لإنشاء مقاطع ترويجية قصيرة. من خلال أداة URL-to-video يمكنه بسرعة تحويل صفحات الدورات أو مقاطع البودكاست إلى مقاطع فيديو احترافية ومنسّقة، وهو ما يناسب حملات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.

توفير الوقت دون المساس بالجودة

بينما تتولى HeyGen الجوانب البصرية، يقود أنطون الجانب الإبداعي. يكتب النصوص ويُنقّحها بنفسه، مع التأكد من بقائها منسجمة مع أسلوبه في التدريس. ثم، ببضع نقرات فقط، ينشئ فيديو مكتمل الإنتاج باستخدام توأمه الرقمي.

في الكواليس، يستكشف أنطون وفريقه أيضًا استخدام HeyGen لإنشاء أفاتارات تفاعلية وصيغ فيديو جاهزة للأتمتة. قال أنطون: "نستخدمها لتقسيم محتوى البودكاست وإعادة توظيفه في مقاطع فيديو أقصر". ثم أضاف: "هذا المستوى من المرونة مهم للغاية".

لا يزال يعمل مع محررين بشريين لإضافة اللمسات الأخيرة، لكن الجزء الأكبر من عملية الإنتاج أصبح يُدار الآن بواسطة الذكاء الاصطناعي. قال أنطون: "HeyGen تتيح لي التركيز على الاستراتيجية والبحث والأفكار". "إنها انطلاقة إبداعية حقيقية".

منذ اعتماد HeyGen، شهد أنطون تحسنات كبيرة في كل من الإنتاجية وقابلية التوسع:

توفير 15.5 ساعة أسبوعيًا : أتمتة إنتاج الفيديو قلّلت بشكل كبير الوقت المستغرق في العمل اليدوي.

: أتمتة إنتاج الفيديو قلّلت بشكل كبير الوقت المستغرق في العمل اليدوي. أكثر من 1M طالب تم الوصول إليهم : تساعد الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي أنطون على توسيع نطاق تدريسه عبر Udemy وCoursera وغيرها

: تساعد الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي أنطون على توسيع نطاق تدريسه عبر Udemy وCoursera وغيرها محتوى متعدد اللغات وجاهز للمنصات الآن يتم تخصيص مقاطع الفيديو لمختلف اللغات والجماهير.

الآن يتم تخصيص مقاطع الفيديو لمختلف اللغات والجماهير. مجال إبداعي أوسع محتوى سريع ومتقن للدورات، وInstagram Reels، والمؤتمرات، والعروض الترويجية للعملاء.

محتوى سريع ومتقن للدورات، وInstagram Reels، والمؤتمرات، والعروض الترويجية للعملاء. تمكين الطلاب من الإبداع: باستخدام دورات HeyGen التي يقدّمها Anton على Udemy، أفاد المتعلمون بأنهم ينتجون محتوى فيديو أقل تكلفة بمقدار 40 مرة وأسرع بمقدار 8 مرات.

قال أنطون: "إنه أكثر من مجرد أداة؛ إنه نقطة تحوّل حقيقية. فهو يمكّنني من تقديم نتائج احترافية بأقل قدر من الجهد."

أصبح أنطون الآن يدعو إلى استخدام الفيديو بالذكاء الاصطناعي في التعليم والأعمال، ويشجّع المبدعين الآخرين على تبنّي هذا الإمكان. قال أنطون: "HeyGen تقود الجهود في تشكيل مستقبل أفاتارات الذكاء الاصطناعي، ولا يمكنني أن أكون أكثر حماسًا حيال ذلك".

سواء كنت معلّمًا، أو صانع محتوى، أو صاحب عمل، يعتقد Anton أن HeyGen يمكن أن يغيّر طريقة عملك. «إذا كنت تريد توفير الوقت، وتوسيع نطاق رسالتك، والحفاظ على احترافية محتواك، فهذا هو الطريق للمضي قدمًا».