حوّل بياناتك ومخططاتك ومحتواك البصري إلى فيديوهات إنفوجرافيك احترافية خلال دقائق. مع أداة إنشاء فيديوهات الإنفوجرافيك هذه، تبدأ من معلوماتك لتحصل على فيديو كامل السرد والحركة من دون كاميرات أو برامج تصميم أو خبرة في المونتاج. اجعل الأفكار المعقدة واضحة وسهلة المشاركة ومناسبة لكل الشاشات.
لماذا تختار العلامات التجارية أداة HeyGen لإنشاء الفيديوهات الإنفوجرافية
حوّل أي بيانات أو مخططات إلى رسوم متحركة تلقائياً
توقّف عن إرسال شرائح ثابتة لا يقرأها أحد. الصق بياناتك، أو حمّل مخططاً بيانياً، أو صف فكرة ما وشاهدها تتحول إلى فيديو إنفوجرافيك متحرك مشهدًا بعد مشهد، مع رسوم متحركة، وانتقالات سلسة، وسرد صوتي مضبوط التوقيت. ستحصل على نتيجة مصقولة دون الحاجة إلى التعامل مع خط زمني. سواء كنت تعرض أبحاث سوق، أو مؤشرات منتج، أو تسلسلاً إرشادياً لكيفية تنفيذ مهمة ما، فإن مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي يتولى الجزء الأصعب بحيث يصل محتواك بالطريقة التي يستحقها.
ابدأ من قالب فيديو إنفوجرافيك قابل للتخصيص
لا تحتاج إلى البدء من صفحة فارغة. اختر من مكتبة واسعة من قوالب فيديو الإنفوجرافيك المصممة باحتراف، وكل منها مصمم لإبراز بياناتك باستخدام رسوم متحركة، ولوحات ألوان متوافقة مع هوية علامتك، وتخطيطات يمكنك مواءمتها مع علامتك التجارية خلال دقائق. ما عليك سوى إدراج ملف PDF أو عرض PowerPoint أو رابط URL أو نص مكتوب، لتقوم المنصة تلقائياً بتحويله إلى فيديو إنفوجرافيك منظم. الفرق التي تعمل انطلاقاً من مستندات جاهزة تستخدمPDF إلى فيديووPPT إلى فيديولتجاوز إعادة البناء اليدوية والانتقال مباشرة إلى نتيجة نهائية جاهزة للمشاركة خلال دقائق.
خصّص العناصر البصرية والعلامة التجارية والتخطيط
يجب أن يعكس فيديو الإنفوجرافيك هويتك التجارية، لا أن يبدو كقالب جاهز. عدّل لوحات الألوان، وأنماط الخطوط، وتصميم الأيقونات، وسمات الخلفية مباشرة داخل المحرر السهل الاستخدام. حمّل شعارك، وأعد ترتيب المشاهد، واضبط التوقيت بدقة من دون كتابة سطر واحد من الكود. كل عنصر قابل للتخصيص حتى يبقى مخرَجك متوافقًا مع هوية علامتك في كل حملة وكل قناة. يوفّر لك محرر الفيديو تحكمًا إبداعيًا كاملًا في كل خطوة، وتُطبَّق التغييرات فورًا بحيث تصبح عملية التكرار سريعة وسلسة.
ترجمة وتعريب إلى أكثر من 175 لغة
يتحوّل فيديو إنفوجرافيك واحد إلى أصل عالمي في اللحظة التي تحتاج إليه فيها. مرّر أي فيديو مكتمل عبر محرّك الترجمة في المنصّة لتحصل على نسخة مزامنة الشفاه وبسرد طبيعي بأي من أكثر من 175 لغة، من دون إعادة بناء المشاهد أو إعادة تسجيل الصوت. العلامات التجارية والفرق التي توزّع المحتوى عبر مناطق مختلفة تستخدم مترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي لإجراء التوطين في فترة بعد الظهر بدلًا من استغراق عدة أشهر.
