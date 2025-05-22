أنشئ محتوى فيديو ترويجي بالذكاء الاصطناعي بمظهر احترافي وأداء فعّال، من دون الحاجة إلى كاميرات أو تحرير معقّد. حوّل روابط المنتجات، والنصوص القصيرة، والأفكار البسيطة إلى فيديوهات ترويجية متوافقة مع هوية علامتك التجارية خلال دقائق. HeyGen تساعد الفرق على الإطلاق بأسلوب أكثر إبداعًا، واختبار زوايا أكثر، والعمل بسرعة أكبر مقارنة بالإنتاج التقليدي.
جرّب مجاناً أداة إنشاء الفيديو من الصور
Announce new products and features with short promos that show the value clearly. Use overlays, quick cuts, and voiceover to highlight what matters most. Help audiences understand why they should care in seconds.
Create stunning promos for holiday sales, flash discounts, and time bound campaigns quickly using our video maker. Update text, pricing, and voiceover without reshooting footage. This flexibility is ideal for fast moving promotions.
Drive signups for webinars, conferences, and live events with focused promo clips. Combine speaker visuals, agendas, and social proof to boost interest. Share across social, email, and websites with minimal extra work.
Tell your brand story with promos that reinforce your positioning and values. Mix lifestyle footage, product visuals, and narration into cohesive pieces. Use variants to speak to different segments while keeping the same core idea.
Create vertical and square promos optimized for feeds and stories. Design content that hooks in the first seconds and keeps viewers watching. Repurpose promos for multiple platforms without manual resizing.
Explain what your product does and why it is different using quick, clear promos. Use screen visuals and simple language to reduce friction for new users. These videos help landing pages, app stores, and ads convert better.
لماذا يُعد HeyGen أفضل مولّد لفيديوهات ترويجية بالذكاء الاصطناعي
تم تصميم HeyGen للمسوقين وصنّاع المحتوى الذين يحتاجون إلى فيديوهات ترويجية عالية التأثير بسرعة. ابدأ بموجز أو رابط URL واستعد لتحرير أفكار جاهزة تتوافق بالفعل مع رسالتك. تحتفظ بالتحكم الإبداعي، بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الجوانب البصرية والصوت والصياغة.
ألصق رابط منتج أو فكرة قصيرة وأنشئ مسودات فيديو تتضمن مسبقًا المشاهد، والعناوين، والتعليق الصوتي. بدلاً من إنشاء كل إعلان ترويجي من الصفر، تقوم فقط بتحسين ما ينشئه الذكاء الاصطناعي. يتيح لك ذلك الانتقال من الفكرة إلى النشر في جزء بسيط من الوقت باستخدام أداة إنشاء الفيديوهات الترويجية بالذكاء الاصطناعي لدينا.
طبّق مجموعة هوية علامتك التجارية بحيث تبقى الشعارات والألوان والخطوط متسقة في كل حملة ترويجية. احفظ التخطيطات والأنماط التي تفضّلها وأعد استخدامها في الحملات المستقبلية. النتيجة مكتبة من مقاطع الفيديو المتجانسة، حتى عندما يشارك العديد من الأشخاص في إنشائها.
أنشئ عدة نسخ من الإعلان الترويجي نفسه مع مقدمات أو عناصر بصرية أو عبارات حث على اتخاذ إجراء مختلفة. صدّر الأصول لقنوات الإعلانات المدفوعة والقنوات العضوية وتتبع الأداء. يساعدك ذلك على تحسين عائد الإنفاق الإعلاني مع الحفاظ على انخفاض تكاليف الإنتاج.
عنوان URL والنص البرمجي لإنشاء فيديو ترويجي
ابدأ من صفحة منتج أو صفحة هبوط أو نص مكتوب، وأنشئ فيديو ترويجيًا منظمًا تلقائيًا باستخدام أداة إنشاء الفيديوهات الترويجية بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. يقوم HeyGen بتحديد الفوائد الرئيسية وتحويلها إلى مشاهد تحتوي على نصوص ومرئيات. يمكنك تحسين الفيديو أو إعادة إنشائه حتى يتطابق الفيديو الترويجي مع رؤيتك.
قوالب وتخطيطات جاهزة للترويج
استخدم القوالب المصممة لعروض المنتجات، والعروض الترويجية، وحملات الإعلانات لإنشاء محتوى فيديو جذاب. تم تحسين التنسيقات لسهولة القراءة، وإيقاع العرض، ومواقع عبارات الحث على اتخاذ إجراء. يمنحك هذا أساسًا بصريًا قويًا لكل حملة ترويجية.
أفاتارات بالذكاء الاصطناعي وتعليقات صوتية وترجمات نصية
أضف حضورًا بشريًا باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي وتعليقات صوتية طبيعية بعدة لغات لمشاريع صانع الفيديو الخاصة بك. تحافظ الترجمات التلقائية على وضوح الفيديو حتى عند إيقاف الصوت. يمكنك تكييف النبرة وأسلوب الإلقاء ليتوافقا مع الأداء أو هوية العلامة التجارية.
تصدير متعدد الصيغ لكل قناة
صدّر العروض الترويجية بصيغ عمودية ومربعة وأفقية مضبوطة لكل منصة. حافظ على مناطق الأمان ونص واضح يسهل قراءته عبر جميع المواضع. يمكن لمشروع واحد أن يغذي الإعلانات ومنشورات الخلاصة والقصص وأصول موقع الويب في الوقت نفسه.
اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل الصور إلى فيديو ابتكارًا في السوق.
كيفية استخدام مولّد فيديوهات الترويج بالذكاء الاصطناعي
يتكامل HeyGen مع سير عمل التسويق الحالي بحيث تتمكن الفرق من إضافة الفيديو دون إبطاء الحملات. من الفكرة إلى التصدير، تظل مركّزًا على الاستراتيجية بينما تتولى المنصة جانب التنفيذ.
ألصق رابط URL، أو صف عرضك الترويجي، أو أضف نصًا قصيرًا. حدّد الجمهور والهدف الرئيسي حتى يبقى توجّه الفيديو منسجمًا مع أهدافك. هذا يضع الأساس للفيديو الترويجي الذي سيتم إنشاؤه.
اختر القوالب ونِسَب الأبعاد التي تناسب قنواتك المستهدفة. حدّد صوتاً بالذكاء الاصطناعي أو أفاتاراً ينسجم مع نبرة علامتك التجارية. عدّل الأسلوب البصري ليتماشى مع المواد الإعلانية الموجّهة للأداء، أو حملات العلامة التجارية، أو كليهما.
عاين الفيديو الترويجي الذي تم إنشاؤه وعدّل بداياته، وعبارات عرض الفوائد، والعروض الترويجية. أضف أو احذف مشاهد، واضبط التوقيت، وحدّث النص الظاهر على الشاشة. تساعدك التعديلات البسيطة على إعداد عدة نسخ مختلفة للاختبار.
حمّل مقاطع الفيديو النهائية بالتنسيقات المناسبة وارفَعها إلى منصات الإعلانات، وقنوات التواصل الاجتماعي، أو موقعك. راقب الأداء وارجع إلى HeyGen لإنشاء نسخ جديدة بسرعة. يساعدك هذا التسلسل على تحسين العروض الترويجية مع كل حملة.
فيديو ترويجي بالذكاء الاصطناعي هو فيديو تسويقي يتم إنشاؤه بمساعدة الذكاء الاصطناعي. يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء العناصر البصرية والتعليق الصوتي وبنية الفيديو انطلاقًا من مدخلات بسيطة، بحيث تنطلق الحملات بسرعة أكبر وتحتاج إلى موارد إنتاج أقل.
لا. تم تصميم HeyGen بحيث يتمكن المسوّقون والمؤسسون وفرق المحتوى من إنشاء العروض الترويجية دون الحاجة إلى مهارات المونتاج التقليدية. تساعدك سير العمل الإرشادية والقوالب وعناصر التحكم البسيطة على جعل عملية الإنتاج سهلة وفعّالة.
نعم. يمكنك رفع مقاطع لمنتجاتك، وصور الهوية البصرية للعلامة التجارية، والشعارات لإدراجها في العروض الترويجية الخاصة بك. تُدمج هذه العناصر مع العناصر البصرية المُنشأة بالذكاء الاصطناعي بحيث يبدو محتواك فريدًا وأصيلًا.
يمكنك استخدام العروض الترويجية المصدَّرة على منصات التواصل الاجتماعي، وشبكات الإعلانات، والمواقع الإلكترونية، وحملات البريد الإلكتروني. تساعدك إعدادات نسب الأبعاد الجاهزة على دعم TikTok وInstagram وFacebook وYouTube وغيرها من مصدر مشروع واحد.
نعم. يمكنك إنشاء تعليقات صوتية وترجمات بعدة لغات لمقاطع الفيديو الترويجية التي تُنشئها بالذكاء الاصطناعي باستخدام ميزة video translator، مما يسهل عليك تكييف الحملات لمناطق مختلفة مع الحفاظ على الفكرة الإبداعية الأساسية في أداة إنشاء فيديوهات الترويج بالذكاء الاصطناعي video generator.
نعم. HeyGen تصدّر ملفات عالية الجودة مناسبة للإعلانات المدفوعة والتوزيع العضوي لحملات إعلانات الفيديو الخاصة بك. يتم تحسين وضوح الصورة والإيقاع والترجمة النصية لمنصات الإعلانات الحديثة وبيئات الخلاصات في إعلان الفيديو الخاص بك.
نعم. يمكن للفرق مشاركة المشاريع، وإعادة استخدام القوالب، وتنسيق الإصدارات لفيديوهاتهم باستخدام منصتنا. يساعد ذلك الوكالات والفرق الداخلية والشركاء على إدارة العديد من العروض الترويجية دون فقدان اتساق الهوية أو الرسالة.
يمكن لسير عمل العروض الترويجية بالذكاء الاصطناعي تقليص وقت الإنتاج من أيام إلى دقائق للعديد من الحملات، مما يتيح لك إنشاء فيديو ترويجي بسهولة. بدلاً من إعادة بناء كل فيديو من الصفر، يمكنك التكرار على الهياكل المجربة وإنشاء نسخ جديدة بسرعة.
نعم. يمكنك إعادة فتح المشاريع، وتعديل النصوص أو العروض أو العناصر البصرية، ثم إعادة إنشاء العرض الترويجي المحدَّث. يساعدك ذلك على إبقاء الحملات الدائمة متجددة ومتوافقة مع الأسعار والرسائل أو العناصر البصرية الحالية.
استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي
حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.
حوّل أفكارك إلى مقاطع فيديو احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.