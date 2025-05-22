مولّد فيديوهات ترويجية بالذكاء الاصطناعي لإنشاء عروض ترويجية فورية

أنشئ محتوى فيديو ترويجي بالذكاء الاصطناعي بمظهر احترافي وأداء فعّال، من دون الحاجة إلى كاميرات أو تحرير معقّد. حوّل روابط المنتجات، والنصوص القصيرة، والأفكار البسيطة إلى فيديوهات ترويجية متوافقة مع هوية علامتك التجارية خلال دقائق. HeyGen تساعد الفرق على الإطلاق بأسلوب أكثر إبداعًا، واختبار زوايا أكثر، والعمل بسرعة أكبر مقارنة بالإنتاج التقليدي.

١٢٩٬١٥١٬١١٤فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٧٣٧أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٤٤٤فيديوهات تمت ترجمتها
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.

إطلاق المنتجات وتسليط الضوء على الميزات

Announce new products and features with short promos that show the value clearly. Use overlays, quick cuts, and voiceover to highlight what matters most. Help audiences understand why they should care in seconds.

العروض الموسمية والمحدودة لفترة

Create stunning promos for holiday sales, flash discounts, and time bound campaigns quickly using our video maker. Update text, pricing, and voiceover without reshooting footage. This flexibility is ideal for fast moving promotions.

الترويج للفعاليات والتسجيلات

Drive signups for webinars, conferences, and live events with focused promo clips. Combine speaker visuals, agendas, and social proof to boost interest. Share across social, email, and websites with minimal extra work.

حملات العلامة التجارية وتعزيز الوعي

Tell your brand story with promos that reinforce your positioning and values. Mix lifestyle footage, product visuals, and narration into cohesive pieces. Use variants to speak to different segments while keeping the same core idea.

عروض تشويقية وترويجية لوسائل التواصل الاجتماعي

Create vertical and square promos optimized for feeds and stories. Design content that hooks in the first seconds and keeps viewers watching. Repurpose promos for multiple platforms without manual resizing.

نمو التطبيقات وSaaS والشركات الناشئة

Explain what your product does and why it is different using quick, clear promos. Use screen visuals and simple language to reduce friction for new users. These videos help landing pages, app stores, and ads convert better.

لماذا يُعد HeyGen أفضل مولّد لفيديوهات ترويجية بالذكاء الاصطناعي

تم تصميم HeyGen للمسوقين وصنّاع المحتوى الذين يحتاجون إلى فيديوهات ترويجية عالية التأثير بسرعة. ابدأ بموجز أو رابط URL واستعد لتحرير أفكار جاهزة تتوافق بالفعل مع رسالتك. تحتفظ بالتحكم الإبداعي، بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الجوانب البصرية والصوت والصياغة.

أطلق الحملات بسرعة أكبر باستخدام فيديوهات ترويجية جاهزة

ألصق رابط منتج أو فكرة قصيرة وأنشئ مسودات فيديو تتضمن مسبقًا المشاهد، والعناوين، والتعليق الصوتي. بدلاً من إنشاء كل إعلان ترويجي من الصفر، تقوم فقط بتحسين ما ينشئه الذكاء الاصطناعي. يتيح لك ذلك الانتقال من الفكرة إلى النشر في جزء بسيط من الوقت باستخدام أداة إنشاء الفيديوهات الترويجية بالذكاء الاصطناعي لدينا.

حافظ على اتساق هوية علامتك التجارية في كل فيديو ترويجي

طبّق مجموعة هوية علامتك التجارية بحيث تبقى الشعارات والألوان والخطوط متسقة في كل حملة ترويجية. احفظ التخطيطات والأنماط التي تفضّلها وأعد استخدامها في الحملات المستقبلية. النتيجة مكتبة من مقاطع الفيديو المتجانسة، حتى عندما يشارك العديد من الأشخاص في إنشائها.

اختبر المزيد من العروض ورسائل الجذب بجهد أقل

أنشئ عدة نسخ من الإعلان الترويجي نفسه مع مقدمات أو عناصر بصرية أو عبارات حث على اتخاذ إجراء مختلفة. صدّر الأصول لقنوات الإعلانات المدفوعة والقنوات العضوية وتتبع الأداء. يساعدك ذلك على تحسين عائد الإنفاق الإعلاني مع الحفاظ على انخفاض تكاليف الإنتاج.