اسرد بصوت تعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي طبيعي المسمع
كل فيديو إنفوجرافيك ينبض بالحياة بسرد واضح واحترافي يتم إنشاؤه من النص الذي تكتبه خلال ثوانٍ. اختر من بين مئات أنماط الأصوات، واضبط السرعة، ووافق النبرة مع جمهورك. لا حاجة لاستوديو تسجيل، ولا ميكروفون، ولا إعادة تصوير. إذا كان جمهورك عالميًا، فاستخدم استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي للحفاظ على ثبات صوتك في كل نسخة محلية تنتجها.
حالات استخدام صانع الفيديوهات المعلوماتية
Marketing teams spend weeks turning research reports and campaign data into content that actually gets shared. Static infographics rarely captivate the way a moving, narrated video does, and traditional production requires designers, copywriters, and rounds of revision before anything goes live. With an infographic video maker, you write your narrative, drop in your data and statistics, and generate a finished animated video in one session that is genuinely engaging for your audience. Teams use this workflow to produce data-driven content for social media posts, email, and paid channels faster than any agency turnaround, using marketing videos to keep every campaign moving.
Product updates communicated through text-heavy release notes rarely stick. Engineering teams ship features, product managers write announcements, and users still do not understand what changed or why it matters. An infographic video maker lets product teams transform complex data and feature descriptions into clear, visually compelling walkthroughs with animated callouts and step-by-step narration. Use the product demo video workflow to produce polished feature videos the same day the update ships.
Training content that relies on static slides or long documents produces low completion rates and even lower retention. Learning and development teams need content that moves, explains, and reinforces key information visually. With an infographic video maker, you convert process maps, compliance requirements, and onboarding steps into dynamic, narrated infographic videos that employees actually watch. The training video workflow supports SCORM-ready export and can be localized into multiple languages for distributed teams in hours.
Explaining a concept with text and a static graph is one thing. Explaining it with a timed, narrated, animated sequence is something learners actually remember. Educators and e-learning producers use infographic video to turn lesson plans, pie charts, and statistical breakdowns into structured educational content without hiring a motion graphics studio. Making information memorable is the whole point, and the educational video and course builder tools sit inside the same platform so building an entire module from scratch takes hours instead of weeks.
Creative agencies regularly face briefs that require fast turnaround on data visualization and explainer content across multiple clients and campaigns. Traditional production pipelines cannot keep up with the volume. With an infographic video maker, agencies use templates and script to video automation to create infographic videos at pace, keep margins healthy, and meet client deadlines without growing headcount. Localization into additional languages is a single extra step rather than a separate project.
Buyers do not have time to read a 12-page deck. Sales teams that can send a short, animated infographic video showcasing ROI data, comparison stats, or onboarding timelines compel conversations forward faster because the information is easy to digest on the first pass. Video infographic content that puts your numbers in motion is more informative and more impactful than a PDF, and it helps stakeholders make decisions faster. Build prospect-specific content using AI video Ad and promo video templates designed to keep attention and drive the next step in the deal.
كيفية إنشاء فيديوهات إنفوجرافيك باستخدام الذكاء الاصطناعي
انتقل من البيانات الخام أو النص المكتوب إلى فيديو إنفوجرافيك جاهز في أربع خطوات واضحة، دون الحاجة إلى أدوات تصميم أو خبرة في المونتاج.
حمّل ملف PDF، أو الصق نصاً، أو أضف رابط URL، أو اكتب موضوعاً. يقرأ النظام الأساسي موادك المصدرية ويحوّلها تلقائياً إلى مخطط فيديو إنفوجرافيك منظّم مشهداً تلو الآخر.
اختر مظهراً بصرياً، وعدّل الألوان والتخطيطات، وأضف هوية علامتك التجارية، واضبط صوت التعليق الصوتي. يمكن تعديل كل عنصر قبل عملية الإخراج.
تُنتج المنصة فيديو إنفوجرافيك كاملاً مع سرد متزامن، ورسوم متحركة، وانتقالات سلسة. يمكنك معاينة كل مشهد قبل الإنهاء.
حمّل الفيديو بالتنسيق الذي تحتاجه أو صدّره مباشرة إلى قناتك. أضف ترجمات، ووطّنه إلى لغات إضافية، أو أرسله إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) في خطوة واحدة.
