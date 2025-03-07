أنشئ مقاطع فيديو تسويقية بالذكاء الاصطناعي جذابة تلفت الانتباه وتحقق التحويل دون الحاجة إلى تحرير معقّد أو جلسات تصوير في الاستوديو. حوّل روابط المنتجات أو النصوص أو الأفكار البسيطة إلى مقاطع فيديو متوافقة مع هوية علامتك لكل قناة خلال دقائق. تساعد HeyGen الفرق على إنتاج محتوى إبداعي أكثر، والاختبار بسرعة أكبر، والحفاظ على التسويق في حركة مستمرة.
Generate AI video ads for platforms like TikTok, Instagram, and YouTube in minutes. Test different hooks, offers, and formats without manual editing overhead. Optimize cost per result by quickly spotting what resonates.
Turn new releases and updates into clear, engaging clips that highlight benefits. Show key features with overlays, captions, and close up visuals. Help audiences understand value quickly and remember why it matters.
Add explainer videos to landing pages, pricing sections, and onboarding flows. Use video to clarify next steps and remove friction for new users. Better understanding often leads to higher conversion and activation.
Embed short marketing videos in nurture sequences and announcements. Use personalized intros, product demos, and educational moments to keep subscribers engaged. Video helps messages stand out inside busy inboxes.
Give sales teams tailored video assets they can share in outreach and follow ups for better video marketing. Explain complex offers with simple visuals and narration. Strong videos make it easier for buyers to share your story internally.
Produce on brand video libraries quickly for multiple clients. Use templates and presets to standardize quality while staying flexible. Deliver more creative options per project without burning extra hours.
لماذا يُعد HeyGen أفضل أداة لتحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي
تحوّل HeyGen أي نص إلى فيديو عالي الجودة يشبه الواقع خلال دقائق. يمكنك البدء من فكرة أولية، أو سيناريو مكتمل، أو حتى بضع نقاط مختصرة. تنشئ HeyGen مشاهد حوارية واقعية مع أدوات تحكم متقدّمة، لتنتقل من الكلمات إلى فيديو جاهز من دون الحاجة إلى سير عمل الإنتاج التقليدي.
حوّل النصوص إلى مقاطع فيديو مصقولة خلال دقائق. إنها أسرع وأقل تكلفة بكثير من التصوير، أو إعادة التصوير، أو جداول المونتاج المعقدة.
أنشئ مقاطع فيديو احترافية بسير عمل بسيط وبديهي. لا حاجة لخبرة في المونتاج. لا إعدادات تقنية معقدة. فقط اكتب، وأنشئ، وحسّن
من المسودة الأولى حتى التصدير النهائي، يبسّط محرر HeyGen المعتمد على النصوص العملية بأكملها. حدّث الجمل، عدّل الإيقاع، راجع المشاهد، وكرّر بسرعة كما لو كنت تعدّل مستنداً، لا خطاً زمنياً.
الرابط والبرنامج النصي لإنشاء الفيديو
ابدأ من رابط URL أو وصف منتج أو نص تسويقي وأنشئ المشاهد تلقائياً. تقوم HeyGen باستخلاص النقاط الأساسية وتحويلها إلى مقاطع فيديو منظمة. يمكنك تحسين النتيجة أو إعادة الإنشاء حتى تشعر أن الفكرة مناسبة.
قوالب لتنسيقات التسويق والإعلانات
استخدم قوالب جاهزة للعروض الترويجية، والفيديوهات التوضيحية، وإبراز المنتجات، والإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي. تتولى القوالب ضبط الإيقاع، وتسلسل النص، وتكوين اللقطات نيابةً عنك، مما يساعدك على إنتاج فيديوهات احترافية حتى عندما تكون المواعيد النهائية ضيقة.
أفاتارات بالذكاء الاصطناعي وأصوات وترجمات نصية
أضف حضورًا بشريًا من خلال متحدثين بالذكاء الاصطناعي وتعليقات صوتية طبيعية بعدة لغات. تعمل الترجمات النصية التلقائية على تحسين سهولة الوصول والأداء في الخلاصات التي تُعرض بدون صوت. تتحكم في الأسلوب والنبرة والرسالة دون الحاجة إلى ممثلين.
تصدير متعدد المنصات ونِسَب أبعاد مختلفة
صدّر الفيديو بصيغ عمودية ومربعة وأفقية مخصّصة لمختلف القنوات. حافظ على مناطق الأمان، وسهولة القراءة، والحركة عبر جميع الإصدارات. يتيح لك ذلك إطلاق الحملات في كل مكان انطلاقاً من مشروع واحد.