عنوان URL والنص البرمجي لإنشاء فيديو ترويجي

ابدأ من صفحة منتج أو صفحة هبوط أو نص مكتوب، وأنشئ فيديو ترويجيًا منظمًا تلقائيًا باستخدام أداة إنشاء الفيديوهات الترويجية بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. يقوم HeyGen بتحديد الفوائد الرئيسية وتحويلها إلى مشاهد تحتوي على نصوص ومرئيات. يمكنك تحسين الفيديو أو إعادة إنشائه حتى يتطابق الفيديو الترويجي مع رؤيتك.

قوالب وتخطيطات جاهزة للترويج

استخدم القوالب المصممة لعروض المنتجات، والعروض الترويجية، وحملات الإعلانات لإنشاء محتوى فيديو جذاب. تم تحسين التنسيقات لسهولة القراءة، وإيقاع العرض، ومواقع عبارات الحث على اتخاذ إجراء. يمنحك هذا أساسًا بصريًا قويًا لكل حملة ترويجية.

أفاتارات بالذكاء الاصطناعي وتعليقات صوتية وترجمات نصية

أضف حضورًا بشريًا باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي وتعليقات صوتية طبيعية بعدة لغات لمشاريع صانع الفيديو الخاصة بك. تحافظ الترجمات التلقائية على وضوح الفيديو حتى عند إيقاف الصوت. يمكنك تكييف النبرة وأسلوب الإلقاء ليتوافقا مع الأداء أو هوية العلامة التجارية.

تصدير متعدد الصيغ لكل قناة

صدّر العروض الترويجية بصيغ عمودية ومربعة وأفقية مضبوطة لكل منصة. حافظ على مناطق الأمان ونص واضح يسهل قراءته عبر جميع المواضع. يمكن لمشروع واحد أن يغذي الإعلانات ومنشورات الخلاصة والقصص وأصول موقع الويب في الوقت نفسه.

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل الصور إلى فيديو ابتكارًا في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أمتلكه أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

ستيف سووري, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا، وأصبح بإمكاننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
reviews trophy
كيف يعمل

كيفية استخدام مولّد فيديوهات الترويج بالذكاء الاصطناعي

يتكامل HeyGen مع سير عمل التسويق الحالي بحيث تتمكن الفرق من إضافة الفيديو دون إبطاء الحملات. من الفكرة إلى التصدير، تظل مركّزًا على الاستراتيجية بينما تتولى المنصة جانب التنفيذ.

الخطوة 1

ابدأ بمنتج أو عرض أو فكرة

ألصق رابط URL، أو صف عرضك الترويجي، أو أضف نصًا قصيرًا. حدّد الجمهور والهدف الرئيسي حتى يبقى توجّه الفيديو منسجمًا مع أهدافك. هذا يضع الأساس للفيديو الترويجي الذي سيتم إنشاؤه.

الخطوة 2

اختر الأسلوب والصيغة والصوت

اختر القوالب ونِسَب الأبعاد التي تناسب قنواتك المستهدفة. حدّد صوتاً بالذكاء الاصطناعي أو أفاتاراً ينسجم مع نبرة علامتك التجارية. عدّل الأسلوب البصري ليتماشى مع المواد الإعلانية الموجّهة للأداء، أو حملات العلامة التجارية، أو كليهما.

الخطوة 3

حسّن العبارات الجاذبة والمشاهد والدعوات إلى الإجراء

عاين الفيديو الترويجي الذي تم إنشاؤه وعدّل بداياته، وعبارات عرض الفوائد، والعروض الترويجية. أضف أو احذف مشاهد، واضبط التوقيت، وحدّث النص الظاهر على الشاشة. تساعدك التعديلات البسيطة على إعداد عدة نسخ مختلفة للاختبار.

