تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي لإنشاء الفيديو بسرعة

حوّل النص المكتوب لديك إلى فيديو كامل بالذكاء الاصطناعي مع مشاهد سينمائية، وسرد صوتي طبيعي، وتصميم حركي، وتوقيت دقيق لكل إطار. تقنية تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen تلغي الحاجة إلى الكاميرات والاستوديوهات والمحررين وتأخيرات الإنتاج، بحيث يمكن لفريقك إنشاء فيديوهات عالية الجودة على نطاق واسع.

حالات استخدام تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي

تستخدم الفرق في مختلف القطاعات HeyGen لتحويل النصوص بصيغة السيناريوهات والموجّهات إلى مقاطع فيديو مؤثرة. من الإعداد الأولي للموظفين الجدد إلى التسويق، تضمن HeyGen أن يصبح نصك جاهزًا للفيديو بأقل قدر من الجهد.


مقاطع فيديو التدريب والتأهيل

حوّل إجراءات العمل القياسية ووثائق الموارد البشرية والإرشادات الداخلية إلى مقاطع تدريبية واضحة خطوة بخطوة، مع أسلوب تقديم متسق عبر جميع الفرق.

شروحات تسويقية وعروض توضيحية للمنتجات

حوّل نصوص الرسائل أو تفصيل الميزات إلى مقاطع فيديو ترويجية واضحة تبرز الفوائد والأسئلة الشائعة وأهم تفاصيل المنتج.

وحدات تعليمية ومحتوى إرشادي

حوّل المواد المعقّدة أو الشروحات الطويلة إلى دروس سهلة المتابعة باستخدام أداة تحويل النص بالذكاء الاصطناعي إلى فيديو للتعلّم الرقمي وإنشاء الدورات.

محتوى وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل القصيرة

أنشئ مقاطع لافتة للانتباه من الإعلانات، ونصوص الريادة الفكرية، وموجّهات السرد القصصي، والتحديثات الأسبوعية باستخدام أداة تحويل النص إلى فيديو المجانية.

لماذا يعد HeyGen الخيار الأفضل لإنشاء الفيديو من النص

HeyGen تستبدل أساليب إنتاج الفيديو التقليدية بسير عمل سريع يحوّل المحتوى المكتوب إلى فيديوهات واضحة وجاهزة للمشاركة. سواء كنت تحتاج إلى فيديوهات شرح سريعة، أو تحديثات داخلية، أو محتوى تدريبي على نطاق واسع، تساعدك HeyGen على الانتقال من النص إلى الفيديو بوضوح واتساق.

أنشئ مقاطع فيديو بجودة الاستوديو دون الحاجة إلى التصوير

HeyGen يزيل الحاجة إلى الكاميرات أو جلسات التسجيل أو البرامج المعقدة. انسخ نصك والصقه لتحويله فورًا إلى فيديو احترافي يحتوي على مشاهد ديناميكية، وانتقالات سلسة، وتنسيق واضح — مثالي لفيديوهات الشرح، والدروس التعليمية، والجولات التعريفية بالمنتجات، ومحتوى الإعداد والتدريب.

طابِق أي نبرة باستخدام أصوات وأنماط وتنسيقات بالذكاء الاصطناعي

سواء كنت تنشئ محتوى تعليميًا، رسائل موجهة للشركات، أو مقاطع جاهزة لوسائل التواصل الاجتماعي، توفر لك HeyGen تعليقًا صوتيًا طبيعيًا بالذكاء الاصطناعي، وتشكيلة من الأساليب البصرية، وقوالب مرنة ليتوافق فيديوك مع أسلوبك وجمهورك وهوية علامتك التجارية.

وسّع إنتاج المحتوى بسرعة

أنشئ مقاطع فيديو من النصوص الطويلة، والدروس متعددة الفصول، والتحديثات المتكررة، وسير عمل المحتوى عالي الحجم خلال دقائق. تقوم HeyGen بأتمتة إنشاء المشاهد وتنسيقها بحيث يمكنك إنتاج المزيد من مقاطع الفيديو دون زيادة وقت الإنتاج أو الحاجة إلى موارد إضافية.

تعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي بعدة لغات

اختر من بين أصوات ذكاء اصطناعي طبيعية بإيقاع واضح ونبرة معبّرة ودعم للغات ولهجات عالمية. يمكنك إقرانها مع أفاتارات بالذكاء الاصطناعي لتقديم مقدّمين محترفين على الشاشة.

مشاهد مؤتمتة مع عناصر بصرية ديناميكية

يقوم HeyGen بتقسيم النص الذي تكتبه إلى مشاهد تلقائياً، ويقرنها بتخطيطات ورسومات وهياكل بصرية تعزّز رسالتك. يمكنك أيضاً تحويل الصور إلى فيديو لسرد بصري ديناميكي.

تصميمات وعلامات تجارية قابلة للتخصيص

عدّل الألوان والخلفيات وتصميم الحركة ونسب الأبعاد والعناصر الظاهرة على الشاشة بسرعة ليتوافق الفيديو مع هوية علامتك التجارية.