كيفية استخدام مُنشئ فيديوهات التسويق بالذكاء الاصطناعي
HeyGen يقدّم للمسوّقين سير عمل بسيطًا ينسجم مع تخطيط الحملات الحالي. أنت تجلب الموجز والأهداف، بينما يتولى مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي تفاصيل الإنتاج حتى تتمكن من التركيز على الاستراتيجية والتوجّه الإبداعي.
الصق صفحة منتج، واكتب موجهاً قصيراً، أو أضف النص الذي لديك مسبقاً. حدّد هدفك، وجمهورك، والرسالة الأساسية التي تريد إيصالها.
اختر القوالب والألوان والخطوط والأنماط البصرية التي تتوافق مع هوية علامتك التجارية لمحتوى الفيديو. اختر صوت ذكاء اصطناعي أو أفاتار لتوصيل رسالتك بوضوح.
عاين الفيديو الذي تم إنشاؤه وعدّل النص المعروض على الشاشة والتوقيت والعناصر البصرية. جرّب مقدمات أو عروضًا بديلة للاستعداد للاختبار.
حمّل مقاطع الفيديو النهائية بالصيَغ المناسبة لكل منصة. ارفعها إلى مديري الإعلانات، وصفحات الهبوط، والمواقع الإلكترونية، وأدوات البريد الإلكتروني.
فيديوهات التسويق بالذكاء الاصطناعي هي فيديوهات ترويجية أو تعليمية يتم إنشاؤها بمساعدة الذكاء الاصطناعي. تتيح لك إنشاء النصوص البصرية والصوتية من مدخلات بسيطة، بحيث تنطلق الحملات بسرعة أكبر، مما يقلل الاعتماد على أساليب إنتاج الفيديو التقليدية.
لا. HeyGen مصمم للمسوقين، وليس للمحررين. تتولى القوالب وسير العمل الموجّه التعامل مع الجوانب التقنية، بحيث تركز أنت على الرسالة والجمهور والنتائج، مع الاستمرار في الحصول على نتيجة احترافية.
نعم. يمكنك رفع الشعارات والخطوط ولقطات المنتجات وصور العلامة التجارية مباشرة إلى المشاريع. ستظهر هذه العناصر في القوالب بحيث يبدو كل فيديو متسقًا ومتوافقًا مع هويتك البصرية.
يمكنك إنشاء مقاطع فيديو للمنصات الاجتماعية، وشبكات الإعلانات، والمواقع الإلكترونية، وحملات البريد الإلكتروني. تساعدك نسب الأبعاد المختلفة وخيارات التصدير المتعددة على دعم TikTok وInstagram وYouTube وLinkedIn وغيرها الكثير انطلاقًا من الفكرة الأساسية نفسها.
يمكن إنشاء مقاطع فيديو بسيطة خلال بضع دقائق فقط بمجرد أن تكون فكرتك جاهزة. أما الحملات الأكثر تعقيدًا التي تتضمن العديد من النُسخ المتنوعة فستظل تُنجَز بسرعة أكبر بكثير من الإنتاج التقليدي. هذا المستوى من السرعة مثالي للاختبار والتفاعل مع أداء الحملات.
نعم. يمكنك تبديل اللغات والأصوات والنص الظاهر على الشاشة مع الحفاظ على اتساق العناصر البصرية. تساعدك الإصدارات الموطّنة على التحدث مباشرة إلى الجماهير الإقليمية دون الحاجة إلى إعادة بناء المشاريع بالكامل.
نعم. HeyGen تصدّر ملفات عالية الجودة تعمل جيداً في الحملات المدفوعة والمواضع العضوية. يساهم التنسيق السليم، ودعم التسميات التوضيحية، والإيقاع المناسب في ضمان ظهور الفيديوهات بشكل احترافي على كل منصة.
نعم. يمكن لعدة أعضاء من الفريق مشاركة الوصول إلى المشاريع، وتقديم الملاحظات، وإدارة النسخ المتكررة. هذا يجعل من الأسهل على فرق التسويق والإبداع والأداء الحفاظ على التنسيق فيما بينها.
نعم. يمكنك البدء من مقالات المدونة أو صفحات المنتجات أو النصوص الموجودة مسبقًا. تحويل المحتوى المكتوب إلى فيديو يساعدك على إطالة عمر الأصول التي تمتلكها بالفعل والوصول إلى الجماهير التي تفضّل الفيديو.
نعم. يمكن لصنّاع المحتوى الأفراد، والشركات الصغيرة، والمؤسسات الكبرى جميعًا الاستفادة من فيديوهات التسويق بالذكاء الاصطناعي. فالأدوات نفسها التي تساعد الفرق العالمية على توسيع إنتاج الفيديو تساعد أيضًا الفرق الأصغر على المنافسة من خلال محتوى أسرع وأعلى جودة.