أداة إنشاء فيديوهات الإنفوجرافيك هي أداة تحوّل البيانات والمخططات وتدفّقات العمليات والمحتوى المكتوب إلى فيديوهات متحركة مع تعليق صوتي بشكل تلقائي. أنت تزوّد الأداة بالمادة المصدرية، سواء كانت نصًا مكتوبًا، أو ملف PDF، أو ملخصًا في جدول بيانات، أو وصفًا لموضوع ما، ومنصّة العمل تقوم بترتيبها في مشاهد بصرية مع تعليق صوتي متزامن ورسوم متحركة. والنتيجة هي فيديو جاهز للنشر على شبكات التواصل، أو منصات التدريب، أو المواقع الإلكترونية، أو العروض التقديمية، دون أي تحرير يدوي أو عمل تصميمي.
نعم. يمكنك رفع المخططات والرسومات والمواد الخاصة بعلامتك التجارية وتطبيقها على كل مشهد. يتيح لك المحرر ضبط لوحة الألوان، والخطوط، والشعار بحيث يطابق الفيديو النهائي إرشادات علامتك التجارية دون الحاجة إلى مصمم في كل مرة. إذا كنت تبدأ من ملف عرض تقديمي، فإن ميزة PPT To video تستورد العناصر البصرية من الشرائح الحالية وتعيد بنائها تلقائياً كمشاهد فيديو متحركة.
يتم إعداد معظم مقاطع الفيديو الإنفوجرافيك خلال بضع دقائق من إرسال المواد المصدرية الخاصة بك. يتولى النظام الأساسي في الوقت نفسه إنشاء المشاهد، ومزامنة التعليق الصوتي، والرسوم المتحركة، بحيث لا تنتظر المرور عبر عملية إنتاج يدوية. قد تستغرق المقاطع الأطول التي تحتوي على العديد من مشاهد البيانات وقتًا أطول قليلًا، لكن سير العمل من الإدخال إلى التصدير يُقاس بالدقائق، وليس بالأيام.
لا تحتاج إلى أي خبرة. العملية بأكملها سهلة الاستخدام منذ الجلسة الأولى. تكتب معلوماتك أو تلصقها، تختار أسلوب العرض البصري، والمنصة تنشئ الفيديو. الفرق التي لا تمتلك خلفية في التصميم تستخدمه لإنتاج محتوى يبدو احترافياً من المحاولة الأولى. محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعييتولى تلقائياً ضبط المحاذاة، والمسافات، وتوقيت الحركة.
نعم. بعد إنشاء الفيديو، يمكنك ترجمته إلى أي من أكثر من 175 لغة مع الحفاظ على مزامنة الشفاه بدقة وسرد طبيعي. لا تحتاج إلى إعادة بناء المشاهد أو إعادة تسجيل أي صوت. أداة مترجم الفيديو تتولى خطوة الترجمة والتعريب كمرحلة إضافية واحدة، مما يجعل من العملي تقديم نفس محتوى الإنفوجرافيك للفرق أو الأسواق أو الجماهير الدولية دون الحاجة إلى ميزانية إنتاج منفصلة.
تتطلّب أدوات التصميم تحريكاً يدوياً، وتحريراً على المخطط الزمني، وتسجيل التعليق الصوتي، وضبط إعدادات التصدير، وكل خطوة منها تضيف ساعات إلى كل مشروع. هذا النظام الأساسي يستبدل سير العمل الكامل هذا بإدخال نصي ينتج عنه فيديو جاهز تلقائياً. الفرق التي تستخدم الأدوات التقليدية تشير إلى أنها تقضي أياماً في مهام ينجزها هذا صانع الإنفوجرافيك المتحرك في دقائق.سير عمل فيديو الشرح بالذكاء الاصطناعيمصمم خصيصاً لنوع المحتوى المنظم المعتمد على البيانات، والذي يستغرق أطول وقت في الإنتاج اليدوي.