أدوات تحرير بسيطة لإجراء تعديلات سريعة

عدّل السطور، واستبدل العناصر البصرية، واضبط التوقيت، أو غيّر الأنماط دون الحاجة إلى التعامل مع خط زمني. صدّر فيديوهات عالية الجودة خلال ثوانٍ.

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات مشابهة لشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أمتلكه أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالإمكانات المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام مولّد تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي

HeyGen تبسّط سير عملك من إدخال النص إلى إخراج الفيديو النهائي، وإليك كيفية عمل ذلك.

الخطوة 1

الصق النص في أداة تحويل النص بالذكاء الاصطناعي إلى فيديو

حمّل نصك أو الصقه. يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل البنية وتجهيز مخطط الفيديو فوراً.

الخطوة 2

اختر صوتك والأسلوب البصري الذي تفضّله

اختر أسلوب السرد واللغة والنبرة وتنسيق الفيديو بما يتوافق مع أهداف المحتوى لديك.

الخطوة 3

خصّص المشاهد والإيقاع والعلامة التجارية

عدّل الخلفيات والألوان والإيقاع والعناصر البصرية الأخرى حسب الحاجة.

الخطوة 4

أنشئ، حسّن، وصدّر

HeyGen تُنتج محتوى الفيديو الخاص بك في دقائق. أجرِ تعديلات سريعة، ثم نزّل الفيديو أو شاركه فورًا.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو أداة تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي؟

تحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي يحوّل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو قصيرة مُنشأة بالذكاء الاصطناعي. حمّل صورة، وأدخل نصًا، ثم يقوم HeyGen بتحريك تعابير الوجه وإضافة الصوت، مما يجعله مثاليًا لإنشاء فيديو من صورة واحدة.

هل يمكنني استخدام صوتي الخاص في السرد ضمن عملية إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي؟

نعم، هذا مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي مثالي لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة، وفيديوهات توضيحية، وعروض للمنتجات على منصات التواصل الاجتماعي. تم تصميمه لإنتاج مقاطع سريعة وجذابة تروي قصتك بوضوح.

هل يدعم HeyGen لغات متعددة؟

يدعم HeyGen تنسيقات MP4 وWebM. يقوم النظام تلقائياً بضبط الدقة وجودة الفيديو لتناسب إعدادات التصدير الخاصة بك.

هل أحتاج إلى مهارات تحرير لاستخدام مولّد الفيديو من النص بالذكاء الاصطناعي HeyGen؟

نعم. باستخدام تقنية تحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen ومحرك تتبّع الوجوه، يمكنك تحويل الصور القديمة أو الثابتة إلى فيديوهات ناطقة بالذكاء الاصطناعي بحركة يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي وصوت متزامن.

هل يمكنني إنشاء مقاطع فيديو طويلة من النصوص؟

تقدّم HeyGen فئة مجانية لتحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي، بحيث يمكنك استكشاف المزايا وإنشاء أول فيديو لك دون دفع أي رسوم. ورغم أنها ليست غير محدودة بالكامل، فإنها تُعد من أفضل نقاط البداية المجانية.

هل يمكن لـ HeyGen إضافة الترجمات تلقائيًا؟

نعم. يمكن لـ HeyGen إنشاء ترجمات تلقائياً بعدة لغات استناداً إلى النص أو التعليق الصوتي الذي تقدمه. يمكنك تعديل النص، وضبط التنسيق، وتصدير الفيديو مع ترجمات مدمجة أو ملفات ترجمات منفصلة.

هل يمكنني تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع لمنصات مختلفة؟

نعم. يمكنك التبديل بين تنسيقات 16:9 و9:16 و1:1 في أي وقت. يقوم HeyGen تلقائياً بمواءمة التخطيط والإيقاع والعناصر البصرية لكل منصة دون الحاجة إلى إعادة إنشاء الفيديو من البداية.

هل يدعم HeyGen القوالب التي تحمل هوية العلامة التجارية؟

تتيح لك HeyGen تخصيص الألوان والخلفيات والخطوط وأنماط التخطيط، بحيث تحافظ على اتساق هوية علامتك التجارية في جميع مخرجات الفيديو.

هل يمكنني التعاون مع فريقي داخل HeyGen؟

نعم. يمكنك مشاركة المشاريع، وترك التعليقات، ومراجعة التعديلات، وإدارة أذونات الفريق على مستوى الفريق، مما يجعل من السهل أن يعمل عدة أشخاص على سير عمل الفيديو نفسه.

ما مدى سرعة HeyGen في إنشاء فيديو من نص مكتوب؟

يتم إنشاء معظم مقاطع الفيديو خلال دقائق. يتم تصيير النصوص القصيرة تقريبًا بشكل فوري، بينما قد تستغرق مقاطع الفيديو الأطول متعددة المشاهد وقتًا أطول قليلًا حسب الطول ومستوى التعقيد.

حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.