الخطوة 4

صدّر وأطلق فيديو الترويج بالذكاء الاصطناعي الخاص بك

حمّل مقاطع الفيديو النهائية بالتنسيقات المناسبة وارفَعها إلى منصات الإعلانات، وقنوات التواصل الاجتماعي، أو موقعك. راقب الأداء وارجع إلى HeyGen لإنشاء نسخ جديدة بسرعة. يساعدك هذا التسلسل على تحسين العروض الترويجية مع كل حملة.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو فيديو ترويجي بالذكاء الاصطناعي؟

فيديو ترويجي بالذكاء الاصطناعي هو فيديو تسويقي يتم إنشاؤه بمساعدة الذكاء الاصطناعي. يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء العناصر البصرية والتعليق الصوتي وبنية الفيديو انطلاقًا من مدخلات بسيطة، بحيث تنطلق الحملات بسرعة أكبر وتحتاج إلى موارد إنتاج أقل.

هل أحتاج إلى مهارات في تحرير الفيديو لاستخدام HeyGen؟

لا. تم تصميم HeyGen بحيث يتمكن المسوّقون والمؤسسون وفرق المحتوى من إنشاء العروض الترويجية دون الحاجة إلى مهارات المونتاج التقليدية. تساعدك سير العمل الإرشادية والقوالب وعناصر التحكم البسيطة على جعل عملية الإنتاج سهلة وفعّالة.

هل يمكنني استخدام لقطاتي الخاصة ومواد علامتي التجارية؟

نعم. يمكنك رفع مقاطع لمنتجاتك، وصور الهوية البصرية للعلامة التجارية، والشعارات لإدراجها في العروض الترويجية الخاصة بك. تُدمج هذه العناصر مع العناصر البصرية المُنشأة بالذكاء الاصطناعي بحيث يبدو محتواك فريدًا وأصيلًا.

على أي منصات يمكنني استخدام مقاطع الفيديو الترويجية هذه؟

يمكنك استخدام العروض الترويجية المصدَّرة على منصات التواصل الاجتماعي، وشبكات الإعلانات، والمواقع الإلكترونية، وحملات البريد الإلكتروني. تساعدك إعدادات نسب الأبعاد الجاهزة على دعم TikTok وInstagram وFacebook وYouTube وغيرها من مصدر مشروع واحد.

ما الطول المناسب لفيديو ترويجي بالذكاء الاصطناعي؟

نعم. يمكنك إنشاء تعليقات صوتية وترجمات بعدة لغات لمقاطع الفيديو الترويجية التي تُنشئها بالذكاء الاصطناعي باستخدام ميزة video translator، مما يسهل عليك تكييف الحملات لمناطق مختلفة مع الحفاظ على الفكرة الإبداعية الأساسية في أداة إنشاء فيديوهات الترويج بالذكاء الاصطناعي video generator.

هل جودة الفيديو مناسبة للإعلانات المدفوعة؟

نعم. HeyGen تصدّر ملفات عالية الجودة مناسبة للإعلانات المدفوعة والتوزيع العضوي لحملات إعلانات الفيديو الخاصة بك. يتم تحسين وضوح الصورة والإيقاع والترجمة النصية لمنصات الإعلانات الحديثة وبيئات الخلاصات في إعلان الفيديو الخاص بك.

هل يمكن للفرق والوكالات التعاون في HeyGen؟

نعم. يمكن للفرق مشاركة المشاريع، وإعادة استخدام القوالب، وتنسيق الإصدارات لفيديوهاتهم باستخدام منصتنا. يساعد ذلك الوكالات والفرق الداخلية والشركاء على إدارة العديد من العروض الترويجية دون فقدان اتساق الهوية أو الرسالة.

كم من الوقت يمكن أن يوفره إنشاء فيديو ترويجي بالذكاء الاصطناعي؟

يمكن لسير عمل العروض الترويجية بالذكاء الاصطناعي تقليص وقت الإنتاج من أيام إلى دقائق للعديد من الحملات، مما يتيح لك إنشاء فيديو ترويجي بسهولة. بدلاً من إعادة بناء كل فيديو من الصفر، يمكنك التكرار على الهياكل المجربة وإنشاء نسخ جديدة بسرعة.

هل يمكنني تحديث فيديو ترويجي موجود لاحقًا؟

نعم. يمكنك إعادة فتح المشاريع، وتعديل النصوص أو العروض أو العناصر البصرية، ثم إعادة إنشاء العرض الترويجي المحدَّث. يساعدك ذلك على إبقاء الحملات الدائمة متجددة ومتوافقة مع الأسعار والرسائل أو العناصر البصرية الحالية.