نعم. يمكنك تعديل النص، أو استبدال نقطة بيانات، أو تغيير النمط البصري، أو إعادة ترتيب المشاهد من خلال محرر يعتمد على النص، ثم إعادة إنتاج الفيديو. سيكون الفيديو المحدَّث جاهزاً خلال دقائق من دون إعادة البناء من الصفر. هذا يجعل إنشاء فيديو إنفوجرافيك عملياً للمحتوى الذي يتغيّر بانتظام، مثل مؤشرات الأداء ربع السنوية، أو تسلسلات تحديثات المنتجات، أو برامج التدريب على الامتثال التي يجب أن تعكس السياسات الحالية، وهو ما لا يكون عملياً في الإنتاج المصوَّر بالكاميرا.
نعم. يمكنك التصدير بنسبة العرض إلى الارتفاع المناسبة لكل منصة، بما في ذلك 16:9 لمقاطع YouTube والعروض التقديمية، و9:16 للتنسيقات الاجتماعية العمودية، و1:1 لمنشورات الخلاصة. أضف الترجمات تلقائياً باستخدام مولّد الترجمات حتى يحقق محتواك أداءً جيداً في بيئات التشغيل التلقائي الصامت. لمحتوى الشبكات الاجتماعية القصير، تتيح لك أدوات مولّد الريلز وYouTube Shorts تقطيع محتوى الإنفوجرافيك إلى تنسيقات أصلية للمنصات في خطوة واحدة.
يتوفر برنامج مجاني دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان، يتيح لك إنشاء الفيديوهات واستكشاف الأدوات الأساسية قبل الالتزام بالاشتراك. تبدأ الخطط المدفوعة من 24$ شهرياً وتمنحك استنساخ الصوت، وفيديوهات أطول، وإمكانية الوصول الكامل إلى القوالب، وخيارات تصدير متقدمة. تتضمن خطط المؤسسات وصولاً إلى واجهة API، وتكاملات مخصصة، وميزات للتعاون بين أعضاء الفريق للمنظمات التي تدير عمليات إنتاج كثيفة.
نعم. يمكنك استخدام نفس المستند أو النص الأصلي لإنتاج عدة نسخ بأساليب بصرية مختلفة، أو بنبرات تعليق صوتي متنوعة، أو بمسارات لغوية متعددة. الفرق التي تعمل انطلاقًا من تقرير بيانات واحد غالبًا ما تنشئ نسخًا منفصلة للاجتماعات الداخلية، والتوزيع على الشبكات الاجتماعية، ومحتوى التدريب في الوقت نفسه. تجعل سير عمل تحويل النص إلى فيديو والفيديو بدون ظهور الوجه من السهل تفريع مدخل واحد إلى عدة مخرجات مميزة دون تكرار العمل الإنتاجي.
تتضمن المنصة مكتبة واسعة من قوالب الإنفوجرافيك التي تغطي الجداول الزمنية، وتدفّقات العمليات، ومخططات المقارنة، وتحليلات البيانات، وتسلسلات الخطوات المتتابعة. كل قالب مصمَّم باحتراف وقابل للتخصيص بالكامل، بحيث يمكنك تحسين التخطيط، وضبط نظام الألوان، وتطبيق هوية علامتك التجارية دون المساس بالبنية الأساسية. تصفّح القوالب حسب القطاع، أو التنسيق، أو نوع المحتوى للعثور على نقطة الانطلاق المثالية لفيديو الإنفوجرافيك الخاص بك، ثم استبدل المحتوى التجريبي ببياناتك خلال دقائق.
إنه تنسيق ديناميكي صُمم خصيصًا لهذا الغرض. التقارير الثابتة وعروض الشرائح توصل المعلومات، لكن فيديوهات الإنفوجرافيك تأسر جمهورك من خلال الجمع بين الحركة، والتعليق الصوتي، والرسوم التوضيحية بطريقة جذابة وسهلة المتابعة في الوقت نفسه. الفيديوهات التي تجعل البيانات مرئية وتبقيها في حركة مستمرة تكون أكثر قابلية للمشاهدة حتى النهاية، والمشاركة بين الفرق، وتذكّرها لاحقًا. إذا كنت تريد مشاركة نتائج معقدة مع مجموعة من أصحاب المصلحة أو الترفيه والإفادة في الوقت نفسه، فإن فيديو الإنفوجرافيك هو التنسيق الذي يترك انطباعًا دائمًا دون أن يتطلب خبرة في الإنتاج.
